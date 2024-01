2024 lijkt een heel druk Apple-jaar te worden, waarbij er genoeg is om naar uit te kijken. Naar welke nieuwe producten en aankondigingen ben jij het meest benieuwd? Laat het ons weten in onze poll!

Eerder kon je bij ons al lezen welke Apple-producten we in 2024 allemaal verwachten. En daaruit bleek al: er komt weer veel aan dit jaar. Hoewel veel van de producten de gebruikelijke opvolgers zijn, komen er misschien ook nog wat verrassingen aan. We zijn daarom benieuwd naar welk product of welke aankondiging van Apple van 2024 jij het meest uitkijkt.

Poll: waar kijk jij van Apple het meest naar uit in 2024?

Misschien zit je al jaren te wachten op een nieuwe iPad mini of kun je niet wachten totdat Apple de gloednieuwe Vision Pro uitgebracht heeft. Of je bent gewoon toe aan een nieuwe iPhone en wil dit jaar overstappen naar een nieuwe iPhone 16. Wat het ook is, in onze poll kun je het aan ons laten weten. Hou er wel rekening mee dat nog lang niet alles van dit lijstje zeker is. Of er bijvoorbeeld ook echt een nieuwe Apple TV of HomePod aan komt, is nog maar de vraag. Ook is het van een aantal producten nog onzeker of deze in 2024 komen. Er gaan bijvoorbeeld al een tijd geruchten over een smart display van Apple, maar deze is mogelijk nog jaren van ons verwijderd.

In de poll kun je in totaal drie favorieten aanvinken.

We hebben de afgelopen tijd nog veel meer vooruitblikken op 2024 gepubliceerd. Zo lees je in ons overzicht van Apple-events van 2024 welke presentaties we dit jaar verwachten (en wanneer) en beluister je onze vooruitblik in de eerste aflevering van de iCulture Podcast van 2024.