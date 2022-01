Smart home voor je badkamer

De afgelopen jaren zijn slimme accessoires voor thuis steeds populairder geworden. Wist je dat je ook de badkamer een mooie upgrade kan geven met accessoires? In deze gids lees je er alles over, van spiegels tot wasmachines. Ze zijn allemaal geschikt voor gebruik in natte ruimtes, zodat jouw badkamer écht slim wordt.

Slimme lampen in de badkamer: fel licht, of lekker ontspannen in bad

De meest voor de hand liggende accessoires zijn natuurlijk slimme lampen. Met de juiste verlichting kun je ‘s ochtends fijner wakker worden onder de douche. Ga je een keer in bad, dan kun je de verlichting dimmen en eventueel een andere kleur geven voor complete ontspanning. Je kunt kiezen voor slimme verlichting van Philips Hue, LiFX en andere merken. Ze zijn vaak goed te betalen en met een bewegingssensor hoef je in het donker ook niet meer op de tast naar een lichtknopje te zoeken.

Er zijn speciale spotjes die geschikt zijn voor de badkamer. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lampen van de Adore-lijn: die zijn geschikt voor vochtige ruimtes. Je kunt de spots zo draaien dat ze de juiste kant op wijzen. Je kunt zowel één, twee als drie spots tegelijk kopen op één montageplaat. Voor extra gemak krijg je er ook een afstandsbediening bij. Deze lampen krijgen stroom via een kroontje, dus geen gewoon stopcontact. Ben je niet zo handig met klussen, laat je dan helpen door iemand die er verstand van heeft.

De ronde spiegel met geïntegreerde verlichting maakt ook onderdeel uit van de Philips Hue Adore-lijn, maar is tegenwoordig wat moeilijker verkrijgbaar.

Bewegingssensoren

Als je de badkamer binnenloopt is het wel zo prettig als de lampen meteen aan gaan. Dat kun je regelen met een bewegingssensor. Het maakt niet uit of je naakt bent, want de sensor detecteert alleen beweging en neemt geen camerabeelden op. Een populaire optie is de Philips Hue Motion, maar je vindt ze ook van andere merken. Dergelijke bewegingssensoren zijn meestal niet waterdicht, maar zolang er geen direct contact met water is zul je geen problemen moeten ondervinden. Is de kans op contact met water te groot, ga dan voor een Philips Hue Outdoor. Deze is iets duurder, maar wel waterbestendig. Je kunt beide modellen eenvoudig aan de muur bevestigen.

Blijf op gewicht met een slimme weegschaal

Met een slimme weegschaal wordt je gewicht doorgestuurd naar de Gezondheid-app van Apple. Dat zorgt ervoor dat je eventuele veranderingen goed kunt bijhouden. Handig voor als je graag wil aankomen of afvallen.

Wij hebben een paar weegschalen voor je geselecteerd, want in een slimme badkamer mag deze niet ontbreken. Kies bijvoorbeeld de nieuwste Withings Body Scan-weegschaal die zelfs een ECG kan maken!

Slimme speakers: muzikaal ontwaken of tot rust komen

Eigenlijk zijn slimme speakers voor bijna elke ruimte in je huis geschikt. In de badkamer is het echter belangrijk dat de speaker waterbestendig is. De HomePod mini lijkt voor Apple-fans misschien de juiste oplossing, maar er zitten wat beperkingen aan. Ten eerste is er geen waterbestendigheid en ten tweede is hij nog altijd lastig verkrijgbaar. Een betere oplossing is de Sonos One.

De Sonos One is een compacte speaker en is met een beugel makkelijk in een hoekje bij het plafond op te hangen. Hij heeft stembediening, AirPlay 2-ondersteuning en natuurlijk een hoogwaardige geluidskwaliteit. Zorg wel dat het stopcontact goed is afgedicht tegen water. De Sonos One werkt op netstroom en heeft geen oplaadbare accu. Geen fan van spraakbediening? Dan kun je ook de Sonos ON SL nemen, zonder ingebouwde microfoon.

Omdat deze speaker AirPlay 2 ondersteunt kun je hem bedienen vanuit de Woning-app van Apple. Je kunt ook streamen zoals je dat naar een Apple TV zou doen. Ben je benieuwd naar onze ervaringen? Lees dan onze review van de Sonos One.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…

Nou, daarop hebben wij wel een antwoord. Je vraagt je misschien af hoe een spiegel nou slim kan zijn. Het gaat eigenlijk meer om de verlichting in de spiegel. Deze Philips Hue Adore-spiegel heeft licht ingebouwd. Hij kan zo’n 50.000 wittinten weergeven. Geen disco dus, maar wel goed licht om bijvoorbeeld je make-up te doen of om te scheren. De spiegel is 56 bij 56 centimeter groot (cirkelvormig). Net als de eerder genoemde spots gaat de stroomtoevoer via een kroontje.

Bekijken: Philips Hue Adore spiegel, o.a. verkrijgbaar bij Beaumotica

Vochtsensoren in een slimme badkamer

Met een vochtsensor kun je de luchtvochtigheid in je badkamer bijhouden. Dat kan handig zijn als de lucht na het douchen gauw weer op een normaal niveau moet zitten, of gewoon omdat je het interessant vindt om te weten. Je kunt dit meten met HomeKit-sensoren die ook de luchtkwaliteit kunnen meten en hebt dan de keuze uit Eve Room of de Netatmo Healthy Home Coach (beide met HomeKit). In de bijbehorende apps kun je de gegevens uitlezen in handige grafieken. De actuele metingen vind je ook in de Woning-app.

Ben je bang dat het bad overstroomt of de wasmachine lekkage veroorzaakt? Dan heb je een heel andere sensor nodig, namelijk een watersensor. Deze slaat alarm zodra er een bepaalde hoeveelheid water wordt gedetecteerd. Dat geeft je een gerust gevoel. Kies bijvoorbeeld de Eve Water Guard of de Fibaro Flood Sensor.

Slimme tandenborstel: hygiëne kan ook anders

In de slimme badkamer mogen we persoonlijke hygiëne natuurlijk niet vergeten. Met een slimme tandenborstel breng je in kaart hoe goed je poetst, en waar nog werk aan de winkel is. Je hebt daarbij keuze uit de tandenborstels van Oral-B en Philips Sonicare. Bij Oral-B vind je de meeste keuze, maar de borstels van Philips worden ook steeds slimmer.

Ook kleren maak je schoon met een slimme wasmachine

We zijn aangekomen bij het laatste onderdeel voor je slimme badkamer; de wasmachine. Hoewel niet iedereen ‘m in de badkamer heeft staan nemen we hem toch even mee. Met een slimme wasmachine weet je precies wanneer de was klaar is. Deze wasmachines zijn verbonden met internet, waardoor je ze ook op afstand kunt bedienen. Ligt de was al in de machine, dan kan het wasmiddel automatisch gedoseerd worden en kun je dus écht op afstand alles regelen. Je vindt ze in de winkel van LG, Samsung, Bosch, Miele, Siemens en AEG.

Wil je, naast de slimme badkamer, weten over alle andere kamers die je slim kunt maken? Lees onze andere gidsen dan ook!