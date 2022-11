Netatmo is een populair merk voor HomeKit-accessoires. Van rookmelder tot sensor, thermostaat of weerstation: er zijn heel wat Netatmo-accessoires die voor Apple-gebruikers geschikt zijn.

Alles over Netatmo-accessoires met HomeKit

Netatmo is een Frans bedrijf, dat allerlei smart home-accessoires maakt. Het is onderdeel van de Franse industriële groep Legrand dat elektrische installaties maakt. De accessoires van Netatmo zijn echter voor consumenten bedoeld en werken vrijwel altijd met HomeKit. Van veel accessoires hebben wij ook een review geschreven.

Wat is Netatmo?

Netatmo is een bekende Franse fabrikant van smart home-accessoires. Het mooie is dat de meeste accessoires geschikt zijn voor HomeKit, zoals de diverse sensoren en de thermostaat. Daarnaast heeft Netatmo dankzij moederbedrijf Legrand allerlei aanvullende producten. Je kunt bijvoorbeeld je VELUX dakraam en rolgordijn op afstand bedienen, dankzij een koppeling met Netatmo. Legrand is ook eigenaar van het merk Bticino, dat voornamelijk in Italië actief is.

Dankzij de HomeKit-ondersteuning kun je bijna alle producten besturen met Siri en de Woning-app, maar je kunt ook andere HomeKit-apps gebruiken, waaronder de eigen Netatmo-app.

Netatmo-producten: dit is er te koop

Netatmo brengt een breed aanbod van accessoires op de markt, die je kunt onderverdelen in de volgende categorieën:

Luchtkwaliteit meten met Netatmo

Voor het in de gaten houden van je binnenklimaat heeft Netatmo meerdere oplossingen. De Healthy Home Coach is een apparaat met meerdere sensoren waarmee je het binnenklimaat in de gaten kunt houden. Het is een van de vele HomeKit-sensoren waarmee je de luchtkwaliteit kunt meten. Het apparaat ziet eruit als een rosegouden cilinder en bevat onder andere een CO2-meter met een bereik van 0 tot 5.000 ppm. Het apparaat kijkt ook naar de luchtvochtigheid en het geluidsniveau. In onze Netatmo Healthy Home Coach review lees je meer over onze ervaringen.

Daarnaast heeft Netatmo een slimme rookmelder en een slimme koolmonoxidemelder, beide met ondersteuning voor HomeKit. Lees ook onze Netatmo rookmelder review en onze Netatmo CO-melder review.

Netatmo beveiliging en alarm

Netatmo heeft meerdere producten om je huis in de gaten te houden. Zo zijn er bewakingscamera’s voor binnen en buiten, een videodeurbel, raam- en deursensoren en een sirene. Je kunt ook een compleet alarmsysteem kopen voor rond de 300 euro. Deze bestaat uit een beveiligingscamera, drie raam- en deursensoren en een sirene.

De Netatmo Presence-camera is bedoeld voor buitenshuis en bevat een flinke schijnwerper (floodlight), die je op afstand kunt bedienen via de app. Je hoeft niet te betalen voor clouddiensten, want je kunt de beelden ook op een microSD-kaart of op Dropbox opslaan. Deze camera is verkrijgbaar in zwart en wit en herkent mensen, dieren en auto’s, waardoor je niet telkens meldingen ontvangt als de kat van de buren in beeld is.

De camera voor binnenshuis heet Netatmo Welcome. In onze lijst met HomeKit-camera’s raden we deze aan, omdat dit de beste en meest veelzijdige HomeKit-camera, met ondersteuning voor Secure Video en gezichtsherkenning.

Je kunt de camera’s uitbreiden met een sirene, die een hard geluid produceert als er onraad is. Zo kun je een compleet beveiligingssysteem bouwen. Om te weten of er iemand via een raam of deur is binnengeslopen heeft Netatmo speciale sensoren. Daarnaast heeft Netatmo een videodeurbel, die een camera met gezichtsherkenning combineert met een deurbel. Deze krijgt geen HomeKit Secure Video; terwijl de andere beveiligingscamera’s van Netatmo dit wel hebben.

Energieproducten van Netatmo

Netatmo heeft ook diverse producten om je huis op te warmen. De thermostaten zijn ontworpen door Philippe Starck en moeten maar net in je interieur passen. De normale thermostaat heeft een oranje rand, terwijl er ook een modulerende thermostaat van Netatmo is met groene rand. Deze heeft grotendeels dezelfde functies, maar dan met de toevoeging van het modulerende systeem en de ondersteuning voor OpenTherm. De thermostaten kun je aanvullen met radiatorknoppen, zodat je per kamer de verwarming kunt regelen.

Je kunt vanaf je iPhone of iPad de verwarming bedienen, vanuit je bed of vanaf de andere kant van de wereld. De Auto Adapt-functie van Netatmo berekent wanneer de verwarming ingeschakeld moet worden, zodat jij in een behaaglijk huis binnenstapt op het moment dat je thuis komt. Daarbij wordt rekening gehouden met je leefpatroon. Elke maand krijg je een rapport met schatting van je energiebesparing en je ziet ook het verbruik van voorgaande maanden. De radiatorknoppen van Netatmo hebben open raam-detectie als gratis functie, terwijl dit bij concurrent Tado geld kost.

Weeraccessoires van Netatmo

Het weer in de gaten houden doe je gemakkelijk met Netatmo. Dit merk heeft als een van de weinige smart home-aanbieders een weerstation voor buiten, binnenmodule voor het weerstation en een regen- en windmeter. Die laatstgenoemde zijn niet HomeKit-geschikt, aangezien dit nog geen erkende productcategorie in HomeKit is. Maar aangevuld met sensoren kun je wel op basis van gemeten waarden bijvoorbeeld je thermostaat aansturen of je (Velux-)raam openen. Dankzij deze weerstations heeft Netatmo het grootste weerstationnetwerk ter wereld kunnen opbouwen, zodat je precies kunt zien hoe warm het elders op de aardbol is.

Netatmo deurslot (verwacht)

Netatmo kondigde in 2020 een slim deurslot met HomeKit en NFC aan. We verwachten dat dit slot in 2023 op de markt komt, na een lange testfase die in de zomer van 2022 plaatvondt. Het slot werkt met alle deuren met een Europese cilinder en wordt geleverd met een setje NFC-sleutels. Openmaken met een app is ook mogelijk. Zoek je een alternatief, bekijk dan ons overzicht van slimme deursloten met HomeKit.

Velux en overige Netatmo-producten

Heb je een schuin dakraam met een Velux-kantelraam? Dan kun je deze bedienen met HomeKit! Dit geldt zowel voor de kantelramen zelf als voor de rolgordijnen die je op maat kunt bijbestellen, in elke gewenste kleur stof. De samenwerking met HomeKit is mogelijk dankzij een integratie met Netatmo. Je kunt ook bedienen Siri, met de Velux Active-app of met een fysieke knop.

Aan de hand van sensordata over het weer en het klimaat in huis kan het dakraam worden geopend en gaan de rolgordijnen open of dicht. Gaat de luchtkwaliteit omlaag of is het CO2-niveau te hoog, dan gaan automatisch de ramen open op basis van zelf ingestelde regels. Zonnecellen zorgen ervoor dat je geen stroomdraad hoeft aan te leggen. Meer info vind je hier.

Netatmo biedt via moederbedrijf Legrand bovendien allerlei zakelijke oplossingen voor IoT.

Netatmo met Thread en Matter

Netatmo gaat gaandeweg de producten geschikt maken voor Thread en Matter, de smart home-standaarden waarmee je apparaten beter met elkaar gaan samenwerken. Ook kun je je devices dan via meerdere smart home-platformen bedienen. Het eerste product is een Slimme beveiligingssensor voor Thread en Matter, die in de loop van 2023 verschijnt. Aankondingen over andere producten zullen gaandeweg volgen. In onze Matter FAQ lees je welke plannen de verschillende fabrikanten hebben.

Netatmo-apps

Netatmo heeft meerdere iPhone-apps, gericht op het toepassingsgebied. Zo is er een speciale app Healthy Home Coach, waarmee je je binnenklimaat in de gaten kunt houden. Voor de thermostaten is er Netatmo Energy en voor de beveiligingscamera’s en sirenes is er Home + Security. Het moederbedrijf heeft ook een app met de naam Home + Control waarmee je slimme apparaten van de merken Netatmo, Legrand en Bticino kunt aansturen. Meestal zul je voldoende hebben aan de Energy- en Security-app.

