Vakantiefoto-apps voor de iPhone

Jouw vakantiefoto’s zijn natuurlijk het leukst en het meest boeiend, maar je vrienden zitten niet altijd te wachten op een berg foto’s van plekken waar ze zelf niet geweest zijn. Je zult dus iets moeten doen om je foto’s wat op te leuken en interessanter te maken. Dat kan! Voeg meerdere foto’s samen tot een collage, zet er extra info op zoals temperatuur en plaatsnaam, of gebruik een filter waardoor het er allemaal dramatischer uit ziet. Ook handig: apps waarmee je de lucht iets blauwer kunt laten kleuren.

InstaWeather

Terwijl we vroeger nog zonnetjes tekenden op ansichtkaarten, zetten we nu een foto met het weerbericht op Instagram, Facebook en Twitter. Dat kan met de app InstaWeather.

De app biedt een premium mogelijkheid waarmee je toegang krijgt tot meer filters en opties. Ook heb je dan geen last van het watermerk rechts bovenin de foto. De app is ook handig om je locatie en de weerssituatie door te geven op je vakantieadres. Daarmee wrijf je de thuisblijvers wel lekker in hoe warm het is.

Phonto

Met Phonto bewerk je je foto’s en voeg je tekst toe aan de foto in elk gewenst lettertype. Zo kun je al je vrienden thuis laten meegenieten van de leukste vakantiefoto’s. Je kunt op die manier bijvoorbeeld het weer van je vakantiebestemming toevoegen. Ook kun je een filter toevoegen om de lucht blauwer te maken. Fake it until you make it!

Wanneer je eenmaal een filter hebt gekozen, kun je aan de slag met de tekst op de foto. Door twee keer op de foto te tikken kun je tekst toevoegen. Bij het lettertype kies je uit een flink grote collectie. Ook kun je twee verschillende lettertypes gebruiken door twee verschillende stukjes tekst toe te voegen. Je kunt je creativiteit de vrije loop laten om je vakantiefoto’s er op een leuke manier uit te laten zien.

Pixlr

Pixlr is een volledige fotobewerking-app die veel mogelijkheden biedt. Je kunt prachtige filters toevoegen, allerlei instellingen aanpassen, maar ook tekst toevoegen aan de foto’s en zelfs collages maken. De tekst kun je in allerlei lettertypes toevoegen. Er zitten meerdere lettertypes in de app, maar je kunt nog extra lettertypes toevoegen wanneer je meer variatie wil. Je foto’s kun je ook samenvoegen in een mooie collage Met Pixlr verander je je vakantiefoto’s in ware kunstwerken. Wanneer je tevreden bent over de foto kun je hem direct delen via social media of een bericht in Whatsapp of iMessage.

InShot

Instagram heeft ook een eigen app om collages te maken (Instagram Layout), maar die wordt al tijden niet meer bijgewerkt. Wij hebben betere ervaringen met een gespecialiseerde fotocollage-app, bijvoorbeeld InShot. Daarmee kun je ook video’s bijsnijden en andere bewerkingen doen, maar voor vakantiefoto’s is de collage-functie het meest interessant. Om te voorkomen dat je twintig foto’s moet sturen, waarbij mensen al na vijf foto’s afhaken, kun je ze beter combineren tot een compilatie.

Je tikt aan welke foto’s uit je camerarol je wilt combineren en bladert daarna door de verschillende layouts. Meer of minder foto’s, het kan allemaal. Ook kun je ze verschuiven, spiegelen of draaien. Je kunt randen toevoegen en kiezen voor rechte of afgeronde hoeken. Meer keuze? Dan bekijk je onze lijst met de beste fotocollage-apps.

Bekijk ook De beste fotocollage-apps voor iPhone en iPad Zet je foto's om naar mooie fotocollages en maak snel een combinatie van je vakantiefoto's en andere kiekjes. Met deze fotocollage-apps voor iPhone en iPad gaat het lukken en kost het weinig moeite.

Prisma

Als je een keer wat originelere vakantiefoto’s wilt sturen dan kun je de Prisma-app eens bekijken. De app legt geen standaardfilters over je foto, maar maakt van je foto’s echte kunst. Je foto wordt naar de servers van Prisma gestuurd voor een indrukwekkend filter. Je hebt hier wel een internetverbinding voor nodig.

Je hebt de keuze uit allerlei effecten, van mozaïek en potloodtekeningen tot strips en schilderijen. Wil je wat voorbeelden zien voordat je met Prisma aan de slag gaat? We hebben 25 toffe Prisma-foto’s op een rij gezet die je met de app kunt maken.

Meer leuke apps voor vakantiefoto’s

GoDaddy Studio: logomaker (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Standaard vakantiegroeten? Je kan natuurlijk ook zelf je eigen tekst of weerbericht doorgeven. Deze app (voorheen: Over) is daar een prachtige app voor. De app laat je teksten in allerlei vormen over je foto’s zetten.

, iOS 14.0+) - Standaard vakantiegroeten? Je kan natuurlijk ook zelf je eigen tekst of weerbericht doorgeven. Deze app (voorheen: Over) is daar een prachtige app voor. De app laat je teksten in allerlei vormen over je foto’s zetten. VSCO: Foto en Video Editor (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.0+) - De favoriet van veel fotografen. Geschikt om foto’s te maken, te bewerken en te delen. De app bevat eigenlijk alles wat je nodig hebt, inclusief dagboekfunctie.

+ , iOS 14.0+) - De favoriet van veel fotografen. Geschikt om foto’s te maken, te bewerken en te delen. De app bevat eigenlijk alles wat je nodig hebt, inclusief dagboekfunctie. Clictric - groepsfoto editor (€0,99, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Groepsfoto’s nemen op vakantie kan een lastige klus zijn. Met Snaptric zorg je dat je als fotograaf zelf ook op de foto te zien bent. Eindeloos foto’s schieten zodat niemand er met zijn ogen dicht op staat is met deze app niet langer nodig.

Foto Bewerken (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Een simpele fotobewerkings-app waarmee je eenvoudig een collage kunt maken of tekst toe kunt voegen aan je beste vakantiefoto’s. Ook een leuk filter toevoegen behoort tot de mogelijkheden van de app.

, iOS 12.0+) - Een simpele fotobewerkings-app waarmee je eenvoudig een collage kunt maken of tekst toe kunt voegen aan je beste vakantiefoto’s. Ook een leuk filter toevoegen behoort tot de mogelijkheden van de app. Rhonna Collage (€1,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Rhonna Collage zorgt ervoor dat je op een vrolijke manier je foto’s kunt bewerken en collages kunt maken.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial.