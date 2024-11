Naar alle waarschijnlijkheid komt er dit jaar weer een nieuwe Apple Watch Ultra, genaamd de Apple Watch Ultra 3. Echter hoef je voor dit model geen grote veranderingen te verwachten. Net als vorig jaar zal de nieuwe uitvoering vooral wat kleinere verbeteringen krijgen, met name functies die je ook in de Apple Watch Series 10 gaat vinden. Toch is er nog een kans dat Apple voor de Apple Watch Ultra 3 wat speciale functies in het verschiet heeft.

#1 Nieuwe snellere chip (voor mogelijke AI-functies)

De eerste nieuwe verwachte functie van de Apple Watch Ultra 3 is een nieuwe chip. Meerdere bronnen zeggen dat de Apple Watches van dit jaar een nieuwe chip krijgen als opvolger van de S9-chip. Naar verwachting wordt de nieuwe S10-chip (die je dus ook in de Apple Watch Series 10 gaat vinden) sneller en geavanceerder. Er wordt zelfs gespeculeerd dat deze chip de eerste AI-functies naar de Apple Watch gaat brengen. We verwachten niet dat de Apple Watch straks alles van Apple Intelligence krijgt, maar het zou ons niets verbazen als Apple nog wat achter de hand houdt voor watchOS 11. Alle functies van watchOS 11 krijgen we ook op de Apple Watch Ultra 3, maar het zou zomaar kunnen dat er nog wat functies komen die alleen op de nieuwste modellen werken.

#2 Nieuwe gezondheidsfuncties: bloeddruk en slaapapneu

Apple zou al een aantal jaar werken aan diverse nieuwe gezondheidsfuncties voor de Apple Watch. Er wordt al jaren gespeculeerd over een glucosemeter, maar zover is het dit jaar nog niet. De grootste kans voor nieuwe gezondheidsfuncties, zijn een bloeddrukmeter en een functie om slaapapneu te detecteren. De geruchten over een bloeddrukmeter in de Apple Watch gaan al sinds 2021 en 2024 zou het jaar kunnen zijn dat we de functie kunnen gaan gebruiken. Dat de Apple Watch Ultra 3 (samen met de Apple Watch Series 10) deze functie dan krijgt, lijkt daarom meer dan logisch.

We houden echter nog wel een slag om de arm. Apple zou namelijk tegen problemen aangelopen zijn, waardoor de functie mogelijk niet op tijd af is en uitgesteld wordt.

Bekijk ook Wanneer komt er een bloeddrukmeter in de Apple Watch? Dit is de nieuwste info Apple is van plan om de komende jaren nog meer nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch toe te voegen. Er zou gewerkt worden aan een bloeddrukmeter in de Apple Watch. Wanneer komt het ervan?

#3 Mogelijk verbeterd display

Vorig jaar introduceerde Apple bij de Apple Watch Ultra 2 een verbeterd display, waarbij de helderheid verhoogd werd naar 3000 nits. Er zijn enkele geruchten over de Apple Watch Ultra 3 geweest die zeggen dat het scherm dit jaar wat groter wordt. Dat zou een logische ontwikkeling zijn, aangezien de Apple Watch Series 10 naar alle waarschijnlijkheid ook een groter scherm krijgt. De grootste uitvoering van dat model zou nagenoeg even groot zijn als de huidige Apple Watch Ultra, dus een kleine vergroting voor de Apple Watch Ultra 3 geeft het meest uitgebreide model weer een kleine voorsprong.

Er zijn overigens geen geruchten dat Apple met een kleinere variant van de Apple Watch Ultra komt. Wel zou Apple nog een donkergekleurde variant uit kunnen brengen, maar dat levert dan weer geen extra functies op.

Lees ook onze round-up van de Apple Watch Ultra 3 of ons artikel met Apple Watch Ultra 3 geruchten voor meer info. We verwachten de aankondiging van de Apple Watch Ultra 3 in september, samen met de Apple Watch Series 10.