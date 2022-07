De MacBook Air is Apple’s bestverkochte laptop en dat is terecht, want dit model is krachtig genoeg voor het merendeel van de gebruikers, is licht van gewicht en gaat een hele werkdag mee op de batterij. Heb je bij de M1 MacBook Air (review) nog even afgewacht, dan is nu het moment om van een Intel MacBook over te stappen naar Apple Silicon. Je krijgt een nog krachtiger M2-chip én een compleet nieuw design, dat robuust oogt en overal mee naartoe te nemen is. Je koopt deze nieuwe MacBook vanaf €1.519,- bij de bekende winkels.

Introductie

Apple stuurt meestal wat duurdere high-end modellen voor een review, maar wij kregen het basis-instapmodel te leen voor deze review; toevallig met dezelfde specs als het model dat we zelf hadden gekocht. Blijkbaar heeft Apple veel vertrouwen dat de 8-core GPU, 256GB SSD en 8GB RAM voldoende performance bieden om indruk te maken. Of dit ook het model is dat de meeste mensen zullen mensen zullen kopen, is nog maar de vraag. Er zijn de afgelopen dagen veel waarschuwende geluiden geweest dat het basismodel ’traag’ is. Of dat het geval is, ontdek je in deze review.

Er zullen mensen zijn die de kracht van de MacBook Pro nodig hebben. Zo niet, dan is de MacBook Air 2022 de beste keuze van dit moment. Je zou zo’n 300 euro kunnen besparen door de M1 MacBook Air 2020 te kopen, die ook nog prima presteert. Maar wat ons betreft zou je meteen de sprong naar de toekomst moeten nemen en voor dit nieuwe model moeten gaan, ook al kost het wat meer. Je gaat erop meer punten op vooruit dan alleen het nieuwe design: het grotere scherm, de betere webcam, de compactere behuizing. Het laat zien waar Apple toe in staat is door een verrassend dunne en verrassend lichte laptop te bouwen rondom een nieuwe chip, in plaats van nog een jaar vasthouden aan hetzelfde design. Dit is de dagelijkse laptop voor bijna iedereen.

Design MacBook Air 2022: alles is anders

Aluminium behuizing met rechte hoeken

20% minder volume

20% dunner aan de zijkant

Tot 30% dunner aan boven- en onderkant

Verkrijgbaar in Sterrenlicht, Middernacht, Zilver en Spacegrijs

Gewicht: 1,24 kilo

Afmetingen : 30,4cm x 1,13cm x 21,5cm (bxhxd)

Poorten: 2x usb-c (USB 4/Thunderbolt 3) aan de linkerkant, 3,5mm koptelefoonaansluiting aan de rechterkant, MagSafe 3 oplaadpoort

Geen HDMI- of SD-kaartslot, zoals op de MacBook Pro 2021



De M2 MacBook Air 2022 bovenop een M1 MacBook Air 2020: duidelijk een ander design.

Twee dingen vallen meteen op aan het design van de nieuwe MacBook Air 2022: de hoekige vorm en de nieuwe kleuren. Apple heeft voor dit consumentenmodel gekozen voor professioneel ogende kleuren, die ook bij een MacBook Pro niet hadden misstaan. Gelekte geruchten wekten de indruk dat Apple voor pasteltinten zou kiezen, zoals bij de 24-inch iMac. Maar dat gebeurde niet.

Naast de voor de hand liggende kleuren zilver en spacegrijs kun je dit jaar ook kiezen voor sterrenlicht en middernacht. Wil je eens iets anders, dan raden we deze twee laatstgenoemde kleuren zeker aan, maar we houden wel een slag om de arm wat middernacht betreft. Een minuut na het uitpakken was de behuizing al bezaaid met vingervlekken. Dit zal wat verbeteren naarmate de MacBook langer wordt gebruikt en de behuizing over het algemeen wat ‘vetter’ wordt, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Middernacht oogt op sommige momenten blauw en op andere lijkt het puur zwart. Goed om te weten: de matte zijkant van de iPhone 13 mini in Middernacht is qua kleur identiek.



De iPhone 13 mini en MacBook Air 2022 in de kleur Middernacht. Bij de iPhone heeft alleen de matte zijkant dezelfde kleur.

Je kunt een paar dingen doen, bijvoorbeeld een poetsdoekje bij de hand houden om de behuizing schoon te houden of speciale handschoenen dragen, zoals je wel eens bij juweliers ziet. Of je trekt je er niets van aan en accepteert dat deze donkere behuizing wat gevoeliger is voor vlekken. Ook andere fabrikanten hebben er last van bij hun donker gekleurde laptops.

Ik was er vrij snel aan gewend en stoorde me er niet aan. Je kunt vanuit een bepaalde hoek foto’s maken waardoor het heel erg lijkt, maar als je in het dagelijks leven met je MacBook bezig bent zie je het alleen aan het einde van de dag, als je ‘m dichtklapt. Kun je er niet aan wennen en ga je je er echt aan storen, dan kun je beter kiezen voor zilver, spacegrijs of sterrenlicht. Al met al vinden we de Middernacht-versie erg mooi en komt dit het dichtst in de buurt bij zwart.

Sterrenlicht vervangt de eerdere kleur goud en dat is wat ons betreft een welkome vervanger. Zoals bekend neigt de kleur wat naar beige/champagne, maar is bij een iets andere lichtinval soms nauwelijks te onderscheiden van zilver. Het is een mooi, neutraal alternatief als je toch iets anders wil.

Je krijgt bij alle modellen een MagSafe-kabel en stickers in een bijpassende kleur.

Behalve de vingervlekken bij Middernacht was er nog een andere klacht die meteen in de publiciteit kwam: de gekleurde coating bij de poorten kan slijten, waardoor je het grijze aluminium ziet. Dit is niet uniek, want onze spacegrijze MacBooks van de afgelopen jaren hebben er ook last van. Bij spacegrijze MacBooks kunnen zelfs de vlakken aan weerszijden van de trackpad dof worden, vanwege slijtage door je polsen. Ook hier geldt: is dit voor jou een probleem, dan moet je geen afwijkende kleur kopen, maar voor het klassieke zilver gaan.



De ‘schade’ aan de poorten kan op foto’s soms erg overdreven overkomen. Deze MacBook heeft geen fysieke slijtage en komt nog maar net uit de doos, maar op de foto lijkt er heel wat aan de hand.

Wat ons ook opviel, is dat nergens op de behuizing de tekst ‘MacBook Air’ te vinden is. De MacBook Pro 2021 heeft de naam aan de onderkant gegraveerd, terwijl eerdere MacBooks de naam onder het scherm hebben staan. Nu is nergens meer af te lezen dat je een MacBook Air hebt.

De MagSafe-poort zorgt ervoor dat je beide usb-c-poorten aan de linkerkant kunt blijven gebruiken voor andere activiteiten. Toch hadden we liever ook een usb-c-poort aan de rechterkant gezien, zodat je zelf kunt kiezen wat voor jou het beste uit komt. Voor extra’s zoals een hdmi-poort of sd-kaartslot is de behuizing te dun (6-7mm) en we vinden het voor een MacBook Air ook niet zo nodig. Het is al een wonder dat er een oordopjesaansluiting in paste, dus dat nemen we Apple niet kwalijk. Ruimte voor een usb-a-poort is er evenmin. Dit is een oudere aansluiting, maar wordt toch nog veel gebruikt.

Net als voorgaande modellen kun je de klep van de MacBook Air met één vinger openen, terwijl de magneten in de klep sterk genoeg zijn om je MacBook op andere momenten gesloten te houden.

Scherm MacBook Air 2022: groter en helderder

13,6-inch Liquid Retina-display (was 13,3-inch)

Backlid LED, IPS-technologie

2650 x 1664 resolutie (was 2560 x 1600 pixels)

224ppi pixeldichtheid

500 nits helderheid (was 400)

True Tone-ondersteuning

P3 wide color-support voor 1 miljard kleuren

Eén extern scherm aansluiten

Deze MacBook Air heeft 20 procent minder volume dan zijn voorganger, maar dat heeft geen negatieve gevolgen gehad voor het scherm. Die is zelfs iets groter: van 13,3-inch naar 13,6-inch. Dankzij smallere schermranden in het M2-model heb je ook een iets hogere resolutie van 2650 x 1664 pixels. De smallere randen zorgen ervoor dat het scherm nog mooier oogt.

Met het vrijwel randloze scherm komt ook iets anders: een notch voor de camera. Deze verbergt de sterk verbeterde 1080p-webcam die je ook al in de MacBook Pro 2021 vond, ideaal voor mensen die vaak moeten videobellen. De beelden van deze webcam tonen meer detail en contrast, ook bij wisselende lichtomstandigheden. De M2-chip optimaliseert het beeld en dat ziet er merkbaar beter uit. Het moest ook wel, want 720p kan tegenwoordig echt niet meer bij een premium-merk.

De notch roept tegenstrijdige reacties op, maar wat ons betreft hebben we liever een notch dan bredere randen rondom. Ook goed om je te realiseren: het grotere scherm in deze MacBook is vooral ontstaan door aan de bovenkant extra pixels toe te voegen, dus in feite krijg je meer. Het enige is dat je bij bepaalde menubalk-opties rekening moet houden met de aanwezigheid van de notch; soms kan dat onpraktisch zijn. Gelukkig kun je makkelijk de notch verbergen, zodat je toch alle menubalkitems te zien krijgt. De iets bredere zwarte rand bovenin valt nauwelijks op. Een alternatief is het gebruik van apps zoals Bartender.

Ten opzichte van de M1 MacBook Air is het scherm nog op twee andere punten verbeterd: er is nu sprake van Liquid Retina en de helderheid is met 25% verhoogd naar 500 nits. Liquid Retina merk je aan de schermhoeken aan de bovenkant, want die zijn deze keer rond. De afgeronde hoeken lopen gelijk met de afronding van de behuizing en dat vinden we er erg mooi uit zien. Net als bij je iPhone en iPad en dat geeft een klein subtiel maar prettig verschil voor het aangezicht. De kleuren van het scherm zijn rijk en levendig vergeleken met mijn oudere Intel MacBook Air uit 2020. True Tone en P3-ondersteuning zijn hetzelfde gebleven. Wil je ProMotion met een hogere verversingsgraad voor soepel gamen en scrollen, dan zul je de MacBook Pro 2021 (review) moeten hebben.

Je kunt bij de M2-chip één extern scherm aansluiten, een beperking die ook gold voor de M1-chip. We vinden dit echter niet zo’n groot bezwaar: voor de typische toepassingen van een kenniswerker zul je vaak maar één scherm nodig hebben. Ben je graficus, videobewerker of programmeur en heb je veel schermen nodig, dan zul je toch vaak al voor een MacBook Pro kiezen. Maar kies dan wel voor eentje met 14- of 16-inch scherm, want de goedkoopste versie van 13-inch heeft ook een M2-chip en kan dus ook maar één extern scherm aan.

Hardware van de MacBook Air 2022

Apple M2 processor met 8-core CPU (4x performance, 4x efficiency)

8- of 10-core GPU

16-core Neural Engine

256GB of 512GB SSD (optioneel te verhogen naar 1TB of 2TB)

8GB centraal geheugen LPDDR5 (optioneel te verhogen naar 16GB of 24GB)

Bluetooth 5.0, wifi 6

1080p webcam voor FaceTime

Apple verkoopt twee standaardmodellen van deze MacBook: eentje met 8-core graphics en 256GB opslag en een duurdere met 10-core graphics en 512GB opslag.

Opvallend daarbij is dat je altijd een 8-core CPU krijgt en er geen mogelijkheid is om dit te upgraden. Uiteraard kun je wel een maatwerkmodel configureren. De sprong van 8- naar 10-core GPU kost je €120,- extra. Dit kan te overwegen zijn als je de MacBook af en toe voor (lichte) grafische toepassingen wilt gaan gebruiken. Zinvoller vinden we de upgrade van 8GB RAM naar 16GB RAM, vooral met het oog op de toekomst of als je veel apps en tabbladen tegelijk gebruikt. Dat kost je echter wel €230,- extra.

Verder ‘dwingt’ Apple bezorgde gebruikers om de SSD te upgraden van 256GB naar 512GB, wat je nog eens €230,- extra kost. Het instapmodel van de MacBook Air M2 heeft namelijk een tragere SSD. Hoewel we denken dat veel mensen bij doorsnee gebruik van een MacBook Air prima uit de voeten kunnen met het instapmodel, heb je misschien wat twijfels gekregen over Apple’s keuze voor een enkele NAND-chip. Dit leidt tot lagere lees- en schrijfsnelheden en incidenteel een lagere performance. Kom je van een Intel MacBook, dan zal de snelheid van Apple Silicon en de geruisloosheid van deze laptop je sowieso al omver blazen. Maar je wil op termijn ook geen kat in de zak kopen, dus we snappen als je toch maar die extra €460,- neertelt voor een meer toekomstbestendige laptop. Hou er echter rekening mee dat de prijs dan in de buurt van de €2.000,- komt en voor dat geld kun je bijna ook 14-inch een MacBook Pro met M1 Pro-chip kopen die nóg sneller is, meer poorten en een beter display heeft. Apple maakt het dit jaar onnodig lastig.



Grijs, blauw, zwart: alle kleuren krijg je te zien bij deze MacBook Air in Middernacht.

Bij de MacBook Air 2022 krijg je een 5-nanometer M2-chip met Media Engine. Overbodig om te zeggen dat deze MacBook Air tijdens het testen moeiteloos z’n werk deed, ook bij gebruik van heel veel apps tegelijk. We gebruikten de laptop zoals we ook met de Intel MacBook gewend waren. Het is een verademing dat bij apps zoals WebEx je laptop niet meteen begint te blazen en ook niet heet wordt. Alleen bij apps die nog niet voor Apple Silicon zijn geoptimaliseerd (zoals ImageOptim), is er een plotseling hoge CPU-belasting, maar de taak wordt daarna wel veel vlotter afgerond dan we bij Intel gewend waren. Dit zal verbeteren naarmate meer ontwikkelaars hun apps voor Apple Silicon hebben geoptimaliseerd – en dat is gelukkig bij de meeste al het geval.

Deze MacBook Air zal veel worden gebruikt voor het typen van e-mails, artikelen en andere teksten – en ook op dat punt zijn we erg tevreden. Apple heeft hetzelfde toetsenbord gekozen als in de M1 MacBook Air, maar wel met kleine verbeteringen. Zo is de rij met functietoetsen nu van normaal formaat, waardoor ook de Touch ID-knop iets groter is. Die Touch ID-knop hebben we de afgelopen dagen voortdurend gebruikt. En dankzij het redesign is de trackpad weer net iets groter geworden.

Performance van de MacBook Air M2

18% snellere CPU (Apple)

35% snellere GPU (Apple)

40% snellere Neural Engine (Apple)

Geekbench single core score: 1900

Geekbench single core score: 8700

Er is elders al veel gezegd over de benchmarks die met deze MacBook Air zijn uitgevoerd, waarbij het vooral draait om verlies aan performance omdat er maar één NAND-chip aanwezig is in het 256GB-model. Omdat we het basismodel hebben getest in het dagelijks gebruik kunnen we daar goed een oordeel over geven. Ik heb geen moment het idee gehad dat de performance achterbleef. Sowieso liggen de prestaties veel hoger dan van mijn vorige (Intel) MacBook. Ik hield via iStat Menu het CPU- en geheugengebruik in de gaten en daarbij viel op dat de CPU bij sommige intensieve taken snel naar 100% steeg, maar daarna ook weer snel daalde. De MacBook werd daarbij niet warm. Dropbox stond meestal bovenaan als de meest CPU-hongerige app, terwijl ik niet eens was ingelogd. Na een paar dagen was ik het zat en logde in de Dropbox-app in. Dit leidde korte tijd tot 220% CPU-gebruik terwijl ik ervoor had gekozen geen enkel bestand te synchroniseren.



CPU- en geheugengebruik tijdens normale belasting.

Uit benchmarks blijkt ook hoe dicht de twee M2 MacBooks (Air en Pro) bij elkaar liggen. De single core-scores zijn vrijwel hetzelfde in Geekbench en Cinebench. Wel is het zo dat de 2022 MacBook Pro M2 meer geschikt is voor langdurige zware belasting, dankzij de actieve koeling. De Air is hier minder geschikt voor. Bij normaal gebruik werd de behuizing geen enkel moment heet. De sensor op de SSD heeft vrijwel steeds temperaturen van 30 graden getoond, met heel af en toe een uitschieter naar minimaal 28 graden en maximaal 46 graden. Maar door het gebrek aan actieve koeling, wordt de M2-chip in de MacBook Air wel wat tegengehouden. Wil je echt alles uit de M2-chip halen, dan is de 13-inch MacBook Pro in dat opzicht iets beter.

Ik was bang dat 8GB RAM wat aan de krappe kant zou zijn. Dat viel mee: het geheugengebruik zat vrijwel steeds op 75% en dat veranderde nauwelijks. Vind je dit wat te krap of wil je toch wat aan ‘futureproofing’ doen, dan kun je beter 16GB RAM nemen. Het swapgeheugen lag tussen 2GB en 4GB en werd regelmatig aangesproken. Het werd dan voor ongeveer 50% gebruikt.



Het geheugengebruik blijft vrij stabiel op 75%.

Tijdens het testen is het basismodel ons niet tegengevallen tijdens normaal gebruik met veel tabbladen en veel verschillende kantoortoepassingen. De temperatuur en het CPU-gebruik bleven laag, het 8GB werkgeheugen bleek voldoende en het swapgeheugen ving eventuele pieken op, zonder dat de MacBook traag werd. Het wordt anders als je de grenzen opzoekt met zwaardere toepassingen en wilt checken hoe je deze MacBook op z’n knieën krijgt.



Swapgeheugen tijdens normaal gebruik.

Uit de Geekbench-benchmarks blijkt dat dit de snelste Mac van het moment is voor single-core taken, zelfs nog beter dan de MacBook Pro. Bij multi-core taken moet de MacBook Air een stuk of tien snellere devices voor laten gaan.

Batterijduur van de MacBook Air M2

18 uur voor video’s afspelen (Apple)

15 uur voor webbrowsen (Apple)

Snel opladen: tot 80% in 20 minuten met de 67W lader

Laadkabel meegeleverd in een kleur passend bij de MacBook

Verkrijgbaar met 30W, 35W of 67W adapter

MagSafe 3-poort voor veilig opladen

Ook op te laden via usb-c-poort

Het binnenwerk van de MacBook Air ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, zo blijkt uit teardowns. Maar door de andere vormgeving van de behuizing is er meer ruimte voor de accu. De MacBook Air M2 heeft een accu van 52,6 Wattuur, een capaciteit die zo’n 5 procent hoger ligt dan het vorige model.

Dat resulteert echter niet in een langere gebruiksduur en dat heeft waarschijnlijk te maken met de verbeterde prestaties en de hogere schermhelderheid. Het is nog steeds 18 uur volgens Apple’s metingen. Dit is uiteraard afhankelijk van de gebruikte toepassing. Tijdens onze test haalden we met gemak anderhalve werkdag, dus er is geen reden tot zorg als je de stekker bent vergeten. Een volledige werkdag werken op deze MacBook Air is absoluut geen probleem.

Een fijne verbetering is de MagSafe 3-aansluiting, die we kennen van de MacBook Pro 2021. Zeker op de MacBook Air is dit een aanwinst, omdat je zo weinig usb-poorten hebt. Je hebt nu beide usb-c-poorten beschikbaar voor het aansluiten van allerlei accessoires en zult minder vaak een hub moeten meeslepen. Maar opladen kan ook nog gewoon met de usb-c-poorten en gaat vaak automatisch als je een scherm scherm aansluit. Je hebt de MagSafe-poort dan misschien niet eens nodig.

Een ander leuk detail is dat de gevlochten kabel dezelfde kleur is als de MacBook zelf. Behalve het uiteinde: die is wit, net als de stroomadapter. We kregen bij beide testmachines een 30 Watt-adapter (bij het upgrademodel krijg je de 35 Watt-adapter met twee poorten). Bij het instapmodel kun je voor €20,- extra upgraden naar deze dubbele oplader óf een 67 Watt adapter. De laatstgenoemde adapter is los te koop voor €65,- en kan je laptop in 20 minuten opladen tot 80% – ideaal als je vaak buitenshuis bent, met maar korte toegang tot een stopcontact. In een aparte gids geven we advies welke MacBook oplader je moet kiezen.

Speakers in de MacBook Air 2022: nu vier stuks

Vier speakers, aangebracht tussen scherm en toetsenbord

Ondersteuning voor Spatial Audio via de ingebouwde speakers en AirPods

Drie microfoons

Voorheen zaten de speakers in twee stroken aan weerszijden van het toetsenbord. Nu vind je ze in de spleet tussen het scherm en het toetsenbord. Het zijn er vier, die je met wat moeite kunt zien zitten. Meer speakers betekent overigens niet een beter geluid. Het idee is dat het geluid via het scherm naar je toe wordt weerkaatst, maar het geluid is minder vol en breed dan we met vorige modellen gewend zijn. Het is prima voor het kijken van een YouTube-video, maar minder geschikt voor het kijken van een speelfilm of het luisteren van muziek. In dat geval kun je beter naar een speaker zoals de HomePod mini streamen.

Toch is er ten opzichte van M1 MacBook Air wel het een en ander verbeterd. Deze MacBook ondersteunt Spatial Audio, zowel via de eigen speakers als bij het luisteren via AirPods. Gebruik je AirPods 3, AirPods Pro of AirPods Max, dan is er ook ondersteuning voor dynamische hoofdtracking. Dit leverde soms ook onverwachte effecten op. Bij het beluisteren van een podcast die normaal heel neutraal klinkt, leken de sprekers opeens in een wat meer galmende ruimte te zitten. Wellicht moet dit het ruimtelijke effect wat meer benadrukken, maar het is niet altijd gewenst. Dus voordat je je favoriete podcasters aanschrijft dat ze “iets aan die galm zouden moeten doen”, is het aan te raden eens via een ander apparaat te luisteren of de instellingen van je AirPods aan te passen. Op een iPhone met AirPods Pro hoor ik het effect niet.

Prijs van de MacBook Air 2022: een stuk duurder

De M2 MacBook Air is een stuk duurder geworden. Terwijl je bij de M1 MacBook Air nog kon instappen vanaf €1.129,- ben je nu minimaal €1.519,- kwijt. Apple lijkt zich ervan bewust dat die prijs toch een obstakel gaat vormen voor veel mensen. Vandaar dat de M1 op de markt blijft, zodat deze aangeprezen kan worden als het goedkopere alternatief. Die heeft een snellere 256GB SSD, zodat voor veel mensen een upgrade naar 512GB SSD niet nodig is.

Die nieuwe instapprijs van €1.519,- is eigenlijk absurd voor een MacBook Air. Het is een prijsniveau dat je eerder bij een MacBook Pro verwacht. En dat klopt ook, want de prijs ligt opvallend dichtbij de onlangs verschenen MacBook Pro M2, die een betere GPU, betere microfoons, actieve koeling en een langere accuduur heeft. Lees onze vergelijking MacBook Air M2 vs MacBook Pro M2 om alle verschillen tot in detail te bekijken, want het Pro-model heeft wel een aantal minpunten, zoals een mindere webcam, minder poorten en uiteraard het oude design.

Ook opvallend is dat deze MacBook Pro M2 na een paar weken op de markt al bij sommige winkels is afgeprijsd naar €1.499,-. Daardoor is de vreemde situatie ontstaan dat het instapmodel MacBook Pro 2022 goedkoper is dan het instapmodel MacBook Air 2022. Dat hebben we nog nooit gezien.



Ook prettig bij langdurig gebruik, want de MacBook Air M2 wordt niet warm van kantoortaken.

Voor wie is de MacBook Air 2022?

Deze vraag is simpel te beantwoorden: de MacBook Air 2022 is er voor iedereen die een all-round MacBook zoekt voor je dagelijkse taken. Van studie tot kantoorwerk en van persoonlijke boekhouding tot het ontwerpen van je tuin: dit is een laptop die alle gangbare activiteiten aan kan en dankzij de M2-chip niet kapot te krijgen is. Voor veel mensen zal het een no-brainer zijn: je wil nu eenmaal dit nieuwe model hebben, liefst in een nieuwe kleur.

Maar als je minder waarde hecht aan het uiterlijk en misschien zelfs fan bent van het taps toelopende design, zou je nog prima de MacBook Air 2020 met M1-chip kunnen overwegen. Zeker voor mensen die het niet belangrijk vinden om met het allernieuwste te pronken, is dit een uitstekende aankoop.



De MacBook Air M2 of de MacBook Air M1? Eigenlijk maak je met allebei een goede keuze.

De M1 MacBook Air was sinds de introductie een warme aanbeveling voor bijna iedereen die een dagelijkse laptop zocht. Bij de M2 MacBook Air is het wat moeilijker om ‘m blind aan te bevelen. Niet alleen vanwege de hogere prijs (waardoor het voelt alsof je minder waar voor je geld krijgt), maar ook omdat de sprong in performance deze keer minder spectaculair is. Bij de overgang van Intel naar M1 was de performanceverbetering gigantisch, terwijl het van M1 naar M2 wat minder groot is. Huidige gebruikers van de M1 MacBook Air zullen dan ook niet zo snel overstappen – en dat hoeft ook niet. Onze aarzeling om deze nieuwe MacBook bij ‘iedereen’ aan te bevelen heeft ook te maken met de dilemma’s waar je tegenaan loopt: wel of niet upgraden, de vlekkenmagneet of een andere kleur?

Het spreekt vanzelf dat de MacBook Air zich richt op een breed publiek, van mensen die normale activiteiten met hun computer uitvoeren en incidenteel een middelzware activiteit willen doen. Opmerkelijk genoeg demonstreerde Apple tijdens een briefing hoe je elf gelijktijdige 4K-streams of twee 8K-streams in Final Cut Pro kunt afspelen, maar dat is nou typisch níet waar deze laptop voor bedoeld is. Navraag maakte duidelijk dat hiervoor een 16GB 10-core GPU MacBook Air werd gebruikt om te laten zien dat de M2-chip is geoptimaliseerd voor het encoderen en decoderen van Pro Res-video.

MacBook Air M2 alternatieven

Zoals wel vaker bij Apple-producten vind je de grootste concurrenten in eigen huis. Welke dat zijn, kun je wel raden:

De MacBook Air 2020 met M1 voor wie een goedkoper model zoekt.

De MacBook Pro 2021 met M1 Pro/Max in 14- of 16-inch voor wie iets krachtiger zoekt.

De MacBook Pro M2 is misschien ook nog te overwegen – maar alleen vanwege langere batterijduur, de Touch Bar en de actieve koeling. Je grijpt op een aantal punten mis, onder andere de vele poorten die je op de andere MacBook Pro’s vindt.

De MacBook Air M2 maakt het gebruik van een iPad als laptop overbodig. Moet je veel typen en heb je geen touchscreen nodig, dan is het veel praktischer om je MacBook mee te nemen. Die is met een gewicht van 1,24 kg in veel gevallen ook nog eens lichter, zeker in vergelijking met een 12,9-inch iPad Pro met toetsenbordhoes.

Score 8.5 MacBook Air M2 €1519 Voordelen + Vernieuwde behuizing met nieuw design

Professioneel ogende nieuwe kleuren

Verbeterd scherm: groter en helderder

Lichter en compacter dan voorheen

Uitstekende performance en batterijduur

Maakt geen herrie door ontbreken van een fan

Verbeterde webcam Nadelen - Veel duurder dan het vorige model

Duurder dan instapmodel MacBook Pro 2022

Minder geschikt voor langdurige piekbelasting (kies dan liever een Pro)

Middernacht is een vingerafdrukmagneet

Basismodel heeft tragere SSD

Geen poorten aan rechterkant

Geen ProMotion

Conclusie MacBook Air 2022 review

De eerste MacBook Air met Apple Silicon kreeg zoveel lof, dat het voor de M2 MacBook Air moeilijk is om dat te overtreffen. Met alleen een nieuwe chip was dat niet gelukt, maar dankzij het nieuwe uiterlijk en een reeks andere verbeteringen zullen toch veel mensen nu de overstap wagen. Het is alleen jammer dat die overstap nu veel meer geld kost en dat je voor het ‘SSD-dilemma’ wordt gesteld. Tijdens het testen met kantoortoepassingen bleek het basismodel met 8GB RAM en 256GB SSD echter prima te voldoen.

Voor het dagelijkse gebruik is de MacBook Air 2022 met M2-chip een perfecte laptop, met een mooier en helderder scherm, een betere webcam en een snellere chip. Het modernere uiterlijk en de nieuwe kleuren zijn een mooie bonus. Ze zouden voor veel mensen wel eens de belangrijkste reden kunnen zijn om er eentje te kopen.

MacBook Air 2022 kopen

Je kunt de MacBook Air 2022 inmiddels kopen bij diverse winkels zoals Amac en YourMacStore, waarbij de levertijd per uitvoering verschilt. Kortingen zijn er op het moment van schrijven nog niet te krijgen.

