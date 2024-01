Vooruitblik AirPods in 2024: dit kun je verwachten

Gaat Apple in 2024 nog nieuwe AirPods uitbrengen? Er gaan geruchten over meerdere nieuwe AirPods in 2024, maar wat komt er dan in? In dit artikel lees je precies wat je van nieuwe AirPods in 2024 kan verwachten.

Apple verkoopt op dit moment in totaal vier verschillende AirPods-modellen: van de oudere AirPods 2 tot de nieuwste tweede generatie AirPods Pro. En dan is er ook nog de AirPods Max, Apple’s high-end hoofdtelefoon. Bij een aantal van deze modellen zijn de afgelopen jaren geen grote hardwarematige verbeteringen doorgevoerd, maar het goede nieuws is dat er in 2024 wel weer nieuwe AirPods aan komen. Welke modellen krijgen een update en welke niet? En welke verbeteringen zitten er in? Vooral van de standaard AirPods verwachten we in 2024 veel veranderingen.

#1 Welke nieuwe AirPods modellen in 2024?

Zoals gezegd verkoopt Apple op dit moment vier verschillende AirPods-modellen. Dat zijn deze:

Niet alle modellen zullen in 2024 voorzien worden van een nieuwe versie. Van de AirPods Pro verwachten we in 2024 geen nieuwe versie, omdat Apple zowel in 2022 als 2023 aangepaste versies uitgebracht heeft. Dit zijn de nieuwe AirPods die we in 2024 verwachten:

AirPods (vierde generatie, twee uitvoeringen)

AirPods Max (tweede generatie)

De nieuwe vierde generatie AirPods zou daarmee het meest interessant worden, omdat hier de meeste vernieuwingen in komen.

#2 Design van AirPods in 2024

Qua design verwachten we bij beide nieuwe AirPods-modellen van 2024 wel wat veranderingen, al krijgen de standaard AirPods misschien wel de meeste veranderingen

AirPods (vierde generatie)

Volgens Bloomberg gaat Apple in 2024 twee uitvoeringen van de vierde generatie AirPods uitbrengen. Deze dienen ter vervanging van zowel de oudere AirPods 2 (met het lange stokje) als de AirPods 3. Daarbij wordt ook gesproken over een bijgewerkt design. Het lange stokje dat je kent van de AirPods 2 gaat waarschijnlijk verdwijnen. Bij de AirPods 3 zou er qua design te weinig verschil zijn met de duurdere AirPods Pro. Mogelijk past Apple het design aan zodat de AirPods 4 herkenbaarder worden. We verwachten wel dat de twee uitvoeringen van de AirPods 4 hetzelfde design krijgen.

De huidige AirPods 2, AirPods 3 en AirPods Pro

Qua oplaadcase wordt ook gesproken over een nieuw ontwerp, al is nog niet duidelijk wat er dan precies nieuw is. De oplaadcase krijgt mogelijk wel de functies die je al bij de AirPods Pro-case vindt, zoals de ingebouwde speaker en U1-chip voor makkelijker zoeken.

AirPods Max (tweede generatie)

Bij de tweede generatie AirPods Max verwachten we qua design geen grote verschillen voor het algehele ontwerp. De nieuwe versies zullen er vermoedelijk hetzelfde uit zien, maar er wordt al wel langer gesproken over nieuwe kleuren voor de AirPods Max. Het huidige model is beschikbaar in dezelfde kleuren die we van de iPad Air uit 2020 kennen, waaronder groen, hemelsblauw en roze. Dat zijn kleuren die Apple op dit moment helemaal niet meer gebruikt. Een versie in sterrenlicht, middernacht of donkerder blauw lijkt ons daarom wat logischer.

#3 Functies: wat wordt er nieuw in de AirPods van 2024?

De grote vraag is natuurlijk: wat wordt er dit jaar nieuw in de AirPods? We verwachten dat Apple in september in ieder geval een software-update gaat uitrollen, waardoor veel van de huidige AirPods-modellen nog wat nieuwe functies en verbeteringen krijgen. Zo wordt er gesproken over een functie waarmee je AirPods een gehoorapparaat worden. Daarnaast zullen er nieuwe functies komen die nieuwe hardware vereisen en je dus alleen vindt in de nieuwste modellen. En dan zijn er natuurlijk ook nog verschillen ten opzichte van de voorgangers.

AirPods (vierde generatie)

De vierde generatie AirPods komt dus in twee uitvoeringen, maar wat zijn daartussen de verschillen? Dit is wat de geruchten zeggen:

Duurdere versie AirPods 4: vernieuwd design, usb-c in nieuwe oplaadcase, H2-chip, actieve ruisonderdrukking

Voordeligere versie AirPods 4: vernieuwd design, usb-c in nieuwe oplaadcase, H2-chip

Het grootste verschil tussen deze twee uitvoeringen, is dus de aanwezigheid van actieve ruisonderdrukking. Of dit ook betekent dat de duurdere AirPods 4 een in-ear ontwerp krijgen zoals de AirPods Pro, is nog niet duidelijk. Ook is het nog maar de vraag of functies als de transparantiemodus ook de overstap vinden van de AirPods Pro naar de gewone AirPods. We verwachten dat dat niet het geval is, omdat er anders te weinig verschil is met de duurdere AirPods Pro.

AirPods Max (tweede generatie)

Voor wat betreft de tweede generatie AirPods Max, worden er geen grote veranderingen verwacht. Er werd ooit gesproken over een goedkoper model dat meer voor sporters bedoeld is, maar daar hebben we al jaren niks meer van vernomen. Ook waren er eens geruchten over een verwisselbare hoofdband, maar op dit moment kan je alleen de oorschelpen vervangen dankzij de magnetische bevestiging. Het lijkt er niet op dat dat snel gaat veranderen.

Verbeteringen die wel op de stapel liggen, zijn de overstap van Lightning naar usb-c. Wellicht komt er ook een nieuwere H2-chip in, voor een betere geluidkwaliteit. Die ontbreekt nog in de AirPods Max, maar zit wel in de AirPods Pro.

#4 Release: wanneer komen de nieuwe AirPods in 2024?

Het lijkt erop dat Apple de nieuwe AirPods-modellen later dit jaar uit wil brengen. We verwachten de nieuwe AirPods in het najaar van 2024. Apple lijkt er een traditie van te maken om nieuwe AirPods in de tweede helft van het jaar uit te brengen, meestal in september of oktober. Tot die tijd blijven de huidige modellen in Apple’s assortiment.

#5 Prijs: hoeveel gaan de nieuwe AirPods kosten?

Omdat Apple van de AirPods 4 naar verwachting twee uitvoeringen gaat uitbrengen, zal Apple ook twee verschillende prijsniveau’s gaan hanteren. De duurdere versie zal vermoedelijk qua prijs gelijk liggen met de huidige AirPods 3, terwijl de goedkopere versie meer in de buurt komt van de AirPods 2.

Qua prijs denken we niet dat de nieuwe AirPods Max veel goedkoper gaat worden. In najaar 2023 heeft Apple de prijs al iets laten dalen van €629,- naar €579,-, maar dat heeft vooral te maken met inflatie. Het nieuwe model zal daarom op ongeveer hetzelfde prijsniveau komen te liggen, zo is onze verwachting.

Dit zijn de prijzen die we verwachten:

AirPods 4 (instapmodel): €149,-

AirPods 4 (uitgebreider model): €199,-

AirPods Max 2: €579,-

