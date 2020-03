Ook in de tuin komt HomeKit goed van pas. Met tuinverlichting, beveiligingscamera's, bewegingssensoren en allerlei andere accessoires die weer- en windbestendig zijn geef je je tuin een mooie upgrade. We bespreken in deze gids een aantal outdoor HomeKit-accessoires voor buiten.

HomeKit-accessoires voor de tuin

Wil je je tuin een upgrade geven, maar heb je geen groene vingers? Dan kun je met HomeKit-accessoires een hoop bereiken. Van verlichting en sensoren tot tuinsproeiers: er zijn heel wat accessoires voor gebruik buitenshuis. De producten die we noemen zijn geschikt voor outdoor gebruik. Heb je andere ideeën voor accessoires die je in de tuin kunt gebruiken, let er dan op dat ze waterbestendig zijn en tegen grote temperatuurschommelingen kunnen.

Water en regen

We beginnen met een aantal accessoires die met het weer te maken hebben. Voor het aansturen van je tuinsproeier is er de Eve Aqua en voor het meten van regen en wind kun je gebruik maken van een weerstation.

Eve Aqua

Houd je graag je tuin netjes bij? Dan kan dat natuurlijk met tuinsproeiers. Wist je dat er ook slimme tuinbesproeiers met HomeKit bestaan? De Eve Aqua is een goed voorbeeld. Je sluit de Aqua aan op je buitenkraan en vervolgens koppel je daar je gewone tuinslang of een sproei-installatie aan vast. Dankzij de Eve-app, Woning-app of Siri kun je zo je plantjes besproeien, zonder dat je dus zelf een voet buiten de deur hoeft te zetten. De Aqua geeft ook inzicht in hoeveel water je gebruikt.

Gardena Smart Water Control (geen HomeKit)

Hoeft het niet per se HomeKit te zijn, dan kun je ook kiezen voor de Gardena Smart Water Control, een systeem om je tuinslangen en sproeiers te regelen. De Gardena-besproeiingscomputer bestuurt automatisch het bewateren in de tuin en zorgt voor een flexibele besproeiing volgens de behoeften van de planten. Je kunt de besproeiingstijden aanpassen via de Gardena-app of afstemmen op de maaitijden van de maairobot (daarover later meer). Ideaal voor gebruik met het Gardena Micro-Drip of Sprinkler-systeem. Werkt op drie AA-batterijen.

Netatmo weerstation + sensoren

Met het weerstation van Netatmo meet je een stuk meer dan bij de Eve Degree. Netatmo meet namelijk temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid en de CO2-concentratie. Dit alles is terug te zien in de Netatmo-app en in de Woning-app. Het interessante aan het weersysteem van Netatmo is dat je ook nog twee accessoires kunt aanschaffen. Er is een regenmeter en een windmeter. Wat deze doen spreekt voor zich.

Vind je het leuk om van alles bij te houden, of is het zelfs handig voor bijvoorbeeld je moestuin? Dan is een weerstation als deze het bekijken waard. Je kunt de Netatmo Regenmeter en de Netatmo Windmeter apart bestellen.

HomeKit-verlichting voor de tuin

De meest voor de hand liggende stap die je kunt zetten is het aanschaffen van HomeKit-verlichting. Er zijn verschillende producten te koop die geschikt zijn voor buiten. Dit varieert van een lichtslang tot allerlei armaturen.

Philips Hue Lightstrip Outdoor

Een elegante manier om voor sfeerlicht te zorgen is door een lichtslang in je tuin te leggen, bijvoorbeeld de Philips Hue Lightstrip Outdoor. Deze lichtslang is 2 of 5 meter lang en kan miljoenen kleuren weergeven. Je kunt er bijvoorbeeld eentje achter een plantenbak leggen. Heb je hoge planten? Dan lijkt het alsof het licht van de plant af komt, wat een mooi effect geeft. De verlichtingssterkte van de lichtslang is 1650 lumen.

Je zou een lichtslang als deze ook onder de zonwering kunnen hangen, als je die hebt. Zo kun je ‘s avonds in de tuin zitten met leuke sfeerverlichting. Omdat de lichtslang natuurlijk is voorzien van HomeKit-ondersteuning kun je de verlichting automatisch laten inschakelen op specifieke tijden. Het wordt pas echt mooi als je er een bewegingssensor aan koppelt. Daarover meer verderop in deze gids.

Je kunt een verlengstuk kopen voor de stroomkabel als je niet genoeg hebt.

Philips Hue Lucca Sokkel

Heb je een tuinpad en wil je dat verlichten? Dan zijn sokkels vaak een geschikte keuze. In de Hue-serie zijn verschillende sokkels te koop, waaronder de Lucca. Dit is een zwarte sokkel met een mooie afwerking. Je kunt hem in een lage en hoge uitvoering kopen. Met een verlichtingssterkte van zo’n 800 lumen is de sokkel geschikt als sfeerlicht.

Let op dat sommige sokkels en andere buitenverlichters van Hue alleen wittinten kunnen weergeven. Ze zijn wel allemaal dimbaar zoals je gewend bent. De Lucca die je op bovenstaande foto ziet is slechts één van de opties. Het assortiment wisselt regelmatig. Kijk op deze website voor alle (Hue-)buitenverlichting. De Philips Hue Outdoor Impress wandlamp vinden we ook erg geslaagd.

Philips Hue LED Welcome wandlamp

Wil je de oprit verlichten, dan kun je ook bij Hue terecht voor een wandlamp. Deze lamp is niet echt bedoeld om sfeer te creëeren, maar doet goed dienst om bijvoorbeeld inbrekers te verlichten. Dat kan als je ook nog een bewegingssensor hebt, waar je later meer over leest.

De LED Welcome heeft een diffusor. Dat betekent dat het licht zo wijd mogelijk wordt verspreid. Deze techniek zie je ook terug in veel professionele flitsers voor fotografen. Dit licht is ook nog eens heel fel met 2300 lumen. Afhankelijk van de uitvoering kun je wit of gekleurd licht weergeven. Om de duurzaamheid te bevorderen is de behuizing van kunststof en aluminium.

Bewegingssensoren

Hierboven heb je gelezen over enkele manieren om je tuin te verlichten. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de verlichting inschakelt zodra jij of een van je gezinsleden eraan komt. We hopen niet dat het nodig zal zijn, maar het kan ook helpen tegen inbrekers.

Je kunt een bewegingssensor met HomeKit zo instellen dat alle lampen op felrood springen zodra er iemand in de tuin komt. Dit gebeurt alleen als je zelf niet thuis bent. Hoe je het precies configureert kun je natuurlijk helemaal zelf bepalen.

Philips Hue buitensensor

Voor een bewegingssensor in de tuin met HomeKit raden wij de Philips Hue Buitensensor aan. De sensor is heel klein en is eenvoudig te bevestigen aan een muur, en het belangrijkste is natuurlijk; hij is waterbestendig. De sensor werkt op batterijen en is dus draadloos. Eens in de zoveel tijd moet je die vervangen. In de Hue-app kun je zien of dat al nodig is.

Een voordeel van de Hue buitensensor is dat je hem niet alleen op een vlakke muur kunt monteren, maar ook in of op een hoek van 90º. Dat is mogelijk met de meegeleverde accessoires. Je kunt de sensor van de muur halen zonder de hele montage opnieuw te hoeven doen.

Trust ZigBee bewegingssensor

Deze sensor is niet zo elegant als die van Hue, maar het doet z’n werk. Hij is helaas niet geschikt voor HomeKit, maar wel voor het Philips Hue-systeem. Maak je dus gebruik van Hue-lampen, dan kun je deze sensor prima gebruiken. Ook het IKEA Trådfri-systeem is geschikt. Je kunt deze sensor alleen op een vlakke muur monteren, maar dat gaat gelukkig best makkelijk.

Waarom zou je voor de sensor van Trust gaan als die van Hue eigenlijk beter scoort? Nou, de prijs. Je betaalt bijna de helft minder voor de Trust ZigBee bewegingssensor.

Beveiligingscamera’s met HomeKit voor de tuin

Wil je je beveiliging opschroeven, maar niet te veel moeite kwijt zijn aan allerlei dingen instellen? Koop dan een beveiligingscamera met HomeKit. Sommige camera’s maken gebruik van HomeKit Secure Video. Hiermee kun je onder andere videobeelden opslaan en makkelijk terugkijken. Lees er meer over in onze uitleg.

Bekijk ook HomeKit Secure Video: veiliger opslaan van je camerabeelden Apple heeft tijdens WWDC 2019 de nieuwe functie HomeKit Secure Video aangekondigd. Hiermee kun je videobeelden van je beveiligingscamera beveiligd opslaan in de cloud. Wat moet je weten over HomeKit Secure Video en hoe verhoudt het zich tot andere aanbieders? We zochten het voor je uit!

Logi Circle 2

De Circle 2 van Logitech is een camera voor binnen en buiten. HomeKit-ondersteuning is alleen beschikbaar in de bekabelde versie, niet in de draadloze Circle 2. Let dus goed op dat je de juiste koopt en werk de kabel goed weg, om te voorkomen dat inbrekers het kunnen doorknippen.

De Circle 2 beschikt over een 8 megapixel camera met een kijkhoek van 180º. De camera schakelt automatisch over op nachtzicht en kan daarbij tot zo’n 4,5 meter kijken. Met 8x digitale zoom kun je kijken wat er aan de hand is. Een ingebouwde speaker en microfoon zorgen ervoor dat je in twee richtingen kunt meeluisteren en terug praten. Je kan tot 24 uur beelden terugkijken dankzij de gratis cloudopslag. Wil je langer terugkijken, dan betaal je €3,99 of €9,99 per maand voor respectievelijk 14 en 31 dagen. Meer info vind je op de site van Logitech.

Netatmo Presence

Deze beveiligingscamera van Netatmo heeft een opmerkelijk design waar je maar net van moet houden. Boven de camera bevindt zich een grote schijnwerper die je met de app kunt bedienen. Zo kan je iemand goed bekijken in het donker. De camera heeft wél ondersteuning voor de Woning-app, maar níet voor HomeKit Secure Video. Je kunt de beelden opslaan op een micro-SD of Dropbox.

De Netatmo Presence heeft een kijkhoek van 100º. Tot 20 meter kan de camera mensen, dieren en andere objecten herkennen. Hierover kan je worden geïnformeerd als je dat wil. De sensor van deze camera is 4 megapixels groot.

Luchtsensoren

Ben je graag op de hoogte van het weer? Daarvoor kun je een luchtsensor met HomeKit kopen voor in de tuin. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel graden het is en wat de luchtvochtigheid is.

Eve Degree

Met dit kleine kastje van accessoiremaker Eve kun je naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid meten. Deze informatie kun je uitlezen in de Woning-app van Apple. De Degree heeft een simpel schermpje met de huidige temperatuur. In de Eve-app worden de metingen opgeslagen, zodat je inzicht krijgt in temperatuurverschillen door de tijd heen.

Als de temperatuur onder een bepaalde waarde komt kun je met automatiseringen ervoor kiezen om de verwarming in te schakelen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een thermostaat met HomeKit nodig. Je kunt deze sensor niet vastmaken aan bijvoorbeeld een muur, dus zorg ervoor dat je hem veilig neerzet.

Bekijk ook Review: Eve Degree, een temperatuursensor voor HomeKit De Eve Degree is een temperatuursensor met HomeKit. Wij hebben deze sensor getest om te kijken of hij de moeite waard is. Moet je deze sensor in huis halen om je HomeKit-huis compleet te maken?

Overige HomeKit-accessoires voor in de tuin

Hieronder noemen we nog een aantal andere handige HomeKit-accessoires voor bij je tuin. Speciaal voor wie nét dat extraatje willen.

Robotmaaiers

Helaas zijn er nog geen grasmaaiende robots die met HomeKit werken, omdat Apple deze categorie nog niet heeft toegevoegd. Maar je hebt wel robotmaaiers die je met

Dit zijn de Gardena-grasmaaiers waaruit je kunt kiezen:

Sileno city: voor tuinen met een oppervlak van 250 tot 500 vierkante meter

Sileno life: voor tuinen en grasvelden van 750 tot 1250 vierkante meter

Sileno+: voor grasvelden en voetbalvelden vanaf 1600 vierkante meter en meer

Alleen de modellen uit de serie Sileno zijn met een app te bedienen. Verder heeft Gardena een smart garden-systeem waarmee je je tuinautomatisering nog verder kunt uitbreiden. Zo kun je ook sproeiers en andere tuinaccessoires op afstand bedienen. Je vindt deze robotmaaiers onder andere bij 50five en bij andere winkels.

Slimme knoppen

Heb je een grotere tuin en wil je niet overal sensoren ophangen, dan kun je ook een slimme knop gebruiken. Er zijn verschillende slimme knoppen te koop. Let op dat je ze niet nat laat worden, maar je kunt ze wel bij de tuindeur ophangen of neerleggen. Met een slimme knop kun je in één keer de juiste scene instellen. Vaak kun je ook meerdere acties koppelen aan één knop.

Met deze accessoires kun je je tuin een mooie HomeKit-upgrade geven. In deze gids hebben we een aantal handige accessoires besproken, maar we hebben nog veel meer gidsen over HomeKit-accessoires.