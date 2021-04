Je hebt er vast wel eens over gelezen: de smart home-accessoires van Aqara. We schrijven er op iCulture regelmatig over omdat ze ondersteuning voor HomeKit bieden. Er is heel veel keuze en de prijs ligt relatief laag. Aqara wordt vaak in verband gebracht met de merken Xiaomi en Mijia. Hier lees je hoe het zit en of Aqara de moeite is.

Aqara werkt met HomeKit

Aqara is een zelfstandige producent van smart home-accessoires. Alles werkt samen via de Aqara-hub, die geschikt is voor HomeKit. Veel Aqara-producten zijn zelf ook HomeKit-geschikt, waardoor ze prima passen in het slimme huis van een Apple-gebruiker. Vanaf het voorjaar zijn de Aqara-producten officieel in Nederland verkrijgbaar en zijn ze een stuk gemakkelijker in huis te halen.

Waarom Aqara?

Er zijn eigenlijk twee redenen om voor Aqara te kiezen: de accessoires zijn goedkoop en er is erg veel keuze. Bovendien werken veel accessoires met HomeKit, waaronder de hub. Het ‘rommelige’ karakter van Aqara kan soms ook een voordeel zijn. Terwijl A-merken zoals Philips Hue elk halfjaar een nieuwe collectie uitbrengen, met producten die al lang in voorbereiding zijn en qua design op elkaar zijn afgestemd, is dat bij Xiaomi niet het geval. Het bedrijf kan spontaan iets nieuws aankondigen, in een compleet ander design dan eerdere producten. De meeste producten zijn wit, maar je kunt ook zwart aantreffen (bijvoorbeeld bij de M2 hub).

Aqara bestaat als merk sinds 2016 en is afgeleid van de Latijnse woorden “acutulus” (slim) en “ara” (thuis).

Verkrijgbaarheid Aqara-producten

Voorheen waren Aqara-producten moeilijk te vinden. Je moest via Chinese webshops zoals AliExpress bestellen en had dan te maken met lange levertijden en met producten die veelal op de Chinese markt waren gericht. De bijbehorende apps en handleidingen waren alleen in het Chinees beschikbaar en er werd verbinding gelegd met Chinese servers.

Sinds veel Chinese bedrijven de sprong naar Europa hebben gemaakt is dat een stuk verbeterd, met onder andere producten die met EU-stekker worden geleverd en samenwerken met een EU-hub. Voor Aqara-producten kon je tot nu toe terecht bij Cyberport, Conrad, Reichelt en MediaMarkt in Duitsland. Bij sommige online winkels in Nederland kom je Aqara ook wel tegen, maar het is nog steeds een beetje zoeken. Daar komt in het voorjaar van 2021 verandering in als Aqara uitbreidt in de Benelux.

Aqara en Xiaomi

Een veelvoorkomend misverstand is dat Aqara vaak wordt gezien als een dochtermerk van Xiaomi. Het bedrijf zelf ontkent dit echter stellig. We ontvingen naar aanleiding van eerdere artikelen over Aqara een mailtje, waarin staat dat Aqara toch echt een zelfstandig bedrijf is. Het achterliggende bedrijf is niet Xiaomi, maar Lumi United Technology Co. zoals te lezen is in het privacybeleid.

De verwarring is wel te begrijpen omdat in de Mi Store (van Xiaomi) vrijwel vergelijkbare producten te vinden zijn, maar dan van de merken Mi Home of Mijia. Het lijkt soms allemaal één pot nat, zeker omdat Chinese merken vaak meerdere submerken hebben en ad-hoc samenwerken met allerlei producenten.

Voorzover wij konden nagaan is Mijia wél een eigen merk van Xiaomi. Maar het loopt een beetje door elkaar: producten lijken soms sterk op elkaar, waarbij alleen het logo anders is. Bovendien kun je de Aqara-producten zowel toevoegen in de Mi Home-app als in de Aqara-app (en vaak ook andersom).



Zelf gebruiken we de Mi Home-app voor het aansturen van Aqara-producten.

Eén ding is echter zeker: als je de Aqara-producten goed wilt gebruiken moet je de Aqara-hub hebben, want die werkt met HomeKit. De hub werkt bovendien met Amazon Alexa, Google Assistent en Homey.



De Mi Home-app van Xiaomi, met daarin Aqara-producten.

Aqara of Mijia?

Zoals hierboven al duidelijk werd, kun je nogal wat merknamen tegenkomen als je aan de slag gaat met Aqara en andere partners van Xiaomi. Je vindt de producten onder de namen Xiaomi, Mijia, Mi Home, Mi Smart en combinaties hiervan, met daarnaast nog een aantal zelfstandige merken zoals Aqara.

Xiaomi brengt zelf ook smart home-producten uit onder de merknamen Mi en Mijia. Toen de producten van Aqara verschenen kregen die de voorkeur van veel Apple-gebruikers, omdat Aqara eerder klaar was met HomeKit-ondersteuning. Over het algemeen ben je beter af met producten die onder het Aqara-label worden verkocht, al kan het soms interessant zijn om voor een Mi Home- of Mijia-product te kiezen.

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat sommige producten van verschillende merken met elkaar samenwerken, maar dat geldt niet voor alles. De prijs kan ook sterk uiteen lopen.

De automatisch vertaalde teksten in Chinese webshops leiden er bovendien toe dat er steeds wisselende productnamen worden gehanteerd, waardoor niet altijd duidelijk is of het om hetzelfde product gaat. Zo troffen we de Xiaomi-lamp voor het nachtkastje bij Amazon aan onder de naam Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light, terwijl AliExpress de naam ‘Xiao Mi Mi Jia Bedlampje’ hanteert. Er staat eigenlijk gewoon ‘Xiaomi’ en ‘Mijia’ maar dan als losse woorden geschreven (wat in de Chinese schrijfwijze niet zo gek is, vanwege de schrijfwijze met losse karakters).

De bedrijven hanteren niet altijd unieke en uniforme productcodes, dus je moet goed kijken of je inderdaad de juiste uitvoering met HomeKit-ondersteuning te pakken hebt, bij voorkeur de EU-versie of de internationale versie. Soms is dit aan de naam te herkennen: zo is de Aqara M1S CN-hub bedoeld voor de Chinese markt en de Aqara M1S EU voor de Europese markt.



Links de originele Aqara Hub, in het midden de M1S hub en rechts de M2.

Aqara Hub: welke kiezen?

Om Aqara-producten te kunnen gebruiken heb je de Aqara Hub nodig, een Zigbee-basisstation die ook met 2,4GHz WiFi werkt. De hub regelt de verbinding met je Aqara-producten en kost ongeveer 50 euro. De originele Aqara Hub is opgevolgd door twee modellen: de M1S (wit) en de M2 (zwart). Daarnaast zou je de Aqara G2H-camera als hub kunnen gebruiken. Omdat dit wat minder gangbaar is, gaan we hier verder niet op in, ook omdat deze beperkter in functionaliteit is. Zo ontbreekt daar de alarmmodus.

De M1S- en M2-hub zijn qua functionaliteit verschillend, dus het is niet zo dat de M2 per definitie nieuwer of beter is. De witte M1S-hub doet bijvoorbeeld tevens dienst als nachtlampje, terwijl de zwarte M2-hub voorzien is van een RJ45-aansluiting voor Ethernet, waardoor hij zowel op de kabel als op WiFi kan werken. Verderop zie je een tabel met alle verschillen.

Ook qua uiterlijk is er duidelijk verschil. De Aqara M1S (wit) steek je rechtstreeks in het stopcontact met de ingebouwde stekker, terwijl je de Aqara M2 (zwart) met een kabeltje en losse adapter aansluit op het stopcontact. Kies je de Europese versie, dan heb je geen internationale adapter nodig. Goed om te weten: de Aqara M1S EU biedt nog geen ondersteuning voor Mi Home (van Xiaomi), maar er wordt nog wel aan gewerkt. Kies je voor de Aqara M2-hub, dan krijgt die helemaal geen ondersteuning voor het Xiaomi-ecosysteem. Deze hub zal dan ook niet zichtbaar zijn in de Mi Home-app. Verderop lees je meer over de Aqara-hubs, die een centrale rol spelen in dit smart home-systeem.

Beide gateways ondersteunen dezelfde Zigbee-apparaten, waaronder de Aqara-sensoren voor beweging, trilling, beweging en overstroming, raam/deursensor en schakelaars. Maar ook de Mi lichtsensor, slime knoppen en allerlei andere Mi-accessoires kun je ermee koppelen.

Op de originele hub kon je 32 accessoires aansluiten (die ‘child devices’ worden genoemd). Op de nieuwere modellen kun je dit uitbreiden tot 128 accessoires. Dat lukt echter alleen met een trucje: door voldoende Zigbee ‘repeater’-apparaten met een permanente stroomvoorziening neer te zetten, die op zichzelf weer als minihub fungeren en het Zigbee-netwerk verder uitbreiden. Elke repeater kan verbonden worden met 16 extra ‘child devices’. Dat systeem van hubs en repeaters is kenmerkend voor Zigbee. Zo werkt bijvoorbeeld Philips Hue ook.

Verder kun je meerdere Aqara-hubs met elkaar combineren in één huis. Zo hebben wij drie hubs in gebruik als alarmsysteem, zodat we op elke verdieping een geluid kunnen laten afgaan. Het beste is om te kiezen voor hubs van hetzelfde type. Je zou kunnen proberen om verschillende hubs te combineren, maar omdat ze niet allemaal ondersteuning voor Zigbee 3.0 en Bluetooth hebben kun je daarbij mogelijk tegen problemen aanlopen. We hebben dit scenario zelf nog niet kunnen testen.

Het bereik van de Aqara-hub is maximaal 50 meter, maar kan afnemen tot 20 meter als er veel tussenmuren en obstakels zijn.

Welke hub voor jou geschikt is, zie je in onderstaande tabel. De zwarte M2 is wat gemakkelijker om overal te plaatsen en heeft enkele functies die de witte M1S niet heeft. Plaats je de M1S echter laag bij de grond in een stopcontact, dan is deze weer erg gemakkelijk als nachtlampje. Zelf gebruiken we de M1S op deze manier, waarbij hij met een rode gloed ook meteen verklikt als er een raam of deur open staat. Staat de deur van de vriezer langere tijd open, dan gaat er bovendien een alarmgeluidje af. Omdat de speaker van de M1S luider is kun je deze gebruiken als alarmsysteem, als deurbelgeluid en dergelijke. Bij de M2 kan dat ook, maar het klinkt wat minder luid.

Aqara M1S hub Aqara M2 hub Kleur Wit Zwart Stroomvoorziening Geïntegreerde stekker Kabel met stekker Plaatsing Hangend in stopcontact Liggend op rubberen voetjes Extra toebehoren Niets MicroUSB-kabel en EU-stekker Aansluitingen Geen Ethernet (RJ45) Verbinding WiFi WiFi en Ethernet Bereik Niet bekend 20-50 meter, afhankelijk van omstandigheden ZigBee-ondersteuning 3.0 en 1.2 3.0 en 1.2 Bluetooth-ondersteuning Nee Ja, BLE Verlichting Lamp met wisselende kleuren (te gebruiken als nachtlampje of statusverklikker) Alleen klein statuslampje Luidspreker Krachtig geluid, ook te gebruiken als deurbel Minder krachtig geluid, vooral voor statusmeldingen Alarmsysteem Erg geschikt Iets minder geschikt (vanwege zwakkere speaker) Lichtsensor Ja, maakt onderscheid tussen dag en nacht en kan worden gebruikt in automatiseringen Nee Infrarood Nee Ja, kan apparaten bedienen die op infrarood werken zoals tv or airco Krijgt ondersteuning voor Mi Home-app Op termijn Nooit

Hoe weet je nu of een Aqara-hub HomeKit ondersteunt? Simpel: er staat een HomeKit-code op. Je kunt ook varianten van deze hubs tegenkomen die er sterk op lijken, maar geen Aqara-logo in het midden hebben. Die werken meestal niet met HomeKit. De hubs met Mijia-logo die je in de Mi Store aantreft (bijvoorbeeld die in Rotterdam) zijn niet geschikt.

Je voegt de Aqara-hub aanvankelijk toe aan de Aqara Home-app en krijgt de hub dan in de Woning-app te zien als drie verschillende apparaten: een hub voor je smart home, een lamp (voor gebruik als nachtlampje en verklikker over de status van andere apparaten) en een beveiligingssysteem (met alarmgeluid).

Toevoegen aan de Mi Home-app kan soms ook (afhankelijk van het model), maar je zult daarbij wel een keuze moeten maken. Het kan niet allebei. Begin je met Aqara, dan raden we aan om de Aqara-app te gebruiken, maar als je al een tijdje Mi Home-producten of smart home-producten van Xiaomi in gebruik hebt kun je ook de Mi Home-app blijven gebruiken. In beide gevallen zijn de hubs terug te vinden in HomeKit.

De installatie van de Aqara-hub is erg simpel:

Sluit de hub aan op het stopcontact. Download de Aqara Home-app. Open de app en tik op het plusje om de hub toe te voegen. Volg de stappen op het scherm. Voeg daarna al je andere Aqara-accessoires toe.

Aqara-producten: waarmee beginnen?

Met alleen een hub ben je er niet, je wilt ook smart home-producten gebruiken. Aqara heeft werkelijk alles in het assortiment, van lampen, slimme stekkers, gordijnsystemen, airco-bediening en diverse sensoren. Wat sensoren betreft heb je ook enorme keuze: je kunt temperatuur, luchtvochtigheid, beweging, trillingen en allerlei andere zaken meten en in je automatisering meenemen.

De producten werken met elkaar samen en zijn op elkaar af te stemmen. Zo gebruiken wij thuis de hub als alarmsysteem. Deze gaat automatisch uit bij aankomst thuis en schakelt in als we buiten bereik van de woning zijn. Je kunt dit doen op basis van geolocatie of met bewegingssensoren.

Als je begint zijn dit de producten die we aanraden om eens te proberen:

Aqara Hub (M1S of M2)

Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor: voor het aansturen van de verwarming, luchtbevochtiger, etc.

Raam- en deursensor: om te checken of er iets open staat

Bewegingssensor: voor het inschakelen van verlichting als je een kamer binnen komt

Slimme knop: voor het makkelijk activeren van scènes

Slimme stekker: voor het in- en uitschakelen van bijvoorbeeld een ventilator of koffiemachine

Daarnaast zijn er allerlei specifieke sensoren en accessoires, zoals een trillingssensor waarmee je kunt achterhalen of de wasmachine klaar is en een beveiligingscamera om je voordeur in de gaten te houden, de eerder genoemde Aqara G2H.

Voor wie is Aqara geschikt?

Hou je van gemak en duidelijkheid, dan is Aqara minder geschikt. Je zult je door een oerwoud aan merken en benamingen heen moeten werken om het juiste product te vinden. Tenminste, als je voor een dubbeltje op de eerste rang wilt zitten.

Steeds meer traditionele, Europese retailers verkopen Aqara en hebben de selectie al voor jou gedaan, waardoor het kiezen van het juiste product een stuk makkelijker wordt. Je betaalt dan vaak wel iets meer, dan wanneer je het bij een prijsknaller zoals AliExpress haalt.

Wil je echter je huis op een goedkope manier automatiseren en ben je bereid er wat tijd in te steken, dan is Aqara een bijna verslavend merk: je ontdekt steeds weer iets nieuws, het is allemaal erg goedkoop en de kwaliteit is goed. Hou er wel rekening mee dat niet alle Aqara-accessoires native geschikt zijn voor HomeKit. Bij deze producten staat er geen ‘Works with Apple HomeKit’ op de verpakking en staat er geen HomeKit-code op afgedrukt. Soms kun je ze wel werkend krijgen in je automatiseringen door bijvoorbeeld HomeBridge of Homey te gebruiken.

Samenwerking Aqara en andere systemen

Zoals al wel duidelijk is geworden werkt Aqara samen met HomeKit en vaak ook met Mi Home en Mijia-producten van Xiaomi. Verder is er ondersteuning voor Amazon Alexa-skills en werkt het samen met Google Assistent. Gebruik je het Nederlandse apparaat Homey om producten van allerlei merken aan elkaar te knopen, dan werkt het ook daarmee.



Een leuk accessoire: de Aqara Cube, die helaas niet native geschikt is voor HomeKit.

Uiteraard kun je Aqara combineren met alle denkbare accessoires en sensoren die met HomeKit werken, dus ook met Philips Hue en IKEA Tradfri. HomeKit is dan de verbindende schakel, waarmee je automatiseringen maakt voor producten van verschillende fabrikanten.

Als zich problemen voordoen met Aqara, dan heeft dat meestal te maken met het feit dat iets niet compatibel is met Mi Home (Xiaomi). Mocht je tegen problemen aanlopen, dan is er een Europese FAQ op de website van Aqara, die je helpt met bijvoorbeeld het koppelen van Zigbee-accessoires en het werkend krijgen van de hub.

Aqara en privacy

Een terecht punt van zorg bij smart home-producten is hoe het zit met privacy. Voorheen gebruikten veel mensen de Chinese variant van de Aqara-producten, die voor alle acties afhankelijk waren van een Chinese server. Mensen die de oude hub gebruikten met HomeBridge (voordat er officieel ondersteuning voor HomeKit was), zorgden er meestal voor dat de hub geen contact legde met Chinese servers (dit is in te stellen via de router). Voor doorsnee consumenten was dit te ingewikkeld.

Met de komst van EU-producten van Aqara is de situatie iets beter geregeld. Er is geen continu contact meer met Chinese servers nodig en er wordt meer rekening gehouden met Europese privacyregels. Dat Aqara de spullen in Europa mag verkopen, geeft je iets meer zekerheid dat ze aan de Europese regels en wetten zoals GDPR voldoen. Maar volledige zekerheid heb je niet, net als bij de goedkope producten die op het Tuya-platform werken.

Je kunt de Aqara-hubs ook in HomeKit-only modus gebruiken. Ze zijn dan beperkt qua automatiseringen (je kunt dan niet meer de automatiseringen uit de eigen app gebruiken, die veel uitgebreider zijn dan die van HomeKit), maar je weet zeker dat ze niet communiceren met de externe Aqara-servers.

Alternatieven voor Aqara

Is Aqara toch niets voor jou? Andere smart home-systemen die we op iCulture hebben besproken zijn onder andere: