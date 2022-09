Alles over Dynamic Island

Met Dynamic Island vervaagt de grens tussen hardware en software. De notch van de recente iPhone-modellen is een stukje naar beneden verschoven en maakt nu deel uit van een informatiepaneel waarop je realtime meldingen, activiteiten en waarschuwingen kunt zien. Daardoor valt de TrueDepth-camera met de sensoren nauwelijks op. Het is wat ons betreft dé belangrijkste vernieuwing op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Maar hoe werkt het eigenlijk? Dat leggen we op deze pagina uit.

Wat is Dynamic Island?

De notch is sinds de iPhone X aanwezig op alle toestellen met Face ID. Het is een kleine uitsnede bovenin het scherm waarin de frontcamera en de sensoren voor Face ID zijn verwerkt. Bij de iPhone 14 Pro heeft Apple iets anders bedacht: het zijn nu twee losse uitsnedes, die iets verder naar beneden staan. Je ziet ze als je alleen een wallpaper gebruikt. Staat er content op het scherm, dan vallen ze minder op, omdat Apple iets slims heeft bedacht om er allerlei informatie omheen te plaatsen.

De ‘notch’ wordt nu een soort informatiepaneel, dat dynamisch is. De inhoud kan steeds veranderen en kan bijvoorbeeld extra functies bevatten, afhankelijk van de app die je gebruikt. Ook apps van derden kunnen er gebruik van maken. De grootte wisselt ook, vandaar dat het ‘dynamisch’ wordt genoemd.

Hieronder legt Apple uit hoe het werkt:

Toepassingen van Dynamic Island

Apple heeft bij de aankondiging van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max laten zien hoe het Dynamic Island eruit ziet als je je AirPods verbindt, wanneer je je telefoon aan het opladen bent, een betaling met Apple Pay uitvoert en wanneer je Niet Storen inschakelt. Door op de contextafhankelijke iconen te tikken krijg je meer opties te zien, waardoor het een extra menu is geworden. Zo kun je een stopwatch te zien krijgen of de naam van de beller.

Het Dynamic Island kan ook veel groter worden, bijvoorbeeld als je een muzieknummer aan het luisteren bent en daarbij de albumhoezen van Apple Music te zien krijgt. Ook handig: je kunt instellingen te zien krijgen voor apps die je momenteel niet geopend hebt, zodat je wijzigingen kunt aanbrengen zonder de actieve app te verlaten. We zijn uiteraard vooral benieuwd wat externe ontwikkelaars ermee gaan doen.

Wat maakt Dynamic Island uniek?

Andere fabrikanten hebben al smartphones met gaatjes of pilvormige uitsnedes uitgebracht, maar meestal betekende het een stukje ongebruikte ruimte. Apple’s oplossing laat zien dat er goed over is nagedacht, waarbij hardware en software nauw met elkaar samenwerken. Het is een slimme oplossing om de camera’s en sensoren zo min mogelijk storend te maken.

Je ziet ook meteen dat je met een iPhone 14 Pro te maken hebt. Alle eerdere modellen hebben een notch langs de bovenkant van het scherm. Dit was bedoeld om zoveel mogelijk bruikbare schermruimte over te houden en de randen rondom het scherm zo smal mogelijk te maken. Dit werkt goed, maar Dynamic Island werkt nét iets beter. Als je veel apps in donkere modus gebruikt zouden de camera’s aan de voorkant zelfs compleet onzichtbaar kunnen worden – mits de ontwikkelaars het slim aan pakken. Je vergeet dat er een ‘notch’ zit en de hardware wordt gebruikt om de noodzakelijke ‘witruimte’ tussen schermelementen op te vullen (hoewel je in dit verband beter kunt spreken van ‘zwartruimte’).

Met welke apps werkt Dynamic Island?

Deze apps heeft Apple al laten zien:

Telefoon

Muziek

Kaarten

Wallet

Klok

Dictafoon

Lyft (third party-app)

… en meer, want dit is nog geen volledige lijst

Hoe werkt Dynamic Island dan?

De iPhone 14 Pro heeft twee aparte uitsnedes: eentje voor de frontcamera en een andere voor de Face ID-sensoren zoals de TrueDepth-camera. Apple zorgt ervoor dat ze eruit zien als één geheel als je bijvoorbeeld een wallpaper bekijkt. Open je een app, dan verschijnt er een vloeiende animatie die de balk opneemt in de complete gebruikersinterface van de app. Het paneel kan groter of kleiner worden, afhankelijk van de inhoud. Zo kan er bijvoorbeeld een timer lopen, terwijl je in een andere app bezig bent. Druk je wat langer op het Dynamic Island, dan verschijnt de widget van de bijbehorende app met enkele knoppen voor bijvoorbeeld pauzeren en stoppen van muziek of het activeren van Niet Storen.

Uiteraard kun je geen picture-in-picture video’s in het Dynamic Island bekijken, want dan zou je steeds de uitsnede zien. Het is dan ook niet mogelijk om je pip-video’s naar dit gebied te slepen.

Belangrijk om te realiseren: Dynamic Island is alleen beschikbaar op de duurdere Pro-modellen in de line-up van 2022. Het zou natuurlijk mooi zijn als je ook op de andere iPhones een dergelijk effect zou kunnen krijgen. Een mockup laat zien hoe dit eruit zou kunnen zien:



Bron afbeelding: MacRumors-forum

De iPhone 14 pre-order gaat op vrijdag 9 september om 14:00 uur van start.