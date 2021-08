Een slimme wasmachine kun je op afstand bedienen via een iPhone-app. Je zet de wasmachine haast, krijgt een melding als de was klaar is en weet altijd wat de status is. Handig!

Slimme wasmachines

Het huishouden wordt steeds slimmer. Vooral voor de vervelende klusjes kan een slim apparaat erg handig zijn. Zo zijn er slimme stofzuigers die het werk voor je doen. Ook de wasmachine kan een stuk slimmer. Bij een smart wasmachine blijf je altijd op de hoogte. Handig als je op je werk bent en alvast de was wilt doen, of als de wasmachine op zolder staat en je niet steeds naar boven wilt lopen. Een slimme droger maakt het nog eens extra makkelijk. In deze gids vertellen we je opties.

Wasmachines met WiFi en app

Een slimme wasmachine heeft vaak twee eigenschappen. Ten eerste is hij is voorzien van WiFi en een internetverbinding, zodat je op afstand toegang hebt tot functies. De andere eigenschap is dat je er een app bij kunt installeren. Met deze app blijf je op de hoogte van de voortgang. Je kunt het wasproces starten en krijgt een seintje als de kleding klaar is. Ook kun je je meest gebruikte wasprogramma’s opslaan als favorieten. In de app vind je ook alle informatie als er iets mis is met de machine, bijvoorbeeld als de deur open staat terwijl jij de was wilt starten.

Samsung wasmachines met SmartThings-app

Misschien heb je als Apple-gebruiker wat moeite om Samsung in huis te halen, maar feit is wel dat Samsung een van de grootste fabrikanten van wasmachines is. Je bedient alles via de SmartThings-app, dus let daarop dat de wasautomaat die je aanschaft daarmee te bedienen is. Wil je de wasmachine op afstand bedienen, dan heb je de modellen met Smart Control nodig. Daarnaast zijn er machines met Smart Check, die automatisch storingen opsporen en uitleggen hoe je het kunt oplossen. Helaas is er geen directe methode om Samsung SmartThings te laten samenwerken met HomeKit of te bedienen met Siri Shortcuts. Je bent daarom aangewezen op oplossingen zoals HomeBridge.

LG wasmachines met LG ThinQ-app

LG is voor Apple-gebruikers misschien wat makkelijker in huis te halen, aangezien deze fabrikant ook externe schermen voor je Mac Maakt. De app werkt met de Google Assistent, zodat je met een spraakopdracht kunt vragen hoe laat de was klaar is. De app geeft ook advies over het onderhoud van je wasautomaat. Helaas wordt de iOS-app niet zo heel goed gewaardeerd door gebruikers. In 2020 meldde LG dat er geen officiële ondersteuning voor HomeKit is, maar dat dit wel wordt overwogen. De LG ThinQ app werkt met je wasmachine, airco, tv, oven en andere huishoudelijke apparatuur. Je krijgt notificaties als de was klaar is.

Miele wasmachines met Miele-app

Miele staat bekend als een wat duurder merk, maar met een lange levensduur. Op afstand bedienen is alleen mogelijk met de WiFi-modellen die te herkennen zijn aan het [email protected] logo. Deze apparaten je aansturen via de mobiele app voor iPhone. De app helpt je bij het vinden van het juiste wasprogramma, bijvoorbeeld witte en bonte was, spijkerbroeken of beddengoed. Je kunt ook aangeven of de kleding gemaakt is van stevige stof, of beter wat voorzichtiger behandeld moet worden. Bij de Miele TwinDos-wasmachines hoef je zelfs niet steeds wasmiddel toe te voegen: hierin zit een reservoir dat je maar eens in de zoveel weken moet bijvullen. Je krijgt een melding op je smartphone als het wasmiddel bijna op is, waarna je nieuwe voorraad kunt bestellen.

Met de Miele-app kun je je apparaten constant in de gaten houden, zowel wasmachine als vaatwasser, kookplaten en oven. Je kunt bijvoorbeeld checken of je nog wasgoed kunt toevoegen. Heb je een oven, dan kun je met de ingebouwde camera kijken hoe het gerecht eruit ziet. Voor de wasmachines is er de CareAssistant, voor momenten dat je het schone wasgoed niet meteen uit de machine kunt halen. De CareAssistant zorgt er dan voor dat je wasgoed toch lang fris blijft. Via de app kun je de krukbeveiliging steeds met 30 mintuten verlengen. Samenwerking met HomeKit en/of Siri is er helaas niet.

AEG wasmachines met AEG My Care-app

Valt een Miele buiten je budget, dan zou je ook eens kunnen kijken naar dit andere Duitse merk, dat ook bekend staat om z’n lange levensduur. Met wasmachines die de AEG Care-app ondersteunen vind je altijd het juiste wasprogramma voor jouw kleding. Je geeft aan wat je wilt wassen en hoe vuil het is. Daarna geeft de app het beste wasprogramma door aan de machine. Je kunt de app ook raadplegen als je geen WiFi-machine hebt, maar dan moet je handmatig het wasprogramma kiezen. Helaas wordt ook deze app slecht gewaardeerd door de iOS-gebruikers en ondersteuning voor Siri Shortcuts of Apple HomeKit is er evenmin. Zoek je echter meer advies bij het kiezen van het juiste wasprogramma, dan kan de Care-app erg behulpzaam zijn.

Wasmachines van Bosch en Siemens met Home Connect-app

Als je je wel eens in Duitse keukenapparatuur hebt verdiept, zul je misschien gemerkt hebben dat de achterliggende techniek veelal gelijk is – alsof alles uit dezelfde fabriek komt. Bosch en Siemens werken dan ook nauw met elkaar samen en dat geldt ook voor de wasmachines. De modellen met WiFi werken met Home Connect, een app waarmee je gemakkelijk het juiste wasprogramma kunt kiezen. Er zijn aangepaste wasprogramma’s voor vlekken, zoals rode wijn of chocolade. Uiteraard krijg je een melding op je smartphone als de was klaar is.

Qua automatiseringsmogelijkheden zijn de opties wat beperkt, maar het werkt wel met IFTTT en Amazon Alexa. Het werkt ook samen met de Flic-knoppen. De app is geschikt voor apparaten van de partnerbedrijven Siemens, Bosch, Gaggenau en NEFF. Die laatste twee maken vooral keukenapparatuur, terwijl je voor wasmachines bij Bosch en Siemens moet zijn. Met de app kun je dagelijkse routines instellen voor specifieke taken, apparaten besturen terwijl je onderweg bent en onderhouds- en updatecycli in de gaten houden. De app bevat sneltoetsen voor koffiezetapparaat, vaatwasser, koelkast, oven, droger, stofzuigrobot en dergelijke. Je kunt zelfs tabletten voor je vaatwasser bestellen, zodat je nooit misgrijpt.

Conclusie: welke slimme wasmachine?

Helaas hebben we geen wasmachines kunnen vinden die goed samenwerken met Siri of HomeKit. Wasmachines zijn dan ook geen officiële HomeKit-categorie. We kunnen dan ook geen advies geven dat een bepaald merk echt het beste is voor Apple-gebruikers. Je zult dan ook je verwachtingen moeten bijstellen: je bedient alles via de app van de fabrikant en met wat geluk kun je via IFTTT of andere methoden nog iets kunnen automatiseren. Eventueel kun je met HomeBridge en soortgelijke oplossingen nog een stap verder gaan.

Desondanks is een slimme wasmachine een prima aanwinst voor je smart home. Het biedt gemak en bespaart op energiegebruik en wasmiddel, omdat de app je helpt het meest optimale wasprogramma te kiezen. Hoe slim een wasmachine is, verschilt nogal. Bij vrijwel alle modellen kun je de machine inschakelen en krijg je een melding als het wasproces klaar is. Anderen kunnen ook berekenen hoeveel wasmiddel er nodig is.

Andere punten om op te letten: