Met HomeKit en andere smart home-toepassingen is steeds meer mogelijk. Lampen, thermostaten en deursloten ken je waarschijnlijk al, maar er is veel meer mogelijk. Robotstofzuigers kun je ook met je iPhone bedienen, zodat je er eigenlijk geen omkijken meer naar hebt. Er zijn tegenwoordig zelfs robotstofzuigers die zelf hun reservoir legen zodat je maar eenmaal per kwartaal de afvalzak hoeft weg te gooien. Wat is er zoal mogelijk met robotstofzuigers en welke moet je hebben? Dat zie je in dit overzicht!

Stofzuigen met je iPhone

Robotstofzuigers zijn niet nieuw, want deze apparaten bestaan al enkele jaren. Al in 2002 kwam het bedrijf iRobot met de allereerste Roomba, een robotstofzuiger met drie knoppen. Robotstofzuigers die je met je iPhone kunt bedienen zijn echter relatief nieuw. Wij kijken wat zoal de mogelijkheden zijn met iOS-apps, zodat jij niks anders meer hoeft te doen dan alleen je iPhone gebruiken.

iRobot Roomba robotstofzuigers

iRobot is het bekendste merk als het gaat om robotstofzuigers. De Roomba 960 en 980 zijn twee duurdere modellen, maar als je het nog luxer wilt neem je de Roomba i7+. Die is namelijk voorzien van een afzuigstation, zodat je er geen omkijken meer naar hebt. De robot gaat automatisch terug naar het station en leegt dan de inhoud van de bak in een traditionele stofzuigerzak. Na een paar weken kun je dit zakje weggooien en vervangen door een nieuwe. De zakjes zijn vrij prijzig, maar het scheelt weer een paar uur inhuren van een schoonmaker.

Lees ook onze review van de iRobot Roomba i7+. iRobot is wereldwijd marktleider en staat bekend om de kwalitatief goede producten. Bovendien heb je keuze uit heel veel modellen. Je kunt dus precies de robot vinden met de functies die jij zoekt en in de prijsklasse die bij jou past. Hoe lager het beginnummer, hoe goedkoper. Helaas is het niet mogelijk om met de iRobot Roomba-robots ook meteen na het stofzuigen te dweilen. Dat kan wel met de iRobot Braava dweilrobots.

Dyson 360 Eye robotstofzuiger

Een ander bekend merk in de wereld van stofzuigers is Dyson. Dyson maakt al jarenlang krachtige kruimeldieven en stofzuigers zonder zakken, maar een robotstofzuiger ontbrak nog. De Dyson 360 Eye de eerste die je ook met je iPhone kan bedienen. De Dyson-robotstofzuiger werd al in september 2014 aangekondigd, maar is innmiddels op de markt. De robotstofzuiger van Dyson is wel wat anders dan die van andere merken, omdat hij is uitgerust met rupsbanden. Bovendien is de Dyson 360 Eye vrij hoog, waardoor hij niet zomaar onder het bed kan stofzuigen.

De bijbehorende app geeft je een overzicht van het schoonmaakproces en stippelt een systematische schoonmaakroute uit, zodat hij minder vaak op dezelfde plekken komt. Daardoor hoef je de stofzuiger minder vaak uit de kast te halen. Hij kan ook over drempels en tapijten tot ca. 1 cm hoogte. De rupsbanden houden dankzij het ontwerp altijd contact met de vloer. Via de app stel je een schoonmaakschema in en bekijk je waar de stofzuiger uithangt.

De panoramische camera bovenop de robot draait constant rond, om het gebied in kaart te brengen. Op deze manier maakt hij een scan van de ruimte rondom en vermijdt hij obstakels. Hij vindt bovendien dankzij deze camera de kortste route naar het oplaadstation. Na het opladen gaat de robot verder waar hij gebleven was.

Deze robotstofzuiger kost rond de 1000 euro.

Dyson 360 Eye bij Bol.com bekijken

Neato Botvac robotstofzuigers

Neato is een merk van de Duitse fabrikant Vorwerk. Onder de naam Neato Botvac bieden ze diverse robotstofzuigers aan, waarvan de D4, D6 en D7 het meest recent zijn. Alledrie hebben werken ze met iPhone, Apple Watch, Amazon, Google en IFTTT, maar niet met HomeKit. De D4 Connected is het instapmodel met alle basisfuncties zoals reinigingsoverzicht met dekkingskaarten, historie en statistieken. Je kunt ook lijnen trekken waar de stofzuiger niet mag komen. Bij de iets duurdere D6 kun je meerdere plattegronden van je huis laten maken en krijg je een extra zijborstel. Het topmodel D7 heeft dat allemaal ook, maar werkt bovendien met 5GHz Wi-Fi, heeft zonereiniging en handmatige bediening op afstand. Deze is te herkennen aan een lichtere kleur grijs, terwijl de andere modellen donkerder gekleurd zijn.

De Neato Botvac heeft een andere design dan meeste robotstofzuigers, namelijk een D-vorm. In plaats van rond is één kant van de Neato-stofzuiger hoekig, wat handiger kan zijn om bij hoekjes te komen.

Roborock robotstofzuigers

Roborock is een relatief nieuwe aanbieder van robotstofzuigers, ontstaan onder de vleugels van Xiaomi. Tegenwoordig wil de fabrikant zich vooral profileren als zelfstandig merk en zul je de naam Xiaomi niet meer tegenkomen. Er zijn in feite drie prijsniveau’s: het instapmodel S4 en de duurdere modellen S5 en S6. Soms zijn de namen wat verwarrend. Zo is de S5 gelijk aan de S50, S501 en S551 maar some in een andere kleur en met een andere stekker. De Roborock S6 verscheen in mei 2019 en is een verbeterde versie van de S5. In september 2019 volgden het budgetmodel S4 en de vernieuwde S5 Max. Die laatste heeft een groter waterreservoir en extra functies. Bovendien reinigt ‘ie beter dan de S5.

Bij sommige modellen van de Roborock kun je stofzuigen én dweilen, dus let daarop als je een harde vloer hebt en na het stofzuigen ook nog even de dweil erover wilt laten gaan.

Alle genoemde modellen gebruiken LDS (laser distance sensor, lidar) voor het in kaart brengen van je woning en het navigeren. LDS is nauwkeuriger dan een gyroscoop.

De Roborock-stofzuigers zijn verkrijgbaar via AliExpress.

Ecovacs Deebot robotstofzuigers

Ecovacs brengt onder de naam Deebot een reeks robotstofzuigers op de markt, die verkrijgbaar zijn in zwart en wit. Je kunt kiezen uit allerlei modelnummers. Eén daarvan is de Ecovacs Deebot OZMO930, een model dat met de app aan te sturen is. Je bepaalt zelf welke schoonmaakroute de robot aflegt. Daarnaast kun je in de plattegrond eenvoudig een virtuele muur plaatsen, zodat de robot dat gedeelte van de kamer vermijdt.

Na het stofzuigen kun je de vloer ook nog laten dweilen. Hiervoor is een waterreservoir aanwezig. Tijdens het dweilen slaat de robot uiteraard het vloerkleed over, terwijl hij tijdens het stofzuigen juist kan kiezen voor de turbofunctie. Daarmee wordt het kleed meteen grondig gereinigd. Net als alle andere robots keert de Deebot terug naar het oplaadstation en gaat daarna weer verder waar hij gebleven was.

Eufy BotVac robotstofzuigers

Eufy is een submerk van farikant Anker. Je vindt hier onder de naam BotVac een flinke keuze uit modellen, die allemaal zwart en rond zijn. Hoe hoger het productnummer, hoe duurder. Eén van de modellen is de Eufy Robovac 35C, die automatisch de zuigkracht aanpast wanneer hij een tapijt of vloerkleed oprijdt.

Raakt de accu leeg, dan rijdt de robotstofzuiger zelf terug naar het dockingstation om weer op te laden. Je bestuurt deze robot eenvoudig via deiPhone-app en via Google Home of Amazon Alexa. Een minpuntje is dat door de willekeurige schoonmaakroute het gebeuren dat de robot delen overslaat of juist dubbel doet.

Bestaande robotstofzuiger aanpassen

Om een robotstofzuiger met je iPhone te bedienen, is het niet per se nodig om een compleet nieuwe robotstofzuiger te kopen. Voor de iRobot Roomba 500 en 600 series kon je een uitbreiding kopen, waardoor je deze robotstofzuigers kon bedienen met je iPhone in combinatie met de app Thinking Cleaner (link). Helaas is de Thinking Cleaner niet meer in productie.

Bij deze oplossing moest je de standaard bovenplaat vervangen door de Thinking Cleaner-bovenplaat. Deze voorziet je Roomba van een Wi-Fi-verbinding, zodat je met de app kunt bedienen. Bovendien kon je de Roomba een geluidje laten afspelen, wat handig kan zijn als je de robotstofzuiger uit het oog verloren bent. Tot slot kon je dankzij Thinking Cleaner de robotstofzuiger zo instellen dat deze op vaste tijden het huis ging schoonmaken. Hij stuurde je zelfs een pushbericht bij aanvang van het stofzuigen. En maakte je gebruik van HomeWizard, dan werkt dit ook samen.

De Thinking Cleaner kostte €99,00 maar is helaas niet meer verkrijgbaar. Er zit dus niets anders op dan een van de bestaande connected stofzuigers aan te schaffen die we hierboven bespreken.