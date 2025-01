Al binnenkort gaat Apple de M4 MacBook Air uitbrengen, zo zeggen betrouwbare bronnen. Maar wat zijn de nieuwe functies in de M4 MacBook Air? We hebben zes mogelijke verbeteringen voor je op een rij gezet.

De release van de M4 MacBook Air zou al vroeg in 2025 kunnen plaatsvinden, waarschijnlijk via een aankondiging met een persbericht. Om je alvast een idee te geven of het het waard is om daarop te wachten, hebben we uitgezocht welke nieuwe functies de MacBook Air M4 in 2025 krijgt. We verwachten dat dit model enkele recente verbeteringen van de MacBook Pro gaat krijgen, zodat hij weer meer in lijn ligt met de andere MacBooks.

#1 Nieuwe M4-chip voor betere prestaties

De eerste logische verbetering vinden we in de chip. De MacBook Air maakt de sprong van M3 naar M4, die zo’n 25% sneller is in de multi-core CPU-prestaties. Zwaardere taken werken daardoor beter en hij komt op nagenoeg gelijke voet te staan met de iMac M4 en MacBook Pro M4. Een verschil met de MacBook Pro M4 is wel dat die actieve koeling heeft, waardoor hij minder last heeft van warmte en daardoor de prestaties krachtiger kunnen zijn. Maar de M4-chip biedt ook nog meer voordelen.

#2 Twee externe schermen tegelijk (met de MacBook Air zelf)

Op de huidige M3 MacBook Air kun je twee externe schermen aansluiten, maar alleen als de MacBook Air zelf gesloten is. In de praktijk betekent dit dus dat je nog steeds maar twee schermen tegelijkertijd kan zien. Bij de M4-chip in de 14-inch MacBook Pro introduceerde Apple eindelijk volledige ondersteuning voor twee externe schermen, die je kunt gebruiken naast het open scherm van de MacBook Pro zelf. We verwachten dat dit ook in de MacBook Air M4 komt, zodat je dus in totaal drie schermen tegelijkertijd kunt gebruiken.

#3 Langere batterijduur

Daarnaast is de M4-chip energiezuiniger gebleken. Apple heeft bij de MacBook Pro de batterijduur aanzienlijk verlengd, tot soms zelfs 3 uur langer. We verwachten dat de MacBook Air M4 ook een wat langere accuduur krijgt. Momenteel is dat nog maximaal 18 uur, maar we denken dat Apple dit gaat verlengen tot 20 uur.

#4 Meer RAM

Apple voerde afgelopen jaar al een bijzondere wijziging door bij zowel de M3- als de M2-modellen van de MacBook Air: twee keer zoveel opslag, voor dezelfde prijs. De 8GB-modellen werden ingewisseld voor 16GB-uitvoeringen. De instaphoeveelheid zal bij de M4 MacBook Air opnieuw 16GB zijn, maar we denken wel dat je het straks verder kan uitbreiden naar 32GB. Momenteel is dat nog 24GB.

#5 Betere camera

De camera krijgt een upgrade in de MacBook Air, zo is de verwachting. Apple maakte afgelopen najaar al de sprong naar een 12-megapixel ultragroothoekcamera met ondersteuning voor Center Stage. Daardoor ben je altijd goed in beeld, omdat de camera tijdens het videobellen een soort van meebeweegt. Dat helpt ook als je met meerdere mensen achter de MacBook Air zit tijdens een videogesprek, omdat jullie beide dan goed te zien zijn.

#6 Mogelijk optie met nanotextuur

De laatste verbetering die we verwachten is nog een beetje een twijfelgeval. Apple zou namelijk de nanotextuuroptie naar de MacBook Air kunnen brengen, net zoals ze vorig jaar al gedaan hebben bij de iMac en MacBook Pro. Maar we houden nog een slag om de arm: Apple kan dit ook exclusief voor de MacBook Pro-modellen houden, als reden om toch voor dit duurdere model te kiezen. We zien vaker dat Apple bepaalde functies achter houdt en bovendien is het scherm van de MacBook Pro toch al van betere kwaliteit.

De release van de M4 MacBook Air staat gepland voor begin dit jaar, mogelijk al ergens in januari of februari.