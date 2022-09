Apple heeft in 2022 een nieuwe functie geïntroduceerd: crashdetectie. Dit is een nieuwe veiligheidsfunctie op de iPhone en Apple Watch die je hopelijk nooit nodig hebt.

Crashdetectie detecteert of je bij een ernstig auto-ongeluk betrokken bent. Is dat het geval, dan schakelt het toestel automatisch hulpdiensten in en waarschuwt je SOS-contactpersonen. Er was op de Apple Watch al valdetectie aanwezig, maar crashdetectie is alleen actief als je aan het autorijden bent. Daarnaast kun je in noodgevallen altijd nog de SOS-noodmelding gebruiken. Genoeg mogelijkheden dus, om in geval van nood hulp in te roepen!

Geschikte Apple-devices voor crashdetectie

Deze functie werkt alleen op de nieuwste modellen van 2022 en later:

Wat is crashdetectie?

Crashdetectie is een nieuwe feature, die het merkt als je betrokken bent bij een ernstig auto-ongeluk. Crashdetectie neemt automatisch contact op met de hulpdiensten, geeft je locatie door en waarschuwt ook je SOS‑contact­personen.

Welke botsingen kan crashdetection herkennen?

Tijdens het ontwikkelen heeft Apple zich gericht op vier soorten ernstige auto-ongelukken: frontale botsing, zijdelingse botsing, kop-staartbotsing en koprol.

Voor elk type ongeval heeft Apple gegevens verzameld via de gyroscoop en de versnellingsmeter, aangevuld met metingen van de barometer, microfoon en gps. Crashdetectie werkt voor de meest gangbare automodellen, ook SUV’s en pick-up trucks.

Hoe werkt crashdetectie?

Crashdetectie is mogelijk dankzij deze drie componenten:

Een nieuwe versnellings­meter en gyroscoop, die 4x sneller bewegingen registreren dan hun voorgangers

Data van microfoon, barometer en gps

Een geavanceerd algoritme, dat is gebaseerd op meer dan een miljoen uur aan gegevens over verkeersongelukken en informatie over autorijden

Crashdetectie vereist dus enkele nieuwe onderdelen en die vind je alleen in de genoemde Apple Watch- en iPhone-modellen. De dual-core versnellingsmeter kan hoge G-krachten tot wel 256 G meten en legt meer dan 3.000 keer per seconde bewegingen vast. De 3-assige gyroscoop is ook verbeterd en heeft een breder dynamisch bereik. Daarnaast maken de metingen gebruik van bestaande onderdelen. Zo kan de barometer detecteren of er een airbag is uitgeklapt.

Crashdetectie op de Apple Watch

Op de Apple Watch 2022-modellen zijn twee vernieuwde bewegingssensoren toegepast, die een kracht tot 256 G kunnen detecteren die bij een de extreme impact van een botsing optreden. Deze sensoren kunnen tot 4x sneller bewegingen registreren dan hun voorgangers, zodat de Apple Watch het precieze moment van de botsing kan waarnemen. De Apple Watch zal vervolgens via de eigen dataverbinding (bij Cellular-modellen) of via de iPhone de nooddiensten waarschuwen.

Crashdetectie op de iPhone

Ook op de iPhone 14-modellen vind je hardware die 256 G kan detecteren. Hiermee kan de smartphone automatisch je contactpersonen op de hoogte stellen en de hulpdiensten inschakelen. Als je een geschikte Apple Watch én iPhone hebt werken ze naadloos met elkaar samen.

Meer functies voor noodgevallen vind je hier: