Apple heeft er inmiddels drie generaties van de iPhone SE opzitten, waarbij de iPhone SE 2022 de meest recente versie is. Er zijn de afgelopen tijd al eens wat geruchten geweest over de iPhone SE 4, die in 2024 uit zou moeten komen. De geruchten gingen voornamelijk over het scherm van de iPhone SE 4, waaruit bleek dat Apple nog twijfelt over het formaat en de te gebruiken schermtechniek. Maar die twijfel is misschien helemaal niet nodig, als Apple beslist om de productie van een nieuwe iPhone SE 4 op de lange baan te schuiven of helemaal te annuleren.



‘iPhone SE 4 komt er toch niet’

De informatie is afkomstig van Ming-Chi Kuo, een bekende Apple-analist die vaak goed op de hoogte is van Apple’s plannen. In een reeks tweets zegt hij dat het erop lijkt dat Apple waarschijnlijk de plannen voor massaproductie van de iPhone SE 4 uitstelt of helemaal annuleert. De reden hiervoor zou vooral te maken hebben met de tegenvallende verkopen van recente betaalbare en middenklasse iPhones, zoals de huidige iPhone SE 3, de iPhone 13 mini en de iPhone 14 Plus.



De huidige iPhone SE 2022

Iets anders dat meespeelt bij de overweging, is volgens de analist de kosten die het mogelijke nieuwe scherm met zich meebrengt. Apple zou voor de iPhone SE 4 kiezen voor een groter schermvullend design vergelijkbaar met de iPhone XR, maar dit levert wel hogere productiekosten en dus een hogere verkoopprijs op. Dat zou voor Apple een reden kunnen zijn om te heroverwegen hoe de iPhone SE 4 eruit gaat zien en te bekijken of het de investering wel waard is. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat de iPhone SE 4 er (voorlopig) niet komt.

Maar het schrappen van de iPhone SE 4 heeft voor Apple ook voordelen. Volgens de analist staan bedrijven als Apple voor grote uitdagingen in 2023, vanwege de economische recessie. Door de ontwikkeling en daarmee de uitgaves van een minder populair product te schrappen, heeft Apple meer ruimte om andere financiële tegenvallers op te vangen. Al met al ziet de toekomst voor een eventuele iPhone SE 4 er niet bepaald rooskleurig uit, al gaat het hier nog steeds om geruchten.