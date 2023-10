Welke iPads gaat Apple in 2024 vernieuwen en welke verbeteringen kun je daarbij verwachten? We blikken vooruit op de vernieuwde modellen van komend jaar, zoals de iPad mini en iPad Air.

Volgens Mark Gurman komen er rond maart 2024 nieuwe iPads aan. Dit zou betekenen dat we in 2023 geen iPads meer hoeven te verwachten. En het verklaart ook waarom Apple alvast de goedkopere Apple Pencil met usb-c heeft aangekondigd. Er zijn meerdere nieuwe modellen in ontwikkeling, waaronder een iPad Air met M2-chip en een grondig verbouwde iPad Pro, die de “grootste update sinds 2018” zal brengen. Ook zullen de iPad mini en standaard iPad worden voorzien van een kleine spec bump met nieuwere chip. In dit artikel blikken we vooruit op de iPads van 2024 en welke vernieuwingen we kunnen verwachten.

#1 iPad in 2024: welke modellen krijgen een update?

Apple heeft in totaal vier verschillende iPad-lijnen, die naar verwachting in 2024 allemaal een update krijgen. Dit zijn in het kort de meest recente verwachtingen voor elk model:

De standaard iPad kreeg in 2022 een compleet nieuw design gekregen, zodat het aansluit bij de rest van de line-up. De prijs is ook flink omhoog gegaan, waardoor het niet meer een instapmodel voor iedereen is. Er verscheen in 2023 geen nieuw model, wat een unicum is. In 2024 verwachten we een opvolger met iets nieuwere chip. Het huidige model draait op de A14 Bionic en Apple zou voor A15 of A16 kunnen kiezen.

De iPad Pro is bedoeld voor professionals die hoge eisen stellen. Er waren al geruchten dat Apple ingrijpende vernieuwingen heeft gepland, waardoor we al er al vanuit gingen dat er na de iPad Pro 2022 wat langere tijd tussen zou zitten. De nieuwe modellen worden in de loop van 2024 verwacht.

De iPad Air 2022 met M1-chip is de ideale middenklasser, met krachtige functies die je voorheen alleen in de Pro-modellen vond. We verwachten dat er begin 2024 een nieuw model uitkomt, met hetzelfde hoekige design en in vrolijke kleuren, maar nu voorzien van een M2-chip.

De iPad mini 2021 is momenteel het oudste model in de collectie. We hadden gehoopt dat Apple in 2023 een kleine specs-update zou uitbrengen, maar dat gebeurde niet. We verwachten dat begin 2024 een update uitkomt met hetzelfde uiterlijk en een nieuwe chip. Hij draait nu op de A15 Bionic en Apple zou dit kunnen vervangen door een A16 of A17. We denken niet dat de mini een sprong maakt naar de M1 of M2.

#2 Design van de iPads in 2024

Alle iPads zijn inmiddels voorzien van het nieuwe design met platte zijkanten. We verwachten dat Apple hier nog wel een tijdje aan vasthoudt. Bij de meeste modellen zal het vooral gaan om kleine verbeteringen van de specs, zoals een iets nieuwere processor. Daarnaast zal Apple wat nieuwe kleuren uitbrengen. Alle modellen (behalve de Pro) worden tegenwoordig in meerdere opvallende kleuren gemaakt.

Bij de iPad Pro verwachten we wat grotere veranderingen in design. Mark Gurman spreekt van het “grootste redesign sinds 2018”, al is nog onduidelijk wat we ons daarbij moeten voorstellen. De iPad Pro zal nog steeds lijken op een glasplaat met enigszins afgeplatte zijkanten. Apple zou inspiratie kunnen halen bij de huidige iPhone 15 Pro-modellen, waarbij de randen weer wat meer zijn afgerond. Een redesign vinden we niet dringend noodzakelijk, maar het geeft de iPad Pro-lijn wel weer een oppepper. De afgelopen jaren was er nauwelijks verschil te zien tussen de generaties, ook omdat dit model alleen in zilver en spacegrijs wordt uitgebracht.

#3 Prestaties van iPads in 2024

De meest eenvoudige manier om een bestaand product een update te geven, is om er een iets nieuwere chip in te stoppen. Bij de iPad Pro kan dat een overstap naar de M3-chip zijn, terwijl de MacBook Air kan worden voorzien van een M2-chip. Bij de iPad mini en standaard iPad zal Apple blijven vasthouden aan de A-chips.

De meeste aandacht zal waarschijnlijk gericht zijn op de M3-chip. Die wordt door TSMC gemaakt volgens een 3 nanometer proces. Apple gebruikt in de iPhone 15 Pro-modellen ook al 3-nanometer chips (de A17 Pro) maar heeft in de aankondiging daarvan nauwelijks aandacht besteed aan de technische aspecten daarvan. We verwachten dat we bij de aankondiging van de eerste iPads en Macs met M3 wel een uitgebreide uitleg krijgen vanuit het lab van Apple-topman Johny Srouji.

Apple zou ook meer RAM-geheugen en meer opslag kunnen toevoegen, zodat de iPad zwaardere taken op het gebied van games, video en design kan uitvoeren. Bij de iPhone 15-modellen heeft Apple sterke nadruk gelegd op gaming (dankzij hardware-versnelde ray tracing) en snellere machine learning-functies, die nuttig kunnen zijn voor de Metal FX-upscaler. Ook voor de Mac heeft Apple een speciale Game Modus aangekondigd. Het zou ons daarom niet verbazen als Apple bij de aankondiging van de nieuwe iPads extra nadruk legt op gaming.

Wat opslag betreft hebben we een simpele wens, alleen voor de standaard iPad. Die is nu verkrijgbaar met 64GB en 256GB. We zouden graag iets er tussenin willen hebben, namelijk 128GB.

#4 Displays van de iPads in 2024

Vooral op het gebied van schermen zitten er verbeteringen aan te komen voor de iPad Pro’s. Het gaat daarbij om een nieuw formaat en nieuwe schermtechnologie. Apple zou volgens analist Ross Young bezig zijn met een veel grotere iPad Pro van 14,1-inch, iets wat eerder al door geruchtenlekker Majin Bu werd genoemd. In juni 2021 sprak Mark Gurman ook al eens over een groter formaat.

Een 14,1-inch tablet is een stuk groter dan het huidige maximale formaat van 12,9-inch dat we vanaf het begin gewend zijn. Het scherm van je iPad zou dan wel eens groter kunnen worden dan van een doorsnee MacBook. Dit wordt geen draagbare tablet, maar meer eentje die je op kantoor en of in je werkkamer gebruikt voor creatieve beroepen op het gebied van design, muziek of video. Apple zou er nieuwe accessoires bij kunnen verkopen, die ervoor zorgen dat je je iPad makkelijker op het bureau gebruikt. Of er veel vraag is naar zo’n grotere iPad? Dat gaan we zien als hij (waarschijnlijk) in 2024 verschijnt.

Een ander veelgehoord gerucht is dat Apple OLED-schermen in de iPads wil toepassen. Er zijn al heel wat geruchten over geweest, die wijzen op een introductie in 2024. De OLED-schermen kunnen zorgen voor dunnere en lichtere tablets, met smallere schermranden. Het schermformaat kan dan omhoog gaan naar bijvoorbeeld 11,1-inch en 13,0-inch.

De iPad Pro zou als eerste aan de beurt zijn met een OLED-scherm en dat is een logische keuze. Apple volgde dezelfde aanpak eerder al bij de iPhones. Het duurste model met de beste specificaties krijgt dan het beste scherm, waarna de goedkopere modellen gaandeweg volgen. De eerste concrete producten zullen we in 2024 gaan zien. Er waren ook geruchten over microLED-schermen in iPads, maar dat zal waarschijnlijk langer gaan duren. Apple zou eerst willen kiezen voor OLED. Een eerder gerucht dat Apple in 2023 zou willen overstappen van mini-LED naar OLED in de iPad Pro bleek niet waar, maar het zou er wel van kunnen komen in 2024.

Apple zou het ook anders kunnen aanpakken, door eerst nog de 11-inch iPad Pro te voorzien van mini-LED en alleen bij de 12,9-inch iPad Pro de overstap te maken naar OLED. We zouden liever zien dat Apple beide tablets qua specs weer gelijktrekt.

Bekijk ook Wanneer krijgt de iPad een OLED-scherm? Dit zijn de nieuwste geruchten Apple zou volgens bronnen al een tijdje het plan hebben om iPads met OLED-scherm uit te brengen en er wordt nu zelfs al gesproken over de tweede generatie OLED-iPads. Welke iPads maken als eerste de overstap en wanneer kunnen we de eerste OLED-iPad verwachten? Hier zijn de nieuwste geruchten!

#5 Functies in de iPads 2024: dit kan Apple verbeteren

Wat functies betreft is er nog niet veel uitgelekt. Als we opvallende nieuwe functies gaan zien, dan zal de iPad Pro vaak als eerste aan de beurt zijn. Hieronder bespreken we enkele verwachte ontwikkelingen.

FaceTime-camera aan de lange kant

De standaard iPad 2022 was de eerste die het kreeg: een FaceTime-camera aan de lange kant. Daarmee wordt het mogelijk om beter in beeld te zijn tijdens videogesprekken. Je zit wat rechter voor de camera en het beeld lijkt niet meer van de zijkant te komen. Andere iPads zouden dit ook moeten krijgen, maar er is wel een probleem: hoe zorgt Apple dat het opladen van de Apple Pencil 2 langs de zijkant mogelijk blijft? Er is inmiddels een nieuwe Apple Pencil met usb-c die met een kabel op te laden is, maar die is minder geavanceerd en mist onder andere de drukgevoeligheid. Voor de duurdere iPads is dit geen oplossing.

Landscape wordt de standaard

Een ontwikkeling die hiermee samenhangt, is dat Apple er steeds meer rekening mee gaat houden dat je de iPad in liggende weergave (landscape) gaat gebruiken. Dit bleek al eerder uit de verplaatsing van de volumeknoppen op de iPad mini. Ook het verplaatsen van de FaceTime-camera naar de lange kant hangt hiermee samen. Zeker bij een grotere tablet van 14,1-inch zal het logischer zijn om deze in landscape te gebruiken.

Apple Pencil 1 wordt uitgefaseerd

Nu er een Apple Pencil met usb-c is, kan de eerste generatie Apple Pencil van de markt worden gehaald. Het nieuwe model is goedkoper en is gemakkelijker op te laden en te koppelen, met elke recente iPad die Apple verkoopt.

De Apple Pencil 1 was alleen nog verkrijgbaar omdat hij nodig was voor de standaard iPad 2022. Apple had hiervoor een onhandige oplossing met een adapter gekozen. Dit is in één klap opgelost door klanten een Apple Pencil met usb-c aan te raden.

Bekijk ook Apple Pencil met usb-c onthuld: alles over de nieuwe goedkopere schrijfpen voor iPads Apple heeft de Apple Pencil met usb-c officieel aangekondigd, ook wel de Apple Pencil 3 genoemd. Er gingen al geruchten dat Apple dit nieuwe model zou aankondigen en nu is hij uit de doeken gedaan. De Apple Pencil met usb-c is goedkoper en heeft een usb-c-poort.

iPad speakerdock

Het is een wat vreemd gerucht, maar omdat Mark Gurman het zegt moeten we er toch serieus rekening mee houden. Apple zou plannen hebben om een iPad speakerdock uit te brengen waarmee je van de tablet een slim scherm maakt, vergelijkbaar met de Echo Show van Amazon en de Google Nest Hub Max. Apple zou op die manier een sprong vooruit kunnen maken op het gebied van smart home-apparaten. Ze hebben al een HomePod en Apple TV, maar niets dat op de Echo Show lijkt. Maar komt zo’n iPad-speakerdock er in 2024? Het lijkt er eerder op dat Apple een HomePod met lcd-scherm aan het ontwikkelen is.

Bekijk ook 'Apple werkt aan HomePod met lcd-scherm' Apple is volgens geruchten bezig met een nieuwe HomePod, voorzien van een lcd-scherm. Gelekte afbeeldingen laten zien hoe dat eruit kan zien.

#6 Release van nieuwe iPads in 2024

Apple brengt nieuwe iPads meestal verspreid over het jaar uit, maar in 2024 lijkt het erop dat alles geconcentreerd wordt in het voorjaar. Gurman spreekt over een release in maart 2024 voor alle modellen, met uitzondering van de iPad Pro. Op basis van de meest recente geruchten denken we dat dit de planning is:

iPad Pro: in de loop van 2024

iPad Air: maart 2024

iPad mini: maart 2024

Standaard iPad: maart 2024

Ook Ming-Chi Kuo denkt dat producten zoals de iPad mini 7 gepland staan voor begin 2024, waarbij de productie al eind 2023 van start kan gaan.

#7 Prijs van de iPads in 2024

Qua prijs denken we niet dat Apple de prijzen iets naar beneden gaat bijstellen, zoals eerder al gebeurde bij de iPhones. De prijzen werden in 2022 fors verhoogd vanwege inflatie en andere marktontwikkelingen. Daardoor gingen ook bestaande producten zoals de iPad mini 2021 behoorlijk in prijs omhoog. In 2023 heeft Apple de prijzen van nieuw aangekondigde producten weer wat laten zakken. We rekenen erop dat dit in begin 2024 ook gaat gebeuren voor de iPads.

Dit zullen de prijzen ongeveer worden:

Het heeft dus zin om nog even tot 2024 te wachten met de aankoop van je volgende iPad. Als je niet kunt wachten en nu een iPad nodig hebt, check dan onze iPad vergelijking voor het kiezen van het beste model. Wil je een nieuwe iPad kopen, dan vind je in ons overzicht alle actuele prijzen.