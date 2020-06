Met een ventilator of airconditioner in huis zorg je ervoor dat het bij warm weer binnen lekker koel is. Er zijn ook airco's en ventilators die je met je iPhone kan bedienen. We hebben de mogelijkheden in deze gids voor je op een rij gezet.

Slimme airco’s en ventilators met iPhone-bediening

Met extreem warm weer is het voor sommige mensen maar beter om binnen te blijven. In deze periode hebben kwetsbare groepen zoals ouderen het extra moeilijk, maar er zijn gelukkig allerlei oplossingen om het hen én jezelf extra comfortabel te maken. Bijvoorbeeld met airconditioning of een ventilator. Die apparaten kun je steeds vaker op afstand bedienen, door gebruik te maken van slimme opties voor je airco en ventilator. Dit zijn de beste opties voor slimme airco’s en ventilators.

Onze keuze: Tado slimme aircobediening

Heb je al airconditioning in huis hangen, dan zou het zomaar kunnen dat deze ook samenwerkt met de slimme aircobediening van Tado. Dit kastje hang je aan je muur en staat in verbinding met je airco, net als de gewone afstandsbediening van je airconditioner. Heb je een airco met infraroodafstandsbediening, dan werkt deze ook gewoon met de slimme aircobediening van Tado. De airco kan dan bijvoorbeeld automatisch aan- of uitgezet worden op basis van je locatie, zodat je er zelf geen omkijken meer naar hebt. Je bekijkt in de app ook de huidige status van je huis en bespaart ook nog eens energie. Let wel even op dat je de juiste versie te pakken hebt: de meeste winkels hebben nog versie V2, maar voor HomeKit-ondersteuning heb je V3+ nodig. We hebben onlangs nog iets geschreven over de Tado Airco-bediening V3+ met HomeKit.



Standaard ventilator met slimme stekker

Naast de producten die we hierboven besproken hebben, kan je ook bijna elke ventilator op een slimme stekker met HomeKit aansluiten. In de Woning-app heb je dan de optie om het type apparaat te kiezen dat op de stekker aangesloten is, waaronder een ventilator. Met een passend icoontje is het accessoire makkelijk te herkennen, terwijl je ook Siri kan gebruiken met het commando ‘Zet de ventilator aan’. Op deze manier regel je ook op afstand je ventilator in huis. De Eve Energy en Philips Hue Smart Plug zijn goede keuzes voor een slimme stekker, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Voor de creatievelingen is er nog meer mogelijk wat betreft HomeKit in combinatie met een Raspberry Pi en Homebridge. Je moet daarvoor wel het één en ander doen en in onze uitleg vind je het precieze stappenplan voor deze instellingen.

Dyson Pure Cool-ventilator

Dyson is één van de bekendste merken als het gaat om ventilators en luchtreinigers. Veel modellen werken ook nog eens samen met de Dyson Link-app en sinds de zomer van 2019 kun je er ook Siri Opdrachten mee gebruiken. Er is nog geen officiële ondersteuning voor HomeKit, maar je kunt het met HomeBridge wel compatibel maken. Daarnaast biedt Dyson ondersteuning voor Amazon Alexa. Het zou ook moeten werken met de Homey, maar de ondersteuning daarvan laat te wensen over.

De Dyson Pure Cool is een stille ventilator, die in twee formaten beschikbaar is. De kleine tafelventilator plaats je op een kastje of tafel, terwijl de torenventilator gewoon op de grond staat. Deze ventilator geeft verkoeling, maar controleert ook de luchtkwaliteit. Tegelijkertijd is het een luchtreiniger die gassen en allergenen verwijdert. Er is een nachtmodus en sleeptimer, zodat je ermee in slaap kan vallen bij warme en klamme nachten.

Je kunt erover discussiëren of dit nou echt een ventilator is (ook omdat er geen bewegende delen in zitten), of dat het veel meer dienst doet als luchtreiniger. Het is in ieder geval goed om te weten dat de Dyson lucht blaast, wat een verkoelend effect geeft. Maar de lucht wordt niet extra koud gemaakt door dit apparaat, zoals bij een airco. Dat is overigens bij alle ventilatoren het geval: ze verkoelen wel, maar ze koelen niet.

Met de Dyson Link-app kun je een schema maken, zodat de ventilator automatisch aan gaat als dat nodig is. Je kan hem ook op afstand bedienen, zodat je in een koelere omgeving thuis komt. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar. De prijs van de tafelversie ligt iets lager dan die van de torenvariant.

Daarnaast heeft Dyson de Pure Cool Me, een persoonlijke luchtreiniger en ventilator. Deze zet je op je bureau, zodat het luchtklimaat in je omgeving verbetert. Deze is echter niet met een app te bedienen en heeft ook geen HomeKit-koppeling, maar dat is misschien ook niet nodig als ‘ie onder handbereik staat. Voor 349 euro zit je ook binnenshuis in de frisse lucht.

Dyson Pure Hot+Cool

Dyson heeft ook ventilatoren waarmee je zowel kunt verwarmen als verkoelen. De Dyson Pure Hot+Cool zorgt dus niet alleen voor verkoeling in de zomer, maar maakt het ook warmer in de winter. Net als de andere Dyson-ventilators maakt hij de lucht niet kouder, maar zorgt hij alleen voor verkoeling. Ook meet de Hot+Cool de luchtkwaliteit en wordt deze gereinigd wanneer dat nodig is. Je kan de ventilator zo instellen dat hij automatisch aanspringt op basis van de temperatuur in huis, maar je kan hem natuurlijk ook gewoon met de app aansturen. De Dyson Pure Hot+Cool is er in één formaat, maar is wel in meerdere kleuren beschikbaar. We hebben een review van de Dyson Pure Hot+Cool gemaakt, waarin je meer details leest. Let bij de aanschaf wel op het modeljaar: die van 2018 bevat net iets meer functies dan het eerdere model uit 2017.

Princess Smart Torenventilator

Princess is niet een merk waar je meteen aan denkt bij smart home-producten, maar deze Nederlandse budgetfabrikant heeft wel degelijk een ventilator die je met de iPhone kunt bedienen. De Smart Torenventilator bestuur je via de HomeWizard Climate-app, Alexa of Google Assistent. Ook kun je tijdschema’s instellen, de windsnelheid aanpassen of de ventilator in- en uitschakelen. Zet je de ventilator in de slaapkamer neer, dan kun je gebruik maken van de timerfunctie, zodat hij niet de hele nacht blijft blazen. De timer is instelbaar van 1 tot 8 uur. Er zijn verder drie standen: normaal, natuurlijk en slaapmodus. Bij de slaapmodus zal de windsnelheid langzaam afgebouwd worden. De natuurlijke stand bootst de wind buiten na, dus afwisselend sterk en minder sterk.

De Princess 350000 Smart Torenventilator heeft LED-indicatoren voor de luchtstroomsterkte. Hij kan 80 graden zwenken en heeft een ingebouwde motor van 50 Watt. Ben je in het bezit van de Smartwares PRO Series Link, dan kan je de Princess Torenventilator ook toevoegen aan je slimme huis, zodat je slimme kleurlampen, rook- en watermelders en stekkers kunt meenemen in je automatiseringen. Ook dit is geen HomeKit, maar als je hiermee een smart home wil samenstellen, kan het.

Sensibo

Met Sensibo kun je elke airconditioner slim maken. De tweede generatie Sensibo Sky is volgens de fabrikant in een minuutje te installeren en zorgt ervoor dat je je bestaande airco overal kunt bedienen. Het is daarom een goed alternatief voor Tado. Deze tip werd ons toegestuurd door iCulture-lezer Sven.

Het idee is dat je de temperatuur en de luchtvochtigheid op afstand in de gaten kunt houden en aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld je airco automatisch aan zetten voordat je arriveert, door gebruik te maken van geofencing. Ook kan de airco automatisch uitschakelen als de laatste persoon het huis verlaat. Sensibo bespaart energie en betaalt zichzelf terug, zo beloven de makers. Het werkt helaas niet met HomeKit, maar wel met Amazon Alexa en Google Home. Zo kun je zeggen: “Alexa, turn on living room” of: “OK Google, turn off the bedroom”. Werkt met elke airco of warmtepomp met afstandsbediening. Meer info vind je hier.

Bekijken: Sensibo Sky: ca. 119 euro bij ROBBshop

LG-airco’s met Smart ThinQ

LG maakt onder andere split-unit airconditioners die te bedienen zijn met een iPhone-app. Op veel modellen zit Wi-Fi-connectiviteit, waardoor je ze met de Smart ThinQ-app kunt aansturen, ook op afstand. Deze tip werd ons aangereikt door iCulture-lezer Daniel, die liet weten dat de snelheid van de bediening iets te wensen over laat. Er is geen ondersteuning voor HomeKit, wel Amazon Alexa en Google Assistent. Op deze pagina vind je meer informatie. Het plaatsen van de airconditioning zal vaak moeten gebeuren via een installatiebedrijf, want gangbare elektronicawinkels verkopen deze connected airco’s meestal niet.

Airconwithme met Mitsubishi

Airconwithme is een app (link) die je kan gebruiken in combinatie met allerlei airco’s van het bekende merk Mitsubishi. Dit zijn grote airco’s die door erkende installateurs ingebouwd worden. Deze optie is daardoor minder gangbaar als je nu nog op zoek bent naar nieuw te installeren airconditioning, maar komt wel van pas als je al een geschikte airco hebt. Met de app kun je je airco inschakelen, de temperatuur instellen, scenes en timers activeren en meer.

Op de website van Mitsubishi vind je meer info.

Bonus: Hunter plafondventilator met HomeKit

Als je graag een ventilator met HomeKit wil, dan kan je terecht bij het merk Hunter. Hunter is een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat al jarenlang plafondventilators maakt. De verkrijgbaarheid in Nederland is echter beperkt, waardoor we deze optie er als bonus bij gezet hebben. Er is wel een winkel die deze ventilators in Nederland verkoopt, maar het HomeKit-geschikte model zit daar niet bij. De Hunter Symphony en Hunter Signal werken met HomeKit, maar zijn momenteel alleen in 110 Volt-uitvoeringen verkrijgbaar voor de Amerikaanse markt.

Mogelijk gaat Hunter in 2020 een 230 Volt-uitvoering voor de Europese markt introduceren. De hierboven genoemde winkel zal deze vanaf dat moment ook gaan verkopen. Wel kun je de Hunter Symphony en Signal via Amazon in de VS aanschaffen (vanaf ca. 300 dollar), maar aantrekkelijk is dat niet. Vanwege het grote formaat komen er flink wat verzendkosten bij en bovendien moet je het dan nog werkend krijgen op ons stroomnetwerk.

Bekijken: Hunter Symphony plafondventilator ($299 + verzendkosten)