Met de Woning-app op de Apple Watch bedien je al jouw HomeKit-apparaten vanaf je pols. In deze tip leggen we uit hoe je op een makkelijke manier de Woning-app op je Apple Watch gebruikt om zo al je HomeKit -apparaten en -accessoires te kunnen bedienen.

De Woning-app op je Apple Watch bedienen

Met de Woning-app op je Apple Watch kun je verschillende HomeKit-apparaten bedienen, van lampen tot slimme stopcontacten. Je kunt zo verschillende soorten apparaten makkelijk bedienen vanaf je pols. Voor een volledige lijst aan apparaten die je met HomeKit kunt bedienen, check je ons complete overzicht van HomeKit.

De Woning-app op de Apple Watch wordt gekenmerkt door een wit icoontje met een geel huisje erin. Bovenaan de app zie je de actuele status van apparaten. Reageert een van je apparaten niet, dan wordt dat daar weergeven. Onder deze melding vind je alle scènes voor jouw huis. Is een scène wit, dan is deze op dit moment geactiveerd. Een zwart veld betekent dat de scène nog niet geactiveerd is. Als laatste vind je onder je scènes al jouw apparaten op een rijtje, gesorteerd op apparaatsoort en de kamer waarin zij zich bevinden.



Wisselen tussen woningen op je Apple Watch

Heb je toegang tot meerdere huizen met HomeKit? Dan kun je gemakkelijk wisselen tussen deze woningen. Dit is hoe je van woning wisselt:

Open de Woning-app. Druk stevig op je scherm (met Force Touch). Kies de woning die je wil bedienen. Bevestig je keuze.

Bonustip: Je kunt complicaties toevoegen om nog sneller bij de Woning-app te komen. Dit zijn kleine widgets op de wijzerplaat van de Apple Watch. Lees in onze complicatie-gids hoe je dit doet. En wil je weten wat de beste complicaties zijn, dan hebben we die ook voor je op een rij gezet.

Zo bedien je HomeKit-apparaten vanaf je pols

In deze tip behandelen we een aantal veelvoorkomende HomeKit-apparaten. We laten zien hoe je ze in- en uitschakelt en op andere manieren bedient.

Slimme lampen, stopcontacten, deursloten en ventilatoren

De manier waarop je deze apparaten bedient is hetzelfde voor alle andere apparaten die slechts aan of uit kunnen. Deze apparaten hebben dus geen snelheid, vermogen of andere variabele. Om een apparaat aan of uit te zetten volg je deze stappen:

Open de Woning-app op je Apple Watch. Zoek het apparaat die je in- of uit wil schakelen. Tik op het veld van het apparaat.

Een uitgeschakeld apparaat wordt met een zwart veld aangeduid. Een wit veld betekent dat het apparaat aan staat.

Slimme verlichting

Heb je mooie slimme verlichting in huis, dan is dit ook te bedienen vanaf je pols. Je kunt naast de helderheid ook, indien je lamp het ondersteunt, de kleur aanpassen. Dit is hoe je dat doet:

Open de Woning-app op je Apple Watch. Zoek de lamp die je wil bedienen. Tik op de drie puntjes rechtsboven in het veld. Draai aan de Digital Crown om de helderheid nauwkeurig aan te passen. Veeg eventueel naar links om in een nieuw venster de kleur aan te passen.

Thermostaten

Ook thermostaten kunnen voorzien zijn van HomeKit. Je kunt gemakkelijk de doeltemperatuur aanpassen. Er is ook een manier om te zien of die doeltemperatuur al is bereikt. Dit is hoe je een HomeKit-thermostaat bedient vanaf je Apple Watch:

Open de Woning-app op je Apple Watch. Zoek je thermostaat. Tik op de drie puntjes rechtsboven in het veld. Draai aan de Digital Crown om de doeltemperatuur nauwkeurig in te stellen.

Heb je ook een airco-installatie gekoppeld aan je thermostaat, dan kun je ook naar links vegen om voor de airco te kiezen. Je kunt de thermostaat vanaf daar ook uitschakelen. Er is een manier om snel in de apparatenlijst te checken of de doeltemperatuur gehaald is. Dat zie je aan het bolletje met de temperatuur erin. Deze krijgt verschillende kleuren. Dit betekenen de kleuren:

Groen: doeltemperatuur bereikt

Oranje: verwarmen naar doeltemperatuur

Blauw: afkoelen naar doeltemperatuur (alleen met airco)

Je kunt het groene bolletje ook zien als een soort passieve modus. Heb je geen airco-installatie en wel een lagere doeltemperatuur, dan wordt het bolletje ook groen. Je Apple Watch geeft hiermee aan dat er niet wordt verwarmd.

Beveiligingscamera’s

Vanaf je Apple Watch kun je ook slimme beveiligingscamera’s in de gaten houden. Je kunt zelfs meeluisteren als je camera ook over een microfoon beschikt. Zo doe je dat:

Open de Woning-app op je Apple Watch. Zoek je beveiligingscamera. Tik op de videostream. Draai aan de Digital Crown om het volume aan te passen. Heb je een slimme deurbel met camera? Tik dan op het microfoontje om te praten via je deurbel.

We hopen dat je met deze tips nog makkelijker je slimme huis bedient met de Woning-app op je Apple Watch! Wist je dat je ook statusupdates over je huis kunt ontvangen op je Apple Watch, iPhone en iPad? Lees hier hoe je meldingen van HomeKit instelt.