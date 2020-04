Nanoleaf is een fabrikant van slimme lichtpanelen, die je aan de wand kunt plakken. De lichtpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder driehoeken, vierkanten en zeshoeken. In deze gids zie je welke producten er verkrijgbaar zijn en wat kun je ermee?

Wat zijn Nanoleaf lichtpanelen?

Nanoleaf maakt lichtpanelen die je met je iPhone kunt aansturen. Ze werken met HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Siri en IFTTT. Kun je lichtpatronen zien op basis van de muziek met een losse of ingebouwde muziekmodule. Voor het bedienen van de lampen heb je meerdere mogelijkheden, waaronder Nanoleaf’s eigen Remote. De mogelijkheden zijn eindeloos en in deze gids zetten we ze op een rijtje.

Nanoleaf Light Panels: driehoekige lichtpanelen

De driehoekige Nanoleaf Light Panels stonden voorheen bekend onder de naam ‘Aurora’. Ze zijn al behoorlijke tijd verkrijgbaar in startpakketten met 9 stuks en uitbreidingen met 3 of meer panelen. Je kunt elk denkbaar patroon maken: in de bijbehorende app maak je een design, afgestemd op het aantal tegels dat je hebt gekocht. De app geeft hier ook suggesties voor: vul in dat je 9 panelen hebt en je ziet meteen voorbeelden van mogelijke patronen. Met augmented reality krijg je te zien hoe het op jouw muur eruit ziet.

Vervolgens kun je ze met sjablonen op de muur plakken. Er zitten bevestigingsstukjes bij om de tegels aan elkaar te koppelen, die eruit zien als kleine simkaartjes. Eén paneel is met het stopcontact verbonden.

Het installeren is eenvoudig, dankzij de meegeleverde plakstrips. Maar heb je een muur van pleisterwerk of behang, dan is het goed om te weten dat je ze niet zomaar kunt verplaatsen. De panelen zijn niet zo gemakkelijk meer los te halen en als je ze agressief lostrekt, blijft er een gat in je muur achter. Je kunt ze ook met schroeven vastmaken op een houten muur. Lees onze Nanoleaf Aurora review om te lezen over onze ervaringen met het bevestigen aan de muur en het gebruik in combinatie met HomeKit.

In de app vind je diverse lichtpatronen, die bijvoorbeeld een haardvuur imiteren. Heb je de eerste generatie Nanoleaf Aurora gekocht, dan kun je de Aurora Rhythm muziekmodule los erbij aanschaffen. In latere versies zit dit al meegeleverd. De panelen kunnen aan alle kanten worden gekoppeld, zodat je echt een patroon naar smaak kunt maken. Maar pas op, want de spectaculaire patronen op de foto’s van Nanoleaf vereisen zoveel tegels, dat het een dure grap wordt.

Een starterkit met 9 panelen van Nanoleaf Light Panels kost rond de 190 euro.

Nanoleaf Canvas: vierkante lichtpanelen

Heb je liever vierkante panelen, dan is er de Nanoleaf Canvas. Dit zijn slimme RGBW LED-panelen met aanraakbediening. Je kunt tot 500 stuks aansluiten voor een spectaculair (maar prijzig) effect, maar je zult wel voor elke 25 stuks een eigen stroombron moeten hebben. Deze lichtpanelen zijn interactiever en zijn volledig lichtgevend. Je ziet echter wel een soort plus-vormpje in het midden, wat ze minder strak maakt.

Net als de driehoekige lichtpanelen zijn ze modulair en in vrijwel elk patroon te plakken. Ze zijn licht genoeg om aan het plafond te plakken, ook weer met de meegeleverde 3M plakstrips. In het standaardpakket vind je 9 panelen, die je metpakketten van 4 stuks verder kunt uitbreiden. Eventueel kun je beginnen met een paar tegels en dit later verder uitbreiden.

Er zitten knoppen in de Canvas-panelen, waarmee je de kleuren en instellingen kunt wijzigen zonder de app erbij te pakken. Druk je op één van de panelen, dan ontstaat er een soort rimpeling, zoals bij water. Je kunt ook dubbeltappen en swipen. Bij Canvas is er één controlepaneel met stroomvoorziening. Deze ziet eruit als de andere tegels, maar heeft extra bedieningsmogelijkheden en ingebouwde muziekmodule. Lees onze Nanoleaf Canvas review voor meer ervaringen.

Je kunt ook hier 16,4 miljoen kleuren bekijken en kiezen uit allerlei kleurnuances en patronen, een willekeurig kleurpalet uitkiezen of zelf iets maken.

Een starterkit met 9 panelen van Nanoleaf Canvas kost rond de 180 euro.

Nanoleaf Hexagon: zeshoekige lichtpanelen

Verkrijgbaar vanaf zomer 2020: zeskantige lichtpanelen van Nanoleaf. Als je dichterbij kijkt, zul je zien dat de hoeken wat afgerond zijn, waardoor het bijna cirkels zijn. De panelen hebben dezelfde functies als de Nanoleaf Canvas. Ze zijn aanraakgevoelig en kunnen visualisaties op basis van muziek laten zien.

Ook zit er LayoutDetect in, een oplossing om te zorgen dat de kleurveranderingen subtiel plaatsvinden, basis van het patroon dat je hebt gekozen. Je bedient ze met Homekit, Siri, Alexa, Google Assistent, SmartThings, IFTTT en zelfs Razer, als je ze in combinatie met je computerscherm wil gebruiken tijdens het gamen.

Nanoleaf Hexagon is vanaf 30 juni verkrijgbaar.

Nanoleaf Connect+

Er komen steeds nieuwe vormen bij de Nanoleaf-lichtpanelen. Om te zorgen dat ze onderling op elkaar aansluiten heeft Nanoleaf de Connect+ technologie bedacht. Dit logo is te zien op producten die onderling compatibel zijn. Je kunt panelen met Connect+ onderling combineren.

Rhythm muziekmodule

De Rhythm muziekmodule is een los verkrijgbaar accessoire voor Nanoleaf-tegels die de functie niet ingebouwd hebben. Het zal dan vooral gaan om de eerste generatie Nanoleaf Light Panels, die ook wel Aurora werden genoemd. Er zit een audiosensor met microfoon in en een AUX line-in voor een 3,5mm audiojack. De meeste starterkits bevatten nu standaard al een muziekmodule.

De Rhythm-module zorgt ervoor dat de lampen reageren op de muziek, op tv-programma’s of games. De ingebouwde microfoon luistert naar het geluid. De module krijgt stroom via de lichtpanelen, dus je hebt geen extra stopcontact of batterijen nodig.

De muziekmodule kost rond de 30 euro.

Nanoleaf Remote: afstandsbediening

Nanoleaf heeft ook een opvallende afstandbediening voor de lampen: de Nanoleaf Remote ziet er futuristisch uit en met z’n vijfkantige uiterlijk en heeft 10 genummerde vlakken. Het werkt niet alleen met Nanoleaf lichtpanelen, maar ook met andere HomeKit-producten. Je kunt elk van de 10 vlakken geburiken om een ander apparaat aan te sturen, bijvoorbeeld de deur op slot doen, de verwarming een aantal graden hoger zetten en de lampen uit zetten.

De Nanoleaf Remote is standaard vanuit de doos al geconfigureerd, maar je kunt dit naar jouw wensen aanpassen. Er zitten AA-batterijen in. De verbinding wordt gelegd via Wi-Fi, waardoor de remote volledig draadloos is en naar elke kamer meegenomen kan worden.

De remote kost ongeveer 50 euro.

Meer mogelijkheden met Nanoleaf

Met de desktop-app van Nanoleaf kun je overigens ook zorgen dat games, films en andere content invloed hebben op de lichtpatronen. Zo krijg je een soort lichtshow tijdens het kijken naar Netflix of het spelen van een racegame. Ben je een pc-gamer en gebruik je Razer-producten, dan kun je de Nanoleaf-panelen ook laten reageren op je muis, toetsenbord en headset.

Bekijk ook Nanoleaf brengt desktop-app voor Windows en Mac uit De makers van Nanoleaf hebben een desktop-app voor Windows en macOS uitgebracht. De app is momenteel in beta en maakt het makkelijker om vanachter je bureau allerlei kleurpatronen te bedenken.

Nanoleaf is compatibel met HomeKit, Siri, Google Home, Amazon Alexa en IFTTT. Je kunt dus slimme automatiseringen bedenken, waarbij de lampen reageren op allerlei manieren. Je kunt uiteraard zorgen dat de lampen aan gaan als je thuiskomt, of knipperen wanneer je een nieuwe volger op Twitter hebt. Ben je slechthorend, dan zou je de panelen kunnen laten flitsen als er iemand op de deurbel drukt.

Verder kun je de zonsopkomst nabootsen door ze langzaam van kleur te laten veranderen. Op dezelfde manier kun je de panelen dimmen als je ‘s avonds gaat slapen.

Wil je meer weten over HomeKit-verlichting en lampen, bekijk dan onze aparte gids. Of bekijk onze andere artikelen over Philips Hue en de LiFX-lampen.