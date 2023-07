Refurbished MacBooks: koopadvies en meer

Refurbished iPhones zijn al heel gewoon geworden, maar wist je dat er ook refurbished MacBooks zijn? Wil je een MacBook kopen maar vind je de huidige modellen te duur, dan kan het verstandig zijn om eerst voor een gereviseerd exemplaar te kiezen. Zo heb je (in tegenstelling tot een tweedehands MacBook van Marktplaats) toch garantie op je MacBook en heb je meer zekerheden. Refurbished MacBooks zijn er in allerlei soorten en maten, vandaar dat we je helpen bij de aanschaf.

Wat is een refurbished MacBook?

Een refurbished MacBook is uitvoerig gecontroleerd, gereinigd en indien nodig gerepareerd. De meeste aanbieders controleren hun MacBooks op meerdere technische onderdelen. Als er iets defect is, dan wordt dit vervangen. Daardoor zijn ze soms nauwelijks van nieuw te onderscheiden.

Hoe meer beschadigingen er aan de buitenkant zichtbaar zijn, hoe goedkoper de MacBook is. De exemplaren die er als nieuw uit zien (grade A), zijn het duurst. Vind je het prima als er wat krasjes of deukjes in de behuizing zitten (grade B of C), dan betaal je een stuk minder. Verderop leggen we uit welke kwaliteit je bij refurbished kunt aantreffen.

‘Refurbished’ betekent letterlijk ‘gereviseerd’. Meestal gaat het om een gebruikte MacBook, maar het kan ook gaan om een ‘remarketed’ exemplaar. Deze komen bijvoorbeeld uit geannuleerde orders, voorraadoverschotten en dergelijke. Deze MacBooks zijn vaak gloednieuw. Het kan ook gaan om MacBooks met geopende verpakkingen, bijvoorbeeld mensen die binnen de zichttermijn hun bestelde MacBook weer hebben teruggestuurd. Deze kan niet meer als nieuw verkocht worden, maar is slechts een paar dagen gebruikt en daarom nog in prima conditie.

Welke MacBook refurbished heb ik nodig?

Om de juiste MacBook te kunnen kiezen is het goed om te weten wat er zoal te koop is. Bekijk daarvoor ons overzicht MacBook kopen of check ons overzicht met de MacBook verschillen, zodat je de verschillende opties kunt vergelijken.

Het model dat de meeste mensen aanspreekt is de 13-inch MacBook Air, omdat deze compact en licht van gewicht is en daardoor gemakkelijk mee te nemen. Voor gangbare kantoortoepassingen is dat voldoende. Er is ook een 15-inch MacBook Air voor als je een groter scherm prettiger vindt.

Wil je een krachtiger model, dan is er de MacBook Pro. Deze is gericht op professionals en is meer geschikt voor zware belasting, bijvoorbeeld als je professioneel designer, softwareontwikkelaar of videobewerker bent.

Gebruikte MacBook: refurbished of tweedehands?

Als je een gebruikte MacBook zoekt hebt je in feit twee keuzes: een refurbished of tweedehands MacBook. Een groot voordeel van refurbished MacBooks is dat ze volledig zijn nagekeken, schoongemaakt en eventueel voorzien van nieuwe onderdelen. Daardoor heb je meer zekerheid dan bij een tweedehands MacBook van Marktplaats, waarbij je ‘garantie tot aan de deur krijgt’. Je bent nooit 100% zeker dat de MacBook technisch nog in orde is, omdat je vaak maar kort de tijd hebt om het exemplaar te controleren.

In onze gids over tweedehands MacBooks hebben we een checklist opgenomen van punten waar je op moet letten bij zo’n gebruikt exemplaar, maar de volledige verantwoordelijkheid of alles is gecontroleerd ligt dan wel bij jou. Bij een refurbished MacBook is de controle van onderdelen al uitgevoerd door een expert, die de laptop op allerlei punten heeft nagelopen. Eventueel defecte onderdelen zijn vervangen.

Bovendien krijg je bij de meeste refurbished MacBooks 1 of 2 jaar garantie, zodat je bij problemen terug kunt naar de winkel. Bij een tweedehands MacBook van Marktplaats is dat onmogelijk. Dit is ook de reden waarom een MacBook van Marktplaats vaak goedkoper is: je hebt geen enkele garantie en moet alles zelf doen.

Bekijk ook Tweedehands MacBook: waar moet je op letten? Ben je op zoek naar een tweedehands MacBook? Doe geen miskoop en gebruik onze checklist met aandachtspunten om een gebruikte MacBook zonder risico's te kopen. We vertellen waar je op moet letten als je je MacBook tweedehands aanschaft en bij welke aanbieders je zoal terecht kunt.

Bij welke refurbished MacBook-aanbieders kun je terecht?

Voor refurbished MacBook kun je bijvoorbeeld terecht bij:



(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Wat is een redelijke prijs voor een refurbished MacBook?

Er zijn nogal wat verschillen in prijs bij refurbished MacBooks. Wil je weten wat redelijk is? Je kunt de waarde van een gebruikte MacBook controleren op Mac2Sell.net.

In welke conditie is de refurbished MacBook?

Refurbished MacBooks zijn volledig gecontroleerd en schoongemaakt, maar de behuizing wordt meestal niet vervangen. Daardoor kunnen aan de buitenkant krassen of deukjes zichtbaar zijn. Die zijn uiteraard niet van invloed op de werking van de MacBook, maar ze bepalen wel de prijs. Hoe meer schade, hoe minder je betaalt. Veel mensen vinden een paar krasjes niet zo erg. Eventueel zou je er een paar leuke stickers overheen kunnen plakken of een MacBook-hoes erom heen doen. Met een donker gekleurde hardcase is eventuele schade niet meer zichtbaar.

Om onderscheid te maken tussen refurbished MacBooks hanteren verkopers verschillende condities:

Zo goed als nieuw (A-grade): geen zichtbare gebruiksschade, bijna niet van nieuw te onderscheiden. Geen krasjes of deukjes.

Licht gebruikt (B-grade): lichte gebruikssporen, zoals kleine krasjes. Geen deukjes.

Zichtbaar gebruikt (C-Grade): duidelijke gebruikssporen, waaronder deukjes in de behuizing of krasjes op het scherm.

Uiteraard zijn refurbished MacBooks volledig gecontroleerd op de technische werking. Dus ook al heeft een MacBook wat krasjes, dat wil nog niet zeggen dat hij intern ook technische problemen vertoont. De modellen met zichtbare gebruikssporen zijn uiteraard het goedkoopst, maar voor wie niet zoveel te besteden heeft kan een iets beschadigde MacBook een prima keuze zijn. Refurbished MacBooks kunnen voormalige demo-modellen zijn, maar ook laptops die zakelijk zijn gebruikt. Zo’n laptop kan steeds op een kantoor gebruikt zijn, maar kan ook vaak onderweg zijn geweest, met meer kans op vallen en stoten. Controleer daarom goed voordat je met je aankoop naar huis gaat.

Waarop letten bij een refurbished MacBook?

Belangrijke punten om op te letten:

Welke processor zit erin? Kies bij voorkeur voor een model met Apple Silicon (M1, M2, etc) en niet een ouder model met Intel-processor. De standaard M-chip voldoet uitstekend voor dagelijkse toepassingen, terwijl er voor de zwaardere toepassingen de varianten Max, Pro en Ultra zijn. Intel-processoren hebben zijn minder energiezuinig en minder krachtig dan Apple Silicon.

Hoeveel werkgeheugen (RAM) zit erin? Vaak is er sprake van 8GB, 16GB of 32GB geheugen. Hoe meer, hoe beter de MacBook in staat is om zware toepassingen te draaien. Wij geven zelf de voorkeur aan 16GB of meer.

Hoeveel opslag zit erin? Soms gaat het om 256GB of zelfs 1TB of 2TB. Het maximum is momenteel 8TB, maar dat zul je bij refurbished MacBooks niet vaak aantreffen.

Zit er een Retina-scherm in? Sinds 2014 gebruikt Apple deze nieuwe schermtechniek met een hogere pixeldichtheid. Alles wat je op het scherm leest is daardoor een stuk scherper.

Waarom een refurbished MacBook kopen?

Een refurbished MacBook kopen heeft zo zo’n voordelen. Hieronder noemen we een aantal op:

Duurzaam : MacBooks gaan lang mee en hergebruik is ook nog eens goed voor het milieu. Apple-producten krijgen een tweede leven en belanden daardoor niet op de afvalberg.

: MacBooks gaan lang mee en hergebruik is ook nog eens goed voor het milieu. Apple-producten krijgen een tweede leven en belanden daardoor niet op de afvalberg. Betaalbaar : Voor veel mensen is de refurbished MacBook hun eerste Mac. Voor een paar honderd euro heb je een refurbished MacBook, terwijl je voor een nieuw exemplaar minstens duizend euro kwijt bent.

: Voor veel mensen is de refurbished MacBook hun eerste Mac. Voor een paar honderd euro heb je een refurbished MacBook, terwijl je voor een nieuw exemplaar minstens duizend euro kwijt bent. Garantie : Bij de meeste refurbished MacBooks krijg je 1 of 2 jaar garantie, zie verderop.

: Bij de meeste refurbished MacBooks krijg je 1 of 2 jaar garantie, zie verderop. Snel in huis : Refurbished aanbieders werken net als normale winkels: als je voor 23:59 uur bestelt heb je jouw MacBook vaak al de volgende dag in huis.

: Refurbished aanbieders werken net als normale winkels: als je voor 23:59 uur bestelt heb je jouw MacBook vaak al de volgende dag in huis. Recht op retour : Als je je MacBook online aanschaft kun je deze binnen 14 tot 30 dagen gratis retour sturen en krijg je je geld terug.

: Als je je MacBook online aanschaft kun je deze binnen 14 tot 30 dagen gratis retour sturen en krijg je je geld terug. Online bestellen: Een MacBook van een particulier zul je niet zo snel laten opsturen. Bij de meeste refurbished aanbieders heb je te maken met een betrouwbare winkelier en weet je dat je na betaling de MacBook ook echt geleverd krijgt (uitzonderingsgevallen daargelaten).

Retour en garantie op refurbished MacBooks

Het prettige van refurbished MacBooks is dat je ze altijd een tijdje kunt proberen voordat de aankoop definitief is. Net als bij een normale online winkel heb je het recht om je aankoop binnen 14 tot 30 dagen retour te sturen. De periode varieert per aanbieder, dus let goed op de voorwaarden zodat je op tijd het pakketje terugstuurt als het niet bevalt. Retourneren is meestal gratis, maar moet je de MacBook op eigen kosten retour sturen, dan is verzekerd opsturen met PostNL (ca. 15 euro) aan te raden. Je pakket is dan tot een maximumbedrag van 5500 euro verzekerd.

Bij de meeste aanbieders krijg je standaard tussen de 24 tot 36 maanden garantie op je refurbished MacBook. Bij Apple is dit slechts 12 maanden. Soms kun je de garantie verlengen. Mocht zich in deze periode een defect voordoen, dan kun je altijd terug gaan naar de aanbieder en reparatie verlengen.

