Apple heeft voor het eerst een MacBook Pro met een nieuw design voorzien van een basischip uit de M-serie. Waar de M1- en M2-versies nog alleen zaten in de 13-inch MacBook Pro met oud design en Touch Bar, heeft Apple nu ook een M2-versie van de 14-inch MacBook Pro mét nieuw design, beter scherm en andere voordelen. Maar helemaal gelijk aan de M3 Pro/Max-versies is hij niet. Er is een aantal kleine verschillen die van belang kunnen zijn voor je keuze als je een nieuwe 14-inch MacBook Pro zoekt. Deze verschillen tussen de nieuwe 14-inch M3-modellen van de MacBook Pro lees je hier.

#1 Chip: het meest logische verschil tussen de M3 14-inch MacBook Pro

Het meest in het oog springende verschil tussen de nieuwe 14-inch modellen van de MacBook Pro’s, is de aanwezige chip. Je hebt de keuze tussen de M3 enerzijds en de M3 Pro/Max anderzijds. De M3 Pro/Max heeft betere specificaties, bijvoorbeeld op het gebied van grafische prestaties. De geheugenbandbreedte van de M3 Pro en M3 Max is hoger dan bij de gewone M3. Ook zitten er meer CPU- en GPU-cores in de M3 Pro en M3 Max dan in de standaard M3-chip. Uit de eerste benchmarks blijkt ook dat er best wel een verschil in prestaties zit tussen de M3 enerzijds en de M3 Pro/Max anderzijds. Als je het beste van het beste wil en grafisch vormgever bent en geavanceerde 3D-modellen maakt en daar de hele dag mee bezig bent, adviseren we om te kiezen voor de M3 Pro- of M3 Max-variant. Maar voor het grootste deel van de gebruikers zal de M3-versie ook prima aan de eisen voldoen. Althans, op het gebied van prestaties.

#2 Geheugen en opslag: meer keuze bij de M3 Pro/Max

Bij de gewone M3 14-inch MacBook Pro heeft Apple het overzichtelijk gehouden als het gaat om keuze voor opslag en werkgeheugen. Bij het werkgeheugen kies je tussen 8, 16 of 24GB RAM en bij opslag heb je de keuze tussen 512GB, 1TB of 2TB. Bij de M3 Pro/Max-modellen, is de keuze een stuk ruimer, maar ook ingewikkelder. Je bent afhankelijk van welke versie van de M3 Pro- of M3 Max-chip je kiest. De opslag varieert bij die modellen van 512GB tot maar liefst 8TB. In de tabel zie je precies welke configuraties bij welk model mogelijk zijn.

M3 M3 Pro/Max Werkgeheugen • 8GB

• 16GB

• 24GB • 18GB

• 36GB (M3 Pro of M3 Max met 14-core CPU)

• 48GB (M3 Max met 16-core CPU)

• 64GB (M3 Max met 16-core CPU)

• 96GB (M3 Max met 14-core CPU)

• 128GB (M3 Max met 16-core CPU) Opslag • 512GB

• 1TB

• 2TB • 512GB

• 1TB

• 2TB

• 4TB

• 8TB (M3 Max)

#3 Poorten: minder poorten op de M3

Een belangrijk verschil tussen de 14-inch MacBook Pro met M3 of M3 Pro/Max-chip, is het aantal poorten. De gewone M3-versie heeft slechts twee usb-c-poorten, terwijl de M3 Pro/Max-versie er drie heeft. Maar naast het aantal poorten, verschillen ook de specificaties. De M3 heeft Thunderbolt/USB 4-poorten, terwijl de M3 Pro/Max Thunderbolt 4-poorten heeft. Hoewel de specificaties qua datasnelheid gelijk zijn (40Gb/s), zit er wel een verschil in bijvoorbeeld bandbreedte voor gegevensoverdracht.

M3 M3 Pro/Max Aantal usb-c-poorten 2 (alleen links) 3 (2 links, 1 rechts) Poort-type Thunderbolt/USB 4 Thunderbolt 4 Hdmi ✅ (tot 4K bij 120Hz) ✅ (8K bij 60 Hz of 4K bij 240Hz) MagSafe ✅ ✅ Sd-kaartslot ✅ ✅

#4 Aantal externe schermen: minder opties bij de M3

Het verschil in poorten heeft ook gevolgen voor het aantal schermen dat je aan kan sluiten. Bij de M3-versie kan je gelijktijdig maar één extern scherm aansluiten, met een resolutie tot 6K bij 60Hz (of 4K bij 120Hz via hdmi). De M3 Pro/Max-modellen hebben veel meer opties. De M3 Pro ondersteunt maximaal twee externe displays, terwijl dit bij de M3 Max zelfs vier is. De maximale specificaties van elk scherm verschillen wel per configuratie: hoe minder externe schermen je kan aansluiten, hoe hoger de specificatie mag zijn.

M3 M3 Pro M3 Max Maximaal aantal externe schermen 1 2 4 Specificatieverdeling externe schermen • Eén extern display tot 6K bij 60Hz (Thunderbolt)

• Eén extern display tot 4K bij 120Hz (hdmi) • Tot twee externe displays tot 6K bij 60Hz (Thunderbolt)

• Eén extern display tot 6K bij 60Hz (Thunderbolt) en één extern display tot 4K bij 144Hz (hdmi)

• Eén extern display van 8K bij 60Hz (hdmi)

• Eén extern display van 4K bij 240Hz (hdmi) • Tot vier externe displays: drie externe displays van 6K bij 60Hz (Thunderbolt) en één extern display tot 4K bij 144Hz (hdmi)

• Tot drie externe displays: twee externe displays van 6K bij 60Hz (Thunderbolt) en één extern display tot 8K bij 60Hz of één extern display van 4K bij 240Hz (hdmi)

#5 Batterijduur: langste batterijduur bij de M3

Als batterijduur voor jou van belang is, dan biedt de M3 meer waar voor je geld. Dit model heeft een batterijduur tot 22 uur bij films kijken via de Apple TV-app, terwijl het tot 15 uur is bij draadloos internetten. Bij de M3 Pro/Max daarentegen is dit respectievelijk 18 uur en 12 uur. Best wel een groot verschil dus, dus als je vaak onderweg bent en op veel flexibele plekken werkt (zonder dat je elke keer je oplader mee hoeft te nemen), is de M3-versie wellicht de betere keuze.

M3 M3 Pro/Max Batterijduur films kijken 22 uur 18 uur Batterijduur draadloos internetten 15 uur 12 uur

#6 Kleur: traditionele kleuren bij de M3, iets nieuws bij M3 Pro/Max

Tot slot nog een ander verschil tussen de 14-inch modellen van de M3-familie van MacBook Pro’s: de beschikbare kleuren. De M3 is beschikbaar in zilver en spacegrijs. Bij de M3 Pro/Max kun je kiezen uit zilver en spacezwart. Spacezwart is Apple’s nieuwste kleur, dat meer naar heel donkergrijs neigt. Apple heeft voor dit model een speciaal fabricageproces opgezet, zodat dit model minder last zou hebben van vingerafdrukken.

Overeenkomsten 14-inch MacBook Pro met M3 en M3 Pro/Max

Naast deze zes verschillen, zijn er ook nog wel heel veel overeenkomsten. Beide modellen hebben hetzelfde moderne design, dezelfde camera en speakers, toetsenbord, draadloze verbindingen en afmetingen. Ook niet onbelangrijk: het display is exact gelijk. Zowel qua formaat als qua resolutie en andere eigenschappen score de 14-inch M3 en M3 Pro/Max gelijk aan elkaar. Je profiteert dus van functies als ProMotion, een hoge resolutie, prachtige kleuren en ijzersterk geluid, ongeacht het model dat je kiest.

Conclusie 14-inch MacBook Pro met M3 vs M3 Pro/Max

De nieuwe M3 14-inch MacBook Pro combineert de sterke punten van de M3 Pro/Max-variant met een iets betaalbare prijs. Daarvoor moet je wel enkele concessies doen: er zitten minder poorten op, de standaard werkgeheugen is minder en je kunt minder externe displays aansluiten. Daarentegen profiteer je wel van een langere batterijduur. Wat voor jou van belang is, is een persoonlijke afweging. Als het aantal poorten voor jou niet zoveel uitmaakt en je toch maximaal één extern scherm gebruikt, maar wel meer werkgeheugen wil, raden we het M3-model aan met een upgrade van de hoeveelheid RAM. Het prijsverschil wordt daardoor wel kleiner (nog maar €290,- in plaats van €520,-), maar dat kan toch de moeite waard zijn als jij de kracht van de M3 Pro/Max niet nodig hebt.

Aan de andere kant: met een prijsverschil van nog ‘maar’ €290,- bij een M3 met 16GB RAM, kun je net zo goed iets extra’s bijleggen voor een nog krachtigere MacBook, meer vrijheid bij het aantal externe schermen en ook nog de keuze voor de nieuwe kleur spacezwart. Zeker als de extra batterijduur van de M3-versie voor jou niet nodig is (bijvoorbeeld omdat je bijna nooit op de batterij werkt), is de M3 Pro-variant wellicht toch de betere keuze.

Ga de 14-inch M3 MacBook Pro kopen als…

…je de meest betaalbare MacBook Pro met een modern design wil.

…je de langste batterijduur in een 14-inch MacBook zoekt.

…de M3 voor jou meer dan krachtig genoeg is.

…je de upgrade naar 16GB RAM niet nodig hebt.

…je dolgraag spacegrijs wil.

…je toch maximaal op één extern scherm aansluit.

Prijzen 14-inch MacBook Pro M3 (eind 2023)

M3, 512GB M3, 1TB

Ga de 14-inch M3 Pro/Max MacBook Pro kopen als…

…je de extra rekenkracht van de M3 Pro of M3 Max nodig hebt.

…je vaak op twee of meer externe schermen werkt.

…je vaak meerdere accessoires bekabeld verbonden hebt.

…je minimaal 18GB RAM nodig hebt of dit wil uitbreiden naar 36GB of meer.

…je meer dan 1TB opslag nodig hebt.

…spacezwart jouw favoriete nieuwe kleur is.

Prijzen 14-inch MacBook Pro M3 Pro/Max (eind 2023)