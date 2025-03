Sinds Apple in 2020 overgestapt is naar Apple Silicon-chips, brengt het bedrijf met enige regelmaat nieuwe Mac-modellen uit. Van de MacBook Air is de nieuwste M4-variant alweer het vierde model en de derde versie met het huidige design. Tussendoor bracht Apple ook nog een grotere MacBook Air uit, waardoor je zelfs kan kiezen tussen twee formaten. Voor heel veel gebruikers is de MacBook Air daarom al jaren een grote aanrader, omdat bijna iedereen er wel mee uit de voeten kan. Of je nou casual computergebruiker bent of er veel professioneel op werkt: de MacBook Air kan iedereen bedienen.

Maar het kan altijd beter en daarom is er nu de MacBook Air M4. Gelukkig heeft Apple meer vernieuwd dan alleen de chip vervangen: het design is opgefrist met een nieuwe kleur, de camera is verbeterd en meer. In deze review lees je waarom dit de MacBook is die je moet hebben.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. De review is geschreven in maart 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De MacBook Air (M4) 2025 is een 13-inch hemelsblauw exemplaar met M4-chip met 10-core CPU, 10-core GPU, 16GB RAM en 512GB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

MacBook Air M4 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de MacBook Air M4 in het kort:

Nieuwe snellere M4-chip

Meer RAM: nu tot 32GB

Betere camera met Middelpunt

Twee externe schermen, plus het scherm van de MacBook Air: in totaal drie schermen tegelijkertijd

Verbeterde poorten

Nieuwe kleur: hemelsblauw

Lagere prijs: vanaf €1.199,- (13-inch); vanaf €1.499,- (15-inch)

Prijzen 13-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Prijzen 15-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Daarnaast heeft dit nieuwe model alle overige eigenschappen van de vorige M2- en M3-generaties MacBook Air:

Verkrijgbaar in 13- en 15-inch

Strak design met platte zijkanten

Liquid Retina-display met notch en 500 nits helderheid (maximaal), met True Tone ne P3-kleurweergave

Tot 18 uur batterijduur

Twee usb-c-poorten, koptelefoonaansluiting en MagSafe

Vier (13-inch) of zes (15-inch) speakers; 15-inch ook met force-cancelling woofers

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Design MacBook Air M4: lichtblauw steelt de show

Zelfde design als eerdere M3- en M2-varianten van MacBook Air

Afmetingen: 30,41 x 21,50 x 1,13 cm (13-inch); 34,04 x 23,76 x 1,15 cm (15-inch)

Gewicht: 1,24kg (13-inch); 1,51kg (15-inch)

Platte boven en onderkant, met vlakke afgeronde zijkanten

Dun en licht, gemakkelijk mee te nemen

Ziet er tijdloos uit

Verkrijgbaar in nieuwe kleur hemelsblauw, ook in middernacht, sterrenlicht en zilver (geen spacegrijs meer)

Kun je een van de mooiste MacBooks ooit nog mooier maken? Na drie generaties van dit design betwijfelen we het. Elke keer als we de MacBook Air gebruiken, zijn we onder de indruk van het eenvoudige, maar strakke ontwerp. Van de randen tot de hoeken en van de strakke afwerking tot de bouwkwaliteit: alles wat het design betreft staat als een huis. Natuurlijk zou Apple de MacBook Air nog wat dunner en lichter kunnen maken, want daar is nog wel wat winst te behalen. Maar we storen ons daar nog lang niet aan. Het ontwerp van de MacBook Air verveelt niet en het nieuwe kleurtje geeft het weer een nieuwe boost.

Hemelsblauw steelt de show

Apple heeft de MacBook Air namelijk in de nieuwe kleur hemelsblauw uitgebracht. Deze kleur hebben we al eerder bij Apple gezien: de blauwe iPad Air 2020 kreeg destijds dezelfde naam. De lichtblauwe MacBook Air komt daar dan ook het dichtst bij in de buurt en verschilt dus wel iets van de huidige blauwe M3 iPad Air.

De hemelsblauwe MacBook Air is wat ons betreft een lust voor het oog. We vinden het net wat meer jeu hebben dan bijvoorbeeld de zilverkleurige versie, die in vergelijking met de hemelsblauwe toch wat saai oogt. Het is daarnaast een mooi alternatief voor middernacht, de donkerblauwe versie die in 2022 geintroduceerd werd. Heb je altijd al een blauwe MacBook Air gewild, maar dan in een lichte tint, dan zal de hemelsblauwe kleur je tevreden stellen. Toch kunnen we ons wel voorstellen dat je misschien liever een wat meer uitgesproken kleur blauw zou willen, maar je kan nou eenmaal niet iedereen tevreden stellen.

Met de komst van hemelsblauw is het over en uit voor de spacegrijze variant. Dat is op zich jammer voor de liefhebber, maar wij zullen er niet al te rouwig om zijn. We vonden spacegrijs al een aantal jaar wat saai worden: het mag allemaal wel wat spannender. Toch is het wel jammer dat er door het verdwijnen van spacegrijs eigenlijk nog maar een donkergekleurde MacBook Air is.

Scherm MacBook Air M4: nog net zo goed

13,6- en 15,3-inch display

Liquid Retina-scherm met ronde hoeken en notch

Resolutie: 2560 x 1664 pixels (13-inch); 2880 x 1864 pixels (15-inch)

Maximale helderheid van 500 nits

Ondersteuning voor brede kleurweergave (P3) en True Tone

Geen 120Hz ProMotion

Net als de vorige generaties is de MacBook Air M4 verkrijgbaar in 13- en 15-inch, waarbij het scherm ronde hoeken en een notch bovenaan heeft. De inkeping in het scherm is wat onze smaak nog steeds wat groot in verhouding met het scherm en de sensoren die erin zitten, maar we zijn daar inmiddels wel aan gewend geraakt. Het scherm van de M4 MacBook Air presteert voor de gemiddelde gebruiker nog steeds prima: met mooie natuurgetrouwe kleuren en een scherpe resolutie hebben we weinig te klagen over het display. Natuurlijk zou een OLED-scherm de MacBook Air nog veel mooier maken, maar is dat nu echt nodig? De gemiddelde MacBook Air-gebruiker zal er weinig om geven, zo denken wij. Dat geldt ook voor ondersteuning voor ProMotion, wat nog altijd ontbreekt bij de MacBook Air.

Wil je wel een beter kwaliteit display, dan kom je automatisch uit bij de MacBook Pro. Het verschil in displaykwaliteit is wel nog steeds groot: bij een MacBook Pro merk je meteen dat het scherm nog veel mooier, scherper en vloeiender is. In dat opzicht valt de MacBook Air qua scherm een beetje in het niet, maar als je hem puur op z’n eigen kwaliteiten beoordeelt zal het je niet teleurstellen.

Toch vinden we het jammer dat Apple het scherm niet op een vlak verbeterd heeft: de maximale helderheid. Deze is met 500 nits toch wat aan de lage kant, want bij de MacBook Pro is dit voor standaardcontent inmiddels 1000 nits. Dat zorgt er ook voor dat het scherm van de MacBook Air in de buitenlucht met fel zonlicht wat minder goed af te lezen is. Apple heeft bij talloze producten de afgelopen jaren de helderheid in kleine stapjes verhoogd, maar de MacBook Air blijft daarin wat achter.

Geen nanotextuur

Wat we overigens ook wel jammer vinden, is dat Apple geen optie voor een scherm met nanotextuur geïntroduceerd heeft. Vorig jaar maakte dit zijn intrede bij de MacBook Pro én de iMac. Door laatstgenoemde (de consumentenversie van de Mac-desktops), hadden we de stille hoop dat ook de consumentenversie van de Mac-laptops (de MacBook Air dus) die optie zou krijgen. Maar helaas: je kunt niet kiezen voor het matte nanotextuurdisplay. Het is wat ons betreft wel een beetje een vreemde keuze van Apple, want hier lijkt bewust sprake te zijn van upselling: wil je toch een nanotextuurdisplay, dan moet je toch echt bij de MacBook Pro zijn.

Hardware en prestaties: nog sneller dankzij M4 (met meer mogelijkheden)

Nieuwe snellere M4-chip

10-core CPU, 8- of 10-core GPU (geteste model heeft 10-core GPU)

Standaard met 16GB RAM, uit te breiden tot 24GB of 32GB (geteste model heeft 16GB RAM)

Opslag met 256GB, 512GB, 1TB of 2TB (geteste model heeft 1TB opslag)

Ray-tracing met hardware-acceleratie

Ondersteuning voor twee externe schermen in combinatie met MacBook Air-display

Volledig verlicht Magic Keyboard-toetsenbord

Nieuwe 12-megapixel ultra-wide camera met Middelpunt

Poorten: twee keer Thunderbolt 4, MagSafe en koptelefoonaansluiting

De MacBook Air staat qua prestaties stevig zijn mannetje, maar dat is de afgelopen jaren niet anders geweest. In 2022 maakte de M2-chip indruk en vorig jaar deed de M3-chip daar nog een schepje bovenop met betere grafische prestaties dankzij onder andere ray tracing met hardware-acceleratie. De nieuwe M4-chip is voor alledaagse taken (e-mailen, browsen, video’s kijken en meer) ruim voldoende. Sterker nog: alle standaardapps tegelijk draaien is voor de MacBook Air geen enkel probleem. Maar dat was eigenlijk ook al het geval bij de voorgaande modellen. De verbeterde prestaties van de M4-chip merk je dan ook vooral bij intensieve taken.

Ook voor de semi-pro’s

Ga je zware games spelen of op semi-professioneel niveau foto’s of video’s bewerken, dan merk je een duidelijk verschil. Uit onze benchmark blijkt dat de M4 MacBook Air in de multi-core score zo’n 53% beter scoort dan de M2 MacBook Air. Kijken we naar de benchmark van de vorige M3-versie, dan zien we prestaties die zo’n 25% hoger liggen. In de praktijk betekent dit dat taken zoals het renderen van zwaar materiaal net wat sneller gaat bij de nieuwste MacBook Air. Afhankelijk van je taken en de grootte van je bestanden levert dit een snelheidswinst van enkele minuten op, waardoor het werk net wat prettiger gaat. Bij het gamen hebben we gemerkt dat de MacBook Air M4 geen enkel probleem heeft met hoge grafische instellingen: een game als Resident Evil Village blijft ook hier moeiteloos draaien.

Maar het is niet zo dat de MacBook Air M4 de koning is als het gaat om prestaties wat Apple-laptops betreft. De MacBook Pro, eveneens met M4-chip, presteert dankzij de actieve koeling toch nog wat beter. En dan zijn er ook nog modellen met M4 Pro- en M4 Max-chip, die nog veel krachtiger zijn. Doe je aan de lopende band zware taken en heb je geen tijd te verliezen, dan moet je nog steeds bij die modellen zijn. Maar niks ten nadele van de MacBook Air: de M4-chip maakt diepe indruk op ons.

Meer RAM

Wat ook meespeelt in de goede prestaties, is dat er standaard 16GB RAM in elke MacBook Air zit. Dat was bij de M3-versie nog niet de standaard toen deze een jaar geleden uitgebracht werd: daar hadden de instapmodellen nog 8GB werkgeheugen. Pas afgelopen oktober heeft Apple dit verdubbeld naar 16GB. Normaal gesproken adviseren we altijd om voor een upgrade van het werkgeheugen te kiezen, maar dat is dankzij de standaard van 16GB RAM niet meer nodig. Voor wie toch behoefte heeft aan meer, zijn 24GB en nu ook 32GB nog een optie.

Ondersteuning twee externe schermen verbeterd

Waar de Apple Silicon-chips de Intel-chips op bijna alle aspecten omver bliezen, was er altijd een onderdeel waar Apple’s chips slechter op scoorden: de ondersteuning voor externe schermen. Bij de M1- en M2-versies van de MacBook Air kon je maar een extern scherm aansluiten. Vorig jaar heeft Apple dit met de M3-chip verbeterd door ondersteuning voor twee externe schermen in te bouwen, maar wel met een beperking: de MacBook Air zelf moest gesloten zijn. Die beperking geldt nu met de M4 MacBook Air niet meer. Daardoor is de MacBook Air M4 nog veelzijdiger geworden, omdat hij daardoor in veel meer set-ups past. Er zijn veel Mac-gebruikers die nog voor een MacBook Pro kozen vanwege het voordeel van twee volledige externe schermen in combinatie met het eigen MacBook-scherm, maar ook die doelgroep kan nu terecht bij de MacBook Air.

We hebben dit ook zelf getest en het werkt precies zoals je verwacht. Het is een kwestie van twee displays aansluiten op de twee usb-c-poorten van de MacBook Air en je kan meteen beginnen met werken. Als je een usb-c-hub gebruikt die je MacBook ook nog van stroom kan voorzien, ben je met deze twee aansluitingen meteen klaar. Heb je dat niet, dan kan je altijd nog de meegeleverde MagSafe-kabel gebruiken om de MacBook Air van stroom te blijven voorzien.

Camera: een welkome upgrade

Afgelopen najaar introduceerde Apple voor alle nieuwe Macs met ingebouwde camera een fijne upgrade: de komst van een 12-megapixel ultra-wide camera met Middelpunt. Daardoor ben je tijdens het videobellen altijd in beeld, omdat de camera een bredere kijkhoek heeft en zo een uitsnede kan maken in de aspectratio die je van ingebouwde webcams gewend bent. De camera lijkt daardoor mee te bewegen, zodat je altijd mooi in het midden van het beeld zichtbaar bent. Zelfs als je niet recht voor de MacBook Air zit. Dit komt ook van pas als je met meerdere mensen achter de MacBook Air aan het videobellen bent. Dit werkt allemaal prima, net als bij de MacBook Pro.

De beeldkwaliteit van de ingebouwde camera zelf is verder gelijk met eerdere MacBook Air-modellen. Er is, vooral in donkere ruimtes, wel sprake van af en toe wat korrelig beeld, maar voor het gemiddelde videogesprek is het desondanks een prima beeld.

Een kleine fix voor het toetsenbord

Ooit waren de toetsenborden van de MacBooks nogal omstreden, maar dat is gelukkig al jaren niet meer het geval. Typen op de MacBook Air is uiterst prettig en dat is bij de M4-versie niet anders. Apple heeft geen wijzigingen aan het toetsenbord zelf aangebracht. Toch is er een klein detail gewijzigd: de Mute-knop is nu een stukje duidelijker. Apple heeft namelijk na 26 jaar eindelijk een designfout gefixt, door een streepje door de speaker van de Mute-knop te zetten. Het is een klein detail, dat het herkennen van de knop net wat makkelijker maakt.

Poorten: een kleine verbetering (maar we hoopten op meer)

De MacBook Air 2025 heeft dezelfde aantal poorten als de voorgangers: twee keer usb-c en MagSafe aan de linker kant en een koptelefoonaansluiting aan de rechterkant. We vinden het nog steeds zonde dat er niet minstens een poort aan de rechter zijkant zit, omdat je dan veel vrijer bent in hoe je apparatuur zoals externe schermen kan aansluiten. Zeker nu er zonder beperking ondersteuning is voor twee externe schermen, hadden we het wel zo fijn gevonden als er ook aan de rechterkant een poort had gezeten.

De enige verbetering die Apple bij de poorten doorgevoerd heeft, is dat het nu om Thunderbolt 4-poorten gaat (in plaats van Thunderbolt/USB-4). Dat betekent dat de nieuwe poorten nu officieel Thunderbolt 4 ondersteunen, in plaats van Thunderbolt 3. Dat levert een hogere minimale bandbreedte voor gegevensoverdracht op. Dat de MacBook Air niet de Thunderbolt 5-poorten van de MacBook Pro gekregen heeft, vinden we geen enkel probleem: alleen de echte die-hards hebben de laatste specs van de Thunderbolt 5-poorten nodig. De Thunderbolt 4-poorten zijn daarom meer dan voldoende. Maar dat vonden we bij de vorige generatie met M3-chip eigenlijk ook al.

Upgrades: weer een stapje duurder geworden

Bij het uitzoeken van een nieuwe M4 MacBook Air, kun je kiezen tussen verschillende configuraties. Bij Apple kun je zoals gebruikelijk een model op maat maken en het aantal RAM, opslag en GPU-cores naar eigen wens samenstellen. Daarin zitten nauwelijks verschillen, behalve dat je nu tot 32GB RAM kan kiezen. Apple heeft echter stiekem de upgradeprijzen verhoogd: je betaalt nu minstens €20,- meer, maar het verschil kan bij grotere hoeveelheden tot honderden euro’s oplopen. En de upgradeprijzen van Apple waren al duur.

Batterijduur: geen winst ondanks energiezuinige chip

Tot 15 uur draadloos internetten

Tot 18 uur video streamen

Standaard geleverd met 30W usb-c-adapter of 35W dubbele usb-c-adapter (afhankelijk van configuratie)

Kan ook snelladen met usb-c-adapter van 70W of meer

Wat we de afgelopen jaren vaak gezien hebben sinds de introductie van de Apple Silicon-chips, is dat de batterijduur aanzienlijk verlengd is. Bij de M4 MacBook Pro-modellen heeft Apple weer een sprongetje gemaakt met een langere accuduur, mede dankzij de energiezuinige M4-chip. Maar die winst zien we niet terug bij de MacBook Air. Sterker nog: de batterijduur van de MacBook Air M4 is gelijk aan die van de M1 MacBook Air uit 2020. Met 15 uur internetten en tot 18 uur video streamen kun je zonder problemen een dag lang normale werkzaamheden op de MacBook Air doen, maar we hadden toch wel de hoop dat Apple dit meer richting de 20 uur zou brengen. Ter vergelijking: bij de M4 MacBook Pro is de batterijduur respectievelijk 16 uur en 24 uur.

Dat betekent dus ook dat als je toch wat zwaarder werk gaat doen, je die 15 uur of 18 uur gebruik niet gaat halen. Wat meer ademruimte qua batterijduur was prettig geweest, zeker omdat de MacBook Air ten opzichte van de andere modellen nu wat achter begint te lopen.

Voor wie is de MacBook Air M4?

De nieuwe MacBook Air M4 zal vooral mensen aanspreken die nog een M1- of zelfs een Intel-versie van de MacBook Air hebben. Heb je al een M2- of M3-variant van de MacBook Air, dan vinden we upgraden naar de 2025-versie echt niet nodig. Daarvoor vinden we de verschillen simpelweg te klein en raden we aan tot er meer vernieuwingen zijn op het gebied van design en display. Heb je een M1 MacBook Air, dan zal het nieuwere design een verademing voor je zijn. Datzelfde geldt ook voor iedereen die nog een Intel MacBook Air heeft. Je pakt dan ook nog eens de vele voordelen van Apple Silicon mee, zoals snellere prestaties en een langere batterijduur.

De M4 MacBook Air is ideaal voor iedereen die op zoek is naar een toekomstbestendige MacBook die jarenlang mee kan, voor een zo laag mogelijke prijs. Dat komt ook omdat de prijs naar beneden gegaan is: Apple heeft de oudere M2-variant uit het assortiment gehaald en de M4 diezelfde adviesprijs gegeven. De MacBook Air M4 is daarom ook vaak een betere keuze, omdat het prijsverschil nu vaak erg klein is. De MacBook Air M3 is daardoor alleen nog het overwegen waard als je echt een goede deal vindt en meer dan €100,- kunt besparen ten opzichte van de M4.

Lees ook ons artikel waarin we de M4 MacBook Air vergelijken met de M3 MacBook Air. Daarin geven we ook een uitgebreider koopadvies welke je het beste kunt kiezen.

Score 9 MacBook Air M4 (2025) Vanaf €1.199,- Voordelen + Geweldige prestaties dankzij nog snellere M4-chip

Twee externe schermen tegelijk gebruiken, naast het MacBook Air-scherm

Mooie nieuwe kleur hemelsblauw

Nog meer waar voor je geld

Tijdloos design

Mooi scherm Nadelen - Poorten aan slechts één kant

Upgrades voor RAM en opslag duurder geworden

Geen optie voor nanotextuur

Batterijduur niet verbeterd

Conclusie M4 MacBook Air 2025 review

De MacBook Air M4 is een geweldige MacBook die je aan iedere Apple-fan kan aanbevelen. Apple heeft de al succesvolle M3 MacBook Air nog verder weten te verfijnen met een nog snellere chip, betere camera en ondersteuning voor twee volledige externe schermen (zonder beperking). En dat voor een adviesprijs die nog €100,- lager ligt dan die van de voorganger. We zien het niet vaak dat Apple een product weet te verbeteren en tegelijkertijd ook nog zo’n prijsverlaging weet door te voeren. Tel daarbij op dat je nu al meteen 16GB RAM krijgt en je haalt voor onder de €1.200,- een geweldige laptop in huis. Nu is misschien wel het beste moment om een MacBook Air in huis te halen.

Natuurlijk zijn er punten die we liever anders gezien hadden. Het is jammer dat er geen optie is voor een scherm met nanotextuur en de batterijduur loopt een beetje achter op dat van de MacBook Pro. Ook vinden we het nog steeds jammer dat de belangrijkste poorten aan een kant zitten. Maar dat is allemaal een beetje mierenneukerij: het zijn slechts kleine kritiekpuntjes op een verder geweldige MacBook.

M4 MacBook Air kopen

Wil je na het lezen van deze M4 MacBook Air 2025 review Apple’s nieuwste paradepaardje kopen? Je kan daarvoor terecht bij Apple, maar ook andere winkels als Coolblue en MediaMarkt. Bij Apple zijn speciale configuraties beschikbaar, waarbij je zelf de opslag, werkgeheugen en grafische chip kan kiezen. Dit zijn de adviesprijzen:

Lees ook ons artikel met MacBook Air M4 prijzen, voor een overzicht van alle configuraties en modellen.

