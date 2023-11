Het leek wel gisteren dat we onze review van de M2 Pro MacBook Pro uit begin 2023 schreven. Het is dan ook redelijk uniek dat Apple binnen een jaar weer een opvolger klaar heeft staan. De nieuwste M3-familie van de MacBook Pro verscheen onlangs en wij zijn aan de slag gegaan met de 16-inch M3 Max MacBook Pro. Dat het de tweede serie MacBook Pro’s binnen een jaar is, is ook te merken aan de verbeteringen: die zijn op één hand te tellen. In deze review van de M3 Max MacBook Pro 2023 lees je hoe wij deze verbeteringen ervaren hebben. Om alvast met de deur in huis te vallen: deze MacBook Pro’s zijn er vooral voor mensen die nog geen Apple Silicon MacBook hebben.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in november 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De MacBook is een spacezwart exemplaar met de volgende specs: Apple M3 Max-chip met 16-core CPU, 40-core GPU, 48GB RAM en 1TB SSD. Het exemplaar voor deze test is tijdelijk beschikbaar gesteld door Apple.

MacBook Pro M3 Max in het kort

Opvolger van M2 Pro/Max MacBook Pro van begin 2023

Nieuw: voorzien van snellere M3 Pro/Max-chip

Tot 16-core CPU, tot 40-core GPU, tot 128GB RAM

Nu met ray tracing met hardware-acceleratie

Nieuw: helderder scherm van 600 nits

Nieuw: verkrijgbaar in spacezwart (naast zilver)

Zelfde design als modellen sinds 2021

Verkrijgbaar in 14- en 16-inch

Voorzien van Bluetooth 5.3 en wifi 6E

Hdmi 2.1, MagSafe, Thunderbolt 4 (3x), koptelefoonaansluiting

Prijs: 16-inch vanaf €3.049,-; 14-inch vanaf €2.549,- (ook verkrijgbaar als standaard M3-uitvoering vanaf €2.029,-)

Apple heeft, met kleinere verschillen dan voorheen, twee lijnen van de MacBook Pro: de 14-inch met standaard M3-chip en de 14- en 16-inch met M3 Pro en M3 Max-chip. De versies met M3 Pro en M3 Max zijn identiek, op de prestaties en enkele andere specs na. De gewone M3-versie van de MacBook Pro heeft wat andere eigenschappen, zoals minder poorten. Deze review gaat specifiek over de M3 Max MacBook Pro van eind 2023, maar is voor het grootste deel ook te betrekken op de M3 Pro-modellen. Wil je meer weten over de verschillen tussen de 14-inch M3 vs M3 Pro/Max modellen, dan lees je daar in onze vergelijking meer over.

De nieuwe M3 Max MacBook Pro die wij voor deze review ter beschikking gekregen hebben, is een echt bakbeest. Niet alleen qua gewicht en formaat, maar vooral ook qua specs. Voor ons gebruik is dit model behoorlijk uit de kluiten gewassen. Wij maken geen ingewikkelde 3D-modellen, we doen geen 8K-videobewerking en renderen ook geen bergen code. In deze review lees je dan ook meer de algehele indruk van dit model, de verschillen ten opzichte van het voorgaande model dat we getest hadden (de M2 Pro MacBook Pro 2023) en al het andere dat ons nog meer opgevallen is.

Design en uiterlijk M3 MacBook Pro

Nu ook in spacezwart (in plaats van spacegrijs)

Ook verkrijgbaar in zilver

Aluminium behuizing

Zelfde design als voorgaande modellen: blokkerig en recht design

Twee formaten: 14- en 16-inch

Een pluspunt van dit (en de voorgaande twee modellen) is wat ons betreft het design. Deze lijn van de MacBook Pro’s zien er met dit ontwerp strak en modern uit. Het is een design waar we na twee jaar zeker nog niet op uitgekeken zijn. Apple heeft in 2021 met dit design nog steeds de goede keuze gemaakt. Wel moeten we eerlijk zeggen dat dit ontwerp het beste tot zijn recht komt op een 14-inch MacBook Pro. Door het wat dikkere en meer blokkerige ontwerp voelt de MacBook Pro met dit design sowieso al wat forser en dat effect wordt met de 16-inch MacBook Pro alleen maar versterkt. Voor de meeste mensen is de 14-inch versie daarom het meest ideale formaat. Wil je toch echt een groter scherm, dan adviseren we wel om eerst even de 16-inch versie te testen in een Apple Store of andere lokale winkel. Zo krijg je beter een idee hoe groot en zwaar de 16-inch MacBook Pro nou eigenlijk is. Voorheen gebruikte ik een 15-inch MacBook Pro, maar zelfs ten opzichte van dat model vind ik de 16-inch merkbaar groter en zwaarder.

Natuurlijk went alles, zelfs zo’n grote MacBook Pro als deze. Dus zelfs als je bij het eerste gebruik denkt “Wat is dit ding groot”, zal je uiteindelijk na een week waarschijnlijk niet meer beter weten. Maar het blijft iets waar je rekening mee moet houden, helemaal als je de MacBook Pro echt vaak met je meeneemt. Persoonlijk zouden we eerder kiezen voor draagbaarheid, waardoor het 14-inch model een logischere keuze is. Wil je op een groter scherm werken, dan kan je de MacBook Pro altijd aansluiten op een extern scherm.

Spacezwart: de nieuwkomer

In onze review van de M2 Pro/Max-modellen van eerder dit jaar noemden we de kleurkeuze van spacegrijs en zilver inmiddels wat saai. Immers, Apple hanteerde al sinds 2016 dezelfde twee kleuren. Blijkbaar heeft Apple goed naar ons geluisterd, want dit jaar in spacegrijs (bij de M3 Pro/Max-modellen) ingeruild voor spacezwart. Dat is ook de kleur die we voor deze review hebben mogen testen. De naam vinden we echter wat misleidend: het is meer heel donkergrijs dan echt zwart. Zwart is voor een materiaal als aluminium ook lastig om te maken, dus we begrijpen dat dit het best is wat Apple had kunnen doen.

We vinden de spacezwarte versie een mooie kleur. Als je kiest voor deze MacBook Pro, vinden we dit de kleur die je moet kiezen. Zilver is altijd nog een optie, maar spacezwart is toch weer eens wat anders. De exacte tint is wel weer heel afhankelijk van het licht. Bij daglicht ziet het er meer als grijs uit dan in de avond. Dat zien we de laatste tijd vaker bij Apple-producten: afhankelijk van het lichtinval ziet de afwerking er net wat anders uit. Dat vinden we ook wel iets positiefs, want dat houdt het ook een beetje verrassend.

MacBook Pro 2023 in spacezwart vs MacBook Air in middernacht

We hebben de spacezwarte kleur ook vergeleken met de middernacht MacBook Air. In avondlicht lijken de twee varianten best wel op elkaar. Je kunt zelfs stellen dat de spacezwarte MacBook Pro eigenlijk de middernacht MacBook Air is, waar al het donkerblauw uitgehaald is.

En over de middernacht MacBook Air gesproken: dat model kreeg vaak de kritiek dat het een magneet was voor vingerafdrukken. Apple is zich daar zelf ook bewust van, want bij de nieuwe spacezwarte MacBook Pro heeft Apple iets gedaan om dit te voorkomen. Of in ieder geval minder aanwezig te laten maken, want vingerafdrukken helemaal voorkomen kun je niet. Het goede nieuws is dat we daadwerkelijk verschil merken in de mate van vingerafdrukken. Bij de spacezwarte MacBook Pro zijn ze veel minder prominent aanwezig. Helemaal vingerafdrukvrij ga je hem niet krijgen, maar het is goed dat Apple er dankzij de speciale afwering voor gezorgd heeft dat je niet elke dag hoeft te boenen om de MacBook Pro een beetje netjes te houden.

Aan de andere kant: een MacBook is ook een gebruiksvoorwerp, dus hoe erg is het dat je ziet dat erop gewerkt wordt? Wat ons betreft is dat niet zo’n punt. De vingerafdrukken blijven dan ook zichtbaar op bijvoorbeeld het zwarte toetsenbord. Ook bij dit nieuwe model is het toetsenbord geheel zwart, dus zelfs de ruimte tussen de toetsen.

Overigens vinden we het jammer dat Apple voor het 16-inch model niet een groter toetsenbord ingebouwd heeft. Er is door het formaat ruimte genoeg voor een toetsenbord met toetsenblok. In plaats daarvan heeft Apple ervoor gekozen om links en rechts de speakergaten te plaatsen.

Scherm M3 Max MacBook Pro

Nu 600 nits helderheid voor standaard content (was 500 nits)

1000 nits helderheid fullscreen, 1600 nits piekhelderheid (HDR)

14- of 16-inch formaat

mini-LED display met ProMotion

Resolutie: 3456 x 2234 pixels (16-inch); 3024 x 1964 pixels (14-inch)

P3-kleurweergave en True Tone

Notch bovenaan het scherm voor de camera

Al sinds de komst van het mini-LED display bij het 2021-model van de MacBook Pro, zijn we onder de indruk van het scherm. En dat is met het nieuwste 2023-model niet anders. De nieuwe MacBook Pro met M3-chip heeft een uitstekend scherm. De kleurweergave is top, de hoge helderheid bij HDR-content is een genot voor het oog en de zwarttinten zijn erg mooi. Je merkt echt een duidelijk verschil ten opzichte van bijvoorbeeld de MacBook Air of de iMac M3 die we onlangs getest hebben. Door de gebruikte schermtechniek is de MacBook Pro ook veel beter geschikt voor bepaalde toepassingen. Gamen op deze MacBook Pro is dankzij het scherm een genot. Niet alleen vanwege de resolutie, maar ook vooral vanwege de schermtechniek en de prachtige kleuren en hoge helderheid. Datzelfde geldt voor films en series kijken, bijvoorbeeld via Apple’s TV-app.

Apple heeft in het 2023-model wel een kleine verbetering doorgevoerd in het scherm. Voor standaardcontent is de maximale helderheid opgeschroefd van 500 nits naar 600 nits. In normaal kantoorgebruik hebben we dat verschil niet echt gemerkt, maar als je vaker onderweg bent en in minder goede lichtomstandigheden werkt (zoals buiten), dan is die 100 nits extra een prettige bijkomstigheid. Maar het is niet zo dat deze helderheid nu een verschil van dag en nacht is. De maximale helderheid van het scherm bij HDR-content is met 1600 nits ongewijzigd gebleven.

Waar we ook nog steeds fan van zijn, is het ProMotion-scherm. De afgelopen tijd hebben we wisselend gewerkt op een iMac, MacBook Air en deze MacBook Pro en daarbij valt het ProMotion-scherm met 120Hz beeldverversing echt op. Het is niet dat de andere schermen zo slecht zijn: het ProMotion-scherm is simpelweg nog beter.

Waar we inmiddels wel aan gewend geraakt zijn, is de notch boven het scherm. In een ideale wereld heb je die natuurlijk het liefste niet, maar het is ook weer niet zo dat we ons er telkens aan storen. De notch valt op den duur nauwelijks meer op, helemaal als je veel fullscreen werkt, games speelt of films kijkt. We zijn wel van mening dat de notch wel wat kleiner had gemogen. Gebruik je heel veen menubalkitems, dan kan het zo zijn dat hij op een gegeven moment toch een beetje in de weg gaat zitten. Dat zal vooral bij de 14-inch versie spelen, omdat het scherm daar smaller is en er dus minder ruimte in de menubalk is.

Prestaties M3 Max MacBook Pro

Geteste model: M3 Max 16-core CPU, 40-core GPU, 48GB RAM

Ondersteunt ray tracking met hardware-acceleratie voor games

Tot 16-core CPU

Tot 40-core GPU

Tot 128GB RAM

Tot 8TB opslag

Deze MacBook Pro van eind 2023 moet het vooral van de nieuwe chip hebben. De M3 Pro en M3 Max-chip bieden betere prestaties dan hun voorgangers. Met name de M3 Max-chip blijkt uit benchmarks van de M3-familie flink beter te zijn dan de M2 Max. Bij de M3 Pro zien we kleinere verschillen ten opzichte van de voorganger. Sterker nog: de M3 Pro heeft één GPU-core minder dan de M2 Pro. Uiteindelijk levert de nieuwere versie wel meer snelheid en grafische kracht op, maar ten opzichte van de voorganger zijn de verschillen kleiner dan bij de M3 Max die wij voor deze review getest hebben. De M3 Max met 16-core CPU, 40-core GPU en 48GB RAM is een ware krachtpatser.

We zeiden het in het begin van deze M3 MacBook Pro review al: voor ons dagelijks werk is deze M3 Max-chip veel krachtiger dan we nodig hebben. Toch hebben we geprobeerd om het uiterste uit de chip te halen, namelijk door erop te gamen. Met technieken als ray tracing met hardware-acceleratie zien games er mooier uit dan ooit. De game die we hiervoor getest hebben, is Resident Evil Village die geoptimaliseerd is voor Apple Silicon. We hebben deze game eerder ook al gebruikt om de prestaties van de M3 iMac mee te testen. Buiten het feit dat het een prachtige (en spannende!) game is, hebben we bij de MacBook Pro met M3 Max gemerkt dat de game veel beter draait dan op de M3 iMac.

We hebben voor de test de grafische instellingen van de game flink omhoog gezet, om te kijken hoe ver de MacBook Pro kan gaan. In onze test hebben we gemerkt dat de game op de hoogste instellingen veel beter draait op de M3 Max dan op de gewone M3-chip. De MacBook Pro heeft veel minder moeite om alle grafische kwaliteiten van de game bij te benen. Lichteffecten, reflecties, animaties en textures zien er allemaal zeer realistisch en scherp uit, zonder dat daarbij de framerate een duik naar beneden maakt. De game blijft soepel spelen, zelfs op hoge grafische instellingen.

Waar de game bij de M3-chip nogal eens traag reageert, blijft hij bij de M3 Max-chip altijd soepel lopen. Voor gamers biedt de M3 Max-chip dus duidelijk voordelen. De MacBook schakelde tijdens het gamen automatisch over naar de nieuwe gamemodus van macOS Sonoma, zodat de Mac de voorkeur geeft voor de grafische prestaties van de game ten opzichte van de overige taken en apps van de MacBook. Dit kwam het gamen aanzienlijk ten goede.

Maar de M3 Max-chip is natuurlijk ook voor andere taken zeer geschikt. Foto- en videobewerking gaat sneller en beter, net als allerlei andere grafische zware taken. In onze test zijn we in ieder geval onder de indruk van de prestaties.

Hardware en poorten M3 Max MacBook Pro

Hifi-speakersysteem met zes speakers en Dolby Atmos

1080p FaceTime HD-camera

Hdmi 2.1-poort, ondersteuning voor 8K-beeldschermen en 4K tot 240Hz

Drie Thunderbolt 4-poorten

SD-kaartslot

Ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Langste batterijduur in een MacBook ooit, tot 22 uur gebruik

Qua overige hardware is erbij de M3 MacBook Pro’s niets veranderd. En dat is wat ons betreft ook niet nodig. Met drie Thunderbolt 4-poorten, een sd-kaartslot en hdmi 2.1-aansluiting biedt de MacBook Pro genoeg aansluitmogelijkheden, zonder dat je hoeft te werken met adapters of hubs. Een usb-a-poort ontbreekt, maar dat vinden we anno 2023 geen gemis. Mocht je dit toch nodig hebben, dan kun je altijd nog uitwijken naar een adapter of hub.

Net als voorheen kun je tot vier externe displays aansluiten op de M3 Max MacBook Pro. Bij de M3 Pro-versie is dat maximaal twee. We vinden dit voor het merendeel van de gebruikers meer dan voldoende. Het is jammer dat de M3 Pro-versie niet drie externe schermen aan kan, maar dat zal maar voor een klein deel van de gebruikers nodig zijn. Wil je toch meer dan twee externe schermen aansluiten, dan moet je dus bij de M3 Max zijn.

Camera en speakers

Als je veel moet videobellen, dan kun je daar met deze MacBook Pro prima mee uit de voeten. De ingebouwde camera heeft een resolutie van 1080p. Wat ons tijdens het testen wel op viel, is dat de ingebouwde camera minder goed is dan in de M3 iMac. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de ruimte: in de rand van de iMac is meer ruimte voor onderdelen dan in de dunne klep van de MacBook Pro. Het beeld geeft op de MacBook Pro wat meer ruis en dat is jammer. Mocht je je daar toch teveel aan storen, dan kun je altijd je iPhone als camera voor je Mac gebruiken. Je profiteert dan meteen van Middelpunt, zodat de camera met je meebeweegt en je altijd in beeld bent. Dat zit namelijk niet standaard in de camera van de MacBook.

De MacBook Pro heeft een geweldig speakersysteem. Het blijft ons keer op keer verbazen hoe goed het geluid is dat uit de speakers komt, helemaal bij content dat Dolby Atmos ondersteunt. Bij muziek dompel je jezelf helemaal onder en word je omringd door de klanken van het nummer. Maar ook tijdens het spelen van een game komen de speakers goed tot hun recht: je hoort echt waar de stemmen vandaan komen, voor een surroundachtig effect. Met een geschikte hoofdtelefoon kun je nog beter geluid krijgen, maar dat is wat ons betreft echt niet nodig om van een film, serie of game te kunnen genieten. Tenzij je de mensen om je heen niet teveel wil lastigvallen natuurlijk.

Batterijduur: tot 22 uur, maar wel met een kanttekening

Qua batterijduur stelt de MacBook Pro niet teleur. De batterij van de 16-inch versie gaat tot 22 uur lang mee bij het kijken van films en series via Apple’s TV-app. In normaal gebruik doe je dan ook ongelooflijk lang op een enkele batterijlading. Maar we moeten er wel bij zeggen dat de batterijduur (logischerwijs) een flinke terugval krijgt als je ermee gaat gamen. Bij het spelen van Resident Evil Village op de hoge specificaties zoals wij gedaan hebben, gaat de accu nog maar zo’n 2 uur mee. Je kunt daarom het beste de MacBook Pro tijdens het gamen aan het stroom houden om niet voor onverwachte verrassingen te komen te staan. Wat wel opmerkelijk was in onze test, was dat de leeglopende batterij geen gevolgen had voor de prestaties van de game.

Upgrade-opties: meer keuze, maar wel duur

Vanafprijs 14-inch (M3): €2.029,-

Vanafprijs 14-inch (M3 Pro/Max): €2.549,-

Vanafprijs 16-inch (M3 Pro/Max): €3.049,-

CPU en GPU te upgraden, met een meerprijs vanaf €270,- tot €1.155,- (afhankelijk van het model)

RAM te upgraden naar 128GB, met een meerprijs tot €1.840,- (afhankelijk van het model)

Opslag te upgraden naar 8TB, met een meerprijs tot €2.760,- (afhankelijk van het model)

Dat een MacBook Pro duur is, is geen geheim. Eerder dit jaar deed Apple er met het M2 Pro/Max-model nog een schepje bovenop, mede door de inflatie. We hadden de hoop dat dat met de nieuwe M3-versies (net als bij bijvoorbeeld de MacBook Air en de nieuwste iPhones) weer een beetje naar beneden bijgesteld zou worden. Dat is helaas niet gebeurd. De14-inch M3 Pro/Max-versie is weer wat duurder geworden dan de M2 Pro/Max, terwijl de 16-inch variant dezelfde prijs behouden heeft. Daardoor ben je nog altijd minstens €3.049,- kwijt en dat is een behoorlijk fors bedrag.

Apple heeft deze keer wel meer opties geboden om de MacBook Pro op maat te maken. Standaard krijg je meteen 18GB RAM (in plaats van 16GB) en je kunt dit bij de M3 Max upgraden tot maar liefst 128GB. Je hebt daar wel een specifieke GPU voor nodig, want dit kan alleen bij de 40-core variant. Desalniettemin is er nu meer keuze. En dat vinden we altijd positief, ook al moet je er wel flink voor betalen. Daarmee wordt een toch al dure MacBook Pro nog veel prijziger. Maar aan de andere kant: de mensen die 128GB RAM nodig hebben zijn ook de mensen die niet op een paar honderd euro meer of minder letten. Dat zijn de echte professionals die de MacBook Pro zakelijk willen gebruiken. De meer casual doelgroep van de MacBook Pro kan ook met 18GB RAM prima uit de voeten.

Wel vinden we dat Apple het wat ingewikkelder gemaakt heeft. Het kiezen van jouw configuratie is niet zomaar een kwestie van de gewenste chip en werkgeheugen kiezen. Zo is de 8TB opslag alleen beschikbaar bij de M3 Max-chip en kun je bij de M3 Pro niet verder dan 36GB RAM. Daar zal ongetwijfeld een technische reden voor zijn, maar toch bekruipt ons het gevoel dat de M3 Pro-chip daardoor in rekenkracht beperkt wordt.

Belangrijk om te beseffen is dat het upgraden alleen bij aanschaf kan (en alleen via Apple zelf en enkele andere partijen). Wij zijn het inmiddels wel gewend dat je niet meer achteraf extra werkgeheugen aan een MacBook Pro kan toevoegen, maar voor wie een Windows-laptop gewend is zal dit wel even wennen zijn. Daarentegen zorgt het geïntegreerde innerlijke design er ook voor dat alles zo goed met elkaar samenwerken, in een zo strak mogelijke behuizing.

Voor wie is deze M3 Max MacBook Pro 2023?

Apple richt zich met deze MacBook Pro M3-modellen op een duidelijk publiek. Dit model is niet bedoeld voor iedereen die eerder dit jaar al een M2 Pro/Max-model gekocht heeft. En zelfs niet voor de eigenaren van de 2021 MacBook Pro met M1 Pro/Max-chip. De M3-familie van de MacBook Pro is er vooral om Intel-gebruikers over de streep te trekken om nu eindelijk de overstap te maken. En wij vinden het dat zeker waard. Apple Silicon Macs zijn in zoveel opzichten beter dan de vroegere Intel-varianten. Tegelijkertijd laat dit zien dat de jaarlijkse upgrades van de Apple Silicon-chips telkens kleine sprongen zijn. Dat is aan de ene kant goed nieuws. Koop je nu een MacBook Pro, dan weet je dat je er nog zeker vijf jaar mee vooruit kan moet goede en snelle specs. De M1 Pro/Max-versie van twee jaar terug is dan ook nog steeds prima.

Aan de andere kant voelen de verbeteringen van de opeenvolgende modellen daardoor wat teleurstellend. Natuurlijk is alles weer net wat sneller en beter, maar de verschillen tussen de opeenvolgende modellen zijn in z’n algemeenheid gezien niet heel erg groot.

Voor wie op zoek is naar een nieuwe MacBook Pro, maar deze huidige M3-modellen teveel van het goede vindt, kan ook altijd nog terecht bij de M2 Pro/Max/varianten die nog bij diverse winkels te verkrijgen zijn. Deze zijn vaak een stuk goedkoper en presteren ook nog erg goed. Het is echt niet zo dat, nu deze M3-modellen er zijn, de M2-varianten niks meer waard zijn. Heb je dus die extra snelheid van de M3-versies niet nodig, dan vinden we de M2-varianten een goed alternatief. De andere verbeteringen (zoals het betere scherm en de nieuwe kleur) zijn het verschil in prijs wat ons betreft dan niet waard.

Wil je weten wat nu precies de verschillen zijn tussen de M2- en M3-modellen van de MacBook Pro, dan lees je in onze vergelijking meer daarover. Daarnaast heeft Apple natuurlijk ook nog de MacBook Air-lijn én de iets voordeligere 14-inch M3 MacBook Pro. Dat is de officieuze opvolger van de vroegere 13-inch MacBook Pro met M2-chip, die nog een oud design had. Heb je al die razendsnelle eigenschappen van de M3 Pro of M3 Max niet nodig, maar wil je wel het prachtige scherm, de goede speakers en het mooie design? Dan is de M3 14-inch MacBook Pro een prima alternatief. Lees ook onze MacBook-vergelijking voor meer info.

Score 8.5 MacBook Pro M3 Max 2023 Voordelen + Mooie spacezwarte uitvoering, minder gevoelig voor vingerafdrukken

Razendsnelle prestaties op de M3 Max

Prachtig display dat ook nog iets helderder is

Veel verschillende poorten

Goede speakers en camera

Meer upgrade-mogelijkheden

Goede batterijduur Nadelen – Erg prijzig, zelfs het goedkoopste M3 Pro-model

Dure upgrade-mogelijkheden

16-inch model toch wel erg zwaar en groot

Conclusie M3 Max MacBook Pro review

De M3 Max MacBook Pro eind 2023 is weer een stapje krachtiger dan de voorganger. Met name bij het M3 Max-model merk je verbeteringen in de prestaties waar hardcore gamers en professionals in de grafische tak profijt van hebben. Hoewel we zelf geen directe vergelijkende test hebben kunnen maken met de M3 Pro, merken we bij de zware taken wel degelijk verschil ten opzichte van de gewone M3-chip. De M3 Max is er daardoor vooral voor wie alsmaar meer, sneller en beter wil én nog niet over is op Apple Silicon. Gebruik je nog een Intel MacBook Pro, bijvoorbeeld de 16-inch uit 2019, dan is dit misschien wel het moment om over te stappen. Heb je al een Apple Silicon MacBook Pro, dan vinden we de verbeteringen net te beperkt om nu al je huidige model in te ruilen. Tenzij je natuurlijk van plan bent om echt veel te gaan gamen.

Kies daarbij meteen voor de nieuwe spacezwarte kleur, waar we best enthousiast over zijn. De nieuwe bewerking voor minder vingervlekken doet goed zijn werk, al ontkom je er niet aan dat je sporen van gebruik blijft zien. Het scherm en de speakers zijn nog net zo goed als altijd en blijven ons verbazen. Als we nadelen moeten noemen, dan blijven toch de hoge prijzen (en upgrade-mogelijkheden) aan ons knagen. Ook vinden we het 16-inch model aan de zware kant. We hopen daarom dat Apple bij een volgend model daar iets aan kan doen. Een groter scherm hoeft wat ons betreft niet per se gelijk te staan aan een dikkere en zoveel zwaardere MacBook.

