Robotstofzuigers zijn nog steeds geen ondersteunde productcategorie in HomeKit. Maar Apple is niet de enige: ook Google en Amazon worstelen met stofzuigers.

Deze week is er dubbel nieuws voor liefhebbers van stofzuigen (en wie is dat niet?). SwitchBot heeft Matter-ondersteuning voor de stofzuigers K10+ en S10 toegevoegd en bij Dyson kan je met een smartphone-app zien welke delen van de vloer je al schoongemaakt hebt. Wie het liefst niet zelf met een stofzuiger het huis door gaat, kan al jarenlang een robotstofzuiger kopen. De afgelopen jaren is het aantal merken in rap tempo toegenomen. Naast bekende namen als iRobot, Dyson en Samsung zijn er innovatieve nieuwkomers: grote kans dat je tien jaar geleden nog nooit van Roborock, Narwal, Ecovacs, Eufy, Migo of Dreame had gehoord.

Stofzuigers met Matter: de redding?

Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn nog maar moeilijk met smart home-systemen zoals Apple HomeKit, Google Home of Amazon Alexa aan te sturen. Robotstofzuigers zijn ingewikkelde apparaten met veel verschillende functies, waardoor de automatiseringen niet zo gemakkelijk over te nemen zijn door een extern protocol. Bij andere smart home-accessoires is er vaak sprake van simpele keuzes: aan/uit bij een lamp en open/dicht bij een deurslot. Dit is wellicht ook de reden dat het allemaal zo lang duurt en dat je aangewezen bent op de app van de fabrikant.

Ondersteuning voor Matter zou dat kunnen verbeteren. Met Matter kun je (in theorie) met je favoriete smart home-platform alles regelen. Je kunt de stofzuiger starten en stoppen, de manier van schoonmaken kiezen (zuigen of dweilen), meldingen ontvangen als het apparaat is vastgelopen, de stofzuiger gericht naar een bepaalde kamer sturen en op de hoogte blijven van de voortgang. Het enige wat Matter nog niet kan, is ondersteuning voor plattegronden van je huis. Je zult daarvoor nog steeds de app van de fabrikant moeten gebruiken.

Sinds Matter 1.2 met support voor robotstofzuigers een halfjaar geleden werd ingevoerd, is het wachten op de eerste stofzuigers die er geschikt voor zijn. De keuze is niet erg groot:

SwitchBot K10+ en S10

Migo Ascender (Kickstarter-project, nog niet verkrijgbaar)

Roborock S8 Max Ultra V (vanaf april 2024)

Ecovacs Deebot X2 Combo (US-only, nog niet in Nederland)

Een opvallende nieuwkomer: de Migo Ascender kan traplopen (en heeft Matter).

Matter is niet genoeg

Maar zelfs als fabrikanten van robotstofzuigers massaal Matter-ondersteuning gaan aanbieden, is dat nog niet de oplossing. De smart home-platformen kunnen het niet aan. Apple HomeKit viert dit jaar het 10-jarig jubileum, maar werkt nog niet met robotstofzuigers. Ook de andere platformen bieden nog geen ondersteuning voor stofzuigers via Matter. Amazon is van plan nog dit jaar ondersteuning voor Matter-stofzuigers toe te voegen en Google is er al mee bezig, maar waarschuwt dat het veel tijd kost. Bij Apple blijft het zoals gebruikelijk stil.

Waarom Matter voor HomeKit zinvol kan zijn

Over het algemeen heb je als HomeKit-gebruiker maar beperkt profijt van Matter-ondersteuning. Je kunt je bestaande Eve- en Philips Hue-accessoires overzetten naar Matter, maar die waren al prima via HomeKit aan te sturen, dus daarmee verandert er in feite niets. Het is iets anders bij accessoires die nog geen HomeKit-ondersteuning hebben, zoals de Google Nest-thermostaat. Die kun je na het installeren van de benodigde updates opeens wél vanuit HomeKit aansturen en dat is superhandig. Dit is mogelijk omdat thermostaten een goedgekeurde productcategorie in HomeKit zijn. Bij robotstofzuigers is dat nog niet het geval en moet je terugvallen op workarounds met Siri Shortcuts.

SwitchBot heeft nu een slimme oplossing gevonden door een schakelaar in de Woning-app te tonen, waarmee je je stofzuiger kunt starten en stoppen. Alle andere functies die je met Matter kunt aansturen (zoals wisselen tussen stofzuigen en dweilen) of meenemen in je automatiseringen en scènes, zijn vanuit HomeKit niet te regelen.

Het is dan ook uitzonderlijk dat Matter in dit geval voorloopt op de al bestaande smart home-platformen. Helaas weten we niet of achter de schermen wel aan HomeKit-ondersteuning voor robotstofzuigers wordt gewerkt.