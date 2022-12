Ook in de keuken kunnen slimme apparaten goed van pas komen. In deze gids hebben we accessoires voor je slimme keuken voor je op een rijtje gezet. Welke mogen niet ontbreken in de keuken van je smart home?

Slimme keuken: beste smart home-accessoires in de keuken

Fabrikanten brengen steeds vaker slimme apparaten uit. Er waren al eens koffiezetapparaten met iPhone-app, maar inmiddels is wel gebleken dat niet alles even praktisch is. Daarom vind je in deze gids alleen accessoires waar je in de keuken iets aan hebt: van een vleesthermometer tot aan goede verlichting en een gezellig muziekje voor in je slimme keuken.

#1 Koffiezetapparaat: altijd een perfect bakkie

De Nespresso Prodigio was het eerste Nespresso-apparaat met appbediening. Via de app kun je zien hoeveel capsules je nog op voorraad hebt, of er onderhoud nodig is en je kunt de machine starten, waarbij je kunt kiezen uit drie verschillende kopgroottes. Maar dan moet je wel vooraf een beker en een koffiecapsule hebben geplaatst, want dat kan Nespresso nog niet automatiseren. Tegenwoordig is Nespresso afgestapt van het idee en maakt geen koffiemachines met app-koppeling meer. Je kunt wel bij andere aanbieders terecht, zoals de opvallende Goat Story Gina.

Dit is een van de meest stijlvolle koffiemakers die we konden vinden. Het is een apparaat om opschenkkoffie te maken, cold brew en immersion brew. De ingebouwde weegschaal zorgt ervoor dat alle hoeveelheden exact juist zijn. Ook kun je via de app alle tijden en temperaturen bijhouden. Dit werkt via een Bluetooth-verbinding. Wil je het helemaal luxe aanpakken, dan zijn er ook volautomatische espressomachines met appbesturing. Maar dan praten we wel over een heel andere prijsklasse.

Bekijken: Goat Story Gina

#2 Keukenweegschaal: je weet exact wat je eet

Apple verkocht ooit de slimme keukenweegschaal Drop, waarmee je via een iPad instructies kon aflezen. Deze is niet meer in de handel, maar er zijn wel andere slimme weegschalen met app zoals die van Sacoma en Fitage. Ze kosten vaak nog geen 20 euro en sturen de metingen meteen door naar een app op de telefoon. Het is misschien geen toeval dat deze weegschalen qua vormgeving erg op elkaar lijken.

Je kunt je afvragen of het wel handig is, zo’n keukenweegschaal met app. Vooral voor mensen die willen afvallen of aankomen is het erg handig, omdat je precies kunt bijhouden wat en hoeveel je binnenkrijgt. Je kunt producten toevoegen door de barcode te scannen of door in de uitgebreide voedingsdatabase in de app te kijken. Maaltijden sla je op in de app, zodat je precies kunt zien of je voldoende voedingsstoffen hebt binnengekregen. Er is ook een Companion-weegschaal van Moulinex met app, maar die is met een prijs van rond de 60 euro een stuk duurder.

Bekijken:

#3 Slimme oven: met baksensor

Wil je een oven die slim is, dan kun je kiezen voor het Home Connect-systeem van de Duitse fabrikant Bosch. Ook keukenapparatuur van sommige andere fabrikanten werkt hiermee samen, zoals Siemens en Gaggenau. Je kunt kiezen uit ovens, kookplaten, afzuigkappen, koelkasten en vriezers, vaatwassers, koffiemachines, wasmachines en drogers. Helaas werkt het niet met HomeKit, maar wel met Amazon Alexa, Samsung SmartThings en Google Home.

Zo’n slimme oven is voorzien van sensoren, zoals de Bosch PerfectBake-baksensor. Hiermee kun je via de Home Connect-app in de gaten houden wanneer het eten klaar is. De oven staat via wifi in verbinding met internet. In de app vind je ook recepten die je naar de slimme oven kunt sturen, om meteen de juiste instellingen te kiezen. Een kinderslot op de oven zorgt ervoor dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Een slimme oven kun je op afstand aan zetten, ook als je niet thuis bent. Je kunt op afstand kijken of ‘ie aan staat en de programma-instellingen wijzigen of de temperatuur aanpassen. De app stuurt een melding als het bakprogramma klaar is.

Bekijken: Slimme ovens

#4 Vleesthermometer: de juiste temperatuur

Iedereen weet dat een biefstukje pas echt sappig blijft als je streng op de juiste temperatuur let. Maar je wilt niet de hele tijd bij de barbecue of grill blijven hangen. Je wil een nog even tv kijken, een gesprekje aanknopen met je gasten of gewoon nog even relaxen. met een slimme thermometer lees je de kerntemperatuur van je gerecht af. Dat hoeft niet altijd vlees te zijn, het kan ook een quiche, lasagne of ander gerecht zijn. Je kunt gewoon op de bank zitten terwijl je aan het barbecuën bent of in de keuken een maaltijd bereidt.

De variant op de foto heet Meater en valt op door z’n mooie houten opbergkist. Je kunt meerdere Meater-thermometers tegelijk gebruiken, voor als je de temperatuur van al je gerechten in de gaten wilt houden. Let op of de thermometer die jij wil gebruiken ook geschikt is om in de oven te steken.

Bekijken: Meater-thermometer

#5 Slimme vaatwasser: aan en uit zetten

Zoek je een slimme vaatwasser, dan heb je de meeste keuze als je voor een Siemens of Bosch gaat. Maar ook andere merken hebben soms een ‘slim’ model met appbediening in het assortiment. Je kunt deze op afstand inschakelen en krijgt een seintje als de afwas klaar is.

Met de keuze van een merk ben je er echter nog niet, want je hebt volledig ingebouwde, half-ingebouwde en vrijstaande. Je kunt ook kiezen voor een extra smalle. En dan is er nog de kleur: wit en zilver zijn het meest gangbaar en voor een zwarte zul je wat meer moeite moeten doen. En let ook op het geluidsniveau, want die is per model heel verschillend. Wat de appbediening en de slimme functies betreft moet je er niet te veel van voorstellen. Je zult nog zelf de vaatwastablet erin moeten doen en de deur sluiten. En oh ja: je moet ze ook zelf in- en uitruimen.

Bekijken: Slimme vaatwassers

Slimme rookmelder: voor als er iets fout gaat

Er kan altijd iets fout gaan in de keuken, dus een rookmelder in de keuken is een veilig idee. Je hoeft de rookmelder niet direct in de keuken te hangen, maar als je de gewoonte hebt om vaak weg te lopen is het een nuttige toevoeging. Je krijgt meldingen op je telefoon als er iets mis gaat. Dat hoeft trouwens niet meteen te betekenen dat er brand is uitgebroken; sommige rookmelders geven je ook een seintje als het CO2-gehalte relatief hoog is. Dit kan reden zijn om even naar de keuken te lopen om te ventileren.

Wat rookmelders betreft is er keuze uit diverse merken, maar ze zijn niet allemaal slim en ze werken ook niet allemaal met HomeKit. De bekende Nest Protect is bijvoorbeeld niet zomaar met je HomeKit-huis te koppelen. Kies liever een rookmelder van Netatmo of Eve. Check ons uitgebreide overzicht met de beste rookmelders met HomeKit. Qua design maakt het weinig uit welke je kiest: alle rookmelders zien er nagenoeg hetzelfde uit.

Netatmo rookmelder 1 stuk 2 of 3 stuks

Bekijk ook De beste slimme rookmelders met HomeKit: deze helpen je uit de brand Wil je graag een slimme rookmelder, liefst met HomeKit? Er is tegenwoordig al behoorlijk wat keuze en in deze gids zetten we de beste rookmelder voor je op een rij.

#7 Slimme stekkers voor je huidige apparaten

Niet elk keukenapparaat is slim te maken. Heb je bijvoorbeeld een ventilator, waterkoker of een ander apparaat dat je op afstand wil bedienen, dan kun je er een slimme stekker tussen steken. Hou er wel rekening mee dat niet elk apparaat meteen aan springt als je de stroomtoevoer activeert. Bij veel apparaten moet je nog op een knopje drukken of verliezen hun instelling als ze van het stroom af zijn geweest.

Er is vast wel een apparaat in je keuken dat kan profiteren van een slimme stekker. Heb je meerdere, dan kun je ook een slim stekkerblok overwegen. Onze favorieten zijn de slimme stekkers van Philips en Eve, waarbij je ook meteen het energieverbruik kan afmeten. Bekijk ons overzicht van slimme stekkers om meer te weten.

De Philips Hue Smart Plug is bij diverse winkels verkrijgbaar:

Bekijk ook Slimme stekkers of stekkerdoos met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen. Ook zetten we de beste HomeKit stekkerdozen voor je op een rij.

#8 Verlichting: goed zicht tijdens het koken

Verlichting is in de keuken erg belangrijk. Zeker bij het koken wil je goed kunnen zien wat je doet en daarna wil je met prettige verlichting kunnen eten. Je hebt dus slimme verlichting nodig met helder wit licht en gedimd licht. Dat kan met vrijwel elke slimme lamp.

Wij vinden de slimme verlichting van Philips Hue de beste keuze, maar je zou ook kunnen kiezen voor goedkopere merken. Er zijn diverse kant-en-klare armaturen beschikbaar, in de varianten tafel-, plafond- en hanglamp. Heb je al armaturen, dan kun je er gewoon een andere lamp in draaien. Met een E27-fitting zit je meestal goed. Hou je meer van spotjes, dan kan dat ook. Een andere optie is om onder de keukenkastjes lichtstrips aan te brengen, zodat het lijkt alsof de keuken zweeft.

Binnen, standaard Binnen, gradient

Bekijk ook Alles over Philips Hue-lampen en -accessoires Philips Hue is slimme verlichting voor in huis die je met je iPhone of iPad kan bedienen. Wat kun je allemaal met Philips Hue, welke lampen zijn er en waar werkt het mee samen? In deze gids lees je alles wat je wil weten over Philips Hue.

Check ook ons overzicht met de beste lichtslangen en LED-strips met HomeKit. Wil je dat bij het binnenlopen van de keuken automatisch de lampen aan gaan, zodat je niet met vieze vingers op een lichtknopje hoeft te drukken? Dat kan met en bewegingssensor.

Bekijk ook Bewegingssensoren voor HomeKit: dit zijn de beste bewegingsmelders Wil je dat de lampen automatisch aan gaan als je binnenkomt? Kijk dan eens naar een bewegingssensor met HomeKit. Zo kun je allerlei acties automatiseren, afhankelijk van de vraag of er iemand in een kamer aanwezig is of langs de bewegingssensor loopt. Dit zijn de beste HomeKit-bewegingssensoren!

#9 Slimme Airfryer

Natuurlijk, ook de Airfryer moet eraan geloven. Een toegankelijke optie is de ActiFry van Tefal, die er in een slimme uitvoering is. Met de app vind je niet alleen recepten, maar wordt het apparaat ook automatisch uitgeschakeld als de tijd verstreken is. Je kan er van alles in bereiden, zoals friet, vlees en andere baksels. Hét merk op het gebied van Airfryers (Philips) heeft een uitgebreid assortiment die je kunt koppelen met de Nutriu-app.

Het Nederlandse keukenmerk Princess heeft ook een slimme airfryer op de markt gebracht, genaamd de Princes Smart Aerofryer. Als je bereiding klaar is, krijg je daar een melding van op je telefoon. Je kan daarnaast recepten inladen, dus je hebt er dan zelf bijna geen omkijken meer naar.

Bekijken: Slimme airfryers

#10 Speaker voor in de keuken

Wil je een lekker muziekje voor in de keuken, dan is er keuze genoeg. Kies bijvoorbeeld de Sonos One, die je ook kunt gebruiken voor spraakopdrachten. Een goedkopere optie is de IKEA Symfonisk boekenplankspeaker. Je kunt deze speaker zowel horizontaal als verticaal neerzetten. Ook levert IKEA een speciale montagekit om de speaker aan de muur te hangen. Dat geeft je veel flexibiliteit, waardoor je zelfs in een kleine keuken wel ruimte kunt maken.

De IKEA Symfonisk is samen met Sonos ontworpen. Dat geeft dus de kwaliteitsgarantie die je van Sonos kunt verwachten. De speaker werkt met AirPlay 2, maar biedt geen spraakfuncties zoals de Sonos One. Lees onze review van de IKEA Symfonisk boekenplankspeaker voor onze ervaringen. Hij kost rond de 100 euro.

Bekijk ook Deze AirPlay speakers en receivers zijn nu verkrijgbaar Met deze AirPlay 2 speakers kun je multiroom audio in je huis krijgen en met sommige kun je ook HomeKit-apparaten aansturen. Welke fabrikanten hebben AirPlay-speakers in hun assortiment en welke kun je dan het beste kiezen? Dat lees je in dit artikel!

Wil je een ander onderdeel van je huis slimmer maken? Check dan onze andere gidsen over je tv-kamer in je smart home of een heuse HomeKit-tuin. We hebben ook tips om je huishouden slimmer te maken.