Dankzij CarPlay kun je makkelijk navigeren met apps via het scherm in je auto. Welke CarPlay navigatie-apps zijn er en welke functies ondersteunen ze? In deze gids zetten ze voor je op een rijtje en vergelijken we de CarPlay navigatie-apps.

CarPlay navigatie

Er zijn allerlei apps voor CarPlay, zodat je sommige functies van je iPhone onderweg kan gebruiken. Navigatie is een belangrijk onderdeel van CarPlay en sinds iOS 12 kunnen ook externe ontwikkelaars CarPlay navigatie-apps maken. Dit zijn de beste CarPlay navigatie-apps. Ook vergelijken we de functies van de verschillende apps, zodat het kiezen van de beste een stuk makkelijker wordt.

Vergelijken CarPlay navigatie-apps

Hoewel de navigatie-apps voor CarPlay in essentie veel op elkaar lijken, zijn er toch grote verschillen. Niet alle apps hebben dezelfde functies en sommige apps bieden extra mogelijkheden binnen de beperkingen van CarPlay. Om het overzichtelijk te houden hebben we daarom de belangrijkste functies op een rij gezet en aangegeven welke functies ondersteund worden door de zeven bekendste navigatie-apps met CarPlay.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Apple Kaarten

Apple Kaarten is de standaard navigatie-app in CarPlay. Apple’s eigen kaarten-app is aangepast voor het CarPlay scherm en toont links de instructies voor de volgende afslag. Linksonder vind je de totale afstand en reisduur en je ziet er ook in één oogopslag hoe laat je op je bestemming aankomt. De steminstructies komen van dezelfde stem als Siri, dus dat voelt meteen vertrouwd. Ook de Dichtbij-functie van Apple Kaarten vind je in CarPlay, zodat je snel een tankstation of parkeerplaats in de buurt kan vinden. Apple Kaarten brengt de navigatie op een mooie en rustige manier in beeld, door bijvoorbeeld in en uit te zoomen bij kruispunten en lange wegen.

Voordelen

Standaard ingebouwd, geen extra app nodig

Stembediening via Siri, dus altijd bereikbaar

Overzichtelijke kaarten

Integratie met CarPlay Dashboard

Nadelen

Toont geen huidige of maximale snelheid (alleen in de US, Verenigd Koninkrijk en Canada)

Flitsers ontbreken (alleen nog in beta, niet in Europa)

Kaarten niet offline te bekijken

Google Maps

Google Maps is een favoriet van veel gebruikers, dus het is goed nieuws dat Google Maps op CarPlay beschikbaar is. De app kent veel overeenkomsten met de versie op je mobiel, met dezelfde kaartkwaliteit, kleurenschema’s en instructies. Het fijne van Google Maps is dat je enkele instellingen, zoals het kleurenschema, direct in de CarPlay-app aanpast. Ben je benieuwd hoe Google Maps met CarPlay werkt? Check dan onze review, waarin je onze ervaringen leest en wat wij van deze manier van navigeren vinden.

Voordelen

Duidelijke instructies

Waarschuwt ook voor flitsers

Offline kaarten voor als je in het buitenland rijdt of een beperkte databundel hebt

Enkele instellingen direct via CarPlay-scherm aan te passen

Toont maximale snelheid

Nadelen

Toont geen huidige snelheid

Stem minder prettig

Kaart soms wat onoverzichtelijk

Flitsmeister

De bekende flits- en navigatie-app Flitsmeister heeft sinds het voorjaar van 2019 een eigen CarPlay-versie. Met Flitsmeister op CarPlay kun je nauwkeurig navigeren en krijg je meldingen van flitsers, ambulances en andere verkeerswaarschuwingen op je CarPlay-scherm. De kaarten zijn gedetailleerd, maar daardoor soms ook wat druk. Je ziet ook altijd je huidige snelheid en de maximaal toegestane snelheid rechtsboven op het scherm. Lees ook onze review van Flitsmeister CarPlay. Het handige van deze app is dat je hem ook alleen kan gebruiken voor de flitsers en waarschuwingen, terwijl je navigeert met een andere app.

Voordelen

Betrouwbare flitsmeldingen op je CarPlay-scherm

Duidelijke aanduiding van maximale en huidige snelheid

Ook te gebruiken in combinatie met andere navigatie-app, zonder een route te starten

Nadelen

Flitsers melden vanaf het scherm nog niet mogelijk

Snel een handige locatie opzoeken, zoals tankstation of parkeergarage, niet mogelijk

Geen rijstrookbegeleiding

Waze

Waze is ook een populaire navigatie-app die in handen is van Google. Toch heeft Waze een geheel eigen stijl met duidelijke pijlen, knoppen en aanwijzingen. Dit zien we ook terug in de CarPlay-versie. Alle navigatie-instructies verschijnen op het scherm. Bovendien zie je de maximale toegestane snelheid en je huidige snelheid in beeld en krijg je waarschuwingen voor flitsers. Het fijne van Waze is dat je ook zelf een flitser of een ander ongeval kan melden via het CarPlay-scherm. Wel is het jammer dat stembediening ontbreekt en dat je niet snel een nuttige locatie op kan zoeken.

Voordelen

Betrouwbare navigatie en duidelijke flitsmeldingen

Zelf ook flitsers en andere ongelukken melden via CarPlay-scherm

Inclusief maximale en huidige snelheid

Nadelen

Geen stembediening mogelijk

Snel nuttige locatie opzoeken (zoals tankstation of parkeergarage) niet mogelijk

Geen offline kaarten

TomTom

Het heeft even geduurd, maar sinds juni 2019 is ook TomTom op CarPlay beschikbaar. Je kan met de app offline navigeren en krijgt ook waarschuwingen van files, flitsers en dergelijke. TomTom heeft wat ons betreft de meest duidelijke navigatiestem en ook zijn de instructies op beeld erg helder. Een groot voordeel is dat de kaart overzichtelijk is, zonder al teveel poespas. Er zit helaas geen stembediening in, maar je kan een adres wel invoeren met een virtueel toetsenbord op je CarPlay-scherm. Je kan ook navigeren naar een opgeslagen of recente locatie. Een nadeel is dat de app geen meldingen stuurt als je in een andere app zit en dat hij niet laat zien wat je huidige snelheid is. Binnenkort ondersteunt de app ook het CarPlay Dashboard, zodat je muziek kan bedienen en tegelijkertijd de navigatie kan blijven volgen.

En ook niet onbelangrijk: om TomTom te kunnen gebruiken, heb je een betaalde pakket nodig. Je bent €1,99 per maand kwijt, of €8,99 voor zes maanden.

Voordelen

Overzichtelijke kaart en duidelijke instructies

Beste navigatiestem van alle apps

Kaarten ook offline

Nadelen

Geen stembediening

Vereist maandelijkse betaling

Sygic

Release: beschikbaar

De populaire offline navigatie-app Sygic is ook beschikbaar in CarPlay. Het voordeel van Sygic is dat de kaarten offline beschikbaar zijn en dat de app maximumsnelheden en 3D-weergaves van gebouwen toont. Je hebt bij Sygic de keuze uit meerdere verschillende apps:

Sygic GPS, de meest gangbare versie van de app. CarPlay uitbreiding kost €40. Zonder betaling kan je alleen een kaart bekijken.

Sygic Europe, een Europese versie van de Sygic-app. Kost eenmalig €14,99, maar je betaalt extra voor andere opties zoals verkeersinfo.

Sygic Car Navigation, een speciale versie van de app voor autosystemen. Kost eenmalig €49,99 om de Premium-functies te kunnen blijven gebruiken.

De app heeft alle functies die je van een navigatie-app verwacht, maar is dus wel vrij duur. Het enige wat ontbreekt is het versturen van meldingen bij het gebruik van andere apps, bijvoorbeeld voor muziek.

Voordelen

Duidelijke kaart met heel veel functies

Offline kaarten en meldingen van flitsers en files

Snel handige locaties opzoeken en stembediening

Nadelen

Prijzig

Geen meldingen op het scherm bij het gebruik van andere apps

Magic Earth

Magic Earth is een populaire en gratis navigatie-app met heel veel opties. Je hebt offline kaarten, duidelijke instructies en doordat de kaarten afkomstig zijn van opensource data, zijn ze altijd up to date. Ook kan je snel een handige locatie opzoeken en naar je favoriete adressen navigeren. De app heeft wereldwijde dekking, al vinden we de kaarten niet altijd even overzichtelijk. Ook ontbreekt de stembediening en is de app niet alleen te gebruiken voor flitsmeldingen. Het grootste voordeel van deze CarPlay-versie is dat er ondersteuning is voor het CarPlay Dashboard. Lees ook onze review van Magic Earth met CarPlay.

Voordelen

Helemaal gratis met heel veel opties

Kaarten zijn snel up-to-date

Wereldwijde offline dekking

Flitsers, files, maximum en huidige snelheid

Werkt met het CarPlay Dashboard

Nadelen

Kaart niet altijd even duidelijk

Geen meldingen op het scherm blij gebruik van andere apps

CarPlay-app niet alleen te gebruiken voor flitsmeldingen

Maps.me

Maps.me is ook een gratis navigatie-app die je in CarPlay kan gebruiken. De app toont gedetailleerde kaarten met huisnummers, al vinden wij dit soms ook wat onoverzichtelijk worden. Een adres invoeren kan handmatig of je navigeert naar je favorieten. Stembediening is er helaas niet. De app toont je huidige snelheid en waarschuwt voor flitsers. Gek genoeg ontbreekt de informatie over de maximale snelheid, waardoor je niet altijd weet hoe hard je nu eigenlijk mag. Een ander opmerkelijk nadeel is dat de kaarten altijd in het licht zijn, zelfs als de iPhone-versie op donker staat ingesteld.

Voordelen

Gratis te gebruiken met detailleerde kaarten

Kaarten ook offline beschikbaar

Waarschuwt voor flitsers

Toont je huidige snelheid

Nadelen

Geen donkere weergave

Stembediening ontbreekt

Geen maximale snelheid

Niet snel zoeken naar belangrijke locaties (zoals parkeergarages of tankstations)

