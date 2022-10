Apple zou de vierde generatie iPhone SE willen uitrusten met een 6,1-inch display, inclusief notch. Het scherm wordt daardoor flink groter. Het is nog de vraag of Face ID toegevoegd gaat worden.

De huidige derde generatie iPhone SE verscheen eerder dit jaar en het duurt daardoor nog wel even totdat we de vierde generatie iPhone SE gaan zien. Maar toch zijn er wel al wat geruchten geweest de afgelopen maanden. Zo schreven we eerder in januari dat Apple in 2023 een iPhone SE met groter scherm gepland zou hebben. Maar hoe groot wordt dat scherm en wat zijn de specs? Over het scherm van de iPhone SE 4 is nu iets meer bekend dankzij display-expert Ross Young.



‘6,1-inch scherm in iPhone SE 4’

Display-analist Ross Young weet vaak vroegtijdig juiste informatie te geven over de displays die Apple gaat gebruiken. Zijn bronnen komen voornamelijk van de productieketen, waardoor de gelekte specs vaak kloppen met het eindproduct. Volgens Ross Young, zo verklaart hij aan MacRumors, krijgt de iPhone SE 4 dus een 6,1-inch display. Eerst werd er nog gesproken over een scherm tussen de 5,7- en 6,1-inch, maar Apple zou nu dus uiteindelijk gekozen hebben voor 6,1-inch. Dat is een flink stuk groter dan de 4,7-inch die we nu gewend zijn. Sterker nog: het is hetzelfde formaat dat we al kennen van de iPhone XR, iPhone 11 en de standaardmodellen sinds de iPhone 12. Ook de Pro-modellen hebben sinds de iPhone 12 een 6,1-inch scherm.

Young voegt daaraan toe dat de iPhone SE 4 een notch bovenaan het scherm krijgt. De kans op een Dynamic Island lijkt daardoor klein. Maar wat er allemaal in die notch verwerkt zit, is nog de vraag. De analist kan nog niet zeggen of de TrueDepth-camera er onderdeel van is en of Face ID dus aanwezig is of niet. Sterker nog: de toevoeging van Face ID is nog erg onzeker.

Mogelijk met Touch ID, zonder Face ID

Apple-analist Ming-Chi voorspelde eerder al dat Apple aan een iPhone werkt met Touch ID-sensor in de zijknop. De iPhone SE 4 krijgt dan wel een groter scherm zonder plek voor een thuisknop, maar dat betekent dus niet automatisch dat Face ID erin verwerkt zit.

De iPhone SE 4 zou er uit kunnen zien als de iPhone XR of iPhone 11, al kan de notch mogelijk wat kleiner zijn zoals in de iPhone 13 en iPhone 14. Er gingen eerder al geruchten dat Apple de iPhone XR of iPhone 11 als basis zou willen gebruiken voor de nieuwe iPhone SE. Dit trucje gebruikt Apple eigenlijk elke keer bij de iPhone SE. De eerste generatie was nog gebaseerd op de iPhone 5s, terwijl de tweede en derde generatie het ontwerp van de iPhone 8 hebben. Als de iPhone SE 4 inderdaad een groter scherm zonder thuisknop heeft, betekent dat dat de thuisknop dan echt verleden tijd is.