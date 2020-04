MacBook Air sleeves en hoezen

De MacBook Air Retina is zo dun en licht, dat je hem makkelijk met je mee kan nemen. Maar een losse MacBook Air onder je arm is geen verstandig idee. Daarom hebben we hier MacBook Air hoezen voor je verzameld, zodat je altijd goed beschermd de deur uit gaat. Dit zijn de beste MacBook Air hoezen en sleeves.



Apple Leren Sleeve

Je kent Apple’s Leren Sleeve misschien wel van de MacBook Pro, maar deze is ook gewoon geschikt voor de nieuwste MacBook Air. Je schuift je MacBook Air in de sleeve, zodat zowel de boven- als onderkant goed beschermd zijn terwijl je de MacBook met je meeneemt. Je kan kiezen uit drie kleuren, die allemaal gemaakt zijn van Europees leer. Lees ook onze review van de Leren Sleeve voor de MacBook.

Native Union Stow Sleeve

Deze sleeve van Native Union is bedoeld voor de MacBook Air en de 13-inch MacBook Pro. Je weet dus zeker dat deze op deze twee modellen past. De hoes heeft een gevoerde binnenkant en aan de buitenkant is er een vakje om een kabel in op te bergen. Zo heb je ook altijd een lader in de buurt als je MacBook zonder stroom zit. Je schuift de MacBook aan de korte kant in de hoes. Hij ziet er strak uit en is beschikbaar in twee kleuren, namelijk grijs en blauw.

Twelve South BookBook

Twelve South is bekend van de unieke hoesjes, die je iPhone en MacBook een ouderwetse look geven. De Twelve South BookBook is daar geen uitzondering op. De hoes ziet eruit als een boek, zodat niemand ziet dat je een MacBook met je meeneemt. De hoes heeft een rits, dus je Air zit stevig op z’n plek. Er zit ook een dubbele bodem in, waar je allerlei papierwerk kan opbergen.

Incase Flat Sleeve en Compact

Deze sleeve van Incase ziet er strak uit en is ook nog voordelig geprijsd. De buitenkant van ripstop kan tegen een stootje en de ritsen zijn zelfs weerbestendig. De gevoerde binnenkant beschermt ook de behuizing van je MacBook Air. De hoes is er in twee kleuren, namelijk grijs en zwart.

Van hetzelfde merk is er ook nog de Compact-variant. Deze versie is gemaakt van nylon en heeft een voering van nepbont. Ook deze versie heeft een rits. Het verschil zit hem voornamelijk in de uitstraling en het materiaal. De Compact is beschikbaar in meerdere kleuren. Hij is ook geschikt voor de MacBook Pro.

Tech21 Pure Clear-hoes

Wil je geen hoes die je telkens van je MacBook af moet halen als je hem wil gebruiken, dan is er ook bescherming die je er gewoon altijd op kunt laten. Een voorbeeld hiervan is de Tech21 Pure Clear-hoes. Deze hoes past helemaal om de klep en onderkant van je MacBook en is gemaakt van schokabsorberende materialen. De hoes is transparant, zodat het Apple logo en het design nog zichtbaar blijft. Wel heeft de hoes een donkerder kleurtje, maar dat geeft hem ook wat extra’s.

Overige MacBook Air hoezen

Het goede nieuws is dat veel hoezen voor de 13-inch MacBook Pro ook geschikt zijn voor de MacBook Air, zoals bij bovenstaande opties wel blijkt. In onze gids met MacBook Pro hoezen vind je nog veel meer opties.