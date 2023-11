De verschillen tussen de nieuwe M3 Pro/Max MacBook Pro en de M2 Pro/Max MacBook Pro: op welke punten verschillen de 2023-modellen van elkaar? In deze vergelijking lees je of je beter voor de deal kan gaan of het nieuwste model uit 2023 kan kiezen.

Apple heeft dit jaar maar liefst twee keer een update van de MacBook Pro uitgebracht. In januari verschenen de M2 Pro/Max MacBook Pro’s, terwijl Apple onlangs alweer de opvolgers uitgebracht heeft: de M3 Pro/Max MacBook Pro’s. De twee modellen volgen kort op elkaar, maar wat zijn nou de verschillen tussen de 2023 MacBook Pro’s? Zit het verschil alleen in de prestaties of zijn er nog andere details van de nieuwste 2023 MacBook Pro’s met M3-chips ten opzichte van de voorgangers? In dit artikel vergelijken we de 2023 MacBook Pro’s met M3- vs M2-chip. Zo weet je of het zin heeft om voor de nieuwste te gaan of dat je beter een goede deal kan scoren met de modellen van begin 2023.

In dit artikel vergelijken we dus de M3 Pro en M3 Max MacBook Pro (eind 2023) vs de M2 Pro en M2 Max MacBook Pro (begin 2023). Eerder maakten we al een vergelijking tussen de 14-inch M3 MacBook Pro vs M3 Pro MacBook Pro. Meer daarover lees je in ons aparte artikel.

#1 Chip: M3-chips weer stap beter, grootste verschil bij de Max

De nieuwste MacBook Pro’s van eind 2023 draaien vooral om de betere M3-chips. De M3 Pro en M3 Max zijn de directe opvolgers van de M2 Pro en M2 Max. Ten opzichte van de voorgangers hebben de M3 Pro/Max tot 16-core CPU (was 12-core), tot 40-core GPU (was 38-core) en tot 128GB werkgeheugen (was 96GB). De nieuwe M3-modellen scoren dus op alle technische vlakken beter, al is het verschil in de praktijk niet zo heel gek groot, zo blijkt uit benchmarks. Zo is de M3 Pro maar een klein beetje sneller dan de M2 Pro. De M3 Max presteert daarentegen net zo goed als de M2 Ultra, dus bij de Max zien we een grotere sprong. Apple vergelijkt de M3-chips vooral met de M1-varianten uit 2021 en de oudere Intel-chips. Dit geeft al aan dat de prestaties niet aanzienlijk beter zijn dan bij de M2-serie.

Eigenlijk kan iedereen prima uit de voeten met de M2 Pro- of M2 Max-versies van de MacBook Pro’s, want ook die zijn razendsnel. Wat ons betreft heeft het alleen zin om te kiezen voor het M3-model als je gaat voor de allersnelste MacBook Pro met M3 Max-chip. Je krijgt dan de snelheid van de M2 Ultra (van de desktopmodellen Mac Studio en Mac Pro) in een laptop voor onderweg.

Een kleine kanttekening bij de nieuwe modellen zien we bij de geheugenbandbreedte. Dit was bij de M2 Pro 200 GB/s, terwijl dit bij de M3 Pro gedaald is naar 150 GB/s. Bij de M2 Max was dit standaard 400 GB/s, maar bij de M3 Max hebben sommige configuraties 300 GB/s. Het maximum is wel nog steeds 400 GB/s.

M3 Pro M3 Max M2 Pro M2 Max CPU-cores Tot 12-core CPU Tot 16-core CPU Tot 12-core CPU Tot 12-core CPU GPU-cores Tot 18-core GPU Tot 40-core GPU Tot 19-core GPU Tot 38-core GPU Ray tracing met hardware-acceleratie ✅ ✅ – – Werkgeheugen • 18GB

• 36GB • 18GB

• 36GB

• 48GB

• 64GB

• 96GB

• 128GB • 16GB

• 32GB • 16GB

• 32GB

• 64GB

• 96 GB Geheugenbandbreedte 150 GB/s 300/400 GB/s 200 GB/s 400 GB/s

# 2 Scherm: nieuwste displays iets helderder

De nieuwste modellen met M3 Pro/Max-chip hebben een iets helderder scherm bij de weergave van standaard content (SDR). Bij de modellen uit begin 2023 was dit nog maximaal 500 nits, maar bij de nieuwste MacBook Pro’s heeft Apple dit verhoogd naar 600 nits. Daarmee is de maximale helderheid tijdens bijvoorbeeld het browsen een stuk je hoger. Werk je vaak in de buitenlucht of in andere lastige lichtomstandigheden, dan kan dit wel zo prettig zijn. Maar het is ook weer geen verschil van dag en nacht. Andere specificaties voor de displays zijn gelijk gebleven. Dat geldt ook voor de ondersteuning van externe displays.

M3 Pro/Max MacBook Pro M2 Pro/Max MacBook Pro Formaten • 14,2-inch

• 16,2-inch • 14,2-inch

• 16,2-inch Schermtype Liquid Retina XDR-display (mini-LED) Liquid Retina XDR-display (mini-LED) Resolutie • 3024 x 1964 (14-inch)

• 3456 x 2234 (16-inch) • 3024 x 1964 (14-inch)

• 3456 x 2234 (16-inch) Notch ✅ ✅ Helderheid • Tot 600 nits (SDR)

• Tot 1000 nits (constant full-screen)

• Tot 1600 nits (HDR) • Tot 500 nits (SDR)

• Tot 1000 nits (constant full-screen)

• Tot 1600 nits (HDR) Kleurweergave Brede kleurweergave P3 Brede kleurweergave P3 True Tone ✅ ✅ ProMotion ✅ ✅ Aantal externe displays • Tot 2 externe displays (M3 Pro)

• Tot 4 externe displays (M3 Max) • Tot 2 externe displays (M2 Pro)

• Tot 4 externe displays (M2 Max)

#3 Kleuren: nu ook in spacezwart (en geen spacegrijs meer)

Apple heeft voor de nieuwste 2023-modellen een nieuwe kleur ontwikkeld. De M3 Pro/Max-modellen zijn er namelijk ook in spacezwart, in plaats van spacegrijs. Spacezwart is de donkerste kleur die Apple voor een MacBook in het assortiment heeft. Uit de eerste tests blijkt dat het meer heel donkergrijs is dan echt diepzwart, maar het komt wel aardig in de buurt. Daarmee is de spacegrijze variant uit het assortiment verdwenen. Zilver is wel nog steeds voor beide generaties beschikbaar. Met de spacezwarte versie ziet in ieder geval iedereen dat je het nieuwste model hebt.

#4 Prijs: alles weer een stapje duurder geworden

Helaas: qua prijs hebben we niet zulk goed nieuws als het gaat om de nieuwste MacBook Pro-modellen. Bijna alle varianten zijn duurder geworden dan de voorgangers. De prijsverhoging ligt tussen de €100,- en €300,-, afhankelijk van de gekozen configuratie. Er is ook wel een model dat even duur gebleven is (de M3 Pro 16-inch MacBook Pro), maar alle andere modellen zijn in prijs gestegen. Hieronder zie je de nieuwe prijzen ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijzen:

Prijs 14-inch M3 Pro: vanaf €2.549,- bij Apple (was €2.449,- voor 14-inch M2 Pro)

Prijs 14-inch M3 Max: vanaf €4.049,- bij Apple (was €3.749,- voor 14-inch M2 Max)

Prijs 16-inch M3 Pro: vanaf €3.049,- bij Apple (was €3.049,- voor 16-inch M2 Pro)

Prijs 16-inch M3 Max: vanaf €4.299,- bij Apple (was €4.199,- voor 16-inch M2 Max)

Het prijsverschil is nog veel groter als je kijkt naar wat de modellen met M2 Pro/Max-chip nu bij diverse winkels kosten. Omdat dit en uitlopend model is, is de kans op een goede deal alleen maar groter. Dat zul je bij de M3 Pro/Max-modellen niet zo snel zien. Lees ook ons artikel over de prijzen van de 2023 MacBook Pro-modellen.

Prijzen 14-inch MacBook Pro M2 Pro/Max (begin 2023)

14-inch 2023 instap 14-inch 2023 upgrade 14-inch 2023 topmodel

Prijzen 14-inch MacBook Pro M3 Pro/Max (eind 2023)

M3 Pro instap M3 Pro upgrade M3 Max

Overeenkomsten MacBook Pro eind 2023 & begin 2023

Of je nu de M2 Pro/Max MacBook Pro of de M3 Pro/Max MacBook Pro in huis haalt, je hebt met beide generaties nagenoeg dezelfde laptop. Natuurlijk, de M3 Pro/Max is wat sneller, maar het design, het aantal en type poorten, schermformaten en beeldkwaliteit, batterijduur, speakers, camera en andere specs zijn allemaal gelijk. Je zult uit beide modellen dus exact even veel (werk)plezier halen. Er zijn dan ook teveel overeenkomsten tussen de M3 Pro/Max vs M2 Pro/Max MacBook Pro’s, dat dat teveel is om allemaal op te noemen.

Conclusie M3 MacBook Pro vs M2 MacBook Pro

De nieuwe MacBook Pro’s van eind 2023 met M3 Pro/Max-chips zijn weliswaar de nieuwste versies, maar de verschillen met de voorganger zijn voor de meeste gebruikers niet zo ontzettend groot. Natuurlijk is er meer mogelijk (vooral op de M3 Max), mede dankzij technieken als ray-tracing. Maar dat geldt alleen voor de echte pro’s. Je bent met de versies van begin 2023 met M2 Pro/Max-chip nagenoeg net zo goed uit, zeker als je ze voor een veel lagere prijs kan vinden.

Upgraden vanaf het M2 Pro/Max-model vinden we dan ook overbodig, tenzij je dit model nog voor een goede prijs kan doorverkopen en je de extra rekenkracht echt per se nodig hebt. Maar dat zal maar voor een fractie van de gebruikers gelden. Zelfs als je een M1 Pro/Max-model hebt, vinden we upgraden niet per se nodig.

Ga de M2 Pro/Max MacBook Pro (begin 2023) kopen als…

…je geld wil besparen. Deze modellen zijn vaak €100,- tot €400,- goedkoper dan de nieuwste.

…de M2 Pro/Max-chip al snel genoeg is voor jou. De chip is namelijk het grootste verschil tussen deze modellen.

…batterijduur, schermkwaliteit, verschillende poorten en mogelijkheid tot externe schermen voor jou het belangrijkst zijn. Deze modellen van begin 2023 scoren op deze punten exact hetzelfde.

…spacegrijs jouw favoriete kleur is. Je zou dan ook nog het gewone M3-model kunnen overwegen, maar die heeft weer andere nadelen (minder poorten, bijvoorbeeld).

Prijzen 16-inch MacBook Pro M2 Pro/Max (begin 2023)

16-inch 2023 instap 16-inch 2023 upgrade 16-inch 2023 topmodel

Ga de M3 Pro/Max MacBook Pro (eind 2023) kopen als…

…je de allerbeste prestaties wil en dit nodig hebt voor je werkzaamheden. Denk aan technieken als ray-tracing.

…96GB werkgeheugen voor jou niet voldoende is. Deze modellen gaat to maar liefst 128GB RAM.

…je verliefd geworden bent op de spacezwarte kleur.

…je vaak in lastige lichtomstandigheden werkt. Dit model heeft een iets hogere schermhelderheid.

…geld voor jou geen rol speelt.

…je per se een aangepaste configuratie wil (meer opslag, meer werkgeheugen). Van het M2 Pro/Max-model zijn alleen nog de standaardconfiguraties beschikbaar.

Prijzen 16-inch MacBook Pro M3 Pro/Max (eind 2023)