De Apple TV werd door Apple jarenlang gezien als een hobbyproject, maar maakt sinds tvOS deel uit van Apple’s brede assortiment van producten. Toch is het de laatste tijd flink stil rondom de Apple TV, al zou Apple op korte termijn wel een nieuw model uitbrengen. Tegelijkertijd stoeit Apple ook nog met de HomePod, waarvan de grote versie inmiddels uit het assortiment gehaald is. Volgens Bloomberg is Apple bezig om de twee producten te combineren tot één product. Het nieuwe product moet een boost geven aan Apple’s smart home-strategie.



‘Apple werkt aan Apple TV met ingebouwde HomePod-speaker en camera’

Bloomberg baseert zich op informatie van bronnen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit nieuwe product. Het zou gaan om een combinatie van het Apple TV-kastje met een HomePod-speaker. Hier zit ook een camera bij waarmee je kan videobellen via de aangesloten televisie. Ook zitten er andere smart home-functies in. Alle functies die je kent van de huidige Apple TV (zoals videostreaming), zit ook in dit nieuwe apparaat.

Het is niet helemaal duidelijk welke smart home-functies het apparaat nog meer biedt. Het is bovendien nog onzeker of het product er ook daadwerkelijk komt. De ontwikkeling bevindt zich nog in een vroege fase en functies kunnen nog wijzigen. Het is daarom ook niet duidelijk hoe het apparaat eruit gaat zien en hoe de camera precies verbonden is. Het product is totstandgekomen doordat Apple in 2020 de teams van de HomePod en Apple TV gecombineerd heeft tot één team. Ze werken daardoor nauwer met elkaar samen.

Eerder waren er al geruchten dat Apple een HomePod met scherm en camera in ontwikkeling heeft. Dat is een soort iPad gecombineerd met een HomePod-speaker. Ook nu beaamt Bloomberg dat Apple dit type product in ontwikkeling heeft.