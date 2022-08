MacBook Pro hoezen

Zoek je een mooie beschermhoes voor de MacBook Pro? De MacBook Pro is een duur apparaat, zeker als je voor het grootste en meest uitgebreide model hebt gekozen. Logisch dat je je MacBook Pro mooi wilt houden en deze hoezen en sleeves helpen je daarbij. Veel modellen zijn er in meerdere formaten: 13-inch, 14-inch en 16-inch. Van nauwsluitende modellen tot wat ruimere exemplaren: we hebben een paar mooie voor je uitgezocht. Kijk niet verder: dit zijn de beste hoezen voor de MacBook Pro.

Beste MacBook Pro hoezen: onze top 10

Beste MacBook Pro case: Incase ICON sleeve

Wil je een nette, diervriendelijke sleeve die ook na langer gebruik mooi blijft? Dan is de Incase ICON-hoes te overwegen. Deze combineert geavanceerde Tensaerlite-technologie met een lichtgewicht EVA-beschermrand om schokken optimaal te absorberen. Je MacBook wordt beschermd door een magnetische sluiting die je gemakkelijk opent. In de ICON-hoes is Woolenex verwerkt, een wolachtig polyestermateriaal dat vocht, schimmel en chemicaliën afstoot. Deze ultraduurzame stof voelt aan als katoen en is zeer slijtvast. Het rekt niet uit en krimpt niet, waardoor de hoes ook na jaren gebruik nog steeds mooi oogt. Deze hoes is verkrijgbaar in twee formaten, voor de 13-inch en 14-inch MacBook. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren, waaronder marineblauw (zie foto), grafiet, lichtgroen en paars/roze. Je vindt de Incase ICON in de Apple Store voor €69,95 maar het is goed om te weten dat heel veel winkeliers deze hoezen ook in het assortiment hebben. Dat geeft je de mogelijkheid om te shoppen en te kijken of ‘ie elders misschien goedkoper is. De Incase ICON is er overigens ook in 16-inch, maar is dan bij wat minder winkels te vinden. Daarnaast zijn er rugzakken in de Incase ICON-serie zodat je beide accessoires van hetzelfde materiaal kunt krijgen.

#2 Incase hardshell voor MacBook Pro

Heb je liever een harde case die je om je MacBook kunt laten zitten? Dan kun je ook bij Incase terecht. Deze fabrikant verkoopt ze voor prijzen rond de 50 euro. Je vindt ze in de Apple Store en bij diverse winkeliers en je hebt keuze uit de kleuren roze/paars, transparant en zwart. Dit is een nauwsluitend model, dus kies de variant die geschikt is voor jouw type MacBook. Nadeel van een dergelijke hoes is dat je ‘m moet vervangen als je later overstapt naar een andere MacBook met een iets ander design.

Ben je vaak wat slordig en wil je je MacBook mooi houden, dan is zo’n hardshell eigenlijk perfect. De hoes zorgt voor volledige bescherming, terwijl de aansluitingen en knoppen gewoon bereikbaar blijven. De hoes is slijtvast en is voorzien van een reliëftextuur dat meer grip geeft. De rubberen voetjes voorkomen dat je laptop wegschuift en helpen ook bij de kioeling.

#3 Native Union Stow Sleeve

Eén van de meest slanke hoezen is de Native Union Stow. Dit is een dunne sleeve waar je zo je MacBook Pro in schuift en veilig opbergt achter de rits. De gevoerde binnenkant biedt ook bescherming voor de behuizing van je laptop. Aan de buitenkant zit bovendien nog een vak voor bijvoorbeeld een kabeltje. Je kan kiezen uit stemmige kleuren zoals zwart, donkergrijs en donkerblauw. Er is een versie voor de 13-inch MacBook Pro en eentje die past om zowel de 15- als 16-inch MacBook Pro. Verder kun je kiezen uit de Stow Slim (met diagonale streep) of Stow Lite (met duidelijk zichtbare rits). Er zijn ook aparte accessoiretasjes in de Stow-lijn verkrijgbaar voor je kabels en adapters, gemaakt van dezelfde stof.

#4 Leren Sleeve van Apple

Heb je een MacBook Pro uit de periode 2016-2019, dan bof je. Want jij kunt nog de leren hoes van Apple aanschaffen voor een redelijke prijs. Voorheen kostte deze hoes meer dan 200 euro, maar nu hij bij Apple uit het assortiment is gehaald zul je wat meer moeite doen om er eentje in handen te krijgen. Er zijn echter winkels die ze nog op voorraad hebben – en vaak met een mooie korting.

Door het strakke ontwerp zit de hoes als een soort tweede huid om de MacBook heen. Er is zowel een versie voor de 13-inch, 15-inch als de 16-inch MacBook Pro en je hebt de keuze uit drie kleuren: middernachtblauw, zadelbruin en zwart. Heb je ook een leren iPhone-hoesje in dezelfde kleur, dan past het mooi bij elkaar. De sleeve is gemaakt van Europees kwaliteitsleer en heeft een binnenkant van microvezel, zodat je MacBook niet gekrast raakt.

De hoes heeft geen rits of een andere sluiting, maar door het stroeve materiaal blijft je MacBook toch netjes op z’n plek zitten. Heb je een nieuwere MacBook met een compacter design, dan kan de sleeve te ruim zitten waardoor je laptop er telkens uit glijdt. Daardoor alleen aan te raden voor mensen met een passende MacBook.

#5 Thule Gauntlet voor MacBook Pro

De Thule Gauntlet-hoezen zijn bedoeld voor mensen die een wat stoerder model zoeken – en voor mensen die hun hoes vaak laten slingeren. Je kunt deze hoes namelijk om je laptop laten zitten terwijl je aan het typen bent. De nieuwste versie is de Gauntlet 4.0 Sleeve voor de MacBook Pro, de vierde generatie. Hij is er in formaten van 13-inch tot en met 16-inch.

Het is een dunne en toch stevige sleeve die beschermt tegen vallen, stoten, regen of sneeuw. Ook de wat extremere omstandigheden zijn geen probleem voor deze hoes, waarvan de hoeken zijn verstevigd. Thule ken je misschien van de dakkoffers voor auto’s, maar ze maken ook al een aantal jaren stevige hoezen voor iPhones, iPads en MacBooks. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar, afhankelijk van het formaat en de kleur.

#6 Tech21 Evo

Wil je bescherming tegen stoten of misschien zelfs vallen? Dan kan je ook een hoes gebruiken die tijdens het gebruik om de MacBook Pro kan blijven zitten zitten. Tech21 heeft een aantal van deze hoezen beschikbaar, zowel voor de grote als kleine MacBook Pro. De Evo Clear-versie is helemaal transparant, terwijl de Evo Tint je laptop iets donkerder maakt. De bescherming past zowel op het scherm als op de onderkant van je MacBook Pro, dus hij is aan alle kanten afgedekt.

#7 Incase Compact Sleeve

Een diervriendelijke oplossing is deze Incase MacBook Pro-hoes, gemaakt van dichtgeweven nylon. De binnenkant is van imitatiebont, zodat je MacBook Pro goed beschermd is tegen krassen en stoten. De hoes is voorzien van een stevige rits en de achterkant heeft ook een vak waar je nog meer spullen in kunt opbergen. De hoes is er zowel voor alle formaten MacBook Pro en je kan kiezen uit verschillende kleuren voor de 14-inch versie en wat meer stemmige kleuren blauw en zwart voor de 13-inch en 16-inch versie. Geschikt voor dagelijks gebruik en vooral bedoeld voor mensen die een strak zittende hoes willen, die het niet te dik maakt.

#8 Dbramante1928 Skagen hoes

Dbramante1928 is ook geen onbekende als het om Apple-accessoires gaat. Dit merk heeft verschillende hoezen voor de MacBook Pro, zowel voor de 13- als 15- en 16-inch versies. De hoes is gemaakt van echt leer en met de ritssluiting zit je MacBook Pro goed opgeborgen. De lederen afwerking kan op den duur wat verkleuren, maar dat geeft het juist meer karakter.

Een andere optie is de Paris-hoes van dt merk. Deze is gemaakt van mat saffianoleer met een reliëfstructuur. Hij is spatwaterdicht en biedt volledige bescherming. Daarnaast biedt dbramante1928 diverse aktetassen die geschikt zijn voor je MacBook en ruimte bieden voor allerlei papieren.

#9 Mujjo laptophoes

De Mujjo-laptophoezen en iPhone-hoesjes zijn al jaren onze favoriet, al moeten we wel toegeven dat er wat weinig verandering in het assortiment plaatsvindt. Soms komen er nieuwe modellen bij, die qua uiterlijk lijken op hun voorgangers. Dat geldt ook voor de MacBook Air-hoezen die we in een apart artikel bespreken. Voor de MacBook Pro heb je keuze verschillende modellen, uitgevoerd in donkergrijs wollen vilt en met een leren accent in zwart of tan. Vooral in combinatie met de spacegrijze MacBook Pro komt deze hoes goed tot z’n recht.

Deze Mujjo Original MacBook-hoes is gemaakt van hoogwaardige materialen, namelijk wol met echt leer. Hij biedt bescherming en zorgt tegelijkertijd dat de MacBook op z’n plek blijft zitten. Deze hoes van Nederlandse makelij heeft ook plek voor extra documenten, een usb-c-dongle en een pasje. De stof krast niet en voelt zacht aan. Het model voor de 16-inch MacBook Pro is iets duurder, maar past ook op de vorige 15-inch MacBook Pro.

Daarnaast is er de Mujjo Leather Folio (ca. 50 euro), een hoes gemaakt van glad leer met een duidelijk zichtbare ritssluiting aan de bovenkant. Deze

#10 Herschel Heritage

Zoek je een blikvanger, dan is deze Herschel Heritage-sleeve voor de 13- en 14-inch MacBook Pro wel iets voor jou. Deze beschermt je laptop optimaal en heeft de kenmerkende Herschel-voering en sluit met een rits. Dit Canadese merk is vooral bekend van de rugzakken, die opvallen door de gebruikte kleuren, logo’s en voering.

Overige MacBook Pro hoezen en bescherming

Zoals je ziet is het aanbod enorm als je zoekt naar een mooie hoes voor je MacBook Pro met Touch Bar. Als je een 13-inch MacBook Pro hebt, bekijk dan ook eens onze lijst met hoezen voor de MacBook Air. Een aantal hoezen uit die lijst zijn namelijk ook geschikt voor de 13-inch MacBook Pro.

Nog niet genoeg hoezen voor je MacBook Pro? De bekende winkels hebben nog een veel groter aanbod van praktische hoezen en bescherming voor de MacBook Pro. Het is teveel om allemaal op te noemen, dus check vooral zelf even het enorme aanbod:

Als je meer mobiel wil zijn, moet je ook onze lijst met MacBook rugzakken eens bekijken. Daar hebben we diverse modellen voor je op een rij gezet, waar je niet alleen je MacBook Pro maar ook een oplader, adapter en andere accessoires (of zelfs een iPad) in kan stoppen. Zo ben je in één keer klaar.

