Apple heeft voor de iPad 2022 een reeks nieuwe accessoires uitgebracht. Van hoes tot adapter en van toetsenbord tot tekenpen: dit is er momenteel verkrijgbaar om je iPad 2022 helemaal compleet te maken. We waarschuwen alvast: het is niet goedkoop!

We waarschuwen alvast: deze officiële accessoires voor de iPad 2022 zijn niet echt goedkoop. Want net als bij de iPads zelf heeft het inflatiespook behoorlijk toegeslagen en heeft Apple de prijs voor Europese gebruikers zo ver mogelijk opgerekt naar boven. Vooral de Magic Keyboard Folio is duur (€300) en kost nu bijna net zoveel als je voorheen voor de iPad zelf betaalde (€389). Besluit je alles uit deze lijst te kopen, dan zit je inclusief de iPad zelf op ruim 1230 euro. Ja, dat is nogal wat, maar je hebt natuurlijk geen twee tekenpennen nodig en de (stroom)adapters kun je misschien ook wel achterwege laten als je ze niet nodig hebt of al hebt.

Magic Keyboard Folio voor iPad (10e generatie)

Waarom nodig? Als je veel wilt typen

In 2022 heeft Apple een nieuw model Magic Keyboard Folio geïntroduceerd, die tweedelig is. Je kunt dus de toetsenbordhoes thuis laten als je niet van plan bent te gaan typen. Het toetsenborddeel bevestig je magnetisch aan de iPad en kun je loshalen als je het niet nodig hebt. Het deel aan de achterkant van de iPad bevestig je ook magnetisch en heeft een uitklapbare standaard om de iPad rechtop te zetten. Het toestenborddeel kun je ook gewoon dichtklappen om het scherm van de iPad te beschermen.

Het toetsenbord zelf bestaat uit een volledig toetsenbord. Daarbij heeft dit Magic Keyboard Folio ook nog veertien functietoetsen, onder andere om de helderheid aan te passen en het volume te wijzigen. Ook zit er een escapeknop op. Deze functietoetsen vind je niet op het gewone Magic Keyboard. Het Magic Keyboard Folio heeft daarentegen geen verlichte toetsen. Onder het toetsenbord vind je nog het trackpad waarmee je de iPad kunt bedienen. Het Magic Keyboard Folio is alleen beschikbaar in het wit en alleen geschikt voor de 10e generatie iPad 2022.

Bekijken: €299,- bij Apple

Smart Folio voor iPad (10e generatie)

Waarom nodig? Als je voor- en achterkant wilt beschermen

De meest simpele hoes die Apple zelf verkoopt voor de iPad 2022 is deze Smart Folio. Dit is een hoes die in meerdere standen neer te zetten is, dankzij de oprolbare voorkant. We kennen dit al sinds de allereerste iPad, dus het mechanisme zal bekend zijn. Gelukkig zit er bij deze variant ook een achterkant aan, zodat je geen krassen op het aluminium krijgt. Je kunt kiezen uit zachtblauw, wit, watermeloen en citroengeel, afgestemd op de kleuren van de iPads zelf. De Smart Folio klikt magnetisch vast op de achterkant van je iPad. Afhankelijk van de stand kun je een FaceTime-gesprek voeren, een video kijken of typen.

Bekijken: €99,- bij Apple

Apple Pencil (1e generatie)

Waarom nodig? Als je wilt tekenen op je iPad

Het is eigenlijk een merkwaardige keuze dat Apple bij dit model nog steeds voor de eerste generatie Apple Pencil heeft gekozen en tegelijk is overgestapt naar een usb-c-aansluiting. Dit maakt het gebruik net iets ingewikkelder, vooral wat koppelen en opladen betreft. Je hebt nu een speciale USB‑C-naar-Apple Pencil-adapter nodig, die je meegeleverd krijgt in de nieuwe verpakking. Heb je nog een bestaande Apple Pencil of koop je een ‘oud’ exemplaar, dan zul je de adapter los moeten aanschaffen. In de verpakking vind je verder een extra penpunt en een Lightning-adapter. De Apple Pencil is kantel- en drukgevoelig, zodat je kunt variëren in lijndikte en subtiele schaduwen kunt maken. Net zoals bij een gewoon potlood dus. Zoek je een alternatief, dan heeft Apple ook het model van Logitech in het assortiment, dat je hieronder ziet. Vroeger kostte deze Apple Pencil €99,- maar tegenwoordig is de prijs opgeschroefd naar €119,-. De versie die eerder werd verkocht is echter technisch hetzelfde en kan dan ook precies hetzelfde.

Bekijken: €119,- bij Apple

USB‑C-naar-Apple Pencil‑adapter

Heb je nog een Apple Pencil van de eerste generatie liggen, dan wil je die misschien gaan gebruiken in combinatie met je iPad 2022. Goed idee! Scheelt in ieder geval weer de aanschaf van een nieuwe tekenpen. Maar het koppelen lukt alleen als je deze adapter aanschaft. Omdat er geen Lightning-poort meer in de iPad zit kun je de Pencil er ook niet meer in steken om ‘m te koppelen en op te laden. Dat is een rare keuze, maar rare keuzes waren we bij de eerste generatie Apple Pencil toch al gewend. Een pen die uit een tablet steekt was in 2015 al een bezopen idee maar Apple vond het goed genoeg om het zeven jaar later nog steeds zo te houden. Hoe dan ook, je zult €10,- moeten uitgeven om je al bestaande Apple Pencil te koppelen met je nieuwe iPad. Daarna kun je de adapter opbergen of weggeven, want opladen kan ook gewoon met het adaptertje dat je al veel langer bij je Apple Pencil kreeg: die met aan elke kant een Lightning-poort.

Bekijken: €10,- bij Apple

Logitech Crayon voor iPad

Waarom nodig? Als je wilt schrijven en tekenen op meerdere iPads

De Logitech Crayon was er toch al? Ja, maar deze is toch net iets anders. Het is namelijk een nieuwe versie die er door zijn egale zilverkleur wat serieuzer uit ziet. De nieuwe Crayon is nu voorzien van usb-c en een aan/uitschakelaar. Hij is in samenwerking met Apple ontwikkeld. De eerdere versie (met oranje details) was bedoeld als een goedkoper alternatief voor de onderwijsmarkt. Dat is nog steeds het geval en ook het design is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Dit is de enige tekenpen van een externe fabrikant die officieel door Apple wordt ondersteund en die makkelijk tussen verschillende iPads kan wisselen op basis van nabijheid. Koppelen is niet nodig; je hoeft alleen de schakelaar om te zetten en te beginnen met tekenen. De pen herkent als je onder een hoek tekent, maar is niet gevoelig voor druk (de Apple Pencil kan dat wel). De batterij gaat 7 uur mee en door het afgeplatte ontwerp rolt hij niet van de tafel.

Bekijken: €79,95 bij Apple

USB‑C-naar-mini-jack-adapter

Waarom nodig? Als je je oude oortjes met 3,5mm aansluiting wilt blijven gebruiken

De iPad 2022 heeft voor het eerst geen koptelefoonaansluiting meer. Dat betekent dat je draadloos zult moeten luisteren. Wil je toch nog je bekabelde oordopjes blijven gebruiken, dan is er een nieuwe adapter van een tientje. Deze USB‑C-naar-mini-jack-adapter steek je in de usb-c-poort van de tablet, waarna je er elke standaard set oordopjes met 3,5mm in kunt steken. Een bekabelde speaker is ook mogelijk. Je krijgt deze adapter niet standaard meegeleverd bij de iPad.

Bekijken: €10,- bij Apple

USB‑C-lichtnetadapter van 20 W

Waarom nodig? Als je op meerdere plekken wilt snelladen

Wil je je iPad op meerdere plekken kunnen opladen, dan heb je een stroomadapter nodig. Beschik je nog niet over een extra 20 Watt usb-c-lader, dan heeft Apple er eentje voor je liggen. Voor 25 euro is je iPad weer in no-time opgeladen. Zo’n stroomadapter is uiteraard niet noodzakelijk als je over een MacBook met usb-c-poorten beschikt, want ook daarmee kun je je iPad opladen. Duurt alleen wat langer.

Bekijken: €25,- bij Apple