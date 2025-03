Nu Apple al heel wat jaar zelf de chips voor de Macs maakt, merk je dat modellen consequenter geüpdatet worden met een nieuw model. Slechts een jaar na de M3 MacBook Air is er nu de M4 MacBook Air. Maar hoeveel verschillen deze nou eigenlijk van elkaar? Dat lees je in deze vergelijking tussen de M4 MacBook Air vs M3 MacBook Air. Want er zijn meer verschillen dan alleen de snellere chip.

Verschillen M4 MacBook Air vs M3 MacBook Air

De verschillen vinden we bij in totaal zes onderdelen: de chip, de mogelijkheden voor externe schermen, camera, werkgeheugen, design en prijs. We bespreken de verschillen stuk voor stuk, zodat jij precies weet welke je het beste kan kiezen.

#1 Chip: M4 is sneller en beter

De M4-chip is de nieuwste en snelste variant in Apple’s line-up. Deze is zo’n 25% sneller in de multi-core CPU-prestaties ten opzichte van de M3-variant. Ook qua grafische kracht heeft de M4 een streepje voor, waardoor bepaalde zware grafische taken ook sneller en beter gaan. In alledaags gebruik zul je van de M4 ten opzichte van de M3 waarschijnlijk niet zoveel merken, maar bij zwaardere programma’s kan er wel degelijk een prestatieverbetering merkbaar zijn.

Bekijk ook Alles over de M4-chip in de nieuwste Macs: zoveel sneller is ‘ie dan de M3 De M4 is de nieuwste en snelste Apple Silicon-chip. Ontdek de specs en wat er nieuw is aan de M4-chip. Het eerste Apple-product is nu voorzien van een M4-chip, namelijk de iPad Pro. Maar hoe zit het met de andere producten, zoals de Macs?

#2 Externe schermen: allebei twee, maar de M3 nog met beperking

Bij zowel de M4 als de M3 MacBook Air kun je twee externe schermen aansluiten. Het grootste verschil zit hem echter in de beperking die nog bij de M3-versie is. Bij de M3 MacBook Air moet je de MacBook Air zelf gesloten houden om de twee externe schermen te kunnen gebruiken. Doe je dat niet, dan reageert er altijd maar eentje. Bij de M4 MacBook Air is deze beperking opgeheven. Dat betekent dat je de MacBook Air gewoon open kan laten en daardoor dus in totaal drie schermen hebt: twee externe displays en het scherm van de MacBook Air zelf. Of je dat echt nodig hebt, weet alleen jijzelf.

#3 Camera: ook hier sta je altijd in het midden

De camera van de M4 MacBook Air heeft een aantal verbeteringen gekregen. Zo is Center Stage nu beschikbaar, waardoor je altijd automatisch in beeld blijft, ongeacht hoe je beweegt. Daarnaast ondersteunt de MacBook Air nu ook Bureauweergave, waarmee je tijdens het videobellen eenvoudig je bureau kunt laten zien. Verder blijft de camera een 1080p HD FaceTime-camera, net als bij de M3 MacBook Air.

Bekijk ook Met Center Stage op iPad en Mac ben je altijd in beeld Center Stage is een handige functie op recente iPads en Macs, waarmee je altijd in beeld blijft. De camera zorgt voor automatisch inzoomen en een uitsnede waarin jij centraal staat. Dit is ideaal voor FaceTime en werkt ook als je met meerdere mensen in beeld bent.

#4 Hemelsblauw: een frisse nieuwe kleur

Met de komst van de MacBook Air met M4-chip introduceert Apple een nieuwe kleur: Hemelsblauw. Deze frisse tint voegt zich bij de bestaande opties zilver, sterrenlicht en middernacht. Opvallend is dat Spacegrijs niet langer beschikbaar is, waardoor het kleurenpalet een subtiele verandering heeft ondergaan.

#5 Werkgeheugen: nu tot 32GB

Al sinds afgelopen voorjaar zijn alle MacBook-modellen standaard voorzien van 16GB RAM. Dat is bij de nieuwe M4 MacBook Air niet anders. Maar wat wel nieuw is, is dat je dit nu kunt upgraden tot 32GB RAM. Het is voor het eerst dat de MacBook Air beschikbaar is met 32GB RAM, want bij de M3-versie is dat nog maximaal 24GB. Je moet hiervoor overigens wel een extra upgrade doen, want de 32GB-versie is niet in een standaardconfiguratie beschikbaar.

#6 Prijs: MacBook Air M4 is goedkoper geworden (maar de upgrades niet)

Het goede nieuws is dat de prijs van de M4 MacBook Air gedaald is ten opzichte van de M3. Bij het instapmodel van zowel de 13- als 15-inch versies is de adviesprijs €100,- lager geworden. Bij duurdere modellen met meer opslag of RAM, is de prijsverlaging iets minder: zo’n €60,- tot €80,-. Dat komt doordat de upgrades in prijs gestegen zijn. Waar je voorheen nog €230,- extra betaalde voor een upgrade van 16GB naar 24GB RAM, betaal je nu €250,-. Bij opslag zien we hetzelfde verschil. Daardoor zijn de meer uitgebreide modellen minder in prijs gedaald dan de M3-variant.

Bekijk ook Dit zijn de lagere prijzen en modellen van de nieuwe M4 MacBook Air De nieuwe MacBook Air M4 is officieel en biedt betere specificaties dan de voorganger. Maar wat zijn de prijzen van de M4 MacBook Air en welke configuraties zijn er? Lees hier alles over de prijzen van de M4 MacBook Air in Nederland.

Maar als je goed zoekt, vind je de M3 MacBook Air bij andere winkels nog wel voor een lagere prijs. De meest actuele prijzen vind je hieronder.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2024 met M3-chip

Conclusie MacBook Air M4 vs MacBook Air M3

Als je puur kijkt naar de verschillen tussen de M4 MacBook Air en M3 MacBook Air, dan zien we dat de nieuwste versie vooral voor de meer veeleisende gebruiker interessant is. De nieuwe M4-chip levert vooral met zwaardere taken betere prestaties en de ondersteuning voor twee externe schermen zal ook vooral veeleisende gebruikers aanspreken. Tel daar de 32GB RAM-optie bij op en de MacBook Air M4 is meer een krachtpatser dan de M3 MacBook Air was.

Maar ook voor de wat minder veeleisende gebruiker is de M4 MacBook Air ten opzichte van de M3 MacBook Air een upgrade. De verbeterde camera met ondersteuning voor Middelpunt zal bij iedereen die wel eens videobelt van pas komen, omdat je dankzij deze functie altijd goed in beeld bent. Tel daar de lagere prijs bij op en de M4 MacBook Air zal in veel gevallen aantrekkelijker zijn. Alleen als je een goede deal vindt vinden we de M3 MacBook Air nog het overwegen waard.

Ga de MacBook Air M4 kopen als…

…je de nieuwste MacBook Air zoekt die zo lang mogelijk mee gaat.

…je vaak videobelt. De verbeterde camera komt dan goed van pas.

…je vaak zwaardere apps gebruikt. De M4-chip presteert op bepaalde punten een stukje beter.

…je graag op drie schermen tegelijk wil werken.

…je eens een nieuw kleurtje wil. Kies dan voor hemelsblauw.

Ga de MacBook Air M3 kopen als…

…je een goede deal vindt. Deze is alleen nog de moeite waard als de prijs zo’n €100,- lager ligt dan de M4 MacBook Air.

…je heel graag spacegrijs wil. Dit is nog de laatste MacBook Air in deze kleur.

…je toch nooit op meerdere externe schermen tegelijk werkt.

De nieuwe M4 MacBook Air is vanaf nu te bestellen bij Apple voor een prijs vanaf €1.199,- voor de 13-inch en €1.499,- voor de 15-inch. Dat is een prijsverlaging van €100,- ten opzichte van de vorige M3-variant. Daarmee is ook de oudere M2-versie komen te vervallen, die nog bij Apple in het assortiment zat als goedkoper alternatief. Vanaf woensdag 12 maart worden de eerste bestellingen geleverd en is hij ook verkrijgbaar bij andere bekende winkels. Lees ook ons artikel over de MacBook Air M4 prijzen voor alle configuraties en uitvoeringen.