Wil je snel een statusoverzicht zien van de belangrijkste HomeKit-accessoires via de Woning-app? In deze tip lees je hoe je dit bekijkt en hoe je de accessoires hiervoor instelt.

Status van HomeKit-accessoires

De Woning-app geeft in één blik een overzicht van al je accessoires die je aan HomeKit toegevoegd hebt. Het eerste tabblad geeft ook een statusoverzicht van de belangrijkste accessoires. In deze tip lees je hoe je de status in één oogopslag bekijkt en hoe je bepaalt welke accessoires hier zichtbaar zijn.

Status van HomeKit-accessoires bekijken

Behalve je favoriete accessoires en scènes, vind je in het Woning-tabblad van de gelijknamige app ook de status van al je accessoires. Bovenin wordt dan bijvoorbeeld aangegeven welke lampen er aan staan of wat de temperatuur in een specifieke kamer is. Zo zie je direct welke accessoires aan staan en in welke kamers er een HomeKit-accessoire actief is. In het Woning-tabblad bovenaan op Details te tikken, zie je een volledig overzicht.

Ook als een van de accessoires niet reageert zie je dit gelijk terug in het overzicht. Zo raak je het overzicht nooit kwijt.

Status tonen of niet

Van elk individueel accessoire kun je bepalen of deze bij het statusoverzicht meegenomen moet worden of niet. Je stelt dit als volgt in:

Ga in de Woning-app naar het onderdeel Kamers en selecteer daar het accessoire dat je wil laten verschijnen in het statusoverzicht. Hou het accessoire ingedrukt en tik op het tandwieltje rechtsonder. Tik op Status. Zet de schakelaar Neem op in status aan (groen) als je van dit accessoire de status wil bekijken. Wil je dit niet, zet deze dan uit (grijs).

Bekijk ook Woning-app voor HomeKit: alles wat je moet weten Met de Woning-app kun je HomeKit-apparaten bedienen en scènes instellen. De app is beschikbaar op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. In dit artikel lees je alles over deze app.

Status van HomeKit-accessoires opvragen met Siri

De status van accessoires wordt alleen weergegeven in de Woning-app op je iPhone of iPad en niet in het Bedieningspaneel of in de Woning-app op de Apple Watch. Je kunt uiteraard ook van elk HomeKit-accessoire de status opvragen via Siri, ongeacht of deze meegenomen is in het statusoverzicht. Meer over het instellen van accessoires en scènes in de Woning-app, lees je in onze aparte gids.