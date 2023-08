Philips Hue heeft een enorm aanbod van slimme lampen en armaturen, vooral bedoeld om het in huis gezellig te maken. Maar verlichting in huis kan ook een handig middel zijn ter beveiliging van je huis. Je kunt bijvoorbeeld op afstand je lampen aan zetten, waardoor het lijkt dat er iemand thuis is. Of je schrikt een inbreker weg door alle lampen in huis rood te laten branden. In het kader van beveiliging komt Philips Hue binnenkort ook met een beveiligingscamera, zo meldt de Duitse Hue-site Hueblog.



Philips Hue beveiligingscamera in de maak

De camera zou binnenkort aangekondigd worden, tijdens de IFA-beurs in Berlijn. Dit jaar is de IFA van 1 tot en met 5 september. De belofte voor het nieuwe product zou gedaan zijn door Signify CEO Eric Rondolat. Hoewel we nog geen specs of details van de beveiligingscamera hebben, hoeven we niet ver te kijken om een idee te krijgen hoe zo’n beveiligingssysteem van Philips Hue eruit zou kunnen zien.

WiZ, een ander Signify-merk voor slimme verlichting, heeft onlangs al een eigen beveiligingscamera en home monitoring-systeem aangekondigd. De nieuwe producten van Philips Hue zouden op een soortgelijke manier kunnen werken. In het systeem van WiZ wordt de camera gebruikt om ongewenste beweging te detecteren, waarna je dit kan koppelen aan de lamp. Dit kan je nu ook al regelen met een Hue-bewegingssensor, maar een camera biedt meer opties. De aanstaande Hue-camera zou werken met end-to-end-encryptie.

Of het gaat om een losse camera of een camera met ingebouwde lamp, is nog niet duidelijk. Er zijn al slimme beveiligingscamera’s voor buitenshuis die een ingebouwde lamp hebben, bijvoorbeeld van Eve en Netatmo. Philips Hue heeft al buitenverlichting, dus een buitencamera met lamp zou goed van pas komen. Ook is het op dit moment nog niet bekend of de camera werkt met HomeKit. Het WiZ-beveiligingssysteem werkt daar in ieder geval niet mee samen, waardoor Hue zich op dat gebied kan onderscheiden. Alle andere accessoires en lampen van Philips Hue werken in ieder geval wel met HomeKit.