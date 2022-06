Apple heeft in juni 2022 de M2-chip aangekondigd, een nieuwe Apple Silicon-chip voor Mac en iPad. De M2-chip biedt nog betere performance. Lees hier in welke devices je de M2-chip vindt en wat de unieke eigenschappen zijn.

M2 chips met Apple Silicon

Apple kondigde tijdens WWDC 2020 een reeks eigen processoren aan onder de naam Apple M1. Inmiddels zijn er meerdere varianten van de M1-chip verschenen en is Apple alweer toe aan een opvolger: de M2-chip. Deze werd onthuld tijdens de WWDC 2022 keynote en vormt de tweede generatie van Apple’s eigen chip. We verwachten dat er in de komende maanden ook nog M2 Pro, M2 Max en M2 Ultra varianten beschikbaar komen die nog krachtiger zijn. Op deze pagina lees je er alles over.

M1 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van M1:

Tweede System on a Chip (Soc) van Apple

Momenteel één variant M2 (Pro, Max en Ultra worden nog verwacht)

Alle componenten zijn geïntegreerd in één pakket, achteraf upgraden niet mogelijk

Compact en energiezuinig

Beschikbaar in diverse recente Apple-producten

Dit zijn de technische eigenschappen:

Gebaseerd op ARM-instructieset

5-nanometer productieproces

8-core CPU en tot 12-core CPU

20 miljard transistors, 25% meer dan op de M1

Kan tot 100 GB/s unified memory bandbreedte gebruiken

Biedt ondersteuning tot 24 GB unified memory

16-core Neural Engine, verbeterd ten opzichte van de M1

Kan meerdere ProRes 4K/8K videostreams tegelijk afspelen

Wil je helemaal in de technische specs van de M2-chip duiken, lees dan eens deze GitHub-pagina.

M2-chip in welke devices?

De Apple M2-chip verschijnt als eerste in deze twee laptops, die vanaf juli 2022 verkrijgbaar zijn:

Op termijn verwachten we dat er ook iMacs, Mac mini’s en high-end MacBook Pro’s met een M2-chip verschijnen, maar die zijn nu nog niet aangekondigd.

Heb ik een M2 Mac nodig?

De M2-chip is de allernieuwste Mac-processor van Apple en bij het kiezen van een nieuwe Mac denk je misschien dat je deze moet hebben. Toch is dat niet altijd de beste keuze. Het is namelijk niet zo dat de M2 altijd sneller is dan de M1-varianten.

De M1 Pro is op rekenkundig vlak 44% sneller dan de M2 en 48% sneller op grafisch vlak. Het geheugen is zelfs 100% sneller. Let dus goed op of je de M2 nodig hebt in je volgende aankoop, of dat je beter een M1 Pro of Max kunt nemen. Ook zou je kunnen wachten op de toekomstige M2 Pro- en M2 Max-varianten, die alle verbeterde eigenschappen hebben maar nóg krachtiger zijn.

Apple M2 chip: specs

Je kunt bij de M2-chip kiezen uit een 8-core CPU en maximaal een 10-core GPU. Dat is een verbetering ten opzichte van de originele M1, die maximaal een 8-core GPU ondersteunde. Volgens Apple is de M2-chip in staat tot 18% betere multi core-performance in vergelijking met de M1.

In zowel de M1 als de M2 vind je een 16-core Neural Engine. Die van de M2 kan echter tot 15,8 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren en dat is 40 procent meer dan de M1. Ook is er 24GB RAM-geheugen mogelijk en dit levert volgens Apple tweemaal de performance van de M1-chip terwijl het maar de helft van de energie kost.

De M2 is dus veel krachtiger en energiezuiniger dan de M1. Apple beweert dan ook dat een 13-inch MacBook Pro met M2 in staat is 20 uur video af te spelen op een enkele acculading. De M2-chip bevat bovendien een nieuwe media engine waarmee je in staat bent om meerdere ProRes-videostreams in 4K of 8K af te spelen.

Tenslotte is de image signal processor (ISP) van de M2 verbeterd, zodat je er beter uit ziet in videogesprekken.

Een groot voordeel van M2 Macs is dat er nu een MagSafe-aansluiting op zit, waardoor je de twee usb-c-poorten vrij hebt voor het aansluiten van accessoires. Bij de M1 Mac was het nog zo dat je één usb-c-poort nodig had voor de oplader. Op de high-end modellen is dit beter geregeld.

Apple M2 prestaties versus Apple M1

Apple heeft een reeks grafieken vrijgegeven, waaruit de performance van de M2 ten opzichte van de M1 blijkt. Hou er rekening mee dat de M2 toch op sommige punten minder krachtig is dan de M1 Pro/Max/Ultra.

M2 CPU-prestaties

Apple zegt dat de nieuwe CPU beschikt over snellere performance-cores en een grotere cache. Daarnaast zijn de efficiency-cores flink verbeterd voor nog betere prestaties. Samen leveren ze 18 procent hogere multi-threadprestaties dan de M1. Daardoor kan de M2 processorintensieve taken, zoals muziek met effectlagen maken of complexe filters toepassen op foto’s, sneller en energiezuiniger uitvoeren.

In vergelijking met de nieuwste 10-core chips voor pc-laptops levert de CPU van de M2 bijna twee keer betere prestaties op hetzelfde energieniveau. En wanneer de M2 de piekprestaties van de pc-chip evenaart, verbruikt hij maar een kwart van de hoeveelheid stroom. In vergelijking met de nieuwste 12-core chip voor pc-laptops, die veel meer stroom nodig heeft en in dikkere, warmere en luidruchtigere systemen met kortere batterijduur is ingebouwd, levert de M2 bijna 90 procent van de piekprestaties van de 12-core chip met maar een kwart van het stroomverbruik.

M2 GPU-prestaties

De M2 is voorzien van een nieuwe generatie Apple GPU met tot 10 cores. Dat is twee keer zoveel als de M1. Dankzij de grotere cache en meer geheugenbandbreedte levert de 10-core GPU veel betere grafische prestaties: tot 25 procent meer dan de M1 bij hetzelfde stroomverbruik en tot 35 procent betere prestaties op maximaal vermogen.

In vergelijking met de geïntegreerde graphics van de nieuwste chip voor pc-laptops levert de GPU in de M2-chip 2,3 keer snellere prestaties bij hetzelfde stroomverbruik en evenaart de M2 de piekprestaties van de chip voor pc-laptops met maar een vijfde van het stroomverbruik. Door de hogere prestaties per watt van de M2 is de batterijduur uitzonderlijk lang en zijn systemen koeler en stiller, belooft Apple. Zelfs wanneer je grafisch intensieve games speelt of grote RAW-afbeeldingen bewerkt.

Toekomst: M2 Pro en M2 Max

In de nabije toekomst kunnen we de M2 Pro en de M2 Max verwachten, twee krachtiger varianten bedoeld voor de MacBook Pro en andere professionele Macs. Daarnaast zal Apple al werken aan een M2 Ultra-chip, die we waarschijnlijk wel in een nieuwe Mac Pro terug gaan zien.

Omdat de M2 toch nog wel wat beperkingen biedt, zullen de M2 Pro/Max/Ultra zich vooral onderscheiden op de volgende punten:

Meer externe schermen (de M2 ondersteunt slechts één)

Meer CPU-kernen en vooral meer GPU-kernen

Meer unified memory (RAM)

Meer geheugen-bandbreedte

Nadelen van de M2-chip

Apple is al in 2020 gestart met Apple Silicon, waardoor de eerste ‘kinderziekten’ er wel uit zijn. De respons op de M1-chip is dan ook overwegend positief geweest. Toch zijn er wel een paar zaken om rekening mee te houden.

Dit zijn de belangrijkste nadelen:

Het gaat hier om een geïntegreerde chip, waardoor zaken als GPU en RAM achteraf niet te upgraden zijn. Het is geen modulair systeem en je moet bij aanschaf dus al de juiste keuze maken.

Je vindt Apple Silicon alleen in producten van Apple. Daardoor zit je aan één fabrikant vast, die qua prijsniveau aan de bovenkant zit. Je bent daardoor altijd duur uit als je naar een opvolger van je huidige Mac of iPad wilt overstappen.

Apple Silicon Macs werken niet met Thunderbolt eGPU’s.

De M2 Macs hebben slechts twee USB-C-poorten met ondersteuning voor USB-4 en Thunderbolt.

Niet alle software is aangepast voor Apple Silicon, al is dit inmiddels wel verbeterd. Is bepaalde software nog niet aangepast, dan kun je hiervoor Rosetta 2 gebruiken. Dit is ‘vertaalsoftware’ waarmee apps die voor Intel-processoren zijn gebouwd toch op Apple Silicon draaien.

Dankzij Rosetta 2 kun je op Apple Silicon ook apps gebruiken die voor Intel-processor zijn gemaakt. Volgens Apple presteren apps in dat geval zelfs beter dan op de Intel-processor zelf. Ontwikkelaars kunnen universele apps maken voor Apple Silicon. Ze zijn dan zowel voor Intel als voor Apple Silicon geoptimaliseerd.

Er staan echter ook veel voordelen tegenover. Zo levert Apple Silicon meer prestaties per Watt, oftewel: je krijgt betere prestaties terwijl er minder energie nodig is.

Ook is er sprake van ‘unified’ geheugen, waardoor alle componenten rechtstreeks het geheugen kunnen aanspreken zonder dat data eerst van het CPU-geheugen naar het GPU-geheugen hoeft te worden gekopieerd. Dit is de reden waarom de performance zo goed is.

Daarnaast is bij de M1- en M2-chip ‘virtual memory swap’ mogelijk. Dit houdt in dat het werkgeheugen (RAM) tijdelijk gebruik kan maken van een deel van de normale opslag. Daarmee kun je tot 16GB RAM virtueel erbij krijgen voor zware taken.

En omdat Apple de M1- en M2-chips in eigen huis ontwerpt, kan alles optimaal op elkaar worden afgestemd. De hardware en de software werken perfect met elkaar samen. Dat dit geen loze reclamepraat is blijkt uit benchmarks: de Apple Silicon-chips zijn daadwerkelijk sneller en energiezuiniger dan die van de concurrentie. Ondertussen zijn concurrenten zoals Qualcomm en Intel wel druk bezig met een inhaalslag.

Verder lezen? We hebben ook een uitleg over Apple’s overstap naar ARM-processoren en vertellen alle ins en outs over Apple Silicon.