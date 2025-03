Apple gaat in maart weer diverse nieuwe producten aankondigen, zo is de verwachting. Lees hier welke aankondigingen Apple in maart 2025 gaat doen en praat mee over de nieuwste onthullingen.

Maart is traditiegetrouw een belangrijke maand voor Apple, omdat daarin vaak diverse aankondigingen gedaan worden. Ook voor maart 2025 worden er meerdere Apple-aankondigingen verwacht, ondanks dat Apple afgelopen maand al enkele nieuwe producten onthuld heeft. In deze round-up lees je wat je kan verwachten van Apple in maart 2025 en kun je meepraten over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn.

Apple’s maart 2025-aankondigingen

Apple organiseert regelmatig volwaardige events in maart, maar het is alweer een aantal jaar geleden dat Apple dat gedaan heeft. Het laatste volwaardige maart-event is uit 2022 en is dan ook de verwachting dat Apple dit jaar geen volledig traditioneel event doet, maar dat er wel aankondigingen via persberichten (eventueel met korte video’s) gedaan worden. Maar welke aankondigingen worden dat dan?

#1 MacBook Air M4

De eerste aankondiging die we in maart van Apple verwachten, is die van de M4 MacBook Air. Op 4 maart 2024 onthulde Apple de M3-variant en volgens de meest recente geruchten gaat Apple op zo’n zelfde soort manier de opvolger aankondigen. De M4 MacBook Air krijgt de nieuwere M4-chip, maar mogelijk ook andere upgrades zoals een langere batterijduur en betere camera. Het wordt al met al een kleine spec-bump, maar wel eentje die voor bezitters van de oudere MacBook Air een mooie upgrade is. Lees ook ons artikel met verwachte nieuwe functies voor de M4 MacBook Air.

Bekijk ook 6 verwachte nieuwe functies in de aankomende M4 MacBook Air Al binnenkort gaat Apple de M4 MacBook Air uitbrengen, zo zeggen betrouwbare bronnen. Maar wat zijn de nieuwe functies in de M4 MacBook Air? We hebben zes mogelijke verbeteringen voor je op een rij gezet.

#2 iPad 2025

De kans is groot dat Apple deze maand ook een nieuwe iPad gaat aankondigen. Al maanden gaan er geruchten over een nieuw instapmodel van de iPad, geschikt voor Apple Intelligence dankzij een snellere chip en mogelijk wat andere kleine upgrades. Ook de iPad 2025 wordt een spec-bump, dus je hoeft geen hele grote vernieuwingen te verwachten. Lees ook ons artikel met verwachte functies voor de iPad 2025.

Bekijk ook iPad 2025 (11e generatie): dit zijn onze verwachtingen Apple komt in 2025 naar verwachting met de elfde generatie iPad, ook wel de iPad 2025 genoemd. Het is de nieuwste editie van het standaardmodel en hier lees je wat je ervan kan verwachten.

#3 iPad Air 2025

Maar er komt dit voorjaar nog een nieuw iPad-model: de iPad Air 2025 wordt misschien nog wel deze maand verwacht. Daarin zit in ieder geval een snellere chip (M3 of M4), maar mogelijk ook andere vernieuwingen aan het display. Ook wordt er al enige tijd gesproken over een nieuwe versie van het Magic Keyboard voor iPad, die wat meer overeen zou komen met de iPad Pro-versie die Apple in 2024 onthulde. In de nieuwe versie verwachten we in ieder geval een rij functietoetsen, maar mogelijk ook een wat groter trackpad. Lees ook ons overzicht van mogelijke nieuwe functies van de iPad Air 2025.

Bekijk ook Deze 5 nieuwe functies verwachten we in de iPad Air 2025 In het voorjaar brengt Apple een nieuwe iPad Air uit. Maar welke nieuwe functies komen er naar de iPad Air 2025? Wij zetten het voor je op een rij.

Zodra Apple de eerste aankondiging van maart 2025 gedaan heeft, lees je dat uiteraard op iCulture. We werken ook dit artikel bij met een samenvatting van de aankondiging, zodat je niets hoeft te missen. Lees ook ons overzicht van Apple-events in 2025 en de round-up van Apple-producten in 2025.