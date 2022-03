Op de vorige generatie iPhone SE hebben we vier jaar moeten wachten, op deze generatie slechts twee jaar. Blijkbaar doet de SE het zo goed in de verkoop en lagen er genoeg vernieuwingen op de plank dat Apple het de moeite waard vond om nu alweer een update uit te brengen. Dat betekent ook dat de veranderingen niet zo heel groot zijn. De topmodellen van de iPhone hebben er intussen 5G bij gekregen en dat zien we ook terug bij de iPhone SE. Daarnaast is het toestel nóg beter, sneller en veelzijdiger en is er keuze nieuwe kleuren. Maar zelfs die kleuren zijn niet eens zoveel veranderd. We zijn enthousiast over deze nieuwe generatie iPhone SE, maar we vragen ons toch af: had Apple niet beter een jaar extra kunnen wachten om er nóg meer verbeteringen in te stoppen? Los daarvan is deze nieuwe generatie iPhone SE wel een aanrader, want het is de beste koop voor mensen die de essentie van een iPhone zoeken. En ze krijgen zelfs nog iets meer dan essentiële functies.

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in maart 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. Ons testtoestel is een 256GB iPhone SE in Sterrenlicht, die voor de verkoopdatum als leenexemplaar beschikbaar is gesteld door Apple voor deze test.



Design van de iPhone SE 2022: vertrouwd

Design identiek aan de iPhone 8 en iPhone SE 2020

Afmetingen 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Gewicht 144 gram

Kleur: Sterrenlicht (getest), Middernacht en rood

IP67 water- en stofbestendig

Toen ik mijn versleten hoesje van de iPhone 8 een paar jaar geleden weggooide, had ik niet gedacht dat ‘ie ooit nog van pas zou komen bij de iPhone SE. De behuizing is precies hetzelfde, alleen de inhoud is anders. Dat was bij de 2020-editie al zo en bij de 2022-editie blijft het ontwerp identiek. Het belangrijkste verschil is dat Apple nu extra gehard glas heeft toegepast, naar eigen zeggen “het sterkste glas in een smartphone” ooit. Dit is geen Ceramic Shield, zoals bij de iPhone 12 en nieuwer is gebruikt.

Het toestel is er in drie ‘nieuwe’ tinten: Sterrenlicht, Middernacht en (PRODUCT)RED. Of beter gezegd: wit, zwart en rood, net als bij de vorige generatie. De tinten zijn nét iets anders: zo heeft ons testtoestel in de kleur Sterrenlicht een wat champagne-achtige gloed, terwijl Middernacht wat meer naar diepblauw neigt. Het rode toestel is een tintje donkerder geworden. Je kan de verschillen bekijken in ons artikel over de iPhone SE 2022 kleuren. Het is duidelijk dat Apple niet veel risico’s wil nemen met dit toestel: twee neutrale kleuren en een roodtint voor wie iets anders wil. Erg is dat niet. Liever deze kleuren waar iedereen zich wel in kan vinden, dan het fruitige oranjeroze van sommige hoesjes.

De behuizing bestaat uit een aluminium frame met twee glazen panelen aan de voor- en achterkant. De platte zijkanten zoals op de iPhone 12- en 13-serie krijg je dit jaar niet. Misschien krijgen we dat over een paar jaar, als de iPhone SE gebaseerd zal zijn op een van de huidige modellen. Gedateerd vinden we het design (nog) niet, op de brede zwarte schermranden na. De onderste rand is nodig voor de thuisknop, maar de zwarte rand aan de bovenkant had wat ons betreft best iets smaller gekund, zodat het scherm een meer langgerekte vorm krijgt.

Maar dat is niet de filosofie achter de iPhone SE-serie. Een redesign is niet aan de orde, omdat dit toestel dankzij hergebruik zo goedkoop mogelijk te produceren moet zijn. Apple houdt daarom vast aan alles wat we al kennen uit de iPhone 8-serie. En eerlijk gezegd: dat werkt eigenlijk best goed. We vinden dat het toestel prettig in de hand ligt dankzij de afgeronde hoeken en het lichte gewicht. Wel heb ik er een hoesje om gedaan, want het gladde glas tot twee keer toe ertoe leidde dat de iPhone van tafel gleed: eenmaal met het scherm naar beneden en de andere keer met het scherm omhoog. Hoe dat afliep lees je verderop als we het scherm bespreken.

We hadden ook graag MagSafe in dit toestel gezien, zodat het magnetisch opladen in één klap gemeengoed wordt bij een veel grotere groep mensen. Maar ook dat strookt niet met Apple’s benadering dat de iPhone SE zoveel mogelijk hetzelfde moet blijven. MagSafe zou een redesign van de interne componenten hebben vereist en dat kost extra ontwikkeltijd. Draadloos opladen kan wel, MagSafe gebruiken niet.

De Touch ID-knop (thuisknop) onder het scherm is weer even wennen als je zoals ik langere tijd een Face ID-toestel hebt gebruikt. Maar ik begrijp de aantrekkingskracht ervan: het aanraken van de thuisknop om te ontgrendelen is nog net zo makkelijk als tien jaar geleden. Terug in de tijd? Nee, de kans is groot dat je nog een iPad met Touch ID-knop in huis hebt liggen en dat functioneert ook nog prima.

Aan de achterkant vind je een enkele camera, terwijl de knoppen, schakelaars, speakers en Lightning-connector precies op dezelfde plek zitten als bij de hedendaagse toestellen.

Scherm van de iPhone SE 2022

4,7-inch Retina-scherm HD

LCD, geen OLED

1334 x 750 pixels

326 ppi pixeldichtheid

True Tone en P3-kleurenweergave

Haptic Touch

Extra breukbestendig, het “sterkste glas in een smartphone”

Wat het scherm betreft zien we weinig veranderingen, behalve dan het extra robuuste glas. Uit een valtest was al gebleken dat het scherm behoorlijk breukbestendig is. Ons toestel bleef dan ook ongedeerd na twee keer vallen op een hoogte van ongeveer 75 centimeter. Maar je moet het noodlot ook niet opzoeken, dus ik ben een hoesje gaan gebruiken: het siliconenhoesje van Apple in de kleur kalkroze, dat goed bij Sterrenlicht past. Je ziet alleen niets van de kleurcombinatie, want met het hoesje eromheen is alleen nog het zwart van het scherm zichtbaar. Voor een transparant hoesje zul je bij andere fabrikanten moeten kijken.

Dat scherm heeft vrijwel dezelfde specs als de tweede generatie iPhone SE: dezelfde beeldresolutie, dezelfde LCD-techniek en hetzelfde 4,7-inch formaat. Alle tekst is scherp op het scherm af te lezen. Bij sommige apps (zoals mijn huidige verslaving Duolingo) vond ik het zelfs prettiger om de iPhone SE te gebruiken. Alles is compacter en het scherm is minder langgerekt, waardoor je sneller overzicht hebt wat er op het scherm staat. Dat klinkt allemaal geweldig, maar die brede schermranden blijven natuurlijk wel storend en door het toch wel kleine schermformaat is filmkijken niet echt ‘immersive’. Je mist detail en kunt soms niet goed zien wat er in een video gebeurt. Het is te hopen dat Apple er bij de volgende generatie SE iets aan gaat doen.

Het is geen OLED, maar ik vind het scherm toch van behoorlijk goede kwaliteit. De kleuren komen mooi uit en zwarte vlakken zijn zwart genoeg. Toen ik een app met een zwarte interface opende (de Watch-app) zag ik overdag niet eens zoveel verschil in zwarttinten.

Hardware en prestaties van de iPhone SE 2022

A15 Bionic-chip met 6-core CPU en 4-core GPU

16-core Neural Engine

Opslag: keuze uit 64GB, 128GB en 256GB

5G-support

Je koopt dit toestel natuurlijk niet primair vanwege de prestaties – en tegelijk ook weer wel. Want Apple heeft ervoor gekozen om ook nu weer de nieuwste A-serie chip erin te stoppen, die je ook in de iPhone 13-modellen vindt. Het gaat om de A15 Bionic 6-core CPU met 4-core GPU. Da’s mooi, want dat betekent dat je lang vooruit kunt met dit toestel. Ook over een paar jaar zal hij nog steeds niet sloom aanvoelen. Qua prestaties kun je hetzelfde verwachten als de iPhone 13-modellen. die een paar honderd euro meer kosten. Alles werkt supersnel, van het opstarten van apps tot het wisselen tussen schermen.

Terwijl concurrenten zoals Samsung meestal een oudere chip in hun instapmodellen stoppen, is dat bij de iPhone SE 2022 niet zo. Of dat ook zo blijft is nog even afwachten. Er gaan geruchten dat Apple in de iPhone 14 een chip van vorig jaar wil stoppen en dat alleen de Pro-modellen een nog snellere chip krijgen. Bij de iPhone SE speelt dat nog helemaal niet.

Toch vinden we dat Apple wat kansen heeft laten liggen op het gebied van hardware. Zo vinden we het jammer dat er geen U1-chip in de iPhone SE 2022 zit. Met de U1-chip kun je een AirTag nauwkeurig zoeken. Deze U1-chip was al aanwezig in de iPhone 11 uit 2019 en wordt in de iPhone SE nu overgeslagen. Waarom Apple hiervoor gekozen heeft is ons een raadsel. De iPhone SE 2022 heeft al niet zo gek veel verbeteringen ten opzichte van de vorige generatie, dus zo’n kleine en prettige toevoeging als een U1-chip had het net wat beter gemaakt en geeft ook nog een boost aan de verkoop van AirTags.

Een punt genoemd moet worden is dat de verbeterde hardware (en misschien nog wat andere factoren) ervoor gezorgd hebben dat dit toestel €40,- duurder is geworden ten opzichte van zijn voorganger. Dat is een prijsverschil waar je misschien wel overheen stapt omdat je ook 5G en een nieuwere chip krijgt. Maar wie in de markt is voor een refurbished toestel heeft rond de €500 genoeg keuze uit toestellen mét smalle schermranden, Face ID en dergelijke.

iPhone SE 2022 batterij: 10% meer inhoud

Gebruiksduur tot 15 uur

Geen MagSafe, wel draadloos opladen

10% meer batterijcapaciteit

A15-chip helpt ook extra energie te besparen

Apple belooft bij dit toestel een langere batterijduur en dat is mooi meegenomen. Uit teardowns is gebleken dat er een 10% grotere batterij in zit (2.018 mAh, vergeleken met 1.821 mAh in de vorige generatie). Apple claimt 2 uur extra video kijken en 10 uur extra audio luisteren op een volle batterij. We zijn blij met deze verbetering, want hoewel de eerste generatie iPhone SE bekend stond om zijn fenomenaal lange batterijduur, viel dat bij de tweede generatie heel erg tegen. Gelukkig zet Apple dit bij de derde generatie weer een beetje recht.

We haalden moeiteloos het einde van de dag en hielden zelfs nog wat over (30%). Dit is wel afhankelijk van hoe vaak je het toestel oppakt en wat je ermee doet. Ons testtoestel heeft weinig apps en heeft een batterij die nog in topconditie is, dus dan pakt het altijd wat rooskleuriger uit.

Zoals al eerder aangegeven is MagSafe niet aanwezig, een logische keuze. Wil je toch een compacter toestel met MagSafe, dan kan je altijd nog voor de iPhone 12 mini gaan. Draadloos opladen werkt wel gewoon en snelladen ook. Met een 20 Watt-oplader heb je de batterij in 30 minuten alweer voor de helft opgeladen. Die oplader zul je zelf moeten regelen, want net als bij alle huidige iPhones krijg je geen stroomadapter en oortjes meegeleverd. Er zit alleen een kabel in de doos.

Camera van de iPhone SE 2022: één lens

Eén cameralens aan de achterkant

Achter: 12 megapixel met diafragma f/1.8 en 5x digitale zoom

Voor: 7 megapixel selfiecamera f/2.2, geen zoom

Fotografische stijlen, Smart HDR 4, Deep Fusion, portretmodus, portretbelichting

Geen speciale nachtmodus

Video: 4K 60 fps

Ook al koop je een instapmodel iPhone, je wilt natuurlijk wel fatsoenlijke foto’s kunnen maken. En daar komt de A15-chip om de hoek kijken, want die zorgt voor allerlei camerafuncties die met een enkele lens maar moeilijk te realiseren zijn. Apple is erin geslaagd om met allerlei slimme technieken (computational photography) te zorgen dat die enkele cameralens zo goed mogelijk presteert. Functies die een tijdje geleden nog nieuw waren vind je ook op de iPhone SE. Deep Fusion zorgt voor extra detail. Fotografische stijlen geven je foto een net wat andere sfeer. En de portretmodus maakt duidelijk dat je ook met één lens prima diepte kan fotograferen. De camera is beter dan die van de iPhone XR, die bijvoorbeeld maar beperkte mogelijkheden had voor portretbelichting.

Wat echter ontbreekt is een nachtmodus voor de camera. Bij daglicht krijg je prima foto’s, maar zodra de schemering invalt wordt het allemaal wat minder.

Om het verschil tussen de iPhone SE 2022 en enkele andere toestellen te laten zien hebben we hier steeds drie foto’s naast elkaar gezet, gemaakt met een iPhone SE 2022, iPhone 12 en iPhone 13 Pro. Deze hebben respectievelijk één, twee en drie lenzen. Klik op de foto voor een vergroting.

De portretfunctie op de iPhone SE 2022: ook met één lens toch een aardig effect:



iPhone SE 2022



iPhone 12



iPhone 13 Pro

Een zonnige foto van het Vondelpark bij daglicht. Het verschil vinden we niet erg groot:



iPhone SE 2022



iPhone 12



iPhone 13 Pro

De tuin van het Rijksmuseum in de schaduw:



iPhone SE 2022



iPhone 12



iPhone 13 Pro

Bij deze eveneens schaduwrijke tuin proberen alle iPhones de donkere omgeving te compenseren – en dat lukt best goed.



iPhone SE 2022



iPhone 12



iPhone 13 Pro

Een close-up van groen. Hier komt de macrofunctie in actie bij de 13 Pro, waardoor details ook van dichtbij nog scherp zijn.



iPhone SE 2022



iPhone 12



iPhone 13 Pro

Software op de iPhone SE 2022

Standaard voorzien van iOS 15.4

Krijgt nog zeker 5 jaar software-updates

Je moet bij dit toestel op een aantal punten inleveren ten opzichte van de toptoestellen: slechts één cameralens, brede schermranden en niet het nieuwste design. Maar op veel andere punten mis je helemaal niets en daar zorgt vooral de A15 Bionic-processor voor. Dit toestel draait op iOS 15.4 vanuit de doos en zal de komende vijf jaar gewoon updates krijgen. We hebben een overzicht van iOS 15-functies die niet op oudere toestellen werken en je zou denken dat de iPhone SE dan ook wel op een aantal punten misgrijpt. Maar dat is totaal niet zo. Live Tekst, geanimeerde achtergronden in de Weer-app, Spatial Audio voor FaceTime, de interactieve wereldbol in de Apple Kaarten-app: je krijgt het allemaal. En je mag bij de aanstaande functies van iOS 16 dan ook verwachten dat je ze vrijwel alles kunt gebruiken. Op wat hardware-specifieke functies na natuurlijk, zoals camerafuncties die meerdere lenzen vereisen.

Helemaal dezelfde ervaring is het natuurlijk niet en dat komt vooral omdat het scherm een stuk kleiner is. Maar je betaalt dan ook bijna €400,- minder dan voor een iPhone 13.

iPhone SE 2022: voor wie?

Vooral interessant voor mensen met een iPhone 6, 7 of 8.

Upgraden vanaf iPhone SE 2020 voegt weinig toe.

Voor mensen die nu nog een iPhone 6, 7 of 8 hebben is de iPhone SE 2022 een mooie upgrade. Je krijgt een robuuster toestel, met een snellere processor, 5G en nog een paar andere handige verbeteringen. De iPhone SE 2022 is vooral vertrouwd en dat is iets wat veel mensen in hun smartphone zoeken. Hij oogt niet nieuw en fris, maar ziet er precies uit als de smartphone die je eerder al gebruikte – en dat is prima. Het grootste verschil dat je zal merken is dat je 3D Touch zult inruilen voor Haptic Touch. Over 5G hoef je je in de praktijk nog niet zo druk te maken, omdat je er qua snelheid bij de huidige frequenties nog niet zoveel van zult merken. Zit je bij een budgetprovider, dan heb je sowieso niet de mogelijkheid om een 5G-bundel te nemen.

Feit is natuurlijk wel dat de iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini compacter zijn en tegelijk een groter scherm hebben (het scheelt 0,7-inch). Je krijgt nog een paar andere extra’s zoals OLED, HDR-support, MagSafe en het nieuwere design. Heb je iets meer te besteden, dan zou je ook voor één van de mini’s kunnen kiezen. En voor wie niet aan Apple vastzit zou eventueel de Google Pixel 5a kunnen kiezen: mét nachtmodus en een betere batterijduur, maar minder snel en moeilijker verkrijgbaar. Google verkoopt ‘m namelijk niet officieel in Nederland.

Score 8.3 iPhone SE 2022 €529 Voordelen + Geweldige prestaties

Verbeterde valbestendigheid

Veel nieuwe camerafuncties

Design verveelt nog steeds niet

5G maakt dit toestel toekomstbestendig

A15-chip in een instapmodel Nadelen – Duurder geworden

Brede schermranden onder en boven

Geen U1-chip

Klein scherm met brede randen

Geen nachtmodus op de camera

Conclusie iPhone SE 2022 review

De iPhone SE van 2022 is een klein en krachtig toestel dat bij ons meteen in de smaak viel. De prestaties zijn goed, je krijgt aardig wat hardware- en softwarefuncties en je voelt je nauwelijks achtergesteld ten opzichte van de veel duurdere toestellen. Wel hadden we het niet erg gevonden als Apple nog een extra jaar had gewacht om er nog iets meer vernieuwingen in te stoppen. Het verschil met de iPhone 2020 is niet eens zo groot.

Als instapmodel is dit een prima keuze, al kun je je afvragen of de doelgroep van dit toestel wel zoveel waarde hecht aan 5G en performance. Waarschijnlijk kunnen veel mensen ook met het inmiddels afgeprijsde 2020-model goed uit de voeten. Heb je iets meer te besteden, dan zou je ook kunnen kiezen voor een iPhone 12 mini. De iPhone SE 2022 zit er een beetje tussenin en dat is geen comfortabele positie, als er van twee kanten aan je stoelpoten wordt gezaagd. Desondanks is het een prima toestel, waar je jarenlang plezier van hebt.

