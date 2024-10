Wat zijn de verschillen tussen de MacBook Pro M4 vs MacBook Pro M3? De chip is uiteraard sneller, maar er zijn nog meer verschillen waar je als gebruiker wat aan hebt.

De MacBook Pro heeft ook dit jaar weer een aardige upgrade gekregen met de komst van de M4-chips. De M4 MacBook Pro heeft daarmee een sprong gemaakt ten opzichte van de M3-modellen en dat is niet alleen bij de prestaties en chip het geval. Apple heeft ook de poorten, het scherm en de batterijduur veranderd. In dit artikel kijken we naar alle verschillen tussen de MacBook Pro M4 vs MacBook Pro M3.

Verschillen MacBook Pro M4 vs MacBook Pro M3

In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen alle drie de MacBook Pro-modellen van de desbetreffende generatie: het instapmodel met de standaardchip, het 14-inch model met Pro/Max-chip en het 16-inch model met Pro/Max-chip. De verschillen zien we bij de chip, hoeveelheid werkgeheugen, scherm, poorten, batterijduur, camera en de prijs.

#1 Snellere chip: M4 vs M3

De nieuwe MacBook Pro’s van 2024 hebben allemaal een snellere M4-chip gekregen. Net als voorheen is deze er in drie varianten: de gewone M4, de M4 Pro en de M4 Max. De 14-inch MacBook Pro 2024 is er met elke variatie van de M-chip, maar de 16-inch MacBook Pro is er alleen met Pro- en Max-variant van de M-chip. De M4-versie presteert tot 1,3x sneller bij het bewerken van foto’s dan de M3-variant.

MacBook Pro M4 MacBook Pro M3 Chip M4 M3 CPU 10-core CPU met 4 performance-cores en 6 efficiency-cores 8-core CPU met 4 performance-cores en 4 efficiency-cores GPU 10-core GPU 10-core GPU Ray tracing ✅ ✅ Neural Engine 16-core 16-core Geheugenbandbreedte 120 GB/s 100 GB/s Media Engine ✅ ✅ Apple Intelligence ✅ ✅ RAM – 16GB

– 24GB

– 32GB – 8GB

– 16GB

– 24GB Opslag – 512GB

– 1TB

– 2TB – 512GB

– 1TB

– 2TB

Bij de M4 Pro ten opzichte van de M3 Pro zien we soortgelijke verbeteringen. Voor het visualiseren van 3D-beelden presteert de M3 Pro 1,3x sneller dan de M3 Pro. De M4 Max-variant heeft een tot 1,2x snellere CPU-performance dan de M3 Max-versie. De GPU van de M4 Max is eveneens 1,2x sneller dan in de M3 Max. De verschillen met de oudere M-chips, zoals de M1-serie, zijn uiteraard veel groter.

MacBook Pro M4 Pro/Max MacBook Pro M3 Pro/Max Chip M4 Pro of M4 Max M3 Pro of M4 Max CPU (Pro) Tot 14-core CPU met 10 performance-cores en 4 efficiency-cores Tot 12-core CPU met 6 performance-cores en 6 efficiency-cores CPU (Max) Tot 16-core CPU met 12 performance-cores en 4 efficiency-cores Tot 16-core CPU met 12 performance-cores en 4 efficiency-cores GPU (Pro) Tot 20-core Tot 20-core GPU (Max) Tot 40-core Tot 40-core Ray tracing ✅ ✅ Neural Engine 16-core 16-core Geheugenbandbreedte (Pro) 273 GB/s 150 GB/s Geheugenbandbreedte (Max) 546 GB/s 400 GB/s Media Engine ✅ ✅ Apple Intelligence ✅ ✅ RAM – 24GB

– 36 GB

– 48GB

– 64GB

– 128GB – 24GB

– 36 GB

– 48GB

– 64GB

– 128GB Opslag – 512GB

– 1TB

– 2TB

– 4TB

– 8TB – 512GB

– 1TB

– 2TB

– 4TB

– 8TB

Meer over de specs van de M4-chip lees je in onze round-up.

Bekijk ook Alles over de M4-chip in de nieuwste Macs: zoveel sneller is ‘ie dan de M3 De M4 is de nieuwste en snelste Apple Silicon-chip. Ontdek de specs en wat er nieuw is aan de M4-chip. Het eerste Apple-product is nu voorzien van een M4-chip, namelijk de iPad Pro. Maar hoe zit het met de andere producten, zoals de Macs?

#2 Werkgeheugen: vanaf 16GB

Het grootste verschil qua werkgeheugen tussen de gewone M4- en M3-modellen, is dat er meteen 16GB RAM in zit. Er is dus geen optie meer voor 8GB werkgeheugen en dat mocht ook eens tijd worden. Bovendien kun je dit nu maximaliseren tot 32GB. Dat was voorheen nog 24GB. Bij de Pro- en Max-uitvoeringen zien we dat de standaardhoeveelheid werkgeheugen verhoogd is van 18GB naar 24GB. Het maximum is daar met 128GB ongewijzigd gebleven.

#3 Scherm: hogere helderheid, optie voor nanotextuur

MacBook Pro M4-modellen MacBook Pro M3-modellen Schermformaat 14,2- & 16,2-inch 14,2- & 16,2-inch Type scherm Liquid Retina XDR-display Liquid Retina XDR-display Resolutie 3024 x 1964 (14-inch)

3456 x 2234 (16-inch) 3024 x 1964 (14-inch)

3456 x 2234 (16-inch) Helderheid – HDR: 1000 nits fullscreen, 1600 nits piek

– SDR: tot 1000 nits (buiten) – HDR: 1000 nits fullscreen, 1600 nits piek

– SDR: tot 600 nits (buiten) Brede kleurweergave ✅ ✅ True Tone ✅ ✅ ProMotion ✅ ✅ Nanotextuur ✅ ❌

#4 Poorten: een extra poort op de M4, een spring naar Thunderbolt 5 op M4 Pro/Max

Apple heeft bij zowel het instapmodel met M4-chip als bij de krachtigere versies met M4 Pro/Max-chip verbeteringen aangebracht ten opzichte van de M3-varianten. Allereerst de MacBook Pro M4: deze heeft nu een extra poort aan de rechter kant gekregen, zodat je wat vrijer bent in waar je de MacBook Pro neerzet op je bureau voor het koppelen van een scherm. Alle usb-c-poorten hebben bovendien de Thunderbolt 4-specificatie gekregen, een stapje beter dan de vorige Thunderbolt/USB 4-versies.

MacBook Pro M4 MacBook Pro M3 Aantal usb-c-poorten 3 2 Thunderbolt-specs Thunderbolt 4 Thunderbolt/USB-4 HDMI ✅ ✅ SD-kaart SDXC SDXC MagSafe ✅ ✅

Bij de krachtigere M4 Pro- en M4 Max-uitvoeringen zien we eveneens een verbetering. Het aantal poorten is gelijk gebleven (evenals de verdeling over links en rechts), maar de specs zijn wel opgeschroefd. Apple heeft, voor het eerst in een MacBook, Thunderbolt 5 gebruikt. Daardoor kun je geschikte apparaten met nog betere specs aansluiten. Dit is ook meteen toekomstbestendiger, al kun je met Thunderbolt 4 ook nog jaren vooruit.

MacBook Pro M4 Pro/Max MacBook Pro M3 Pro/Max Aantal usb-c-poorten 3 3 Thunderbolt-specs Thunderbolt 5 Thunderbolt 4 HDMI ✅ ✅ SD-kaart SDXC SDXC MagSafe ✅ ✅

#5 Batterijduur: tot 24 uur gebruiken

De MacBook Pro heeft altijd al een lange batterijduur gehad, maar dat is met de M4-modellen nog een stapje beter geworden. Je kunt met een M4 MacBook Pro tot 24 uur video streamen, in plaats van 22 uur met de voorganger. Kleine kanttekening: Apple heeft de meting aangepast. Bij de M4-modellen geven ze alleen aan hoeveel uur je kan videostreamen, terwijl Apple bij de M3-versies nog sprak over “films kijken in de Apple TV-app”. Dat kan ook nog van invloed zijn op het verschil in uitkomsten. De gebruiksduur voor draadloos internetten is met een uur verlengd.

MacBook Pro M4 MacBook Pro M3 Draadloos internetten Tot 16 uur Tot 15 uur Video streamen/films kijken Tot 24 uur Tot 22 uur

Bij de modellen met M4 Pro/Max-chip (zowel met 14- als 16-inch versies) zien we soortgelijke verschillen. Ook daar is de maximale kijkduur tot 24 uur, waar dit voorheen meestal rond de 21 uur was. Check de tabel voor de exacte cijfers, waarbij er ook nog verschillen zitten tussen de formaten. Belangrijk om op te merken is dat de batterijduur bij de M4-versies verschilt tussen de Pro- en Max-varianten. Bij de M3-serie maakt Apple dat onderscheid in ieder geval niet.

14-inch M4 Pro/Max 14-inch M3 Pro/Max 16-inch M4 Pro/Max 16-inch M3 Pro/Max Draadloos internetten Tot 14 uur (Pro)

Tot 13 uur (Max) Tot 12 uur Tot 17 uur (Pro)

Tot 14 uur (Max) Tot 15 uur Video streamen/films kijken Tot 22 uur (Pro)

Tot 18 uur (Max) Tot 18 uur Tot 24 uur (Pro)

Tot 21 uur (Max) Tot 22 uur

#6 Camera: nu met Center Stage

De M4-modellen van de MacBook Pro hebben nu allemaal een 12-megapixel camera met Center Stage. Daarmee blijf je altijd goed in beeld, zelfs als je niet recht voor de camera zit. De camera beweegt als het ware met je mee, al beweegt hij natuurlijk niet fysiek. Dat komt omdat het om een ultragroothoeklens gaat, die in feite een uitsnede van het beeld maakt en dit aanpast terwijl je beweegt. Het helpt ook als je met meerdere personen achter een MacBook aan het videobellen bent, want jullie zijn dan altijd allebei in beeld zonder dat je ongemakkelijk dicht naast elkaar hoeft te zitten.

#7 Prijs: M4 is goedkoper geworden

Misschien wel het beste nieuws is dat de MacBook Pro in Nederland goedkoper geworden is. Hij is er nu vanaf €1.929,- en dat was bij de M3-variant nog €2.029,-. Bij sommige duurdere modellen is het verschil zelfs nog groter, tot €150,-. Tel daarbij op dat je ook nog eens standaard meer werkgeheugen krijgt, terwijl je daar bij de M3-versies vaak voor bij moet betalen.

Lees ook ons artikel van MacBook Pro M4 prijzen voor een overzicht van alle configuraties en prijzen.

Bekijk ook MacBook Pro M4 prijzen in Nederland: zoveel gaat ‘ie kosten Alles over de prijzen van de MacBook Pro M4-modellen op een rij: van de gewone M4 MacBook Pro tot de MacBook Pro M4 Max. Wil je weten wat de nieuwste MacBook Pro 2024 kost, dan ben je hier op het juiste adres. En we hebben goed nieuws voor alle modellen.

Overeenkomsten M4 MacBook Pro vs M3 MacBook Pro

Of je nu de M4 Pro/Max MacBook Pro of de M3 Pro/Max MacBook Pro in huis haalt, je hebt met beide generaties nagenoeg dezelfde laptop. De algehele schermkwaliteit komt overeen, evenals de speakers, microfoons, afmetingen, gewicht, algehele design, toetsenbord, draadloze verbindingen en oplaadmogelijkheden. Het maakt in dat opzicht dus niet uit welk model je kiest, maar er blijven nog genoeg verschillen tussen de M4 en M3 MacBook Pro over.

Conclusie MacBook Pro M4 vs MacBook Pro M3

De M4 MacBook Pro-modellen is op papier een goede upgrade, want op veel belangrijke punten is de laptop verbeterd. Hij is sneller, krachtiger en heeft op bepaalde punten een iets beter scherm, gecombineerd met een betere camera, langere batterijduur en verbeterde poorten. Tel daar de lagere prijs én standaard met RAM bij op en de keuze is wat ons betreft snel gemaakt. De MacBook Pro M4 is een betere keuze dan de M3-variant en dat geldt eigenlijk voor alle versies.

Het verschil vinden we misschien nog wel het grootst bij de basisuitvoering met M4-chip. De M4-variant heeft namelijk ook nog een extra poort gekregen en heeft (los van de chip) verder geen enkel verschil meer met de M4 Pro- en Max-modellen. Je krijgt bij de M4 Pro- en Max nog wel standaard meer RAM, maar de 16GB die je nu meteen bij de M4 krijgt vinden we voor veel mensen al voldoende.

Ga de MacBook Pro M4 kopen als…

…je een hele krachtige MacBook Pro zoekt, voor de laagst mogelijke prijs

…de M4-chip voor jou voldoende is en je geen hele zware professionele taken doet zoals geavanceerde 3D-bewerking en foto- en videobewerking.

…je graag een heel mooi scherm wil en dat voor jou het belangrijkste is.

…de langste accuduur wil.

…Thunderbolt 4 voor jou voldoende is.

Ga de MacBook Pro M4 Pro/Max kopen als…

…je de krachtigste MacBook van dit moment zoekt.

…je de snelste verbinding voor accessoires wil, dankzij Thunderbolt 5.

…je voor alledaags gebruik veel zware taken doet, zoals videobewerking, 3D-modellen maken en programmeren.

…je met 3 of meer externe schermen werkt. Kies dan wel het model met M4 Max-chip.

Ga een M3-model van de MacBook Pro kopen als…

…je per se een spacegrijze MacBook Pro wil.

…je een goede deal vindt. Zorg er wel voor dat de deal minimaal €200,- goedkoper uit valt dan van de M4-variant.

