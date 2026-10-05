Wil je snel een statusoverzicht zien van de belangrijkste HomeKit-accessoires via de Woning-app? Dat kan met de accessoirecategorieën! In deze tip lees je hoe je dit bekijkt en hoe je de accessoires hiervoor instelt.

De Woning-app geeft in één blik een overzicht van al je accessoires die je aan HomeKit toegevoegd hebt. Het Woning-tabblad geeft ook een statusoverzicht van de belangrijkste accessoires, ingedeeld in categorieën. Je ziet bijvoorbeeld in één oogopslag de temperatuur in huis. In deze tip lees je hoe je de status in één oogopslag bekijkt en hoe je bepaalt welke accessoires hier zichtbaar zijn.

HomeKit-accessoires bekijken in categorieën

Behalve je favoriete accessoires en scènes, vind je in het Woning-tabblad van de gelijknamige app ook de status van al je accessoires. Bovenin wordt dan bijvoorbeeld aangegeven welke lampen er aan staan of wat de temperatuur in huis is. Zo zie je direct welke accessoires aan staan. Deze statusweergaven fungeren ook als filter op basis van categorieën. Tik je op de Lampen-knop (waar je ook ziet hoeveel lampen er aan staan), dan zie je alleen maar alle lampen en accessoires met lampen in de app. Overige accessoires worden door dit filter verborgen. Apple gebruikt hiervoor diverse categorieën:

Klimaat (thermostaten, ventilatoren, raambekleding en sensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit

Lampen (alle soorten verlichting, ook stekkers die als lamp ingesteld zijn)

Beveiliging (camera’s, beveiligingssystemen)

Luidsprekers en tv’s (speakers, Apple TV, HomePod)

Water (watersensoren, tuinsproeiers)

Het is niet mogelijk om zelf categorieën aan te maken en accessoires in te delen, want dat gaat geheel automatisch. Op het Woning-tabblad zie je onder de categorie een korte samenvatting van alle accessoires binnen die categorie. Je ziet bijvoorbeeld een gemiddelde temperatuur van alle sensoren, hoeveel lampen er aan staan of op welke speaker er iets wordt afgespeeld. Je kunt per accessoire bepalen of deze meegenomen moet worden in de bijbehorende categorie en of de status van het HomeKit-accessoire getoond moet worden op het Woning-tabblad.

Status tonen of niet

Zo stel je per accessoire in of de status getoond mag worden in het Woning-tabblad en in de accessoirecategorieën: Ga in de Woning-app Woning-tabblad. Tik op de tegel van het accessoire dat je mee wil nemen in het status- en categorieënoverzicht. Tik rechtsonder op het tandwiel om de instellingen te openen. Scroll naar beneden. Tik op Status. Zet de schakelaar Zet in woningoverzichten aan (groen) om de status te bekijken. Wil je dit niet, zet deze dan uit (grijs).

Status van HomeKit-accessoires opvragen met Siri

De status van accessoires wordt alleen weergegeven in de Woning-app op je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. De status is niet zichtbaar in het Bedieningspaneel op de iPhone. Je kunt uiteraard ook van elk HomeKit-accessoire de status opvragen via Siri, ongeacht of deze meegenomen is in het statusoverzicht. Meer over het instellen van accessoires en scènes in de Woning-app, lees je in onze aparte gids.

Doe meer met de Woning-app met deze tips: