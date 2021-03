De MacBook-handleiding van Apple beschrijft alle basishandelingen zoals het in gebruik nemen van de MacBook en de vele functies. We bespreken hieronder twee onderwerpen: de online MacBook-handleidingen zelf en het downloaden van de beknopte handleiding voor de MacBook in PDF-formaat:

MacBook-handleiding downloaden

Heb je een MacBook maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Op iCulture vind je heel veel MacBook-tips, ook voor nieuwe gebruikers. Maar als je voor het eerst een MacBook in handen hebt, kunnen sommige dingen nog niet helemaal duidelijk zijn. Hoe zet je de MacBook aan, hoe installeer je apps, hoe gebruik je de Touch Bar en andere functies? In zo’n geval kan de gebruiksaanwijzing van de MacBook van pas komen. Apple heeft meerdere MacBook-gebruikershandleidingen online staan, waar je gemakkelijk doorheen kunt klikken. De handleiding is geoptimaliseerd voor elk apparaat, dus je kunt ook op je iPhone lezen, terwijl je ondertussen op de MacBook alle mogelijkheden ontdekt.

Zoek je een iPhone-handleiding? Dan hebben een apart artikel over de iPhone-gebruiksaanwijzing:

Bekijk ook iPhone handleiding: de gebruiksaanwijzing voor jouw iPhone bekijken en downloaden Ben je op zoek naar de handleiding van de iPhone? Apple levert standaard geen iPhone-handleiding in de doos, maar je kunt deze wel online vinden of ons stappenplan voor het instellen van je iPhone volgen. Hier lees je er alles over.

Handleiding MacBook downloaden als PDF

Apple heeft ook een serie PDF’s met korte handleidingen voor je MacBook. Deze kun je digitaal downloaden en bekijken op al je apparaten.

Dit zijn de belangrijkste:

MacBook voor beginners: MacBook in gebruik nemen

Je hebt een MacBook gekocht en staat te popelen om je nieuwe laptop in gebruik te nemen. Wat moet je doen, welke apps zou je willen installeren? We geven op deze pagina allerlei tips waar je als nieuwe gebruiker iets aan hebt. macOS is eenvoudig in gebruik en we zijn er dan ook van overtuigd dat je snel aan de slag kunt.

We bespreken hieronder de volgende onderwerpen:

MacBook uitpakken

Als je de folie van de MacBook-verpakking hebt gehaald en de doos hebt opengemaakt is het eerste wat je doet het uitpakken en instellen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Je haalt de MacBook uit de doos en sluit de stroomkabel en eventuele andere accessoires aan, bijvoorbeeld een extra muis. Druk daarna op de aan/uitknop. Je ziet het Apple-logo op het scherm en krijgt instructies om de instellingen te doorlopen.

Je moet informatie geven over je Wi-Fi-wachtwoord, je locatie, gewenste toetsenbordindeling en of je gebruikersdata anoniem met Apple wilt delen. Ook heb je een Apple ID nodig voor iCloud, de App Store, iTunes en andere diensten. Heb je al een Apple ID voor je iPhone of iPad, dan kun je die gebruiken.

De MacBook zal nu herstarten en je krijgt het bureaublad te zien, met onderaan een rijtje iconen (het Dock).

De basisonderdelen van macOS

De belangrijkste onderdelen van macOS zijn het bureaublad, met bovenin de menubalk en onderin het Dock. Op het bureaublad zie je apparaten zoals harde schijven en externe opslagmedia die je hebt aangesloten. Je kunt op het bureaublad ook documenten en andere bestanden opslaan, al wordt dit al snel rommelig. Je kunt met de rechtermuis klikken om mappen te maken en met de muis items er naartoe slepen.

De menubalk is afhankelijk van de app die je op dat moment gebruikt. Via het Apple-icoontje kun je belangrijke onderdelen zoals Systeemvoorkeuren en functies zoals Sluimer en Herstart bereiken. Bij het onderdeel Over deze Mac vind je meer informatie over de hard- en software van je Mac.

Rechts in de menubalk vind je iconen voor Wi-Fi, batterijpercentage en meer.

Je kunt de Mac-menubalk aanpassen om te zorgen dat de belangrijkste icoontjes vooraan staan.

Mac Dock

Het Dock op de Mac is vergelijkbaar met het startmenu van Windows. Het bestaat uit meerdere delen, waaronder snelkoppelingen naar apps, vensters die je hebt geminimaliseerd en mappen. Je kunt de volgorde van de icoontjes in het Dock aanpassen. Je kunt ook icoontjes uit het Dock slepen om ze te verwijderen. Verder kun je bestanden naar het appicoon slepen om het bestand te openen in de betreffende app. Dit werkt uiteraard alleen als de app daarvoor geschikt is.

In het Dock vind je ook de prullenbak, die je regelmatig kunt legen. Wil je een aangesloten externe schijf verwijderen, dan sleep je deze ook naar de prullenbak.

Hieronder zetten we enkele tips voor het macOS Dock op een rijtje:

Finder

Finder is bedoeld voor het beheren van documenten en andere bestanden. Het is vergelijkbaar met Windows Explorer. Je kunt door bestanden en mappen bladeren, maar ook door content op aangesloten schijven.

In de Finder vind je een zijbalk met een lijst van je favoriete en meest gebruikte locaties. Je kunt dit helemaal naar smaak aanpassen door te klikken en te slepen. Met knoppen bovenin kun je wisselen tussen de weergave van de items: iconen, lijsten, kolommen of een preview in Cover Flow-weergave. Er is ook een zoekbalk om snel een bepaald bestand te kunnen terugvinden.

Haal meer uit de macOS Finder met onderstaande tips!

macOS Spotlight

Spotlight is de zoekfunctie van macOS. Je kunt het zoekvak openen door Cmd+Space in te drukken op je toetsenbord of door op het vergrootglas-icoon rechtsboven in de menubalk te klikken. Vul je zoekbegrip in en je krijgt een lijstje met context-afhankelijke resultaten. Je kunt het gebruiken voor het zoeken van bestanden of om apps te starten. Het werkt met notities, e-mail, berichten en meer. Ook kun je er simpele rekensommen mee maken en definities mee opzoeken.

Meer tips over macOS Spotlight:

Apps installeren op de Mac

De standaard manier om Mac-software te installeren is via de Mac App Store. Deze regelt alles voor je, van het installeren tot het updaten van apps. Je hebt hiervoor je Apple ID nodig. Heb je een leuke app gevonden, dan hoef je alleen op Download te drukken om de app te installeren. Als de app geld kost betaal je via de betaalmethode die je aan je Apple ID hebt gekoppeld, bijvoorbeeld een creditcard of iTunes-tegoed.

De meeste macOS-apps die je downloadt van internet zullen als disk image (.dmg) in de Finder verschijnen. Je dubbelklikt op een DMG om te installeren. Daarna sleep je de app (.app) naar de map Programma’s. Verwijder je de app uit deze map, dan zal deze van je Mac verdwijnen.

Sommige apps worden geleverd als packaged installer (.pkg). Dit is vergelijkbaar met een exe-bestand op Windows. Je klikt erop en volgt de aanwijzingen op het scherm. De meeste PKG-installers ruimen na de installatie alle overbodige ballast op.

Apps die je via websites van derden installeert worden extra streng gecontroleerd. Je kunt hierbij te maken krijgen met Gatekeeper, de antivirussoftware van de Mac.

Meer tips over Mac-apps installeren:

Systeemvoorkeuren op de Mac

Via de Systeemvoorkeuren regel je bijna alle belangrijke instellingen. Wil je iets aan de instellingen van je MacBook veranderen, zoals de gevoeligheid van je trackpad, het toevoegen van een nieuw gebruikersaccount of het aanpassen van de bureaubladachtergrond, dan vind je dit vrijwel altijd op deze vaste plek. Je kunt met de zoekfunctie snel terugvinden waar je bepaalde instellingen kunt regelen.

Backups maken van je MacBook

Het is belangrijk om regelmatig een backup te maken van je MacBook, zodat je niets kwijtraakt. In macOS vind je hiervoor standaard de functie Time Machine, maar je zou ook gebruik kunnen maken van software van derden, zoals SuperDuper of Carbon Copy Cloner.

Ontdek meer mogelijkheden van je MacBook

Er zijn nog veel meer dingen die je met je MacBook kunt doen, zoals het instellen van de notificaties, gebruik van Siri en het instellen van je trackpad. Hieronder geven we enkele suggesties om verder te lezen: