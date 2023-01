De hedendaagse HomePods hebben een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. Die kun je gebruiken om automatiseringen met HomeKit uit te voeren. In deze tip leggen we het uit.

De temperatuursensor is te gebruiken als je de HomePod 16.3 (beta)-software installeert. Deze update is vanaf eind januari beschikbaar voor iedereen. De temperatuur- en luchtvochtigheidssensor waren al verstopt aanwezig in de HomePod mini en zullen door de software-update geactiveerd worden. Bij de HomePod 2023 zijn beide sensoren meteen te gebruiken na toevoegen aan je smart home. Maar hoe gebruik je ze voor automatiseringen? Dat lees je hier!

Welke devices zijn geschikt?

De HomePod moet voorzien zijn van software-update 16.3 beta, maar dat geldt niet voor de iPhone of iPad die je gebruikt. Ook met een iPhone die nog op iOS 16.2 draait kun je de temperatuur van de HomePod raadplegen en automatiseringen maken. Het is dus ook geschikt voor huisgenoten die nog op een oudere versie zitten. Uiteraard heb je wel een iPhone met iOS 16.3 beta nodig om de HomePod te kunnen updaten.

Temperatuur meten met HomePod

Het aflezen van de temperatuur met de HomePod is heel eenvoudig: vraag het gewoon aan Siri! Met de vraag “Wat is de tempatuur in de woonkamer?” krijg je meteen te zien. Ben je in de buurt van de HomePod, dan kun je simpelweg vragen: “Wat is de temperatuur hier?”.

Je kunt de temperatuur ook opzoeken in de Woning-app:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Tik op Klimaat. Tik op Temperatuur. Blader naar de kamer waar de HomePod staat en je ziet de temperatuur.

In ons geval hebben we te maken met twee temperatuursensoren, een Philips Hue bewegingssensor en een HomePod mini. Door op elk item te tikken kun je zien welk apparaat het is: de HomePod vermeldt het merk Apple, serienummer en type HomePod.

Automatiseringen met temperatuur maken

Het wordt natuurlijk leuker als je ook automatiseringen met de temperatuur maakt. Je hebt dan geen speciale sensoren meer nodig, zoals de eerdergenoemde Philips Hue-sensor.

Open de Woning-app en kies de kamer waar de HomePod staat, bijvoorbeeld ‘Entree’. Tik bovenin het scherm op Temperatuur. Tik op de gewenste sensor (als je er meerdere hebt). Tik op Voeg automatisering toe. Geef aan bij welke temperatuur er een actie moet volgen. Je kunt ook regels toevoegen op basis van tijd of personen. Tik op Volgende. Kies de scene die je wilt activeren of de actie die je wilt starten.

Klaar! Je kunt nu genieten van automatische acties op basis van de temperatuur en hebt geen speciale HomeKit-sensoren voor klimaat nodig. Dit scheelt weer de aanschaf van een speciale sensor, zoals de Aqara TVOC klimaatsensor of de Netatmo-binnenmodule. Dat scheelt, want zo’n speciale klimaatsensor is vaak prijzig en voor een paar tientjes meer heb je er eentje vermomd als slimme speaker.

Bekijk ook Luchtkwaliteit meten met HomeKit-sensoren: zo pak je het aan Schone lucht is belangrijk om je binnenshuis prettig te voelen. In deze tip leggen we uit hoe je met luchtsensoren en HomeKit kunt zorgen dat de lucht binnenshuis niet te veel CO2 en vluchtige deeltjes bevat.

Uiteraard kun je dezelfde stappen volgen voor de luchtvochtigheid in een kamer: je kunt controleren wat de vochtigheid is en op basis daarvan een automatisering uitvoeren. De sensor is overigens niet geschikt voor het detecteren van lekkages. Hiervoor heb je een HomeKit watersensor nodig,