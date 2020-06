Met een ledstrip of lichtslang kun je gemakkelijk meer sfeer in je huis brengen. In deze gids vertellen wij je over de beste lichtslangen en lightstrips voor binnenshuis en buiten. We geven daarbij voorrang aan ledstrips met HomeKit, omdat je die het makkelijkst met je Apple-apparatuur kunt aansturen. Ideaal voor wat sfeer, ongeacht het seizoen!

Ledstrips met HomeKit

Er zijn verschillende merken lichtstrips op de markt, soms met de mogelijkheid om verlengstukken te koppelen zodat je de lichtslang kunt uitbreiden tot meerdere meters. Veel lightstrips werken met HomeKit, maar als dat niet het geval is raden we aan om ieder geval erop te letten dat het samenwerkt met Philips Hue of een ander populair systeem. Eventueel zou je ervoor kunnen kiezen om een goedkope niet-slimme lichtslang aan te sluiten op een slimme stekker, zodat je het als nog op afstand kunt bedienen. Dat is ook ideaal als je je kerstboomverlichting wilt aansturen. De verschillende lichtslangen werken met vaak met een eigen app, maar dankzij de ondersteuning voor HomeKit kun je ze allemaal met Siri-commando’s en de Woning-app bedienen.





De beste lichtslang: Philips Hue Lightstrip Plus

De bekendste speler op het gebied van slimme verlichting is Philips Hue. Al jaren maakt het merk verschillende producten om je huis sfeervoller te maken met licht. De Philips Hue Lightstrip Plus (2 meter) heeft ondersteuning voor alle functies van het Hue-systeem. Je kunt de lichtslang ook synchroniseren met je muziek of games, voor extra plezier. Met een helderheid van 1600 lumen zit je wat verlichtingssterkte betreft wel goed. De basisuitvoering van deze lichtstrip is 2 meter. Hij is uit te breiden met verlengstukken van steeds 1 meter, tot een maximale totale lengte van 10 meter. Wil je juist iets korter, dan kun je de lichtslang op maat afknippen. Het is daarna overigens niet meer mogelijk om het later weer aan elkaar te plakken. Maar let op, want daar komt binnenkort verandering in! Een toekomstige versie van de Philips LightStrip wordt geleverd met koppelstukjes, om afgeknipte stukken later weer samen te voegen.

De Philips Hue Lightstrip is in verschillende uitvoeringen te koop. Let wel op dat je een Philips Hue Bridge nodig hebt om het maximale uit de lichtslangen te halen. Je vindt bij Philips Hue ook een speciale ledstrip voor buiten, die een lengte heeft van 2 of 5 meter.

Eve Light Strip

De Eve Light Strip is met 1800 lumen een behoorlijk felle lichtslang. Het is dus zeer geschikt voor meer dan alleen sfeerverlichting. Ook deze lichtstrip werkt met HomeKit en is op maat in te korten, maar let daarbij wel op dat je het afgeknipte deel niet meer kunt gebruiken. Om de Eve Light Strip te gebruiken heb je geen bridge nodig, dus je kunt hem zo koppelen met je netwerk.

Deze lichtslang is vooral handig als je echt een sterke lichtbron nodig hebt in huis. Voor een simpel sfeerlichtje ben je misschien beter af met een ander merk, zeker omdat de prijs van de Eve Light Strip relatief hoog ligt. Je kunt deze strip uitbreiden met 2 meter per setje.

Innr LightStrip indoor & outdoor

Met 4 meter is de Innr White and Color een behoorlijk lange lichtstrip, maar er zit ook een nadeel aan: hij is niet uit te breiden. Het is bovendien een lichtstrip die niet met HomeKit werkt, maar wel met Philips Hue. Je kunt deze lichtstrip koppelen met de hubs van Innr, Echo Plus, SmartThings en Philips Hue. Omdat veel iCulture-lezers al een paar Hue-lampen hebben willen we deze lichtslang daarom toch even noemen. Je kunt deze lichtslang overigens niet laten meekleuren met games en muziek. Daarvoor moet je echt een Hue-lamp hebben.

De Innr is ook te gebruiken met Homey (zie review), die we onlangs getest hebben. De helderheid van de strip ligt lager dan bij Philips Hue, namelijk 1000 lumen. Dat is alsnog meer dan voldoende als je gewoon een sfeerlichtje wil hebben als de visite op bezoek komt.

Wat de Innr Outdoor Flex Light betreft: die is verkrijgbaar in een lengte van 2 en 4 meter.

VOCOlinc LS2

De VOCOlinc LS2 is 2 meter lang en beschikt over een helderheid tot 500 lumen. Dat is goed genoeg voor wat sfeerlicht. In tegenstelling tot de vorige generatie, de LS1, is deze lichtstrip niet bedoeld om buitenshuis te gebruiken.

Het voordeel van de VOCOlinc LS2 is dat je geen bridge nodig hebt om de lichtslang te gebruiken. Je kunt hem met de bijbehorende app koppelen aan je Wi-Fi-netwerk.

De VOCOlinc LS2 van 2 meter is verkrijgbaar voor €35 op Amazon.

LIFX Z Ledstrip

De LIFX Z Ledstrip is een sterke speler. Met een lengte van 2 meter (uit te breiden per 1 meter) en een vermogen van 1400 lumen zit je bij deze lichtstrip met HomeKit goed. Wat een groot voordeel kan zijn ten opzichte van Philips Hue, is dat deze lichtstrips acht verschillende kleuren per meter kunnen laten zien terwijl je bij Hue voor één egale kleur voor de hele lichtstrip moet kiezen. Zo kun je de kleuren van je ledstrip precies op je inrichting afstemmen.

Een ander voordeel is dat je bij de LIFX Z geen bridge nodig hebt, net als bij alle andere LIFX-producten. Alles wat je nodig hebt zit in de strip.

Bekijk ook Alles over LIFX lampen: serieus alternatief voor Philips Hue? Ben je op zoek naar slimme lampen met HomeKit, dan is LIFX een optie. Je vindt ze in Nederland bij de Apple Store. Maar wat is LIFX eigenlijk en vormen deze lampen een écht alternatief voor Hue?

Koogeek Wi-Fi Smart Ledstrip

Deze lichtstrip met HomeKit van Koogeek is bedoeld om als sfeerlicht te gebruiken. Met een vermogen van 500 lumen valt de helderheid wat tegen als je verwacht had je kamer ermee te vullen met licht. Voor wat sfeer of een kleinere ruimte voldoet het prima. De lichtstrip is niet uitbreidbaar, maar je kunt hem wel (permanent) inkorten door te knippen. Niet zo uitgebreid als andere producten in deze gids dus. Daar staat echter wel een ander pluspunt tegenover, namelijk de prijs.

De Koogeek Wi-Fi Smart Ledstrip is te koop voor €38 bij Amazon en wordt gratis in Nederland bezorgd.

Eglo Connect White and Color

Als laatste optie in deze gids behandelen we de lichtstrip van Eglo. Deze ledstrip is 2 meter lang, maar helaas niet uitbreidbaar. Deze lichtslang heeft ondersteuning voor HomeKit en Google Assistent, zodat je hem altijd makkelijk kunt bedienen. De lichtopbrengst is 1200 lumen, wat zeker geschikt is als goede lichtbron. Een ander voordeel is dat je geen bridge nodig hebt, omdat je hem direct met HomeKit kunt verbinden. Wel zo handig!

De Eglo Connect White and Color is voor €80 te koop bij Coolblue.

Yeelight Light Strip Plus

De Xiaomi Yeelight Light Strip Plus werkt ook met HomeKit. Xiaomi brengt onder diverse merken HomeKit-accessoires op de markt en het kan even zoeken zijn wat met wat samenwerkt. De variant die we bij AliExpress aantroffen werkt met de Mijia Smart Home-app, de Yeelight app en de Mi Home-app, maar je kunt ook varianten tegenkomen die met andere apps uit het Xiaomi-concern werken. De lichtslang is gemaakt van PU en kan op maat worden geknipt. Te bedienen met Siri, Alexa en Google Assistent. De verbinding wordt gelegd via Wi-Fi en je hebt minimaal iOS 8.0 nodig, maar mogelijk heb je dan niet toegang tot alle functies. Kortom: zelf even puzzelen welke light strip je hebt en hoe je het werkend krijgt.

De Yeelight Light Strip Plus is verkrijgbaar bij Amazon en andere winkels. Let op dat je de juiste Yeelight lichtslang kiest, want er zijn vele varianten die soms met afwijkende stekker geleverd worden.

Wil je nog meer opties om je huis te voorzien van slimme verlichting? Lees dan onze speciale gids: Slimme verlichting voor thuis.

Bekijk ook Slimme verlichting: dit zijn je opties om je lampen slim te maken Wil je de verlichting in je huis slimmer maken? Er zijn tal van oplossingen om de lampen in huis te automatiseren en met je iPhone of iPad te bedienen. Wij zetten enkele mogelijkheden voor je op een rijtje, omdat het automatiseren van je verlichting een makkelijk en laagdrempelige manier is om met een smart home te beginnen.

Meer HomeKit-accessoires

Er zijn nog veel meer HomeKit-accessoires die in Nederland te koop zijn. Kijk eens naar deze overzichten:

https://www.iculture.nl/gids/homekit-kopen-nederland/