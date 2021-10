Met deze AirPlay 2 speakers kun je multiroom audio in je huis krijgen. Welke fabrikanten hebben al AirPlay 2 speakers en welke kun je dan het beste kiezen? Apple's officiële lijst met AirPlay 2 speakers maakt duidelijk welke speakers ondersteuning hebben of binnenkort een update krijgen.

Alles over AirPlay 2 speakers en receivers

Dankzij AirPlay 2 kun je meerdere speakers combineren tot een multiroom systeem. Welke fabrikanten meedoen vind je in onderstaand overzicht. Wil je niet te lang zoeken? Dan raden we aan om de Sonos One SL te kiezen, die voor rond de 200 euro in de winkels ligt. Je kunt ook de gewone Sonos One met spraakbediening aanschaffen of de IKEA Symfonisk boekenplankspeaker in huis halen.

Welke AirPlay 2 speakers zijn er?

AirPlay-speakers bestaan al een paar jaar en steeds meer fabrikanten passen hun producten aan voor AirPlay 2. Soms betekent het dat je een nieuw product moet kopen, maar gelukkig zijn er ook fabrikanten die een software-update voor AirPlay 2 uitbrengen, zodat je bestaande speakers geschikt kunt maken voor AirPlay 2.

Apple’s eigen HomePod, de Apple TV en de AirPort Express zijn al een flinke tijd terug voorzien van AirPlay 2-support/ Met de AirPort Express kun je van een bestaande speaker een AirPlay 2-speaker maken, maar let op dat dit apparaat bij Apple uit het assortiment is gehaald. Je zult dus in het tweedehands circuit moeten zoeken.

Hieronder vind je een lijst van speakers die al geschikt zijn voor AirPlay 2.

Apple HomePod (beschikbaar)

Bang & Olufsen Beoplay en Beosound (diverse modellen)

Bluesound PULSE (diverse modellen)

Bose Home Speaker (300 en 500)

Bose Soundbar (500 en 700)

Bose SoundTouch (diverse modellen)

Bose Lifestyle en Sound Touch (diverse modellen)

Bowers & Wilkins Formation Bar, Duo & Wedge

Bowers & Wilkins Zeppelin (2021-versie)

Braun LE01 t/m LE03

Cambridge Audio Evo

CANTON (diverse modellen)

Denon Home (diverse modellen)

Devialet Phantom I en II

Harman Kardon Citation (diverse modellen)

Harmen Kardon Mult-Beam 700

IKEA Symfonisk (diverse modellen)

JBL Bar en Link

Libratone Zipp (diverse modellen)

Naim (diverse modellen)

Philips Fidelo en Soundbar

Porsche Design soundbar

Samsung HW-modellen

Sonos (alle recente modellen)

Tivoli Audio (diverse modellen)

Yamaha MusicCast (diverse modellen)

Staat jouw speaker er niet bij? Check dan het overzicht op de website van Apple, want het is onmogelijk om helemaal compleet te zijn.

Je vindt deze speakers onder andere bij de online Apple Store, bol.com, Amac, MediaMarkt, Wehkamp en andere partijen. Er ontbreken nog wel een paar namen, zoals Apple’s eigen Beats. Gaandeweg komen er steeds meer geschikte speakers uit. We werken deze lijst dan ook regelmatig bij zodra er meer speakers aangekondigd zijn.

Op deze pagina bij Apple vind je een lijst van speakers waarvan de AirPlay 2-ondersteuning officieel is.

Welke AirPlay 2 receivers zijn er?

Naast speakers vind je ook AirPlay 2 receivers in de winkel. Bij deze receivers geldt meestal dat er een software-update nodig is voordat het werkt. Bij nieuwe producten is de AirPlay 2-ondersteuning meestal al aanwezig.

Je kunt in deze lijst kijken welk receivers officieel ondersteuning hebben voor AirPlay 2:

Arcam rPlay

Bang & Olufsen Beosound (diverse modellen)

Bluesound (diverse modellen)

Bose SoundTouch SA-5

Bowers & Wilkins Formation Audio en Duo

Denon (heel veel modellen)

Devialet Dialog en Expert Pro

Integra (diverse modellen)

JBL Synthesis-modellen

Libratone CAN

Marantz (diverse modellen)

Naim (diverse modellen)

M10 BluOS Streaming Amplifier

MDC BluOS 2i Module

Onkyo (diverse modellen)

Pioneer (diverse modellen)

Sonos Amp en Port

Yamaha (diverse modellen)

AirPlay 2 televisies

Misschien zoek je een soundbar met AirPlay 2 voor de televisie. In dat geval kun je ook een televisie met AirPlay 2 overwegen, want er zijn steeds meer tv’s die het ondersteunen. Je kunt kiezen uit modellen van LG, Samsung en Sony.

Alternatief: speakers aansluiten op Apple TV

Heb je een niet-geschikte speaker dan kun toch AirPlay 2 gebruiken dankzij de Apple TV. Je televisie en speakers die daarop aangesloten zijn kunnen via de Apple TV muziek via AirPlay 2 afspelen. Je maakt dan dus niet direct verbinding met de speakers zelf, want alle communicatie verloopt via de Apple TV. Je hebt hiervoor minimaal een Apple TV 4 of nieuwer met tvOS 11.4 of later nodig. Dit werkt dus niet op de Apple TV 3 en ouder.

Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan onze lijst van Apple TV-modellen.

Help, mijn speaker staat er niet bij!

Fabrikanten bepalen zelf of ze een speaker AirPlay 2-ondersteuning geven. Dit hangt van een aantal factoren af, zoals de ouderdom van het apparaat, de technische specificaties en de bereidwilligheid van de fabrikant om eraan mee te werken. Sommige fabrikanten hebben een eigen draadloze techniek ontwikkeld en zullen AirPlay 2 zien als een bedreiging daarvoor, of een mindere oplossing.

Fabrikanten zoals Sonos brengen de update bijvoorbeeld alleen voor specifieke modellen uit. Dit hangt bijvoorbeeld af van de chip die erin zit en de ruimte die een AirPlay 2-firmware-update in het geheugen zou innemen. Daarom krijgen oudere Sonos-speakers vaak geen ondersteuning meer. De Sonos Play:1 heeft bijvoorbeeld te weinig processorkracht.

Let op bij Sonos Playbar en Sonos One

Let er echter op dat de combinatie Playbar en Sonos One of Play:5 (tweede generatie) niet werkt. Als je de Sonos One en Play:5 als surrounds ingesteld hebt, kunnen deze niet fungeren als AirPlay-speaker. Het is altijd de home-cinema speaker die bepaalt of je opstelling geschikt is voor AirPlay. Als dat een Playbar is, kun je AirPlay dus niet gebruiken.

Wil je gebruik maken van AirPlay 2 en maakt de prijs niet zoveel uit, dan kun je een HomePod kopen. Je moet hiervoor naar Duitsland, Frankrijk of een van de andere landen gaan, want in Nederland en België is de HomePod officieel nog niet verkrijgbaar. Makkelijker verkrijgbaar zijn Sonos-speakers en als je voor duurdere merken wil gaan bieden Marantz en Denon brede ondersteuning.

In de officiële lijst van Apple staat geen datum bij de diverse speakers, dus je zult de aankondigingen van individuele fabrikanten moeten volgen om te weten wanneer de AirPlay 2-update voor jouw favoriete merk of speaker beschikbaar komt. Op iCulture houden we ook de aankondigingen van fabrikanten in de gaten.

Wil je meer weten over AirPlay 2 en hoe het werkt?

