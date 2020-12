Project Titan is een geheim project binnen Apple, waarin wordt gewerkt aan een systeem voor zelfrijdende auto's. Er gaan al geruime tijd geruchten over zelfrijdende auto's van Apple en in dit overzicht zetten we de huidige stand van zaken op een rijtje.

Apple Car en Project Titan

Apple is bezig met een systeem voor zelfrijdende auto’s. Dat is allerminst geheim, want Tim Cook heeft al bevestigd dat Apple interesse heeft in autonome voertuigen en er rijden al meerdere testauto’s van Apple rond. Er werd zelfs een medewerker gearresteerd die schema’s en prototypes van Apple’s systeem voor autonome voertuigen had gestolen. Maar het project lijkt regelmatig van koers te veranderen: van het bouwen van een eigen auto (Apple Car) tot het ontwikkelen van alleen software, waarbij de auto’s door traditionele merken moeten worden gebouwd. Ook is Apple bezig geweest met zelfrijdende zelfrijdende Volkswagenbusjes. In dit overzicht lees je over de stand van zaken.

Project Titan in het kort

Dit weten we nu al over Project Titan, gebaseerd op feiten:

Project Titan is de naam van Apple’s activiteiten rond auto’s.

Er zijn duizenden medewerkers aan de slag bij Project Titan.

Minimaal 5.000 Apple-medewerkers hebben toegang tot vertrouwelijke data over zelfrijdende voertuigen, zo blijkt uit documenten.

Meerdere experts uit de auto-industrie zijn de afgelopen jaren bij Apple in dienst getreden, waaronder veel mensen die eerder aan autonome voertuigen hebben werkt.

Apple heeft minimaal 55 autnome testauto’s rijden, die zijn goedgekeurd door de Californische dienst voor het wegverkeer en op de openbare weg rijden.

Tim Cook heeft toegegeven dat Apple interesse heeft in slimme toepassingen voor zelfrijdende auto’s.

Apple heeft een contract met Volkswagen gesloten om een shuttledienst voor eigen personeel op de weg te krijgen.

Actuele status van Project Titan

Het project stond jarenlang onder leiding van Apple-veteraan Bob Mansfield, nadat eerder projectleider Steve Zadesky opstapte. In december 2020 nam AI-expert John Giannandrea de leiding over, wat de indruk wekt dat Apple het vooral zoekt in machine learning en andere slimme technologieën.

“Honderden engineers” van Project Titan zouden zijn overgestapt naar de groep die zich met kunstmatige intelligentie en machine learning bezighoudt. De dagelijkse leiding zou in handen zijn van Doug Field, die eerder onder hardware-baas Bob Mansfield opereerde.

Apple zou ondertussen met TSMC werken aan chips voor zelfrijdende auto’s, die qua uiterlijk lijken op Tesla. Mogelijk wordt er een fabriek in de VS geopend om de auto’s te bouwen. Volgens anonieme bronnen van Reuters is Apple van plan om in 2024 met de productie van de Apple Car te beginnen, waarbij gekozen is voor een revolutionaire accutechnologie. Door batterijcellen efficiënter te ontwerpen kan Apple een hogere capaciteit realiseren, waardoor het bereik van de auto groter is. Apple zou er al sinds 2014 mee bezig zijn. Geruchten over speciale auto-accu’s dateren al uit 2017.

Apple boekt op kleine schaal wel voortgang. Zo is er een systeem ontwikkeld om autodeuren te ontgrendelen met de iPhone en heeft Apple eigen LiDAR-sensors ontwikkeld die niet alleen in de iPhone-camera, maar ook in auto’s gebruik kunnen worden om afstanden te meten.

Volgens de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo komt de Apple Car tussen 2023 en 2025 op de markt.

Hoe groot is de kans op een Apple Car?

Al jaren geleden verschenen de eerste geruchten over een Apple Car, aanvankelijk iCar geheten. Gaandeweg werden de aanwijzingen steeds concreter. Zo vroeg Apple eerder al toestemming aan bij het Californische Department of Motor Vehicles (DMV, vergelijkbaar met de RDW) om met auto’s op de openbare weg te kunnen testen. Het gaat daarbij nog wel om auto’s die door andere fabrikanten worden gemaakt.

Ook heeft Tim Cook in interviews toegegeven dat Apple bezig is met intelligente systemen voor autonome voertuigen. En uit een diefstalzaak blijkt dat maar liefst 5.000 Apple-medewerkers toegang hebben tot vertrouwelijke databases over Apple’s systeem voor zelfrijdende auto’s.

Maar er blijven nog voldoende vragen over. Komt er ooit een Apple Car? Hoe ziet Apple’s uiteindelijke systeem voor zelfrijdende auto’s eruit? Is het uiteindelijk niet meer dan een uitbreiding op CarPlay? Omdat Project Titan regelmatig van koers (en van managementteam) is gewisseld, blijft het onduidelijk wat Apple nu eigenlijk van plan is. De nieuwste geruchten wijzen erop dat Apple van plan is om een eigen auto te ontwikkelen, die mogelijk via een soort deelsysteem beschikbaar wordt gesteld aan consumenten. Maar het is ook goed mogelijk dat Apple met de autonome voertuigen van plan is om een soort taxidienst zonder bestuurder te ontwikkelen. In China werkt Apple al nauw samen met taxidienst Didi Chuxing.

Apple heeft zelf nog geen concrete antwoorden gegeven op deze vragen gegeven.

Van iCar naar software

Toen rond 2016 de eerste geruchten over Project Titan opdoken ontstond de indruk dat Apple een eigen elektrische auto wilde bouwen. Dat klonk wat ongeloofwaardig, maar al snel bleek dat Apple honderden medewerkers uit de auto-industrie in dienst had genomen. Op iCulture schreven we vrijwel maandelijks over medewerkers die van Tesla en andere Amerikaanse autofabrikanten waren overgestapt. Apple zou pogingen hebben gedaan om samen te werken met BMW en Daimler, maar dat liep stuk.

Er ontstonden geruchten rond 2017 geruchten dat het rommelde binnen het project en dat tientallen medewerkers waren ontslagen. Oudgediende Bob Mansfield keerde terug uit pensioen om het project weer vlot te trekken. Apple kreeg ondertussen van de Californische toezichthouder DMV een vergunning om met zelfrijdende auto’s de weg op te gaan, maar daarbij werd gebruik gemaakt van omgebouwde SUV’s van Lexus. Deze auto’s werden regelmatig op de openbare weg gezien. Het begon met drie auto’s, maar na verloop van tijd werden het tientallen. Ook General Motors en Google’s Waymo zijn aan het testen met tientallen zelfrijdende auto’s.

In oktober 2017 verschenen nieuwe foto’s van de Lexus-testauto’s, voorzien van apparatuur om het voertuig zelfrijdend te maken. Wat daarbij opviel is dat de apparatuur steeds geavanceerder werd. Door de plaatsing op het dak kan Apple het relatief gemakkelijk vervangen. Uiteindelijk zal het systeem waarschijnlijk in de auto ingebouwd zijn.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa — MacCallister Higgins (@macjshiggins) October 17, 2017

In 2017 sprak Apple CEO Tim Cook voor het eerst over de plannen rondom Project Titan, al noemde hij niet de naam. Cook zei dat Apple sterk geïnteresseerd is in “autonome systemen”, met name de intelligentie die nodig is om een auto zonder bestuurder te laten rijden. “We zien dit als de moeder van alle AI-projecten”, aldus Cook. “Het is waarschijnlijk een van de moeilijkste AI-projecten om aan te werken”. Cook bevestigde daarmee min of meer dat de nadruk op software ligt en niet zozeer op het bouwen van een eigen auto.

Dat is een logische keuze, want Apple is geen autofabrikant. De meest logische keuze is om slimme software te maken die bestaande auto’s aanstuurt.

Apple’s shuttledienst met Volkswagen-busjes

In mei 2018 onthulde de New York Times dat Apple en Volkswagen samenwerkten aan autonome voertuigen voor het personeel. Volkswagen-busjes van het type T6 Transporter (zie foto) moesten de medewerkers van Apple tussen de verschillende kantoren in Silicon Valley vervoeren. Er zitten nog wel menselijke bestuurders in deze shuttledienst.

Dit zou de eerste praktische toepassing van Apple’s autoproject worden. Apple zou volgens geruchten eerder hebben geprobeerd om samen te werken met BMW, Mercedes-Benz en Nissan, maar stelde daarbij te veel eisen, vooral wat de toegang van data betreft. Volkswagen, met een dieselschandaal achter de rug, wilde blijkbaar wel meewerken. De T6-busjes zouden al in Turijn zijn getest.

De Volkswagen-busjes bevatten het standaard chassis, plaatwerk, de wielen en de wielaandrijving die je in elke T6 vindt, maar het dashboard, de stoelen en de accu zijn vervangen door onderdelen die beide bedrijven samen hebben gemaakt. Verder zijn er sensoren aangebracht. Het project zou achter lopen op schema, net als de meeste activiteiten die Apple binnen Project Titan heeft opgepakt. De zelfrijdende busjes worden bemand door een bestuurder en een backup-bestuurder. De shuttledienst zal waarschijnlijk worden gebruikt om op kleine schaal ervaringen op te doen. In 2019 doken geruchten op dat Apple zou werken aan elektrische minibusjes.

Daarnaast werkt Apple samen met Didi Chuxing, een Chinees taxibedrijf waar het miljarden in heeft geïnvesteerd.

Wat doen andere techbedrijven met auto’s?

Er zijn meerdere techbedrijven die zich op auto’s hebben gestort. Apple’s grootste concurrent op dit gebied is Waymo, dan aanvankelijk van start ging als een speciaal project. Inmiddels is het uitgegroeid tot een zelfstandig bedrijf onder moederbedrijf Alphabet. Waymo heeft al 600 auto’s op de weg rijden en wil er een taxidienst mee beginnen.

Ook Uber is flink bezig, maar raakte in opspraak door een dodelijk ongeluk in maart 2018. Daardoor staakte Uber alle lopende testactiviteiten.

Verder kan Tesla een behoorlijke concurrent worden voor Apple, vooral als het om consumentenproducten gaat. Het bedrijf heeft hetzelfde iconische imago als Apple, met een charismatische CEO (Elon Musk) en heeft oog voor design. Ook zitten deze auto’s in het wat hogere segment, precies de markt waar Apple zich ook op richt. Er waren zelfs geruchten dat Apple Tesla wilde overnemen, al achten we die kans klein.

Uiteraard zijn de autofabrikanten zelf ook druk bezig met autonome voertuigen. Zo werkt Volkswagen niet alleen met Apple samen, maar heeft ook zelf tests lopen. BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Toyota, Hyundai, General Motors en Jaguar: ze zien zelfrijdende auto’s allemaal al technologie van de toekomst en ze willen de boot niet missen.

De eerste Apple Car-geruchten

In februari 2015 dook voor het eerst de naam ‘Project Titan’ op. Apple zou honderden medewerkers in een geheim lab aan het werk hebben gezet om een iCar te ontwikkelen. Tim Cook had een jaar eerder groen licht gegeven voor het ontwikkelen van een elektrische auto. Geruchten over een dergelijke iCar circuleerden al uit de periode rond 2010, al zullen die waarschijnlijk betrekking hebben gehad op CarPlay, Apple’s software voor de auto.

Bij die eerste geruchten zagen we vaak afbeeldingen van grappige bolvormige autootjes, gebaseerd op de Volkswagen Kever of Google’s eerste zelfrijdende auto. Tegenwoordig zien zelfrijdende auto’s er wat normaler uit.

Overigens zou Steve Jobs in een interview met de New York Times hebben gezegd dat hij ooit nog wel eens ‘Detroit’ had willen aanpakken, het centrum van de Amerikaanse auto-industrie. Sommige mensen denken dan ook dat Jobs zeker van plan was geweest om een iCar te laten ontwerpen, als hij meer tijd gehad.