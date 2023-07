Het lijkt er sterk op dat Apple in 2023 een nieuwe iMac uit gaat brengen. Maar wat weten we al over dit nieuwe model, qua specs, design en scherm? Lees hier over de geruchten en verwachtingen van de iMac 2023.

iMac 2023 verwachtingen

De iMac is nog altijd een favoriet van veel Apple-gebruikers, maar wordt door Apple regelmatig vergeten. In 2021 kreeg de iMac eindelijk een grote make-over, nadat deze jarenlang achter bleef qua design en specs. Maar het 2021-model is ook nu weer de oudste Mac in de line-up, waardoor de geschiedenis zich enigszins lijkt te herhalen. Maar er is goed nieuws: Apple werkt aan een nieuwe iMac voor 2023 en de eerste details daarvan zijn de afgelopen maanden al voorbij gekomen.

#1 Scherm iMac 2023: wederom 24-inch

De iMac die dit jaar verwacht wordt, wordt de opvolger van het huidige 24-inch model. Het lijkt erop dat Apple aan het schermformaat dit jaar niets gaat veranderen. Volgens bronnen krijgt het nieuwe model opnieuw een 24-inch formaat en dat is voor veel gebruikers die op zoek zijn naar een stijlvolle desktop in het thuiskantoor of in de woonkamer vaak groot genoeg. Voor wie toch graag groter wil, is er nog wel goed nieuws: Apple werkt ook nog aan een grotere iMac, maar daarover lees je verderop meer.

De overige schermspecificaties blijven vermoedelijk gelijk: een 4,5K Retina-display met een resolutie van 4480 x 2520 pixels. We verwachten dat de helderheid 500 nits blijft en de brede kleurweergave en True Tone ondersteund worden. Een mini-LED display verwachten we daarentegen niet: dat is meer iets voor een meer high-end variant voor professionele gebruikers.

#2 Design vermoedelijk onveranderd

Qua design denken we niet dat Apple wijzigingen aan gaat brengen. De huidige iMac uit 2021 is pas het eerste model met dit strakke vernieuwde design en Apple kan hier nog jaren mee vooruit. Apple voert bij Macs doorgaans slechts eens in de vijf jaar een nieuw design door, waardoor de nieuwe iMac 2023 er vermoedelijk nog net zo uit ziet als het 2021-model.

Waar Apple wel veranderingen in aan kan brengen, zijn de kleuren. De huidige iMac staat bekend om zijn grote verscheidenheid aan vrolijke kleuren: van geel tot paars en van blauw tot oranje. Volgens Mark Gurman van Bloomberg testte Apple eerder dit jaar nog de nieuwe iMac met dezelfde kleuren als het 2021-model. Hoewel dit geen garantie is dat de kleuren ook precies hetzelfde blijven, gaan we daar voor nu wel van uit. Mogelijk voegt Apple hier nog een nieuwe kleur aan toe (zoals zwart of donkergrijs), ter vervanging van een minder populaire kleur. De huidige kleuren zijn als volgt:

Zilver

Blauw

Groen

Roze

Geel

Oranje

Paars

#3 Chip: een flinke upgrade

De huidige iMac uit 2021 draait nog op een M1-chip. Dat is de allereerste generatie Apple Silicon-chip voor de Mac die in 2020 voor het eerst verscheen. Dat beteken dat deze chip dit najaar alweer drie jaar oud is. Volgens betrouwbare bronnen kiest Apple in de nieuwe iMac 2023 dan ook voor een snellere M3-chip. Deze heeft vooral betere grafische prestaties met meer cores, waardoor de iMac weer wat langer mee kan en de vereisten van meer grafische toepassingen kan bijbenen. Deze nieuwe iMac zou ook qua ontwikkeling gelijklopen met de nieuwe M3-chip, waardoor het erop lijkt dat deze Mac het eerste model is dat de nieuwe chip ingebouwd heeft. Dat betekent ook dat de M2-chip overgeslagen wordt en niet meer naar de iMac komt.

#4 Overige functies: upgrade voor de camera, wifi en meer?

Tot slot kan Apple nog wat andere eigenschappen van de iMac aanpassen, waardoor een upgrade gerechtvaardigd is. Volgens bronnen zijn sommige onderdelen in dit nieuwe model opnieuw ontworpen en verplaatst, maar wat daarvan de reden is is nog even gissen. Mogelijk zorgt dit ervoor dat het produceren goedkoper is, maar het kan ook gedaan zijn om ruimte vrij te maken voor nieuwe mogelijkheden.

De iMac heeft sinds 2021 een 1080p FaceTime-camera, maar er is bijvoorbeeld geen ondersteuning voor Middelpunt. Inmiddels heeft Apple met het Studio Display een scherm uitgebracht waar functies als Middelpunt en een brede kijkhoek ingebouwd zijn. Apple zou dit ook door kunnen voeren in de nieuwe iMac, al is nog de vraag of het model daar niet iets te dun voor is. Er moet namelijk wel ruimte zijn voor zo’n onderdeel. De huidige iMac is al zo dun, dat Apple genoodzaakt was om de koptelefoonaansluiting te verplaatsen naar de zijkant. Concrete aanwijzingen dat de nieuwe iMac een betere camera met Middelpunt krijgt, zijn er dan ook nog niet.

Verder verwachten we wat kleine wijzigingen in de specs. Denk aan ondersteuning voor Bluetooth 5.3, zoals dat de afgelopen maanden ook bij de nieuwe MacBooks en Mac-desktops gedaan is. Ondersteuning voor Wifi 6E is ook welkom, al is het nog even de vraag of dat er ook echt gaat komen. Apple heeft de MacBook Pro’s uit 2023 en de Mac mini uit 2023 voorzien van Wifi 6E, maar bij de 15-inch MacBook Air van juni 2023 ontbrak dit gek genoeg weer. Maar om de ondersteuning met andere Mac-desktops gelijk te trekken, verwachten we dat Wifi 6E wel deel uit maakt van de nieuwe iMac.

#5 Prijs: wat gaat de nieuwe iMac kosten?

We gaan er niet vanuit dat de nieuwe iMac 2023 een grote prijsverhoging krijgt. Sterker nog: bij de MacBook Air zagen we onlangs juist nog een prijsverlaging. Bovendien heeft Apple de iMac 2021 sinds zijn introductie al in prijs laten stijgen, waardoor we niet denken dat dit nu nogmaals gaat gebeuren. Hou dus rekening met een prijs van rond de €1.600,-. We denken dat Apple wederom twee modellen gaat uitbrengen: eentje met twee poorten en een variant met vier poorten. Laatstgenoemde is een kleine €200,- duurder.

#6 Release iMac 2023: wordt eind dit jaar verwacht

Zoals we eerder al zeiden, loopt volgens bronnen de ontwikkeling van deze nieuwe iMac gelijk met die van de M3-chip. En voor de M3-chip is er goed nieuws. Volgens Bloomberg brengt Apple in oktober de eerste Macs met M3-chip op de markt. De nieuwe iMac 2023 zou daarom dus tijdens een oktober event onthuld kunnen worden en dat zou zeker niet de eerste keer zijn. Apple brengt wel vaker nieuwe Macs in oktober uit, vaak gecombineerd met de nieuwste macOS-release. Andere nieuwe Macs die als eerste een M3-chip krijgen, zijn de MacBook Air en de 13-inch MacBook Pro. Lees ook ons artikel over de release van de nieuwe iMac met M3-chip.

Waar blijft toch die grotere iMac?

Je vraagt je misschien af: waar blijft nou toch die grotere iMac, als opvolger van het 27-inch model uit 2020 en eerder? De huidige 24-inch iMac verving ten slotte de 21,5-inch iMac, maar de grotere versie heeft nooit een officiële opvolger gekregen. Daarover is ook nog nieuws, want Apple zou werken aan een grotere 32-inch iMac. De vraag is echter wanneer dit model komt, maar het lijkt erop dat je daar nog wat langer op moet wachten. Volgens bronnen komt dit model pas in 2024, vermoedelijk met een snellere chip (zoals een M3 Pro-chip) en een nog beter display.

Voorlopig blijft Apple zich dus alleen focussen op de 24-inch iMac, maar liefhebbers van de grotere modellen krijgen (hopelijk) ook nog een waardige opvolger.