Je kunt je creditcards opslaan in iCloud Sleutelhanger, zodat je tijdens het online winkelen niets meer handmatig hoeft in te vullen. Dit voorkomt dat je bij een aankoop je creditcard erbij moet pakken om het nummer over te typen. Deze tip legt uit hoe het werkt op je iPhone, iPad en Mac.

Als je tijdens het online shoppen wilt afrekenen met je creditcard, heb je twee mogelijkheden: Apple Pay op het web gebruiken of je creditcardgegevens invullen. Gebruik je geen Apple Pay of biedt de winkelier het niet aan dan kun je het jezelf gemakkelijker maken door je creditcardgegevens in iCloud Sleutelhanger op te slaan. Je hebt alle benodigde gegevens dan meteen bij de hand.

Creditcards opslaan in iCloud Sleutelhanger

Zoek je algemene informatie over gebruik van iCloud Sleutelhanger op de iPhone en iPad , dan hebben we die uiteraard ook.

Om voortaan creditcardinformatie op te slaan in iCloud Sleutelhanger neem je de volgende stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Safari > Vul automatisch in. Zet de schakelaar aan bij Creditcards.

De volgende keer als je in Safari op een website je creditcardinformatie invult, krijg je de mogelijkheid om dit automatisch op te slaan. Als je hiervoor kiest hoef je dit niet meer handmatig in te vullen.

Creditcard toevoegen en scannen met de iPhone-camera

Je kunt naar Instellingen > Safari > Vul automatisch in > Bewaarde creditcards gaan om een nieuwe creditcard handmatig toe te voegen.

Het leuke is dat je creditcards niet eens handmatig hoeft in te voeren op je iPhone. Met de iPhone-camera kun je namelijk ook de gegevens van de creditcard inscannen:

Ga volgens bovenstaande stappen naar Instellingen > Safari > Vul automatisch in > Bewaarde creditcards. Tik op de optie Voeg creditcard toe > Gebruik camera. De camera opent en er verschijnt een kader in beeld. Zorg dat je creditcard binnen het kader past en de iPhone zal het nummer en de geldigheid vanzelf herkennen. Je moet nu alleen nog je naam invullen en de creditcard een herkenbare naam geven.

Creditcards verwijderen uit iCloud Sleutelhanger

Wil je op een later moment een creditcard verwijderen uit iCloud Sleutelhanger, dan pak je dit als volgt aan:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Safari > Vul automatisch in > Bewaarde creditcards. Vul je pincode in of gebruik Touch ID of Face ID om toegang te krijgen tot de beveiligde info. Je ziet nu de lijst met creditcards, met de mogelijkheid om items te wissen door er overheen te vegen.

Creditcards beheren op de Mac

Je kunt iCloud Sleutelhanger ook op de Mac gebruiken. We leggen nu uit hoe je handmatig een creditcard toevoegt en verwijdert op de Mac.

Ga naar Safari op de Mac. Klik in de menubalk op Safari > Voorkeuren. Ga naar het tabblad Formulieren. Je ziet nu het item Creditcards in het lijstje staan. Het aangevinkte vakje geeft aan dat creditcardinformatie automatisch wordt ingevuld op webformulieren. Tik op Wijzig om te zien welke creditcards je hebt geregistreerd. Eventueel kun je een nieuwe creditcard handmatig toevoegen of een bestaande creditcard verwijderen.

Misschien heb je opgemerkt dat de functie in macOS Formulieren heet, terwijl dit in iOS Vul automatisch in heet.

Voorkomen dat Safari je creditcard automatisch invult

Hebben anderen toegang tot jouw iPhone of iPad, dan wil je misschien niet dat creditcardgegevens automatisch worden ingevuld. Je kunt dit ook uitschakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Safari > Vul automatisch in. Zet de schakelaar uit bij Creditcards.

Eventueel kun je ook aangeven dat Safari geen namen, wachtwoorden en andere contactinformatie meer mag invullen op formulieren.

Andere persoonlijke informatie opslaan

Je kunt niet alleen creditcardgegevens automatisch laten invullen door iCloud Sleutelhanger. Het werkt op dezelfde manier met andere persoonlijke informatie zoals naam, adres en woonplaats. Dit zijn gegevens die je vaak moet invullen als je een online bestelling plaatst, maar gelukkig kan Safari dit ook automatisch voor je doen.

Werkt dit niet automatisch, dan kun je dit forceren door je eigen gegevens aan te wijzen:

Ga naar de Instellingen-app op de iPhone of iPad Tik op Safari > Vul automatisch in. Tik op Mijn info en kies jezelf in de lijst met contactpersonen.

De volgende keer dat een formulier op een website om je gegevens vraagt, kun je die dus automatisch laten invullen.

Bekijk ook iCloud Sleutelhanger (Keychain): alles over wachtwoorden beheren op iOS en macOS iCloud Sleutelhanger (Keychain) is Apple's oplossing om wachtwoorden te beheren op de iPhone, iPad en Mac. Daarmee wordt het gemakkelijker om veilige, moeilijk te raden wachtwoorden te maken en te beheren. Via Safari kun je ze gemakkelijk invullen op webformulieren en in apps. In deze uitleg lees je alles over het gebruik van iCloud Sleutelhanger.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!