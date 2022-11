Tado: alles over deze slimme thermostaat en radiatorknoppen

Tado staat als aanbeveling in onze lijst met slimme thermostaten , omdat het de enige is die HomeKit, OpenTherm, modulerende ketels én losse radiatorknoppen ondersteunt. Maar is het iets voor jou? Dat lees je in deze gids over het assortiment van Tado. Je ontdekt hoe het samenwerkt met HomeKit om de temperatuur te regelen.

Tado maakt thermostaten en bijbehorende radiatorknoppen die met HomeKit samenwerken. Hiermee kun je de temperatuur voor je hele huis of per kamer regelen en daarmee kun je een hoop besparen op je energierekening. Voor sommige functies moet je extra betalen, maar hoe dat zit hebben we hieronder duidelijk uitgelegd.

Deze gids is redactioneel onafhankelijk tot stand gekomen en is niet gesponsord door de fabrikant. Je krijgt dus een eerlijk advies.

Waarmee werkt Tado?

De slimme accessoires van Tado werken met bijna elk type cv-ketel. In Europa zijn de meeste cv-ketels modulerend, wat inhoudt dat er op een slimme manier sprake is van ‘gas geven’ en ‘afremmen’. Als je de thermostaat één graad omhoog zet gaat een modulerende ketel niet op vol vermogen stoken, maar wordt op basis van slimme algoritmes gekeken hoe het best de gewenste temperatuur bereikt kan worden. De ketel zal niet abrupt afslaan zodra de gewenste temperatuur is bereikt, maar een modulerende ketel zal al op een eerder moment een tandje terugnemen. Dit bespaart energie en voorkomt dat de temperatuur te ver doorschiet.

De meeste cv-ketels in Europa ondersteunen het OpenTherm-protocol en Tado werkt daarmee samen. In de handleiding van je cv-ketel staat of er ondersteuning is voor OpenTherm. Er valt nog veel meer te zeggen over OpenTherm en modulerende systemen, de ondersteuning voor stads- en blokverwarming en dergelijke, maar dat valt buiten het bestek van dit artikel. Hier vind je meer informatie over de compatibiliteit.

Tado heeft ook radiatorknoppen, die op vrijwel iedere bestaande radiator aan te brengen zijn.

Plus- en minpunten:



+ Werkt met HomeKit

+ Werkt met OpenTherm

+ Werkt met radiatorknoppen

– Betalen voor extra functies

– Alleen in wit en zwart

– Draadloze versie is €30 duurder



Wil je liever geen Tado? Je kunt ook de HomeKit-geschikte thermostaten van Netatmo of Honeywell gebruiken. Meer hierover lees je in ons overzicht slimme thermostaten en radiatorknoppen.

Tado V3+ thermostaat

De V3+ thermostaat van Tado is een minimalistisch ontworpen kastje. Het is gemaakt van wit plastic en lijkt geen scherm te hebben. Pas als de thermostaat in gebruik is zie je de temperatuurwaarde verschijnen met lampjes achter het plastic. Verder zie je alleen twee knopjes om de temperatuur hoger of lager in te stellen. Alle instellingen regel je via de Tado-app of via de Woning-app van Apple. We raden aan om het nieuwste model te kiezen, de V3+. Daarnaast is er een draadloze variant beschikbaar, die 30 euro duurder is.

Je kunt deze thermostaat alleen bedraad gebruiken. Komt dat voor jou niet uit? Dan kun je wel de Tado Extensie Kit kopen.

Bij de V3+ krijg je ook een bridge die je bedraad aan je router moet koppelen. Zonder deze bridge werkt de thermostaat wel, maar dan kun je de app en HomeKit niet op afstand gebruiken. Tado is zelflerend en past zich aan jouw gedrag aan, zodat het klimaat is afgestemd op jouw voorkeuren. Je krijgt ook rapportages en aanbevelingen.

V3+ Bedraad V3+ Draadloos Knoppen Sensor

Lees meer over de slimme thermostaten van Tado en andere merken in onze gids.

Bekijk ook Thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit: dit zijn je opties Het weer wisselt met de seizoenen, dus een slimme thermostaat die je op afstand kan besturen is wel zo handig. Het liefst met HomeKit natuurlijk, zodat alles naadloos samenwerkt. Met deze thermostaten en radiatorknoppen voor HomeKit regel je het slimmer en bespaar je energie.

Betaalde Tado-functies: Auto-Assist en meer

Staat er een raampje open? Dan zal de V3+ de doeltemperatuur automatisch een paar graden lager instellen om energie te besparen. Beter voor het milieu, en natuurlijk voor je portemonnee. Deze functie maakt deel uit van Auto-Assist en vereist een abonnement van €2,99 per maand of €24,99 per jaar. Dit abonnement is niet verplicht. Je kunt de Tado-thermostaat ook zonder deze betaalde extra’s gebruiken, maar dan zul je handmatig de aanpassingen moeten doen.

Vanaf najaar 2020 biedt Tado ook de optie Care & Protect voor betalende gebruikers. Je krijgt dan pro-actief meldingen wanneer er ongebruikelijk gedrag door de ketel wordt gedetecteerd. Verder krijg je advies hoe je je probleem zelf kunt oplossen en wie je eventueel zou kunnen inroepen voor hulp.

De functies Open Raam Detectie en Geolocatie werken geautomatiseerd bij mensen die €2,99 per maand betalen. Doe je dat niet, dan werken deze functies alleen op basis van pushberichten en zul je het handmatig moeten regelen. Aansturen via HomeKit en andere smart home-functies werken gewoon, ook voor gebruikers van de gratis variant. HomeKit biedt zelf ook de mogelijkheid om automatisch op basis van geolocatie bepaalde functies aan te sturen, dus mogelijk heb je de Auto-Assist niet nodig om voor elkaar te krijgen wat jij wilt. Check dus even zelf voordat je besluit om Auto-Assist af te sluiten. Je kunt het overigens op elk moment weer opzeggen.

Heb je het betaalde Tado-abonnement nodig?

Zoals je in de tabel kunt zien mis je bij het gratis abonnement maar twee functies: Care & Protect en Energy IQ. Deze zijn niet strikt noodzakelijk om plezier te hebben van je thermostaat en wat ons betreft kun je dan ook prima uit de voeten met de gratis versie.

Wat je ook mist als niet-betalende gebruiker zijn automatiseringen op basis van geolocatie en open raam-detectie. Dit biedt extra gemak, maar ook zonder de automatiseringen is goed te leven. Je krijgt dan een melding dat de laatste persoon het huis heeft verlaten en kunt dan de verwarming lager zetten. Staat er een raam open, dan krijg je een melding en kunt bijvoorbeeld de verwarming omlaag zetten of op de fiets springen om terug naar huis te gaan.

Tado slimme radiatorknop

Wil je helemaal de baas zijn over de temperatuur bij jou thuis? Dan kun je ook slimme radiatorknoppen toevoegen. Deze hebben hun eigen temperatuursensor en kunnen dus per kamer meten of de gewenste temperatuur is bereikt, of nog lang niet. Ook de radiatorknoppen hebben hun eigen sensor om te detecteren of er een raam is geopend. De knoppen werken op AA-batterijen, dus af en toe zul je deze moeten vervangen. Een voordeel van per kamer de temperatuur regelen is dat die kamers sneller verwarmen. Je hoeft immers niet álle kamers tegelijk te verwarmen. Zo kun je de logeerkamer op een lagere temperatuur instellen.

Belangrijk om te weten dat je er niet bent met een losse radiatorknop. Je kunt met een radiatorknop niet je cv-ketel aansturen, maar alleen de temperatuur in één afzonderlijke kamer regelen. Je zult dus alsnog je thermostaat moeten vervangen als je de verwarming in je hele huis wilt aansturen.

Tado beweert dat de radiatorknop op vrijwel alle radiatoren te bevestigen is. Je kunt de installatie zelf uitvoeren, zonder dat er water gaat lekken tijdens het monteren. Let wel op dat je de eerder genoemde bridge hebt verbonden met je router. Dit is namelijk de manier waarop de thermostaat met de radiatorknoppen communiceert. Er is geen onderling netwerk.

De radiatorknoppen van Tado zijn in verschillende pakketten te koop. Je kunt één losse kopen, of een setje van meerdere knoppen. Per winkel kan het aanbod verschillen.

Tado aircobediening

Tado maakt niet alleen een slimme thermostaat met radiatorknoppen, maar heeft ook een slimme aircobediening. Daarmee regel je op ongeveer dezelfde manier het aansturen van je airco, maar in dit geval om te verkoelen. Lees er alles over in onze review Tado Slimme Aircobediening V3+.

Verschil tussen Tado V3+ en V1/V2/V3

Zoals gezegd raden we aan om de Tado V3+ aan te schaffen. Deze wordt geleverd met de V3+ app, die sinds het najaar van 2018 beschikbaar is. Hierin heb je extra skills beschikbaar zoals Klimaatcomfort en Auto-Assist (betaald). Er is eventueel een upgrade beschikbaar als je nog de oude versie hebt. Informeer bij de fabrikant naar de mogelijkheden.

Meer thermostaten met HomeKit

Bekijk ook ons overzicht met slimme airco-bediening met HomeKit en meer:

Bekijk ook Airco's en ventilators met iPhone-bediening: dit zijn je opties Met een ventilator of airconditioner in huis zorg je ervoor dat het bij warm weer binnen lekker koel is. Er zijn ook airco's en ventilators die je met je iPhone kan bedienen. We hebben de mogelijkheden in deze gids voor je op een rij gezet.

Wil je meer weten over alle mogelijkheden met HomeKit? Check dan hier wat er te koop is op het gebied van HomeKit-producten in Nederland.

Bekijk ook HomeKit-producten kopen in Nederland: dit is er verkrijgbaar Welke HomeKit-accessoires kun je allemaal kopen in Nederland? In dit artikel zetten we een greep van de HomeKit-accessoires in Nederland op een rijtje, overzichtelijk gesorteerd per categorie. Bekijk hier de lijst!