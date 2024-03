In deze vergelijking kijken we naar de verschillen tussen de nieuwe M3 MacBook Air en de vorige M2 MacBook Air. Wat zijn de belangrijkste verbeteringen en welke kun je het beste kiezen?

De nieuwste M3 MacBook Air is een relatief kleine update ten opzichte van de voorganger. Maar met de M3-chip is dit model weer helemaal bij de tijd en kan hij weer een paar jaar mee tot de volgende nieuwe chip zich aandient. Als je al een tijdje zat te wachten met een aankoop tot de nieuwe MacBook Air er is, is nu het moment om een keuze te maken: kies je de nieuwste M3 MacBook Air of is de goedkopere M2 MacBook Air ook voldoende? Om antwoord te geven op deze vraag, kijken we naar de verschillen tussen de M3 MacBook Air vs de M2 MacBook Air. Zijn de verschillen groot om voor het nieuwste model te kiezen of ben je beter uit bij de M2-variant?

Verschillen MacBook Air M3 vs M2

De verschillen tussen de M3 vs M2 MacBook Air zit hem in slechts vijf onderdelen: de chip en prestaties, ondersteuning voor externe schermen, wifisnelheid, de afwerking van de middernacht-variant en de prijs. Is middernacht niet jouw kleur en kies je sowieso voor iets anders (zilver, spacegrijs of sterrenlicht), dan zijn de verschillen slechts beperkt tot vier.

#1 Chip: betere (grafische) prestaties in de M3

Het meest duidelijke verschil tussen de M3 MacBook Air en M2 MacBook Air zit hem in de chip. De M3-chip levert betere prestaties dan de M2, hoewel het ook weer geen verschil van dag en nacht is. Tijdens de aankondiging van de M3-chips (dus inclusief de M3 Pro en M3 Max, die je niet in de MacBook Air vindt) beloofde Apple onder andere 15% snellere performance-cores en 30% snellere efficiency-cores, ten opzichte van de M2-lijn. Maar geldt voor enkel de gewone M3 ten opzichte van de M2, zoals we die in de MacBook Air vinden? Daarvoor moeten we naar de benchmarks van de M3-chip kijken. Daaruit bleek dat de M3 zo’n 20% sneller is dan de M2 (bij bepaalde taken).

Dat wil echter niet zeggen dat alledaagse bezigheden nu ineens een vijfde sneller gaan en je daardoor tijd over hebt. De M2-chip is al heel snel. De twintig procent winst betekent alleen dat een handeling die op een M2 MacBook Air vijf seconden duurt, op een M3 MacBook Air nu vier seconden duurt. Apple zegt ook dat de Neural Engine 15% sneller is, voor snellere AI-taken. Maar het is nu (nog) niet zo dat er op de M3 MacBook Air dingen zijn die je niet kan op doen op een M2 MacBook Air.

Maar de M3-chip biedt nog meer dan alleen snelheidswinst. Er zit een nieuwe GPU-architectuur in en het ondersteunt Dynamic Caching en ray-tracing met hardware-acceleratie. Dat laatste zorgt vooral voor mooiere en meer realistischere graphics in games, bijvoorbeeld bij belichting. Als je veel gamet of dat wil gaan doen op je nieuwe MacBook Air, dan is de M3-variant de betere keuze. Maar voor meer alledaagse taken, kan je met de M2-variant ook prima uit de voeten.

Eigenschap MacBook Air M3 MacBook Air M2 Gebaseerd op A17 Pro van iPhone 15 Pro (2023) A15 Bionic van iPhone 13 (2021) Ondersteuning voor externe schermen 2 (bij gesloten MacBook) 1 Productieproces 3 nanometer (N3B) 5 nanometer (N5P) Aantal transistoren 25 miljard 20 miljard Neural Engine 15% sneller dan M2 Kloksnelheid 4.05 GHz CPU 3.49 GHz CPU Nieuwe GPU-architectuur ✓ – Dynamic Caching ✓ – Hardware-accelerated ray tracing ✓ – Hardware-accelerated mesh shading ✓ – Ondersteuning voor AV1 decoding ✓ – Wifi-versie Wifi 6E Wifi 6

#2 Ondersteuning tot twee externe schermen op de M3

Als je veel met externe schermen werkt, dan is de M3 MacBook Air mogelijk een betere keuze. Deze ondersteunt namelijk tot maximaal twee externe schermen, maar alleen als de MacBook Air zelf gesloten is. Op de M2 MacBook Air kan maar één extern scherm aangesloten worden. In de praktijk betekent dit dat je op de M3 MacBook Air twee combinaties kan gebruiken: het MacBook Air-scherm gecombineerd met een extern scherm, of twee externe schermen (dus zonder MacBook Air-scherm). Bij de M2 MacBook Air heb je maar één optie als je met twee schermen wil werken: een enkele extern scherm aansluiten, gecombineerd met het eigen scherm van de MacBook Air.

Uiteindelijk betekent dit dat je dus maximaal twee schermen tegelijk kan gebruiken, ongeacht de MacBook Air die je kiest. Het voordeel van de M3 is dus dat je twee grote schermen kan gebruiken, terwijl je op de M2-variant altijd het kleinere MacBook-scherm moet gebruiken in combinatie met een groter extern scherm.

#3 Snellere wifi op de M3 (met een geschikte router)

De nieuwste M3 MacBook Air heeft ondersteuning voor wifi 6E. Volgens Apple is tot twee keer sneller dan in de vorige generatie MacBook Air. Maar er zit wel een addertje onder het gras: je hebt wel een geschikte wifi 6E-router nodig. Nog lang niet iedereen zal zo’n geschikte router in huis hebben staan, dus check vooral bij je eigen router of die al geschikt is. De M2 MacBook Air ondersteunt overigens wifi 6, wat ook al heel erg snel is en prima prestaties levert.

#4 Minder vingerafdrukken op M3 in Middernacht

Een veelgehoorde klacht bij de middernacht MacBook Air, was dat hij binnen de kortste keren onder de vingerafdrukken zat. Al na het uitpakken zit de boven- en onderkant vol met vlekjes. Dit is een eigenschap van veel donkergekleurde aluminium behuizingen. Apple introduceerde daarom eind vorig jaar bij de spacezwarte MacBook Pro een nieuw fabricageproces waardoor vingerafdrukken minder prominent zichtbaar zijn. Uit onze test bleek toen dat dat inderdaad het geval was. Het goede nieuws is dat Apple deze verwerking ook toegepast heeft op de nieuwe M3 MacBook Pro in middernacht.

Ten opzichte van de M2 MacBook Air in middernacht zul je dus minder last hebben van vingerafdrukken en dat is mooi meegenomen. Dan blijft de MacBook Air er toch langer mooier uit zien, zonder dat je telkens hoeft te poetsen.

#5 Prijs: extra besparen met de M2

Logischerwijs is de nieuwste M3-variant iets duurder dan de M2. Het prijsverschil is zo’n €100,- tussen de M3- en M2-variant (op de adviesprijs bij Apple). Kijk je bij andere winkels, dan liggen de prijzen van de M2-varianten nog weer €100,- lager dan van de M3, waardoor je dus in totaal €200,- kunt besparen.

Dit zijn de huidige prijzen van de modellen:

Het prijsverschil tussen de 13- en 15-inch is bij zowel de M2- als M3-versie dus €300,-, maar als je graag een groter scherm wil voor een lagere prijs, zou je ook de 15-inch M2-variant kunnen overwegen. Deze is slechts €100,- duurder dan de nieuwere M3 in 13-inch. Je hebt dan niet het allernieuwste model, maar als schermgrootte voor jou belangrijker is, is dat een goede middenweg.

Prijzen 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip

Overeenkomsten MacBook Air M3 vs M2

Qua overeenkomsten tussen de twee modellen is er heel veel te vertellen, teveel om nu in dit artikel op te sommen. Alle overige specificaties tussen de M3 MacBook Air en M2 MacBook Air zijn gelijk: van het scherm tot aan werkgeheugen en opslag, en van batterijduur tot design en camera. Er zijn geen andere punten waar de een aanzienlijk beter is dan de ander, dus als je gewoon een up-to-date MacBook Air zoekt voor alledaagse taken en vooral het scherm, batterijduur, design en camera belangrijk vindt, dan is de M2-variant ook een prima keuze.

Ook belangrijk om te weten is dat zowel de M2- als de M3-variant beschikbaar zijn in 13- en 15-inch versies. Er is wel een maar: de M2 MacBook Air in 15-inch is niet meer bij Apple verkrijgbaar, dus daarvoor zul je moeten uitwijken naar andere winkels. De 13-inch M2 is nog wel overal te koop, ook bij Apple.

Conclusie M3 MacBook Air vs M2 MacBook Air

De M3 MacBook Air is in alle opzichten een kleine update (een zogenaamde spec-bump). Met de nieuwe M3-chip heeft Apple ervoor gezorgd dat de MacBook Air weer mee draait met de nieuwste chip, waardoor hij ook qua updates mogelijk weer langer mee gaat. In normaal dagelijks gebruik zal je qua prestaties niet heel veel merken qua snelheidswinst, maar voor sommige specifieke toepassingen (gaming, grafisch-intensieve apps), kan de M3-chip wel een verschil maken. Ook als je vaak op twee grotere schermen wil werken, kan de nieuwe M3 MacBook Air voor jou de doorslag geven.

Maar in alle andere gevallen, vinden we de M2 MacBook Air eigenlijk ook een prima keuze. Snellere wifi en minder vingerafdrukken op de middernachtvariant zijn mooi meegenomen, maar echt geen must waar je de hogere prijs voor wil betalen. Je kunt daardoor het beste geld besparen door een M2-model bij een andere winkel te kopen, zodat je uiteindelijk €200,- bespaart ten opzichte van de nieuwe M3 MacBook Air. Kun je daar toch weer een mooi accessoire of bijvoorbeeld AppleCare-garantie bij kopen.

Ga de M2 MacBook Air kopen als…

…je extra geld wil besparen. Deze M2-variant is zo’n €100,- tot €200,- goedkoper dan de nieuwe M3 (afhankelijk van de winkel).

…je de MacBook Air gaat gebruiken voor alledaagse bezigheden, zoals internetten, documenten maken, films en series kijken, administratie doen en andere algemene werkzaamheden.

…je nooit een extern scherm aansluit of een extra display voor jou voldoende is.

…je geen wifi 6e-router hebt en toch niet voor middernacht gaat.

Ga de M3 MacBook Air kopen als…

…je de allernieuwste MacBook Air wil die (mogelijk) langer updates krijgt.

…je graag op twee grotere externe schermen werkt.

…je meer grafisch-intensieve apps gebruikt of wil gaan gamen.

…het extra geld voor jou niet uitmaakt.

…je per se bij Apple wil kopen en de 15-inch op het oog hebt. De 15-inch met M2 is niet meer bij Apple te koop.

Dit zijn de prijzen van de verschillende MacBook Air M3-modellen:

