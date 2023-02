Introductie MacBook Pro 2023 review

Na de grote en hele fijne update van de MacBook Pro in 2021, hebben wij ons lange tijd afgevraagd wat Apple nog (binnen het haalbare) kan verbeteren. Het 2021-model loste immers veel problemen van voorgaande modellen op: het gebrek aan poorten, het minder betrouwbare toetsenbord (en gebrek aan fysieke functietoetsen) en de krakkemikkige webcam behoren sindsdien allemaal tot het verleden. Het is dan ook niet gek dat Apple voor het 2023-model vooral gefocust heeft op de prestaties en de puntjes op de i. Dit nieuwe model heeft vooral wat tweaks op punten waar het 2021-model toch nog wat steekjes heeft laten vallen en de nieuwe chip doet er qua prestaties nog een schepje bovenop. Daarmee is de MacBook Pro 2023 absoluut geen noodzakelijke upgrade. Sterker nog: iedereen die een 2021-model heeft zit voorlopig nog gebakken. En zelfs als je nog een ouder model hebt, is het nog maar de vraag of je voor de duurdere MacBook Pro 2023 moet gaan. Hoe dat zit lees je in onze review van de 16-inch MacBook Pro 2023 met M2 Pro-chip.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@benjaminRK). Dit is het instapmodel, dat voor deze test tijdelijk beschikbaar is gesteld door Apple. Het geteste model is een 16-inch MacBook Pro 2023 zilver met M2 Pro-chip, 12-core CPU, 19-core GPU, 32GN RAM en 2TB SSD. De review is uitgevoerd in januari en februari 2023 en beschrijft de situatie op dat moment.



MacBook Pro 2023 in het kort

Dit zijn in het kort de belangrijkste eigenschappen van het door ons geteste 16-inch model van de MacBook Pro 2023:

Nieuwe 2023 MacBook Pro in 16-inch formaat (ook als 14-inch verkrijgbaar)

M2 Pro-chip met 12-core CPU, 19-core GPU, 32GB RAM en 2TB opslag

Verkrijgbaar tot M2 Max-chip met 12-core CPU, tot 38-core GPU, tot 96GB RAM en tot 8TB opslag

Zelfde design als 2021-model

Hoge resolutie display met notch, ondersteuning voor 120Hz ProMotion

Diverse poorten, waaronder Thunderbolt 4, hdmi (2.1) en sd-kaartslot

Nu met Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Prijzige upgrade-mogelijkheden bij aanschaf

Prijs: 16-inch vanaf €3.049,-, 14-inch vanaf €2.449,-

Design MacBook Pro 2023

Aluminium behuizing in spacegrijs of zilver

Zelfde design als 2021-model, met wat blokkeriger uiterlijk met zachtere hoeken

Zwart toetsenbord met toetsenbordverlichting

Twee formaten: 14- en 16-inch

Dat de nieuwe MacBook Pro 2023 een spec-bump is, zie je meteen als je naar het nieuwe model kijkt en naast de 2021-uitvoering zet. Ze zien er namelijk identiek uit. Is dat erg? Helemaal niet! In 2021 heeft Apple na vijf jaar de MacBook Pro eindelijk een nieuw ontwerp gegeven en wat ons betreft kan Apple daar zeker nog wel vijf jaar mee vooruit. Voor het 2023-model heeft Apple dan ook geen kleine aanpassingen doorgevoerd aan het design. Het is precies dezelfde (wat meer blokkerige) behuizing met zacht aflopende hoeken. De MacBook Pro 2023 is ook exact even groot en weegt even zwaar als het 2021-model, zowel bij de 14- als 16-inch versie. Overigens vinden we de 16-inch MacBook Pro toch wel heel erg groot. Voor de meeste mensen zal de 14-inch versie groot genoeg zijn, zeker als je heel veel onderweg bent.

Maar deze MacBook Pro 2023 zal vooral mensen aanspreken die nog een ouder model hebben en dus niet het 2021-model met hetzelfde design. De sprong van het ontwerp uit de periode 2016-2021 naar dit ‘nieuwe’ design is erg groot. In het begin vinden we het ontwerp best even wennen, maar als je er eenmaal een aantal dagen op gewerkt hebt, weet je niet beter. Naarmate we dit nieuwere design langer gebruikt hebben, beginnen we het steeds meer te waarderen. Vooral de plattere klep met het Apple-logo vinden we mooier dan de vroegere bolling die je nog ziet bij het voorgaande ontwerp. Door de vernieuwde hoeken ligt de MacBook Pro ook wat lekkerder in de hand, iets wat je bij het oppakken zeker merkt. In het dagelijks gebruik maakt het nieuwere ontwerp niet zo’n verschil, maar in het aangezicht vinden we het nog steeds een verbetering.

Voor deze review van de 2023 MacBook Pro hebben we het zilverkleurige model getest. Dat is na jaren van spacegrijs best even wennen, maar heeft ook zeker wel zijn charme. Dat komt mede door het grotere contrast tussen het zwarte toetsenbord (niet alleen de toetsen zijn zwart, maar ook de ruimte er tussen) en de zilverkleurige behuizing. Het toetsenbord valt daardoor extra op. We zien dit contrast de laatste jaren vaker bij Apple. Denk aan de huidige Siri Remote, die met zijn zilverkleurige aluminium ontwerp en zwarte toetsen een soortgelijk ontwerp kent. Ook de huidige Magic-accessoires voor de Mac hebben in de zwarte versie diezelfde kleurstelling. Dat zorgt ervoor dat alles mooier bij elkaar past, dus dat is zeker iets om rekening mee te houden als je twijfelt tussen zilver of spacegrijs.

Overigens vinden we het nog steeds jammer dat Apple niet eens voor een andere kleur heeft gekozen. Bij de MacBook Air 2022 waren we erg onder de indruk van de nieuwe middernacht-versie en we hadden graag gezien dat de MacBook Pro ook eens een nieuw kleurtje kreeg. Een volledig zwarte variant (misschien juist dan met zilverkleurige toetsen om het contrast te behouden?) was misschien wel mooi geweest. Dat had dit model qua ontwerp ook wat onderscheidender gemaakt ten opzichte van de voorganger.

Scherm MacBook Pro 2023

Twee schermformaten: 14,2- en 16,2-inch

Mini-LED display met ProMotion

Resolutie: 3456 x 2234 pixels (16-inch); 3024 x 1964 pixels (14-inch)

Maximale helderheid van 1000 nits; 1600 nits piekhelderheid

P3-kleurweergave en True Tone

Notch bovenaan het scherm voor de camera

Eén van de grote verbeteringen bij het 2021-model was het nieuwe display. Ook hier geldt dat dit bij de MacBook Pro 2023 ongewijzigd gebleven is. Dat betekent ook dat we er nog net zo van onder de indruk zijn als voorheen. De kleuren spatten van het mini-LED display af en zwarttinten zijn ook echt zwart. Een Dolby Vision 4K-film kijken op deze MacBook Pro is daardoor zeker geen straf. Soms heb je door het mini-LED display een beetje last van blooming, waarbij een wit onderdeel tegen een volledig zwarte achtergrond wat licht laat ‘lekken’), maar dat is gebruikelijk bij dit soort schermen. Heel erg storend vinden we dit verder niet. De hoge beeldkwaliteit is niet alleen fijn voor mediaconsumptie, want het heeft ook voordelen voor je werkzaamheden, vooral als je veel bezig bent met foto- en videobewerking. De kleurweergave is natuurgetrouw, dus je hoeft bij het bewerken van een foto niet bang te zijn dat je je foto aan het verprutsen bent.

Ten opzichte van de vroegere MacBook-modellen is het scherm een stuk scherper en daardoor ook wat prettiger voor je ogen. Het is alsof je naar papier aan het kijken bent, want de individuele pixels zijn met het blote oog niet te zien. Volgens de cijfers is het officieel geen 4K-scherm, maar voor je gevoel komt dat zeker wel zo over. We hebben tijdens het testen ook gemerkt dat je probleemloos de gehele dag met dit MacBook-scherm kan werken, zonder last te krijgen van de ogen. Dat kan op oudere modellen nog wel eens gebeuren.

Wat ook zeker bijdraagt aan de goede kwaliteit van het scherm, is de hoge helderheid. Maar alleen op het juiste moment. De MacBook Pro 2023 heeft een maximale helderheid van 1000 nits (gelijk met de 2021-versie) en dat is meer dan genoeg om prettig te kunnen werken in elke lichtomstandigheid. In de buitenlucht kun je het scherm ook nog op een prettige manier aflezen. Maar wat ook belangrijk is, is dat het scherm voor binnenshuis niet te fel is. Gelukkig is daar geen sprake van, mede door de automatische helderheidsaanpassing. Kijk je naar HDR-content op de MacBook Pro, dan wordt de maximale helderheid nog eens verhoogd naar 1600 nits. Belangrijk om daarbij op te merken, is dat de kleuren gelukkig niet fletser worden, wat je soms nog wel eens ziet bij andere schermen met hogere helderheid.

ProMotion en de notch

Bij het 2021-model waren we al te spreken over de ondersteuning van ProMotion. Daarmee wordt de beeldverversing verhoogd naar 120 Hz. Het gevolg is dat animaties er vloeiender uit zien en scrollen bijvoorbeeld een stuk soepeler gaat. We vinden dit geen must, maar het is wel erg prettig om te hebben. En aan de andere kant verwacht je zulke high-end specificaties ook wel bij een laptop in deze prijsklasse. Sommige gebruikers zullen het misschien niet eens merken, maar als je iemand erop wijst zal diegene ongetwijfeld beamen dat animaties soepeler zijn dan voorheen. Je merkt het verschil dan ook vooral als je weer teruggaat naar een scherm zonder ProMotion. Creatievelingen in bijvoorbeeld videobewerking kunnen een vaste refresh rate instellen, als daar behoefte aan is.

Het was in 2021 best wel even wennen: een MacBook met een notch. Mocht je deze nieuwe 2023 MacBook Pro overwegen, dan zal dit waarschijnlijk jouw eerste MacBook met notch zijn. Sinds de komst van de inkeping in 2021, heeft Apple dit ook toegevoegd aan de M2 MacBook Air van afgelopen zomer. Dit bewijst wel dat het een design is dat Apple erin wil houden. Maar hoe is die notch nou in het gebruik? Als je veel met schermvullende apps werkt, dan zal je de inkeping niet eens merken. Als je geen schermvullende apps gebruikt, dan valt de notch wel veel meer op. Het is inmiddels typisch Apple geworden en je ziet daardoor ook meteen dat je een MacBook voor je neus hebt staan. We vinden de notch bij het gebruik van de MacBook niet vervelend, maar voor ons gevoel is hij toch wel aan de grote kant, zeker op het 14-inch model. Als je fanatiek gebruiker bent van de menubalk-apps, dan kan het gebeuren dat de inkeping wat in de weg zit. Dit zul je ook vooral merken op het 14-inch model, omdat daar minder schermruimte is, links en rechts naast de inkeping.

Inmiddels zijn er al veel apps waarmee je de MacBook notch kunt verbergen. En Apple heeft ook een trucje bedacht waarmee je verborgen menubalkapps weer zichtbaar kunt maken: door de menubalk te verplaatsen en je je MacBook een virtuele schermrand te geven. Niet ideaal, maar er is omheen te werken.

Hardware van de MacBook Pro 2023

Keuze uit M2 Pro of M2 Max-chip (ons testmodel heeft een M2 Pro-chip)

Tot 12-core CPU (ons testmodel heeft een 12-core CPU)

Tot 38-core GPU (ons testmodel heeft een 19-core GPU)

Tot 96GB werkgeheugen (ons testmodel heeft 32GB RAM)

Tot 8TB opslag (ons testmodel heeft 2TB)

Hifi-speakersysteem met zes speakers en Dolby Atmos

1080p FaceTime HD-camera

Hdmi 2.1-poort, ondersteuning voor 8K-beeldschermen en 4K tot 240Hz

Drie Thunderbolt 4-poorten

SD-kaartslot

Ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Langste batterijduur in een MacBook ooit, tot 22 uur gebruik

Performance van de MacBook Pro 2023

De belangrijkste verbeteringen in deze MacBook Pro zitten in de nieuwe chip. De M1 Pro- en M1 Max-chips hebben een upgrade gekregen naar de M2 Pro- en M2 Max-versies. Dat betekent een aantal extra CPU-cores, maar vooral een betere grafische processor. Bij het nieuwe model kun je kiezen tot 38-core GPU en dat maakt van deze MacBook Pro een echte grafische krachtpatser. Volgens Apple leveren de M2 Pro en M2 Max tot 20 procent betere CPU-prestaties en 30 procent betere GPU-prestaties dan de voorgangers, de M1 Pro en M1 Max. En met maximaal 96GB RAM (dat was voorheen nog maximaal 64GB) kun je het zo gek maken als je zelf wil. Er zijn maar weinig mensen die 96GB RAM nodig hebben, maar voor wie de hele dag bezig is met 3D-rendering, augmented reality-toepassingen en andere zware taken en dit vaak ook nog tegelijkertijd wil doen, is die optie er nu. Hoe meer opties, hoe beter, zo vinden wij.

Eerlijk gezegd hebben wij voor onze dagelijkse bezigheden al deze kracht niet nodig: de vorige M1 Pro/Max-versie of de M2 MacBook Air voldoen ook prima voor ons gebruik. Als jij de MacBook Pro vooral overweegt vanwege het betere scherm, de verscheidenheid aan poorten en het design, dan kun je eigenlijk net zo goed voor het 2021-model kiezen. Bij normaal gebruik presteren de computers nagenoeg even snel. Sommige taken zullen bij de nieuwste 2023-modellen net wat sneller zijn, maar het is niet zo dat er op de M2 Pro- en M2 Max-versies dingen mogelijk zijn die voorheen ondenkbaar waren. Zo groot is die stap nou ook weer niet.

Tijdens onze test met videobewerking, hadden we geen moment het idee dat de MacBook Pro het moeilijk had, ook niet bij video’s in de hoogste instelling. Het renderen en exporteren van de video was in een oogwenk gedaan. De ventilator hoor je geen moment, waardoor het lijkt alsof deze er überhaupt niet in zit. Bij echt zware en intensieve taken (zoals een benchmark-test, waarbij het uiterste gevraagd wordt) ga je de ventilator wel horen. En gelukkig maar, want het zorgt er ook voor dat de prestaties hoog blijven, zelfs als de MacBook het zwaar heeft. De verbeterde chip levert ook wat betere prestaties bij games, in die zin dat de framerate consistent hoger ligt en games daardoor soepeler draaien. Apple blijft hier vaak op hameren, maar wees eerlijk: wie koopt er nu een MacBook Pro om daar dag in, dag uit op te gaan gamen? Het aanbod is er wel, zoals het onlangs uitgebrachte Resident Evil: Village, maar als je een gaminglaptop zoekt ben je bij andere merken vaak goedkoper uit voor ongeveer dezelfde prestaties.

Efficiënter en energiezuiniger, met lange batterijduur

De twee extra CPU-cores die Apple in het 2023-model gestopt heeft, zijn efficiency cores. Dat wil zeggen dat deze verantwoordelijk zijn voor het zo efficiënt mogelijk laten draaien van de MacBook. Het biedt niet per se enorme verbeteringen in de prestaties, want daar zijn de performance-cores voor bedoeld. Hoe je het dan wel merkt? Dat de MacBook Pro op de batterij ook geweldige prestaties levert en de batterijduur nog een stukje langer is dan voorheen. De 16-inch MacBook Pro levert een batterijduur van maximaal 22 uur en dat is nog niet eerder zo hoog geweest bij een MacBook.

De daadwerkelijke batterijduur in de praktijk zal een stuk lager liggen, afhankelijk van je taken. In onze test kwamen we uit op zo’n batterijduur van 16 uur bij normaal gebruik. Twee volle werkdagen op de MacBook Pro 2023 werken is dus een optie, zonder dat je bij hoeft te laden. Sluit je een extern scherm aan, ben je veel aan het renderen en gebruik je veel apps tegelijkertijd, dan zal dit uiteraard een stuk teruglopen. Maar desalniettemin zijn de batterijprestaties indrukwekkend en daarmee behoort de MacBook Pro 2023 tot het topsegment wat accu betreft. En dat is mede te danken aan de efficiëntie van de nieuwste chip, in samenwerking met de software.

Maar toch: we zijn bij de MacBook ook op een punt beland dat de verbeteringen in prestaties steeds wat kleiner worden, iets wat we ook al zien bij de iPhone en iPad. De 2023-versie van de MacBook Pro is niet aanzienlijk sneller dan de 2021-versie. Als je de benchmarks met elkaar vergelijkt en de twee naast elkaar zet en precies dezelfde taken laat doen, zul je het verschil ongetwijfeld merken. Maar in de praktijk vinden we dat wel meevallen. Daar komt ook nog bij dat de MacBook Pro als lijn in het algemeen vaak teveel van het goede is voor de meeste mensen.

Pak hem beet acht jaar geleden was er een grotere doelgroep die standaard koos voor de MacBook Pro. Ikzelf was er daar ook één van, om meerdere redenen. Denk aan het schermformaat, de batterijduur en de algehele prestaties. Maar inmiddels voldoet voor een hele grote groep de MacBook Air M2 ook prima. Sterker nog: om mij heen zie ik steeds meer mensen die voorheen een MacBook Pro hadden, maar inmiddels zijn overgestapt op de MacBook Air. Dat zorgt ervoor dat de MacBook Pro steeds meer voor de échte pro’s is en dat zie je dan ook terug in de prijs. We vinden dit geen verkeerde ontwikkeling, want als je de huidige M2 MacBook Air vergelijkt met een MacBook Pro van acht jaar geleden, dan ga je er eigenlijk in alles op vooruit. En dat voor een veel lager prijskaartje.

Speakers en camera in MacBook Pro 2023

Waar we nog steeds van onder de indruk zijn, zijn de speakers in de MacBook Pro. Tijdens het kijken van een film met Dolby Atmos-geluid, vergaten we telkens dat deze hoge kwaliteit geluid uit een MacBook kwam. In actievolle scènes van films lijken de kogels van alle kanten te komen. Muziekproducers, waarbij detail in het geluid ontzettend belangrijk is, zullen waarschijnlijk nog steeds liever hun werk doen met de specifieke speakeruitrusting die ze gewend zijn, maar voor ieder ander is de kwaliteit van de speakers uitmuntend. Het is ongelooflijk knap hoe Apple in zo’n klein formaat zulke geweldige speakers heeft weten in te bouwen en dat is een prestatie waar ze trots op mogen zijn. Ten opzichte van het 2021-model is er qua geluidskwaliteit niets veranderd, maar dat maakt de speakers niet minder indrukwekkend.

Het grote nieuws bij het vorige model was dat de webcam eindelijk een fatsoenlijke upgrade kreeg naar 1080p. Dat is een stuk beter dan Apple in al die jaren ervoor ingebouwd had, maar verwacht nu niet de kwaliteit die je van je iPhone-camera verwacht. We vinden het ook jammer dat er nog geen ondersteuning is voor Middelpunt, waardoor de camera jou altijd goed in beeld brengt. Dit kennen we inmiddels van de iPads en ook het Studio Display en bleek al een echte toevoeging te zijn. Waarschijnlijk door ruimtegebrek in de notch is het Apple nog niet gelukt om dit in te bouwen in een MacBook, maar desalniettemin vinden we dat een gemiste kans. Het gebruik van je iPhone als webcam voor je MacBook is daardoor ook bij dit 2023-model nog de moeite waard.

Poorten in overvloed

Qua poorten hebben we geen verdere wensen wat betreft de MacBook Pro. Sinds het 2021-model zit er eigenlijk alles op wat we nodig zouden hebben: MagSafe (handig voor opladen), drie keer Thunderbolt 4 (via usb-c), hdmi (deze keer met 2.1) en een sd-kaartslot. Adapters behoren al sinds 2021 tot het verleden en daar zijn we eigenlijk nog steeds blij mee. Voor iedereen die van een oudere MacBook komt, zal de diversiteit aan poorten als een welkome toevoeging zijn. Als je afhankelijk bent van accessoires met usb-a heb je nog wel een adapter nodig, maar wij hebben dit eigenlijk de afgelopen jaren al niet meer gebruikt.

Dat de hdmi-poort nu betere specs heeft, is een fijne toevoeging. Eigenlijk was de 2.0-versie in de MacBook Pro van 2021 al wat achterhaald, dus het is goed dat Apple dit nu alsnog rechtgezet heeft. Dankzij de betere specificatie is extern scherm met een resolutie van 8K volledig te benutten, evenals een 4K-display tot 240Hz. Wij hebben dit eerlijk gezegd niet nodig, maar we kunnen ons voorstellen dat dit voor experts in de foto- en videobewerking wél van belang is. Wij gebruiken de MacBook Pro alleen maar in combinatie met een 27-inch LG 4K-display en Apple’s eigen Studio Display. Beide ondersteunen niet de beschikbare mogelijkheden van hdmi 2.1. Maar desalniettemin is het goed dat Apple het er toch ingestopt heeft, want van de beste MacBook Pro verwacht je ook de beste specs in de belangrijkste poorten.

Twee andere verbeteringen die we uit willen lichten, zijn ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 5.3. Wifi 6E biedt hogere snelheden en minder verstoringen door andere apparaten. Voor Wifi 6E heb je een geschikte router nodig en helaas hadden wij voor deze MacBook Pro 2023-review geen beschikking over een Wifi 6E-router. Mocht jij wel al zover zijn, dan profiteer je in ieder geval van een betere wifi-verbinding. Het is goed dat je met deze MacBook Pro, waar je toch minstens vijf jaar mee kan doen, voorbereid bent op de toekomst. De komende jaren zullen routers met Wifi 6E steeds breder beschikbaar komen, waardoor dit ook langzaamaan de norm wordt. De verbeterde Bluetooth 5.3-verbinding hebben we ook niet kunnen testen, al zijn we met de vorige versies van Bluetooth eigenlijk nooit tegen problemen aangelopen. Maar ook hier geldt: het is fijn dat het er alvast in zit.

Prijzen en upgrade-opties: van duur naar nog duurder

Vanafprijs 14-inch: €2.449,-

Vanafprijs 16-inch: €3.049,-

CPU en GPU te upgraden, met een meerprijs vanaf €370,- tot €840,-

RAM te upgraden naar 96GB, met een meerprijs tot €920,- (afhankelijk van configuratie)

Opslag te upgraden naar 8TB, met een meerprijs tot €2.760,- (afhankelijk van configuratie)

Apple’s Macs staan niet bekend als modulaire computers waarbij je jaren later nog even wat extra werkgeheugen erin kan stoppen. Dat heeft zo zijn voordelen, bijvoorbeeld dat het design mooi strak is en alles goed met elkaar samenwerkt. Maar het nadeel is dat de MacBook die je nu koopt misschien niet zo toekomstbestendig is als je hoopt, omdat je misschien na een aantal jaar ineens andere wensen hebt. Je zult daarom bij aanschaf al moeten kiezen voor de juiste configuratie, waarbij je bij Apple zelf individuele onderdelen kan upgraden. Voor dit jaar is er meer keuze dan voorheen. Bij de GPU kan je nu kiezen voor maximaal 38-cores (dat was 32) en bij de hoeveelheid werkgeheugen kun je los gaan tot 96GB. Maar het grote nadeel is dat die upgrades nogal prijzig zijn. Voor 96GB RAM betaal je zomaar maximaal €920,- extra. En bij de opslagcapaciteiten zijn de prijzen helemaal om van te schrikken. Voor de versie met 8TB betaal je maximaal €2.760,- extra en dat is meer de basisversie van de 14-inch MacBook Pro zelf kost. Het grote nadeel is ook dat je voor deze upgrades gebonden bent aan Apple en je deze prijzen dus wel moet betalen als je een op maat gemaakte MacBook Pro zoekt.

En dan te bedenken dat de MacBook Pro van zichzelf al niet bepaald goedkoop is. Ten opzichte van de voorganger is de 2023-versie van de 14-inch MacBook Pro maar liefst €200,- duurder geworden. Bij de 16-inch MacBook Pro is het prijsverschil zelfs €300,-. De prijsverandering is vooral het gevolg van inflatie, want zulke prijsverhogingen zagen we ook al bij de iPhones en iPads. En tegelijkertijd is de prijs in de VS gelijk gebleven.

Maar inflatie of niet, feit blijft dat je voor een nieuwe MacBook Pro een flinke smak geld moet neerleggen, zeker als je het grootste model wil. Tel je daar de gewenste upgrades bij op, dan kom je al gauw uit op meer dan €3.500,-. Dat laat wel zien dat de MacBook Pro steeds meer voor een echt professioneel publiek bedoeld is, terwijl sommige gebruikers die voorheen blind voor de MacBook Pro gingen nu prima uit de voeten kunnen met de MacBook Air. Maar hoe je het ook wendt of keert, de MacBook Pro is inmiddels een flinke investering geworden die je niet zomaar even doet.

Voor wie is de MacBook Pro 2023?

Door de sterke prestaties en het hoge prijskaartje, richt de MacBook Pro zich steeds meer op de echte professional die dagelijks bezig is met zware foto- en videobewerking, 3D-rendering en andere zware grafische taken. Veel andere type gebruikers, waaronder (niet grafische) studenten, kunnen misschien beter naar een ander model kijken. De MacBook Pro wordt daardoor voor een steeds kleinere doelgroep interessant, maar dat vinden we niet per se een slecht teken. Immers kreeg Apple voor het 2021-model de kritiek dat ze de Pro-doelgroep in de steek gelaten hadden, met keuzes zoals de Touch Bar en het gebrek aan poorten. Nu de MacBook Pro weer echt voor de pro’s bedoeld is, hoort daar ook een pro-prijskaartje bij.

MacBook Pro 2023 alternatieven

Voor wie toch een MacBook Pro wil (bijvoorbeeld vanwege het uitmuntende scherm of de geweldige speakers), kan ook nog kiezen voor het 2021-model. Deze is nog verkrijgbaar bij een groot aantal winkeliers, al is het wel een uitlopend model. Bijkomend voordeel is dat de prijzen daarvan een stuk lager liggen, terwijl je relatief weinig inlevert ten opzichte van de 2023-uitvoeringen. Heb je al die extra kracht van de M2 Pro/Max-chip niet nodig, dan is het 2021-model een geweldig alternatief. En voor iedereen die toch een nieuwe moderne MacBook zoekt, is er altijd nog de ijzersterke MacBook Air. Deze is ideaal voor bijvoorbeeld studenten of iedereen die jarenlang met een betaalbare MacBook wil doen. En dan hoef je echt niet per se in te leveren op specificaties, want ook de M2-chip is geschikt voor foto- en videobewerking.

Als derde optie is er ook nog de 13-inch MacBook Pro, maar dat model vinden we sinds de introductie al een vreemde eend in de bijt. Hij is duurder dan de MacBook Air, maar heeft een minder scherm, ouder design en een veel slechtere webcam. Waarom Apple dit model nog in het assortiment heeft, is ons en vele anderen een raadsel. Overweeg je toch voor de 13-inch MacBook Pro te gaan? Spaar dan liever door voor de 14-inch MacBook Pro 2021 of ga gewoon voor de huidige MacBook Air. In onze MacBook vergelijking vind je nog veel meer advies.

De MacBook Air 2022 M1 met upgrade, voor als je minder zware toepassingen gepland hebt.

De MacBook Pro 2021 met M1 Pro/Max in 14- of 16-inch, voor wie het model van vorig jaar ook prima vindt.

Score 8.5 MacBook Pro 2023 €2449 Voordelen + Behoorlijk lange batterijduur

Fantastische performance

Prachtig scherm

Verbeterde hdmi-poort

Toekomstbestendig dankzij onder andere Wifi 6E

Geweldige speakers Nadelen - Duurder geworden

Upgrademogelijkheden zijn prijzig

Kleurkeuze begint saai te worden

Notch voelt nog steeds groter dan nodig

Conclusie MacBook Pro 2023 review

De MacBook Pro 2023 is een geweldige laptop waar je ongetwijfeld jaren plezier van gaat hebben. Maar we hadden na de 2021-editie van Apple dan ook niet anders verwacht. Hij is nog sneller en presteert (vooral grafisch) een tandje beter. Maar het verschil is nu ook weer niet zo groot dat je nu moet upgraden. Sterker nog: voor iedereen die al een 2021-model heeft, is upgraden naar de 2023-versie wat ons betreft overbodig. De verbeteringen die je ervaart zijn minimaal, dus overweeg dit alleen als je je huidige model voor een goede prijs van de hand kan doen. Maar de 2023 MacBook Pro richt zich dan ook niet tot de 2021-bezitters, maar juist op degene die de overstap nog niet gemaakt hebben. Denk bijvoorbeeld aan gebruikers van de 16-inch MacBook Pro 2019 met Intel-chip. Voor die doelgroep is de nieuwe versie een waar genot, ook al haal je datzelfde genot (voor een lagere prijs) ook wel uit de 2021-variant.

Dit plaatst de 2023 MacBook Pro een beetje in een lastige situatie. Voor het gros van de doelgroep zal het 2021-model meer dan voldoen, maar dat is wel een uitlopend model. En natuurlijk is de 2023-versie de betere laptop. Niet alleen dankzij de betere prestaties, maar ook de iets langere accuduur, betere hdmi-poort en wat andere kleine tweaks zoals wifi 6E. Maar hiervoor geldt ook dat lang niet alle gebruikers deze verbeteringen echt nodig hebben. De MacBook Pro 2023 is een lust voor iedere professional die niets anders doet dan 3D-modellen renderen en foto’s en video’s bewerken, maar zal voor veel mensen ook een beetje overkill zijn.

Natuurlijk zijn er nog wel wat wensen voor een volgend model. Zo kan de notch wat ons betreft echt nog wel een stukje kleiner, zien we graag dat de camera een upgrade krijgt met Middelpunt en had een nieuw kleurtje voor de buitenkant ook niet verkeerd geweest. Maar we hebben geen pijnpunten meer waarvan we zeggen dat Apple daar steekjes heeft laten vallen.

De nieuwe MacBook Pro is tegelijkertijd goed nieuws voor de MacBook Air. Dankzij de stijgende prijzen van de Pro’s, is de MacBook Air in één klap voor veel mensen ineens een stuk aantrekkelijker geworden. Waar je voorheen misschien wel standaard voor de MacBook Pro zou gaan, kan je nu prima uit de voeten met de MacBook Air. Daarmee laat Apple blijken dat de MacBook Pro echt voor de zware pro’s is, voor wie het aankoopbedrag (en de eventuele upgradeprijzen) geen enkel probleem is. Wil je toch echt graag de eigenschappen van de MacBook Pro, maar vind je die nieuwe prijzen te duur? Dan is de 2021-versie, zolang de voorraad strekt, een geweldig alternatief.

14-inch 2023 instap 14-inch 2023 upgrade 14-inch 2023 topmodel

