iCulture wenst je een gelukkig 2024!

Het team van iCulture wenst je een gelukkig nieuwjaar! Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent vooruitblikken! En er is genoeg om naar uit te kijken, want 2024 belooft een bijzonder Apple-jaar te worden.

Allereerst willen we jullie bedanken voor een fantastisch 2023. Uit de vele reacties, vragen (en aanvullingen!) die we via de verschillende kanalen toegestuurd krijgen blijkt wel hoe betrokken jullie zijn bij iCulture. Net als de afgelopen 365 dagen zullen we in 2024 ook weer bovenop het nieuws zitten en ervoor zorgen dat je het maximale uit je Apple-devices kunt halen met nuttige tips en relevante accessoires.

Het Apple-jaar 2024 begint al vroeg

Het jaar begint alweer vroeg met CES, de grote elektronicabeurs in Las Vegas, waar ongetwijfeld weer wat nieuwe (HomeKit-)accessoires aangekondigd zullen worden. Een reeks aankondigingen van MacBooks en HomePods, zoals in 2023 gebeurde, verwachten we in januari niet. Apple bereidt zich namelijk voor op de release van de Vision Pro, de nieuwe mixed reality-headset waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn – althans bij Apple zelf. Of het publiek daar ook voor warm zal lopen, hangt veel af van de eerste reacties en van de uitrol naar andere landen buiten de VS. Bij de eerste iPhones (€499) waren mensen bereid om ervoor naar de VS te reizen om er eentje te halen, maar bij de Vision Pro (€3599) hebben we daar nog wel onze twijfels over.

Een enigszins absurd concept van een Apple Watch X met openklappend scherm. Bron: Yanko Design.

Liever richten we ons dan ook op nieuws dat veel relevanter is voor Europese Apple-gebruikers: geruchten over de aanstaande Apple Watch X, misschien zelfs een iPhone 16 Ultra en een lawine aan nieuwe iPads – vanaf dit jaar ook met OLED-scherm. Een belangrijk moment zal ook dit jaar weer WWDC zijn, met nieuwe softwarefuncties voor alle platformen. Het mooie daarvan is dat (bijna) iedereen daarmee iets heeft om naar uit te kijken, ook als je niet de nieuwste iPhone hebt. De betaperiode in de zomermaanden zorgt ervoor dat het geen moment saai wordt: er valt altijd wel weer iets te ontdekken.

Het wordt een druk jaar. Wij hebben er zin in en we hopen dat jij in 2024 ook weer van de partij bent om het allemaal mee te beleven!